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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (713) Донецкая область (3995) Захарченко Александр (235)

 "Если зайдет миссия ООН по украинскому сценарию, они превратятся в мишени. Тем легче стрелять", - главарь "ДНР" Захарченко. ВИДЕО

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что миротворцы ООН "превратятся в мешени", если зайдут на Донбасс по предлагаемому Украиной сценарию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию в Twitter блогера Necro Mancer, об этом он рассказал в эфире одного из подконтрольных оккупантам каналов.

"Без согласования ДНР/ЛНР миссия ООН сюда входить не будет. Иначе, если они хотят войти по украинскому сценарию, они будут превращаться в мишени. У нас станет на противников больше... Чем больше противников, тем легче стрелять, целиться не надо", - заявил предводитель террористов "ДНР".

Смотрите также: "Мы готовы дойти с вами до самого ада, и с достоинством преодолеть все, что уготовано нам судьбой!" - детская организация "Оплот-Донбасс" поздравила с днем рождения главаря "ДНР" Захарченко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3074015
 
   
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...генераторы бывают двух типов: генераторы и дегенераторы...
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Якеж воно эпонуте оте Захярценко.Ну вже хоч би людину якусь до нього приставили,щоб писала тому йолопу спiчи.Бо коли вiн розкривае свого рота то з вiдтiля тхне та помiтна вiдсутнiсть головного мозоку.У кацапiв вiдчуваеться кадровий голод
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Зачекалися ківі з моторолкою на цього вишкребка....
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Это не выход. Если оно и присоединится к труппе александрова, кремьлблядьская гнида на его место поставит другого петуха.
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Когда ж уже этого питуха по кругу пустят ???😀
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Как же вы от Йульки серетесь, прям прикольненько....
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Конечно. Она раз уже подписала контракт в рашкой на газ, второго раза Украина может и не выдержать.
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Интересно,что еще приплетут к йульке до выборов? Может она-сестра гиркина? Мало ли. Не,мне на нее пох,но уж очень смешно и непрофессионально выглядят все эти вбросы. Посадите ее уже,соевые да не мучайтесь с придумками.
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Чё ты петушишся,гюнтер. Все знают,что стоит эта стерьва.Приплетать ничего не надо.
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Та чего же вы так серетесь при упоминании ЙУЛЬКИ? А ведь чистенькая она. Ваш прежний боХ янукович копал всей страной и них..я не выкопал!
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А чого ж ВАНА уникає досудового слідства, як підозрювана ,в убивстві Щербаня?
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А ведь чистенькая она.
Авжеж, авжеж, он, уся в білому "Якщо зайде місія ООН за українським сценарієм, вони перетворяться на мішені. Тож легше стріляти", - ватажок "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 183, а ми всі в багні.
А щодо Овоча, то він не дуже й копав, кортіло посадити - дав команду - посадили.

Якби копав як слід, то довелося б проти )(уйла йти, а цього не можна йому, ну ніяк. "Якщо зайде місія ООН за українським сценарієм, вони перетворяться на мішені. Тож легше стріляти", - ватажок "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 8395
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но не на долго. американские беспилотники вас быстро усмирят
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Просто диву даюсь порохоботам. В их рядах то ли все поголовно оптимисты .......то ли все поголовно идиоты...Пичаль . Беспилотники НЕ долетят.Их поглушат или собьют . Давай уже мечтай более технически грамотно и ТРЕЗВО-бить нужно Томагавками. Они долетят 100%. А Америку спрашивали ? Она согласна бомбить ды-ру ( с мордором вместе ) ? Нужно меньше воровать и создавать отечественные ОТРК способные ставить на место отморозков таких как этот бандюк
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Это я оптимист??
Это ты оптимист.
ОТРК он создаст.. Бугага.. А как насчет всех этих калибров?
Мне оно надо чтобы мне в Днепре мосты калибрами уничтожали?

