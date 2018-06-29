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 Политика Украины
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Все про:Дания (175) Кабмин (10547) конференция (195) Гройсман (4154) реформы (3040)

 Состоявшаяся в Копенгагене конференция по вопросам реформ оправдала надежды Украины, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что состоявшаяся в Копенгагене конференция по вопросам реформ оправдала надежды Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В эту среду в датском Копенгагене прошла Вторая конференция по вопросам реформ в Украине. В большом зале приемов старинного корпуса МИД Королевства собрались представители более 40 стран. Дипломаты, эксперты, чиновники - люди, которые творят будущее мира.

Мы возлагали значительные надежды на эту встречу. И они оправдались. Спасибо Копенгаген и до новых встреч и свершений", - написал премьер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина готова увеличивать масштабы сотрудничества со странами G7, - Гройсман во время встречи с Фриланд. ФОТОрепортаж

Состоявшаяся в Копенгагене конференция по вопросам реформ оправдала надежды Украины, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/v3074003
 
 
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Забастовки и акции протесмта оправдают надежды украинцев ещё больше.

Состоявшаяся в Копенгагене конференция по вопросам реформ оправдала надежды Украины, - Гройсман - Цензор.НЕТ 363
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Так всі весь час страйкують, бо роботою це назвати неможливо
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Не надо ля, ля. Если ты не работаешь, это не значит, что не работают другие. У нас что поезда, автобусы не так едут? Самолеты хвостом вперед летят? Состоявшаяся в Копенгагене конференция по вопросам реформ оправдала надежды Украины, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1091
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Я ще працюю, але спілкуюся і бачу що ніякої напруженості у багатьох "працюючих" нема.
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Правильно, учебные зарплаты и пенсии влияют на производительность труда. Прежде чем с человека что то потребовать, ему надо что то дать. Президент Порошенко знает это лучше, чем кто либо другой.
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но ОНО уж очень жадное...тем более когда пытается всю страну сделать Рошен..........
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шо там оправдалось.хрен поймёшь..и шо там за надежды у винницкого продавца трусов тоже хрен поймешь.. пыжжить по новому - наша мета - хрен знает когда
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Ну трусы то продавать тоже надо.....но вот в масштабах страны. да схемах с тарифами. таможней, акцизами,долгами МВФ (шо за херня такая, я в долг не брал).......Да ещё чтоб власть сохранить и остаться уйдя от одних и пока не найдя других!!! Во У НИХ ПРОБЛЕМЫ!?!?!
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Ті хто вимагають рішучих реформ, повинен пам'ятати що Україна витрачає на війну 5 мільярдів долларів на рік,це не є виправданням , але про це потрібно пам'ятати" - мінстр ЗС Литви.
Слухати цю конференцію в Данії немає ніяких сил, Порошенко всіх купив, одні порохоботи виступають!
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Надо же как то достучаться до украинского народа, поднять его на забастовку.
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Вот с 30 ноября 2013 ночью...случайно и в прямом и в переносном смысле ДОСТУЧАЛИСЬ!.....а сейчас. кто знает.................
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Хм, прогресс? Одни кланы сменили других, когда лучшие погиблт на Майдане, другие купили броники, каму, берцы и без оружия пошли на Донбасс....ЧМО ублюдочное делило портфели и кабинеты....Рыгаем уже 4 ГОДА!!!!!!!
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Мы не рыгаем, а идем в Европу. Только слепой это не видит. Европейские цены и тарифы в Украине уже есть, осталось завести у себя европейские зарплаты и пенсии. Для этого нужны не бронники и насилие а мирные забастовки и акции протеста. Как по другому?
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Буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний; то кричит пророк победы: - Пусть сильнее грянет буря! -Песня о буревестнике.
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Буравєсник насправді огидний птах, падальщик. Тільки такий пристосуванець як максим горький-капрійський міг написати ту ху*ню про буравєсника. Яку бідолашні школяри змушені були вивчати напам'ять.

