 "Если зайдет миссия ООН по украинскому сценарию, они превратятся в мишени. Тем легче стрелять", - главарь "ДНР" Захарченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию в Twitter блогера Necro Mancer, об этом он рассказал в эфире одного из подконтрольных оккупантам каналов.

#Захарченко: если без нашего разрешения сюда зайдут миротворцы ООН - мы их перестреляем pic.twitter.com/YYTgneB9Vi — Necro Mancer (@666_mancer) 29 июня 2018 г.

"Без согласования ДНР/ЛНР миссия ООН сюда входить не будет. Иначе, если они хотят войти по украинскому сценарию, они будут превращаться в мишени. У нас станет на противников больше... Чем больше противников, тем легче стрелять, целиться не надо", - заявил предводитель террористов "ДНР".

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