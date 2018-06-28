 Премьера нового украинского триллера "Брама" о Чернобыльской зоне состоится 26 июля. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Фильм "Брама" - экранное воплощение известной пьесы Павла Арье "В начале и в конце времен", которая в постановках разных режиссеров с бешеным успехом прошла на сценах украинских и зарубежных театров. Премьера "Брами" состоится 26 июля 2018 года", - говорится в описании к трейлеру фильма, размещенном на YouTube.
"Раптом, ті самі тарілки в 1985 году пішли з нашими властями на контакт", - говорит одна из героинь фильма в трейлере.
любить влада свою національність.
розкручують вже кілька років як тільки можуть
ще раз повторюю,влада його розкручує як тільки може.
а таланту там-0