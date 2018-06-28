 Ляшко предлагает ликвидировать должность премьера и сократить количество депутатов и министерств. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей страничке в Фейсбук.

"Обращение по случаю Дня Конституции я не случайно делаю на благословенной Лубенской земле, на Полтавщине, на месте усадьбы семьи Шеметов, откуда пришел к власти гетьман Скоропадский, где Михновский творил свою историческую работу "Самостоятельная Украина", а Липинский писал "Письма к братьям-хлеборобам". На земле, где творилась история и где создавался хлеб", - написал он.

"Прошло больше века. И снова, как известные предки, я с этого исторического места обращаюсь к украинцам. Именно здесь я, Олег Ляшко, возглашаю, что после избрания меня Президентом Украины я железной рукой объединю и сошью страну, чтобы сделать ее сильной и богатой. Я предлагаю изменения в Конституцию, чтобы восстановить мир и порядок в государстве, остановить хаос и сползание в пропасть анархии, восстановить управляемость власти, роста национальной экономики и повышения благосостояния каждой украинской семьи", - заявил политик.

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"Чтобы прекратить бардак и хаос, в котором виновен действующий Президент и власть, я установлю сильную президентскую вертикаль. Без сильной власти не будет сильной Украины! Ответственный в Украине должен быть кто-то один, чтобы украинцы знали с кого спрашивать", - считает Ляшко.

"Сегодняшние заявления Петра Порошенко только подтвердили, что он не намерен что-то менять, а хочет оставить все как есть, то есть бедность и хаос. План моих политических оппонентов сделать Украину парламентской республикой - это еще хуже. Этому гнилому продажному политическому болоту нельзя доверить ни судьбу Украины, ни судьбу и будущее наших детей.

От взаимоуничтожающей вражды и борьбы Президента, правительства и парламента прежде всего страдают украинцы. Вместо того, чтобы бороться за рабочие места и достойные зарплаты для людей - эти шакалы воюют между собой за деньги и полномочия.

Чтобы преодолеть хаос и безвластие, возобновить управляемость Государством, убрать дуализм во власти, я предлагаю:

Президент должен быть главой Государства и исполнительной власти, формировать правительство и нести полную ответственность за состояние дел в стране. Должность премьер-министра ликвидировать, количество министерств сократить до 10-12.

Сократить численность депутатов Верховной Рады с 450 до 250, запретить избираться в парламент более двух раз, ввести механизм отзыва депутатов. В то же время парламент получит сильные контрольные функции и полномочия, а не бутафорию, как сегодня. Для этого я инициирую закон про импичмент Президента, про Временные следственные комиссии. Парламент будет согласовывать ключевые кадровые назначения.

Уволить всех судей и прокуроров и новых избирать на прямых общенародных выборах, а не назначать, как сейчас.

Восстановление порядка, установление управляемости системы власти позволит возродить Украину и сделать ее сильной, защитить каждого украинца", - убежден Ляшко.

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