Благо тепер того клоуна викинули з програми принаймні в школах України.
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Не буря, а всеобщая забастовка. Возможно сначала предупредительная.
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Песня о Буревестнике : Скоро грянет буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний: - Пусть сильнее грянет буря! / Классификация буревестников: Голубые буревестники . Капские голубки . Глупыши.
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Со статьёй 109 УПК Украины знакомо, тихушное подкремлёвское дерьмо ?
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СТРАННО! В Дании всё оправдало. А в Украине как то не так? Разрыв действительности...Может тысячу жителей Копенгагена дней на 10 (больше не выдержать) поменять местами со среднестатистическими (не назначенными Банковой) горожанами Киева.......а потом реалити шоу посотреть??? Никто не хотел УМИРАТЬ....Ни кто ни хотел уезжать!?
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М.А.Булгаков
МАСТЕР И МАРГАРИТА

Интереснее всего в этом вранье то, что оно - враньё от первого до последнего слова.
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Он не запарился рассказывать, как все для Украины хорошо. Тогда почему только он со своими дружками хорошо живет?
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Какое твое казламордое дело,кто и как живет в Украине?
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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что состоявшаяся в Копенгагене конференция по вопросам реформ оправдала надежды Украины. По всей видимости надежды гойсманов сильно отличаются от надежд Украинцев.
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Левітський дуже юдейське прізвище! А от Надія вмирає останньою.
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Де в моєму коментарі те, що вважається расистським? Якщо не знайдеш, то три роки твої за брехливі звинувачення.
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переходиш на національності і коментуєш не по суті висловлювання дописувача..для мене то вшистко єдно
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Ну, і чим тобі не до вподоби моє прізвище? Ти ж його навіть перекласти з англійської не зміг, а кажеш про юдейске.
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Вот это жесть реформы за бюджетные деньги
Смотреть видео
https://www.facebook.com/julia.prudnikova.5/videos/2081356898601112/
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У Порошенко за 4 года была реальная возможность сломать хребет коррупции, но он этого не сделал потому как сам коррупционер. Другой причины не вижу.
Зато весьма активно борется с теми кто выступает против коррупции - разогнал палаточный городок протестующих возле Рады, лишил гражданства Саакашвили и вышвырнул его из страны. Вот такой вот гарант коррупции.