Никогда и низачто сами мы рашку не победим.
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Пойми ты наконец. Мы её или ПОБЕДИМ или под неё ляжем . Третьего варианта просто не существует .
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Это будет замечательно!
Тогда будет очень легко решена проблема кацапского вето в Совете Безопастности ООН: кацапов попросту вышвырнут из ООН, как выгнали СССР из Лиги Наций в 1939 году.
Все что не делается, делается к лучшему.

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ну начнем с того что мнение холопа никого не интересует . скажет Путин стрелять будут стрелять а скажет поднять лапки и Захер тут же бросится выполнять команду "Если зайдет миссия ООН по украинскому сценарию, они превратятся в мишени. Тем легче стрелять", - главарь "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 2806 "Если зайдет миссия ООН по украинскому сценарию, они превратятся в мишени. Тем легче стрелять", - главарь "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 6118
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Однозначно, что этот петух глаголит устами кремльблядьской ГНИДЫ.
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У курощупа алкогольная интоксикация уже необратима, судя по его визгам. Выводить из запоя-может подохнуть. Фсб готовят капельницу.😊
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"A глаза такие добрые-добрые..." (С)
И вспоминает он при этом о тех благословенных временах когда он торговал в ларьке куриными окорочками, и слыхом ничего не слыхивал ни о каких "народных республиках".
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"Хоть глаза у тебя и добрые, но всё же хорошо, что на тебе рубашка смирительная.." "Якщо зайде місія ООН за українським сценарієм, вони перетворяться на мішені. Тож легше стріляти", - ватажок "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 7288
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Идиот куриный сербо ляди тоже об этом кукарекали в 1994м пока их не проутюжили не смотря на вопли из сербо петушатника
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Этот куриный дегенерал Лондон с Парижем уже взял?!
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Пока нет - какие-то проблемы с визой. "Якщо зайде місія ООН за українським сценарієм, вони перетворяться на мішені. Тож легше стріляти", - ватажок "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 8465
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Он в пути, а долго так потому что пытался узнать, где эти Лондон и Париж находятся относительно горловки. Теперь идет процесс познания Рейкьявика, дабы за бабушку концлагерную низабытьнипрастить.
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С точки зрения нормального---ляпнул очень сильно. То ли совсем сбрендил, или валить собрался. После этих слов его стрельнуть можно. Получается что выгодно будет всем сторонам. Хоть и по разному каждому. Феерический дебил!
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ты дывы,какой борзый кур ощипанный "Якщо зайде місія ООН за українським сценарієм, вони перетворяться на мішені. Тож легше стріляти", - ватажок "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 2371.
думаю,вы не встрететесь.ты или сбежишь,или тебя ликвиднут еще до того,как начнется ввод миротворцев.бо много чего рассказать можешь
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До речі - а наступник ківі, котрий розхерачився на мотоциклі , утилізувався чи ще ні? Хто знає?
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утилизирован на половину - всё что ниже пуза не работает
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Може воно й краще, що сратиме під себе до скону...
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Пусть везут на блокпост - когда Захар драпать будет, "мотоциклист" будет отход прикрывать... И к пулемёту приковывать не нужно - всё равно не сбежит...
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достаточно одного батальона НАТО в Песках,чтоб это опудало обо.ралось.
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Ха !! Так оно же и сейчас думает что воюет с НАТОвцами .. То негры им там вечно мерещатся, то поляки , то инопланетяне .. .
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Наверно это, зависит от того, какую "марку" он себе под язык наклеил.... "Якщо зайде місія ООН за українським сценарієм, вони перетворяться на мішені. Тож легше стріляти", - ватажок "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 3901
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ООН! Вы не обеспокоились, вы дожились, что вас уже любитель куринных жоп пугает! Занавес!
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Это сооружение не в Володарском(сейчас Покровское)стоит?
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Ну вот в Лондоне опять напряглись, от внука узницы Рейкявика всего можно ожидать.
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Вот и ответ Порохатому полудурку, мямлящему про миротворцев.
