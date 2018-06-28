EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  3788  116
Все про:Кабмин (10546) Ляшко (1413) премьер (1430) реформы (3039)

 Ляшко предлагает ликвидировать должность премьера и сократить количество депутатов и министерств. ВИДЕО

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предлагает ликвидировать должность Премьер-министра, а также сократить количество депутатов и министерств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей страничке в Фейсбук.

"Обращение по случаю Дня Конституции я не случайно делаю на благословенной Лубенской земле, на Полтавщине, на месте усадьбы семьи Шеметов, откуда пришел к власти гетьман Скоропадский, где Михновский творил свою историческую работу "Самостоятельная Украина", а Липинский писал "Письма к братьям-хлеборобам". На земле, где творилась история и где создавался хлеб", - написал он. 

"Прошло больше века. И снова, как известные предки, я с этого исторического места обращаюсь к украинцам. Именно здесь я, Олег Ляшко, возглашаю, что после избрания меня Президентом Украины я железной рукой объединю и сошью страну, чтобы сделать ее сильной и богатой. Я предлагаю изменения в Конституцию, чтобы восстановить мир и порядок в государстве, остановить хаос и сползание в пропасть анархии, восстановить управляемость власти, роста национальной экономики и повышения благосостояния каждой украинской семьи", - заявил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: лидеры Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко, - "Демократические инициативы". ИНФОГРАФИКА

"Чтобы прекратить бардак и хаос, в котором виновен действующий Президент и власть, я установлю сильную президентскую вертикаль. Без сильной власти не будет сильной Украины! Ответственный в Украине должен быть кто-то один, чтобы украинцы знали с кого спрашивать", - считает Ляшко.

"Сегодняшние заявления Петра Порошенко только подтвердили, что он не намерен что-то менять, а хочет оставить все как есть, то есть бедность и хаос. План моих политических оппонентов сделать Украину парламентской республикой - это еще хуже. Этому гнилому продажному политическому болоту нельзя доверить ни судьбу Украины, ни судьбу и будущее наших детей.

От взаимоуничтожающей вражды и борьбы Президента, правительства и парламента прежде всего страдают украинцы. Вместо того, чтобы бороться за рабочие места и достойные зарплаты для людей - эти шакалы воюют между собой за деньги и полномочия.

Чтобы преодолеть хаос и безвластие, возобновить управляемость Государством, убрать дуализм во власти, я предлагаю:

  1. Президент должен быть главой Государства и исполнительной власти, формировать правительство и нести полную ответственность за состояние дел в стране. Должность премьер-министра ликвидировать, количество министерств сократить до 10-12.
  1. Сократить численность депутатов Верховной Рады с 450 до 250, запретить избираться в парламент более двух раз, ввести механизм отзыва депутатов. В то же время парламент получит сильные контрольные функции и полномочия, а не бутафорию, как сегодня. Для этого я инициирую закон про импичмент Президента, про Временные следственные комиссии. Парламент будет согласовывать ключевые кадровые назначения.
  1. Уволить всех судей и прокуроров и новых избирать на прямых общенародных выборах, а не назначать, как сейчас.

Восстановление порядка, установление управляемости системы власти позволит возродить Украину и сделать ее сильной, защитить каждого украинца", - убежден Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЛ готовится к досрочным выборам: партийцы пройдут детектор лжи и тест на наркотики, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/v3073942
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
"....взять, поделить!" - ляЖко не далеко ушел от героя известного романа.
Всех убрать, оставить ляЖка, и андрюху лИзового, вот тогда Украина "зажевет"...
 показать весь комментарий
 
У Ляшка все через жопу. А почему не убрать должность президента? Ну на хрена он нужен? Чтобы выборы раз два года проводить?
 показать весь комментарий
 
 
У Ляшка все через жопу.
И через лотерею...

Надо его сократить - и так везет .
 показать весь комментарий
 
Ликвидировать нужно должность президента...Премьер болеее подконтролен парламенту.
 показать весь комментарий
 
 
Ляшка плентаєтьсяв форвартері Юлі, як шакал за левом. Копіює всі Юліни ініціативи, щоб собою сплюндрувати сам сенс будь якийх ініціатив.
Ляшко - гей у поганому сенсі цього слова і він це регулярно підтверджує
 показать весь комментарий
 
 
А вот снять с себя неприкосновенность эта сволочь не предложит. В электронной декларации Ляшка вписано, что в течении шести месяцев три раза выиграл в лотерею огромную сумму. Такое везение можно вписать в книгу Гиннесса. У нас уже был президент ЗЕК грабитель, у нас еще небыло президента ЗЕКа педераста...
 показать весь комментарий
 
 
Єдине в чому його підтримую і що треба обов'язково зробити - зменьшити кількість депутатів. 450 забагато для країни з населенням під 40 млн.
 показать весь комментарий
 
Чтобы их всех легко можно купить. В Италии 950 депутатов, Франции 800 и т.д., Германии и Польше 650
Популист, лишь бы ляпать языком.
 показать весь комментарий
 
иди ка ты олежек лучше в лотерею играть ! лапшу и без тебя есть кому вешать....
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЛяшко предлагает ликвидировать должность премьера и сократить количество депутатов и министерств. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх