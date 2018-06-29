 "Если зайдет миссия ООН по украинскому сценарию, они превратятся в мишени. Тем легче стрелять", - главарь "ДНР" Захарченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию в Twitter блогера Necro Mancer, об этом он рассказал в эфире одного из подконтрольных оккупантам каналов.
#Захарченко: если без нашего разрешения сюда зайдут миротворцы ООН - мы их перестреляем pic.twitter.com/YYTgneB9Vi— Necro Mancer (@666_mancer) 29 июня 2018 г.
"Без согласования ДНР/ЛНР миссия ООН сюда входить не будет. Иначе, если они хотят войти по украинскому сценарию, они будут превращаться в мишени. У нас станет на противников больше... Чем больше противников, тем легче стрелять, целиться не надо", - заявил предводитель террористов "ДНР".
Авжеж, авжеж, он, уся в білому , а ми всі в багні.
А щодо Овоча, то він не дуже й копав, кортіло посадити - дав команду - посадили.
Якби копав як слід, то довелося б проти )(уйла йти, а цього не можна йому, ну ніяк.
Это ты оптимист.
ОТРК он создаст.. Бугага.. А как насчет всех этих калибров?
Мне оно надо чтобы мне в Днепре мосты калибрами уничтожали?
Никогда и низачто сами мы рашку не победим.
Тогда будет очень легко решена проблема кацапского вето в Совете Безопастности ООН: кацапов попросту вышвырнут из ООН, как выгнали СССР из Лиги Наций в 1939 году.
Все что не делается, делается к лучшему.
И вспоминает он при этом о тех благословенных временах когда он торговал в ларьке куриными окорочками, и слыхом ничего не слыхивал ни о каких "народных республиках".
думаю,вы не встрететесь.ты или сбежишь,или тебя ликвиднут еще до того,как начнется ввод миротворцев.бо много чего рассказать можешь
надеюсь Пиндосня и старушка-питораска Эвропа выскажут озабоченность и покачают головой?
а Пентагон поможет Томагавками животворящими??? все ж понимают что при разгроме П.Р.оклятых "заблудившихся касабов, местная "опол-членица" разбежится как наркоманы по кустам
Природное любопытство - как зал реагирует?
Вот один деградант кивает - в миссию ООН стрелять?!
торговый партнёр / брат охметова ?
Так тебя то никто не спросит.... А раися перед этим тебе оружие перестанет давать так как ее все таки ДОЖМУТ так что и стрелять то тебе будет нечем, если только питардами