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антисемитизм делает из тебя кизяка и кацапа "Якщо зайде місія ООН за українським сценарієм, вони перетворяться на мішені. Тож легше стріляти", - ватажок "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 1231
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Нормально у него лицо расширилось... В принципе они уже готовы к миротворцам ООН.
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вроде этому @дару кто то разрешит что то сделать без высочайшего позволения. Пыжится, строит из себя, а сам чмо.
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У нас неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов.(С)
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Выдержка нужна только в начале , а потом ,когда уже длительное время ежедневно слышишь этот кацапско-даунецкий маразм , становится просто пох на него . "Якщо зайде місія ООН за українським сценарієм, вони перетворяться на мішені. Тож легше стріляти", - ватажок "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 5900 .
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Ну вся надежда у нас похоже только на американские Томагавки ......А вдруг у них терпение лопнет быстрее чем у наших керманичей ? Хотя врядли .Им ещё больше пофиг
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заспиртованую бошку єтого имбицила нужно с аукциона продавать
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Нафиг она ? Голова бродячего пса или индюка.Мозгов не больше.
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Весь аукцион разбежится от увиденной мрази 😀
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Захер,захер..Шел бы ты нахер.В Донецке уже заждались,когда тебя вместе с твоей "республикой",кто-то засунет в жопу. Всем уже понятно,что ни расиющка -мама...Ни братушки-кацапушки вам не рады. Вопрос лишь в том,насколько аргументированно Мир даст наконец пенделя Мордеру. Или физически.Или экономически.
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тебе самое простое в лоб себе стрельнуть, все равно все таким выстрелом закончится, так что не утруждай никого и не задерживай, куриный любитель простоты
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вот озвучены угрозы Окурка....
надеюсь Пиндосня и старушка-питораска Эвропа выскажут озабоченность и покачают головой?
а Пентагон поможет Томагавками животворящими??? все ж понимают что при разгроме П.Р.оклятых "заблудившихся касабов, местная "опол-членица" разбежится как наркоманы по кустам
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Когда будет заходить ООН куриный маршал уже давно будет сидеть в Ростове или лежать на донецком кладбище
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Я вибачаюсь, а чого Цензор публікує на своєму сайті вислови психічно хворих ідіотів - якихось Захарченків?
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І плотніцкій п'здів.І де він зараз,а сратєх захєрченко?
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Вот лох-лохом...а какая высокая должность в курятнике...
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Не хочется на просторах лугандоний полное видео искать - запачкаюсь.
Природное любопытство - как зал реагирует?
Вот один деградант кивает - в миссию ООН стрелять?!
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Щось давно лаврокопитний та його машка захєрова не іготали.
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Хорохорится... Пи... ь не рожь молотить. А делать будет так, как скажут кураторы...
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почему за голову этого кренделя не назначена премия ?
торговый партнёр / брат охметова ?
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Ой захараст жжет )))
Так тебя то никто не спросит.... А раися перед этим тебе оружие перестанет давать так как ее все таки ДОЖМУТ так что и стрелять то тебе будет нечем, если только питардами
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Кураёб притырочный , лифтом не пользуйся и кафе ,, Ветерок ", обходи десятой дорогой , но всё равно тебя убъют , как бешенную псину !
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ко-ко-ко..прокукарекал захераст...и обосрался...
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Чим би дітятко не бавилось, аби не завагітніло. "Якщо зайде місія ООН за українським сценарієм, вони перетворяться на мішені. Тож легше стріляти", - ватажок "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 5966
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Якщо місія зайде по нашому сценарію, то ви і пукнуть в їхню сторону не посмієте.. "Якщо зайде місія ООН за українським сценарієм, вони перетворяться на мішені. Тож легше стріляти", - ватажок "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 9677
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Це дуже добре що цей даун кричить на весь Світ про свою неадекватність.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Если зайдет миссия ООН по украинскому сценарию, они превратятся в мишени. Тем легче стрелять", - главарь "ДНР" Захарченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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