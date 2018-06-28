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 Политика Украины
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Все про:Денисова (217) политзаключенные (850) Сенцов (616) Москалькова (65)

 "Дорогу освободите!": Джипы с российскими чиновниками чуть не наехали на Денисову возле колонии. ВИДЕО

Возле колонии, где оккупанты незаконно удерживают украинского режиссера Олега Сенцова, джипы из кортежа российского омбудсмена Татьяны Москальковой чуть не наехали на украинского Уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Позже, как сообщает "112 Украина", Денисова заявила: "Я ничего не знаю от Москальковой. Я пыталась остановить машину, чтобы мне все же объяснили, почему украинского уполномоченного по правам человека в соответствии с договоренностями, которые произошли между нашими президентами, не пускают на территорию? Почему мне не дают доступа к Олегу Сенцову? Ни на один вопрос мне никто не ответил. Я остановила машину, но в итоге органы полиции оттеснили меня, чтобы я не задавала таких вопросов и не мешала кортежу двигаться. Когда я спросила у работников колонии о здоровье Сенцова, они сказали, что у них этим занимается пресс-служба колонии. То, что пишет Москалькова, я этому уполномоченному, не могу сказать, что "по правам человека", не верю. Мы с ней летели в одном самолете и она просто потом не поехала... Затем она в кортеже проехала мимо меня, когда я стояла на дороге, чтобы как-то понять, что происходит. Она телефонную трубку не берет, не отвечает ничего. Поэтому сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой".

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На вопрос журналистов о своих дальнейших действиях Денисова ответила: "Давайте проживем сегодняшний день и тогда будем составлять планы".

Украинский омбудсмен все еще надеется, что заместитель начальника колонии, который сейчас пребывает на своем рабочем месте, к ней выйдет. "Я хочу подать ему официальное заявление, которое я уже стараюсь подать с 9:00 утра, но ко мне никто не выходит", - резюмировала она.

Как сообщалось, украинский омбудсмен Людмила Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. До сих пор российская сторона не пускала Денисову к Сенцову, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, отказывали даже в видеосвязи с осужденным режиссером.

Источник: https://censor.net.ua/v3073938
 
   
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Межгосударственные отношения это не отношения между Bами и Bашим соседом на хуторе. деньги сэкономили нo авторитет и чувство собственного достоинства потеряли.
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Я бьі тебя обменял на Сенцова. И написал бьі что нефиг к тебе ехать. Откуда вьі, дебильі, беретесь?
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Таким как Денисова, руским украинцам - респект !
Совковате и подхуйловникам - ганьба.
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Привет, петеботина!
Пытаешся казаться умным?
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Скільки в нас в країні ватки, всю її садити на 20 років за тероризм і потім міняти на наших заручників. А як ще?
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У нас ватка при владі, навіть податки у казну агресора регулярно сплачує. А ви чогось від неї хочете
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Никто не подскажет, на каких джипах катается парашное говно? Я вот никак марку по эмблеме не могу определить. То ли это ГАЗ, то ли ВАЗ, то ли УАЗ, то ли сам КАМАЗ? А может, Т-34?
"Дорогу освободите!", - джипи з російськими чиновниками мало не наїхали на Денісову біля колонії - Цензор.НЕТ 6464
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Скорее уже Синано или Синано-гава (яп. 信濃川) "Дорогу освободите!", - джипи з російськими чиновниками мало не наїхали на Денісову біля колонії - Цензор.НЕТ 1963
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Это знаменитый Mercedes-Benz 770, который использовался высшим руководством нацистской Германии, а потом был захвачен Шойгу в качестве трофея при взятии Рейхстага на околицах Москвы
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Пора требовать представителей Красного Креста для того,чтобы убедиться,жив ли Сенцов вообще..
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Типовий козломордий кацапський скот. А Денісова молодець. Респект. Не очікував від неї
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Разговаривают как пидары писклявым козлячим голоском и ведут себя так же... Кацапы натуральные, во всей сука своей красе. Над посольством РФ в Киеве нужно повесить вывеску "ПАРАША" и забрызгать дерьмо-дезодорантом, а лучше нахрен снести это говносраное посольство.
Когда эту козлину медведчука посадят ? Порошенко? Ссыкливое ты чмо. Вместо того что-бы показания давать в прокуратуре ,оно по телевизору рылом светит и советы дает, как жить... Пиздец полный.
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ну а что вы хотели от вонючей козломордой кацапки... они же кроме как насрать в душу, украсть и обмануть ничего не могут...
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Семья нового омбудсмена Денисовой имеет бизнес в аннексированном Крыму и платит налоги России.
Новоназначенная Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова является одной из контроллеров ООО "Строительная компания "Крымжелезобетон", которая после аннексии полуострова была перерегистрирована в российской налоговой.
Ее дочери также значатся среди учредителей еще пяти крымских компаний, сообщает Bihus.Info со ссылкой на проект "Декларации"."Дорогу освободите!", - джипи з російськими чиновниками мало не наїхали на Денісову біля колонії - Цензор.НЕТ 173
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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"Дорогу освободите!", - джипи з російськими чиновниками мало не наїхали на Денісову біля колонії - Цензор.НЕТ 4127https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=3JYMxyA-Rs4