А равнодушие народа Пете очень хорошо помогает.
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в датском Копенгагене... по вопросам реформ в Украине. Это примерно то же самое, что кормить соседского ребенка чем вам скажут пока ваш есть что подберет. Не подскажете, кого все-таки больше ублажает это правительство в то время, как нанялось на службу к украинскому народу?
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Народ. Голосуем за Анатолия Гриценко. Надо понять, что нельзя голосовать за Парашенок, Тимошенок и других подобных, раскручиваемых олигархическими СМИ, использующих большие ресурсы из краденного у народа, для того чтобы нас дурить как дурили раньше. Они все виноваты за ту тяжелейшую ситуацию в которую попала страна и народ. Надо выходить из этого замкнутого круга. Нельзя еще на 5 лет отдавать свою судьбу кому нибудь из них. Не допустим, чтобы и дальше нас дурили.
Голосуем за Анатолия Гриценко, несмотря на то что его не раскручивают. Давайте сами его раскручивать и для того копируйте мой этот комментарий ПОЛНОСТЬЮ и вставляйте, где только можно от своего имени. Это будет народная реклама. Кто-то может изменить для себя мой комментарий, считая что тот будет лучше и будет его выдавать.
Этим мы поможем Гриценко и себе.
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в дупу твоего полковника..воровайка еще та..ничем не лучше нынешних пыжиков по новому
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Расскажи что полковник у кого украл. И где оно то что он украл? И предлагай кого считаешь за кого голосовать. Йульку?
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Щас юлеботы больше всех льют дерьма на Гриценко...например сочинили что Ыра Геращенко уходит от Пети в какманду Гриценко объяснив это тем что Гриценко нуждается в корупционных связях и админресурсе....не считая встреч Гриценко с Фирташем, Беней, Ахметовым, Путеным, Чаушеску, Кым Член Ыном, и Гитлером.....У вас ещё есть сомнения в адекватности этого отражения порохоботов?
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Из украинских ботов, юлеботы намного раньше всех начали свою грязную работу. И их всегда было много. Она всегда много приделяла всяким врзможностям своей раскрутки и охаивания соперников. Насчет раскрутки, еще в том числе прически, одежки. На все раскрутки и уничтожение соперников, очевидно, что расходовалось много денег. Не знаю ее личные деньги какие-то шли или нет. Но ее давнего друга Коломойского так точно (это по моим субьективным наблюдениям). Я плохо отношусь к Ющенко и Морозу, но это юлеботы своей массовостью, нахальством и грубостью, очень сильно способствовали их уничтожению как политиков, притом что сейчас все больше видят, что Йулька никак не лучше их.
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Тебя в гугле забанили ? гриценко 80 % армии распродал. Кстати, в определённый момент с йулей вместе. Учи матчасть, кацапское чмо. Понятно, что кремль сейчас жопу порвёт за йулю и гриценко. Приход к власти любой из этих тварей - конец Украине
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Ты хамло вонючее кацапское всесте с порошенковским чмо. Поэтому я тем же тебе отвечаю. Каждый нормальный человек понимает, что министр обороны (коим был Гриценко) не имел возможности армию распродавать. Это удел премьер министра. Армию распродавали при всех министрах обороны премьер-министры вместе с президентами. Что здесь непонятного.
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Вау-вау-вау! Знову будуть на виборчих ділянках флеш-моби: дівчина, обов'язково в окулярах, бігає по всій виборчій дільниці і плаче - "Що мені робити? Я замість ГриЦенка поставила позначку за ГриНенка" (інший технічний кандидат).
Пам'ятаю, був такий Гриценко. Просрав все що можна було прострати.
Агітаторе, не поспішай оголошувати мене ботом. Просто я не люблю лузерів.
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я иногда даже подозреваю шо гройцман пошел в премьеры шоб исключительно нагадить кацапам за запрет ношения кружевных труселей..
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Тобто ви з тих ..., ви мене зрозуміли Конференція з питань реформ, що відбулася в Копенгагені, виправдала сподівання України, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5682
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Да как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь! Х/ф "Иван Васильевич меняет профессию" Конференція з питань реформ, що відбулася в Копенгагені, виправдала сподівання України, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7847
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Шо за бред Наша влада напоминает клуб анонимных воров-алкоголиков...Здравствуйте, я Вова, и я алкоголик....Здраствуй Вова! (аплодисменты) Расскажи Вова что заставило тебя прийти сюда)) ))
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Я так понимаю, что реХВормы разрешили не делать! Какие у этих тварей были ещё надежды?
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Я не "плеватель" на свою страну, а оценщик с точки зрения прожитых лет. Когда то, эта страна, по всему - была на уровне 5-й из экономик Европы и 20-ки в мире. После - развала. Да, на равне Германии, Британии, Франции...Очень многих. Когда еще ни ЕС ни ТС и в помине не было и пророчили нам - жесткое противостояние с Германией. Считали и видели - многие.. Спецы. А так? Как есть. Что было, то сплыло А если бы было и не сплыло? То что?.
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Національний банк провів нову аферу, пов'язану з російськими компаніями, які потрапили під дію санкцій
Про це повідомив відомий журналіст Олександр Дубінський.
"Дідусь Смолій вкотре показав, що тримає українців за лохів. Рішення Національного банку позбавити ліцензії платіжну систему Tyme Ігоря Мазепи за обхід "антиросійських" санкцій РНБОУ виявилося черговою профанацією і схемою", - повідомив він.
За даними Дубінського, після відкликання ліцензії у Tyme перекази в Україну припинили Contact і «Золота корона». У той же час грошові перекази з РФ в Україну продовжують надходити через російські системи і навіть виплачуються в державних банках.
Таку можливість монопольно отримала платіжна система «Юністрім», яка переводить гроші через британську CEL. INT. Зокрема, вона уклала договори з такими українськими банками: Ощадбанк, Юнексбанк, Акордбанк, Credit Optima Bank і IBox Bank. Всі вони тепер можуть видавати платежі, відправлені з РФ через «Юністрім».
Нагадаємо, Катерина Рожкова стала першим заступником голови Національного банку України.
Глава НБУ Яків Смолій раніше подав її кандидатуру на затвердження на зазначеній посаді.
Таким чином, Раді Нацбанку запропували затвердити ключовим заступником Смолія людину, ділова репутація якої не просто не ідеальна - а знищена.
Зокрема, під час роботи в.о. голови правління "Платинум Банку" Рожкова брала участь у крадіжці 70 млн доларів депозитів вкладників, які були виведені на пов'язані компанії.
Після приходу в НБУ вона брала участь в доведенні до банкрутства банку "Михайлівський" в інтересах своїх екс-роботодавців Кауфмана і Грановського.
Зокрема, під час роботи в.о. голови правління "Платинум Банку" Рожкова брала участь у крадіжці 70 млн доларів депозитів вкладників, які були виведені на пов'язані компанії.
Після приходу в НБУ вона брала участь в доведенні до банкрутства банку "Михайлівський" в інтересах своїх екс-роботодавців Кауфмана і Грановського.
Нагадаємо також, що заступник голови НБУ Катерина Рожкова пов'язана з безліччю скандалів: корупційних і етичних («плівки Рожкової»), незаконних звільнень незгодних.
Крім того, банки, в яких Катерина Рожкова працювала до приходу в НБУ, нині ліквідовані, залишивши ФГВФО з активами, які неможливо реалізувати навіть з 80% дисконтом. Світло на те, як такий «професіонал» міг очолити пости в НБУ, проливає чергова порція ICUleaks - листування співробітників компанії ICU з власниками та менеджментом Платинум Банку.
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Александр Дубинский это та мразь которая строчит фейки по заказу и за деньги кремля ?
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первый раз слышу про мразь и т.д.,
... это вы сами придумали или так написано в вашей соевой методичке?
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если это фейки, почему еще никто на него не подал в суд?
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Кацапура, ты спалился по полной. В Украине (к сожалению) пока не предусмотрена ответственность за ложную информацию, клевету и т.д. Поэтому, всякая погань, типа дубинского, ссыкашвили и прочего подкремлёвского дерьма может лить любую грязь на власть, страну и т.д.
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датышо ... Конференція з питань реформ, що відбулася в Копенгагені, виправдала сподівання України, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4988
Алексей Радовицкий - соевый дуралей, безмозглый порохобот, писалка бестолковая:
Согласно ст. ст. 270, 275, 277, 297, 299 ГК Украины каждое физический лицо имеет право на личные неимущественные права, в том числе на уважение к чести и достоинству, деловой репутации, и имеет право на защиту своего личного неимущественного права от противоправных посягательств других лиц, в том числе и от распространения информации и сведений, которые позорят честь, достоинство, деловое репутацию лица. При этом распространением такой информации являются сообщения ее одной или нескольким лицам.

