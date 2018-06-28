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 Премьера нового украинского триллера "Брама" о Чернобыльской зоне состоится 26 июля. ВИДЕО

В Украине 26 июля состоится премьера мистического триллера "Брама" режиссера Владимира Тихого, созданного компанией "Directory Films" при поддержке Держкіно

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Фильм "Брама" - экранное воплощение известной пьесы Павла Арье "В начале и в конце времен", которая в постановках разных режиссеров с бешеным успехом прошла на сценах украинских и зарубежных театров. Премьера "Брами" состоится 26 июля 2018 года", - говорится в описании к трейлеру фильма, размещенном на YouTube.

"Раптом, ті самі тарілки в 1985 году пішли з нашими властями на контакт", - говорит одна из героинь фильма в трейлере.

 

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Источник: https://censor.net.ua/v3073941
 
   
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Місяць тому студентка КПІ Алла Боголюбська (спеціальність "Видавнича справа та редагування") створила графічний роман за цією п'єсою П. Ар'є і захистила за ним бакалаврський проект.
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на всіх телеканалах бездарь "зелинский"
любить влада свою національність.
розкручують вже кілька років як тільки можуть
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Кто популярный тот и занимает эфир. Это правило медиа.
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популярний? що це?
ще раз повторюю,влада його розкручує як тільки може.
а таланту там-0
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПремьера нового украинского триллера "Брама" о Чернобыльской зоне состоится 26 июля. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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