Видео интервью - Бизнес на крови, и брехня.

"Читайте декларацію" - омбудсмен Денисова коментує свій бізнес в Криму
Фото документов о регистрации "Крымжелезобетона" в полном объеме https://24tv.ua/ru/semja_novogo_ombudsmena_denisovoj_imeet_biznes_v_anneksirovannom_krymu_i_platit_nalogi_rossii_n939210
В ноябре 2014 года на российскую налоговую была перерегистрирована еще одна связанная с Денисовой компания - "Севастопольмаринсервис". Правда, на место омбудсмена в составе учредителей вошла ее дочь Елена Титаренко. Кроме этого, Елена Титаренко является совладелицей крымских ООО "Промтекстиль", "Бизнес Альянс" и "Дигаймер", которые занимаются производством тканей, строительством и арендой недвижимости. Младшая дочь Денисовой Александра Квитко тоже владеет половиной ООО "Фирма Д.Э.В.", специализирующейся на сдаче в аренду недвижимого имущества.

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Отметим, что российская ООО "Строительная компания "Крымжелезобетон" отсутствует в декларациях Людмилы Денисовой за 2015 и 2016 годы. В комментарии журналистам программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" свою причастность к ней Людмила Леонтьевна возразила и заявила, что после аннексии Крыма Россией все ее активы были национализированы, поэтому в настоящее время ни она, ни ее родственники бизнесом на оккупированной территории не занимаются.
Видео комментария Денисовой относительно бизнеса в оккупированном Крыму. Ничего личного только бизнес.
https://24tv.ua/ru/semja_novogo_ombudsmena_denisovoj_imeet_biznes_v_anneksirovannom_krymu_i_platit_nalogi_rossii_n939210
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наваросские ман..давохи, отдыхают по хранцюзьким берегам и жрут, по хранцюзьким рэсторанам - я понимаю теперь, почему наши зрадофилы ее так поддерживают, в плане "матери Украины, против Потрошенко!... Потрошенко, прекрати войну!"....
с 1-50 мин......
https://www.youtube.com/watch?v=K3W61uziJF8
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Родина нового омбудсмена займається бізнесом в анексованому Криму - Bihus.Info

"Новопризначена уповноважена з прав людини Людмила Денісова є однією з контролерів компанії, яку після анексії РФ Криму перереєстрували на російську податкову.
Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на відповідні документи.
Її доньки також значаться серед засновників ще п'яти кримських компаній.
До анексії півострова Денісова володіла чвертю будівельної компанії «Крымжелезобетон». У 2015 році сімферопольське підприємство перереєстрували за російським законодавством.
Її засновником в Єдиному держреєстрі юросіб РФ значиться українська ТОВ «Тріора», 25% статутного капіталу якої внесла Денісова.
У листопаді 2014 року на російську податкову перереєстрували ще одну пов'язану з Денісовою компанію -«Севастопольмарінсервіс». При цьому на місце омбудсмена у складі засновників увійшла її донька Олена Титаренко.
Також Титаренко є співвласницею кримських ООО «Промтекстиль», «Бизнес Альянс» і «Дигаймер», які займаються виробництвом тканин, будівництвом і орендою нерухомості. Молодша донька Денісової Олександра Квітко теж володіє половиною ООО «Фирма Д.Э.В», що спеціалізується на здачі в оренду нерухомого майна.
Зазначимо, що російська ООО «Строительная компания «Крымжелезобетон» відсутня у деклараціях Людмили Денісової за 2015 і 2016 роки.
Нагадаємо, 15 березня Рада призначила народну депутатку з фракції «Народний фронт» Людмилу Денісову уповноваженою з прав людини."
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Дорогу освободите!": Джипы с российскими чиновниками чуть не наехали на Денисову возле колонии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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