ГК Украины содержит ст. 297 "Право на уважение достоинства и чести", в которой указано, что каждый имеет право на уважение его достоинства ичести. Достоинство и честь физического лица неприкосновенны. ... Физическое лицо может обратиться в суд с иском о защите своей деловой репутации.
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а по сему, еще раз:
если это фейки, почему еще никто на него не подал в суд? Конференція з питань реформ, що відбулася в Копенгагені, виправдала сподівання України, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8326 Конференція з питань реформ, що відбулася в Копенгагені, виправдала сподівання України, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8189
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это так гросман пытается решать вопросы....
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На сайте Дубинского много класной инфы, например, о южаниной.
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Да, фейки и перекручивание фактов по кремлёвским методичкам. Ничего интересного. Очередная проплаченная подкремлёвская мразь. Типа шария.
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Гройсану имело бы смысл английский выучить. А реформ реальных, принципиальных нет. Нельзя обманываться на этот счет. Тем, кто умеет и хочет работать, у нас пока красный свет. Высокие налоги, хотя все стараются от них уходить и все равно не платят. Так не пора ли снизить их принципиально, до разумного значения, чтобы не была криминализована вся страна? Кредиты не получить, нереально высокие ставки. Поднимает голову рэкет. В стране полно оружия, которое стреляет, ежедневно кого-то убивают. Пора разрешить иметь оружие всем, чтобы граждане могли себя защитить и своих близких. Разбойники отбирают землю. Закон в судах не работает. В семьях нищета, 8 миллионов граждан вынуждено работать зарубежом. Страна просто умирает. Дороги самые плохие в мире. Разворованные предприятия не работают, а новые не строятся. И темпы этого процесса увеличиваются. И это все на фоне, когда воры богуют и наглеют, в том числе во главе с теми, кто при власти.
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"Дипломаты, эксперты, чиновники-люди, которые творят будущее мира"(гройсман).Миром управляют и творят его будущее транснациональные корпорации мира. Бильдербергский клуб и другие "кукловоды". И это не Теория заговора.Это реальность. Гройсман-чиновник на копенгагенской конференции побывал и теперь думает, что "творит будущее мира". Да конечно.
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Перекручивать факты очень ловко получается другим журналистам, пятого и прямого.
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У 24-го ("самопомич") садового - подкремлёвской суки гришина-семёнченка, ньюзван, 112, "Интер", ZIK это лучше получается... Продолжать ? Или сами поняли ? Гугл в помощь кому это дерьмо принадлежит. Нах, в спам. Кремлядские методички засунь в жопу.
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И да. Про рожкову-неправда? Честная-пречестная, как и её бывшая шефиня-гонтарева? Дамы под одним зонтиком.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСостоявшаяся в Копенгагене конференция по вопросам реформ оправдала надежды Украины, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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