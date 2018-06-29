 Состоявшаяся в Копенгагене конференция по вопросам реформ оправдала надежды Украины, - Гройсман. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В эту среду в датском Копенгагене прошла Вторая конференция по вопросам реформ в Украине. В большом зале приемов старинного корпуса МИД Королевства собрались представители более 40 стран. Дипломаты, эксперты, чиновники - люди, которые творят будущее мира.
Мы возлагали значительные надежды на эту встречу. И они оправдались. Спасибо Копенгаген и до новых встреч и свершений", - написал премьер.
Слухати цю конференцію в Данії немає ніяких сил, Порошенко всіх купив, одні порохоботи виступають!
Благо тепер того клоуна викинули з програми принаймні в школах України.
МАСТЕР И МАРГАРИТА
Интереснее всего в этом вранье то, что оно - враньё от первого до последнего слова.
Смотреть видео
https://www.facebook.com/julia.prudnikova.5/videos/2081356898601112/
Зато весьма активно борется с теми кто выступает против коррупции - разогнал палаточный городок протестующих возле Рады, лишил гражданства Саакашвили и вышвырнул его из страны. Вот такой вот гарант коррупции.
А равнодушие народа Пете очень хорошо помогает.
Голосуем за Анатолия Гриценко, несмотря на то что его не раскручивают. Давайте сами его раскручивать и для того копируйте мой этот комментарий ПОЛНОСТЬЮ и вставляйте, где только можно от своего имени. Это будет народная реклама. Кто-то может изменить для себя мой комментарий, считая что тот будет лучше и будет его выдавать.
Этим мы поможем Гриценко и себе.
Пам'ятаю, був такий Гриценко. Просрав все що можна було прострати.
Агітаторе, не поспішай оголошувати мене ботом. Просто я не люблю лузерів.
Про це повідомив відомий журналіст Олександр Дубінський.
"Дідусь Смолій вкотре показав, що тримає українців за лохів. Рішення Національного банку позбавити ліцензії платіжну систему Tyme Ігоря Мазепи за обхід "антиросійських" санкцій РНБОУ виявилося черговою профанацією і схемою", - повідомив він.
За даними Дубінського, після відкликання ліцензії у Tyme перекази в Україну припинили Contact і «Золота корона». У той же час грошові перекази з РФ в Україну продовжують надходити через російські системи і навіть виплачуються в державних банках.
Таку можливість монопольно отримала платіжна система «Юністрім», яка переводить гроші через британську CEL. INT. Зокрема, вона уклала договори з такими українськими банками: Ощадбанк, Юнексбанк, Акордбанк, Credit Optima Bank і IBox Bank. Всі вони тепер можуть видавати платежі, відправлені з РФ через «Юністрім».
Нагадаємо, Катерина Рожкова стала першим заступником голови Національного банку України.
Глава НБУ Яків Смолій раніше подав її кандидатуру на затвердження на зазначеній посаді.
Таким чином, Раді Нацбанку запропували затвердити ключовим заступником Смолія людину, ділова репутація якої не просто не ідеальна - а знищена.
Зокрема, під час роботи в.о. голови правління "Платинум Банку" Рожкова брала участь у крадіжці 70 млн доларів депозитів вкладників, які були виведені на пов'язані компанії.
Після приходу в НБУ вона брала участь в доведенні до банкрутства банку "Михайлівський" в інтересах своїх екс-роботодавців Кауфмана і Грановського.
Зокрема, під час роботи в.о. голови правління "Платинум Банку" Рожкова брала участь у крадіжці 70 млн доларів депозитів вкладників, які були виведені на пов'язані компанії.
Після приходу в НБУ вона брала участь в доведенні до банкрутства банку "Михайлівський" в інтересах своїх екс-роботодавців Кауфмана і Грановського.
Нагадаємо також, що заступник голови НБУ Катерина Рожкова пов'язана з безліччю скандалів: корупційних і етичних («плівки Рожкової»), незаконних звільнень незгодних.
Крім того, банки, в яких Катерина Рожкова працювала до приходу в НБУ, нині ліквідовані, залишивши ФГВФО з активами, які неможливо реалізувати навіть з 80% дисконтом. Світло на те, як такий «професіонал» міг очолити пости в НБУ, проливає чергова порція ICUleaks - листування співробітників компанії ICU з власниками та менеджментом Платинум Банку.
... это вы сами придумали или так написано в вашей соевой методичке?
Алексей Радовицкий - соевый дуралей, безмозглый порохобот, писалка бестолковая:
Согласно ст. ст. 270, 275, 277, 297, 299 ГК Украины каждое физический лицо имеет право на личные неимущественные права, в том числе на уважение к чести и достоинству, деловой репутации, и имеет право на защиту своего личного неимущественного права от противоправных посягательств других лиц, в том числе и от распространения информации и сведений, которые позорят честь, достоинство, деловое репутацию лица. При этом распространением такой информации являются сообщения ее одной или нескольким лицам.
ГК Украины содержит ст. 297 "Право на уважение достоинства и чести", в которой указано, что каждый имеет право на уважение его достоинства ичести. Достоинство и честь физического лица неприкосновенны. ... Физическое лицо может обратиться в суд с иском о защите своей деловой репутации.
если это фейки, почему еще никто на него не подал в суд?