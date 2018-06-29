 Состоявшаяся в Копенгагене конференция по вопросам реформ оправдала надежды Украины, - Гройсман. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В эту среду в датском Копенгагене прошла Вторая конференция по вопросам реформ в Украине. В большом зале приемов старинного корпуса МИД Королевства собрались представители более 40 стран. Дипломаты, эксперты, чиновники - люди, которые творят будущее мира.

Мы возлагали значительные надежды на эту встречу. И они оправдались. Спасибо Копенгаген и до новых встреч и свершений", - написал премьер.

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