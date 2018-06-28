 "Дорогу освободите!": Джипы с российскими чиновниками чуть не наехали на Денисову возле колонии. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Позже, как сообщает "112 Украина", Денисова заявила: "Я ничего не знаю от Москальковой. Я пыталась остановить машину, чтобы мне все же объяснили, почему украинского уполномоченного по правам человека в соответствии с договоренностями, которые произошли между нашими президентами, не пускают на территорию? Почему мне не дают доступа к Олегу Сенцову? Ни на один вопрос мне никто не ответил. Я остановила машину, но в итоге органы полиции оттеснили меня, чтобы я не задавала таких вопросов и не мешала кортежу двигаться. Когда я спросила у работников колонии о здоровье Сенцова, они сказали, что у них этим занимается пресс-служба колонии. То, что пишет Москалькова, я этому уполномоченному, не могу сказать, что "по правам человека", не верю. Мы с ней летели в одном самолете и она просто потом не поехала... Затем она в кортеже проехала мимо меня, когда я стояла на дороге, чтобы как-то понять, что происходит. Она телефонную трубку не берет, не отвечает ничего. Поэтому сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой".
На вопрос журналистов о своих дальнейших действиях Денисова ответила: "Давайте проживем сегодняшний день и тогда будем составлять планы".
Украинский омбудсмен все еще надеется, что заместитель начальника колонии, который сейчас пребывает на своем рабочем месте, к ней выйдет. "Я хочу подать ему официальное заявление, которое я уже стараюсь подать с 9:00 утра, но ко мне никто не выходит", - резюмировала она.
Как сообщалось, украинский омбудсмен Людмила Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. До сих пор российская сторона не пускала Денисову к Сенцову, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, отказывали даже в видеосвязи с осужденным режиссером.
Совковате и подхуйловникам - ганьба.
Пытаешся казаться умным?
Когда эту козлину медведчука посадят ? Порошенко? Ссыкливое ты чмо. Вместо того что-бы показания давать в прокуратуре ,оно по телевизору рылом светит и советы дает, как жить... Пиздец полный.
Новоназначенная Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова является одной из контроллеров ООО "Строительная компания "Крымжелезобетон", которая после аннексии полуострова была перерегистрирована в российской налоговой.
Ее дочери также значатся среди учредителей еще пяти крымских компаний, сообщает Bihus.Info со ссылкой на проект "Декларации".
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Видео интервью - Бизнес на крови, и брехня.
"Читайте декларацію" - омбудсмен Денисова коментує свій бізнес в Криму
Фото документов о регистрации "Крымжелезобетона" в полном объеме https://24tv.ua/ru/semja_novogo_ombudsmena_denisovoj_imeet_biznes_v_anneksirovannom_krymu_i_platit_nalogi_rossii_n939210
В ноябре 2014 года на российскую налоговую была перерегистрирована еще одна связанная с Денисовой компания - "Севастопольмаринсервис". Правда, на место омбудсмена в составе учредителей вошла ее дочь Елена Титаренко. Кроме этого, Елена Титаренко является совладелицей крымских ООО "Промтекстиль", "Бизнес Альянс" и "Дигаймер", которые занимаются производством тканей, строительством и арендой недвижимости. Младшая дочь Денисовой Александра Квитко тоже владеет половиной ООО "Фирма Д.Э.В.", специализирующейся на сдаче в аренду недвижимого имущества.
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Отметим, что российская ООО "Строительная компания "Крымжелезобетон" отсутствует в декларациях Людмилы Денисовой за 2015 и 2016 годы. В комментарии журналистам программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" свою причастность к ней Людмила Леонтьевна возразила и заявила, что после аннексии Крыма Россией все ее активы были национализированы, поэтому в настоящее время ни она, ни ее родственники бизнесом на оккупированной территории не занимаются.
Видео комментария Денисовой относительно бизнеса в оккупированном Крыму. Ничего личного только бизнес.
https://24tv.ua/ru/semja_novogo_ombudsmena_denisovoj_imeet_biznes_v_anneksirovannom_krymu_i_platit_nalogi_rossii_n939210
с 1-50 мин......
https://www.youtube.com/watch?v=K3W61uziJF8
"Новопризначена уповноважена з прав людини Людмила Денісова є однією з контролерів компанії, яку після анексії РФ Криму перереєстрували на російську податкову.
Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на відповідні документи.
Її доньки також значаться серед засновників ще п'яти кримських компаній.
До анексії півострова Денісова володіла чвертю будівельної компанії «Крымжелезобетон». У 2015 році сімферопольське підприємство перереєстрували за російським законодавством.
Її засновником в Єдиному держреєстрі юросіб РФ значиться українська ТОВ «Тріора», 25% статутного капіталу якої внесла Денісова.
У листопаді 2014 року на російську податкову перереєстрували ще одну пов'язану з Денісовою компанію -«Севастопольмарінсервіс». При цьому на місце омбудсмена у складі засновників увійшла її донька Олена Титаренко.
Також Титаренко є співвласницею кримських ООО «Промтекстиль», «Бизнес Альянс» і «Дигаймер», які займаються виробництвом тканин, будівництвом і орендою нерухомості. Молодша донька Денісової Олександра Квітко теж володіє половиною ООО «Фирма Д.Э.В», що спеціалізується на здачі в оренду нерухомого майна.
Зазначимо, що російська ООО «Строительная компания «Крымжелезобетон» відсутня у деклараціях Людмили Денісової за 2015 і 2016 роки.
Нагадаємо, 15 березня Рада призначила народну депутатку з фракції «Народний фронт» Людмилу Денісову уповноваженою з прав людини."