 "Дорогу освободите!": Джипы с российскими чиновниками чуть не наехали на Денисову возле колонии. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Позже, как сообщает "112 Украина", Денисова заявила: "Я ничего не знаю от Москальковой. Я пыталась остановить машину, чтобы мне все же объяснили, почему украинского уполномоченного по правам человека в соответствии с договоренностями, которые произошли между нашими президентами, не пускают на территорию? Почему мне не дают доступа к Олегу Сенцову? Ни на один вопрос мне никто не ответил. Я остановила машину, но в итоге органы полиции оттеснили меня, чтобы я не задавала таких вопросов и не мешала кортежу двигаться. Когда я спросила у работников колонии о здоровье Сенцова, они сказали, что у них этим занимается пресс-служба колонии. То, что пишет Москалькова, я этому уполномоченному, не могу сказать, что "по правам человека", не верю. Мы с ней летели в одном самолете и она просто потом не поехала... Затем она в кортеже проехала мимо меня, когда я стояла на дороге, чтобы как-то понять, что происходит. Она телефонную трубку не берет, не отвечает ничего. Поэтому сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой".





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На вопрос журналистов о своих дальнейших действиях Денисова ответила: "Давайте проживем сегодняшний день и тогда будем составлять планы".

Украинский омбудсмен все еще надеется, что заместитель начальника колонии, который сейчас пребывает на своем рабочем месте, к ней выйдет. "Я хочу подать ему официальное заявление, которое я уже стараюсь подать с 9:00 утра, но ко мне никто не выходит", - резюмировала она.

Как сообщалось, украинский омбудсмен Людмила Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. До сих пор российская сторона не пускала Денисову к Сенцову, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, отказывали даже в видеосвязи с осужденным режиссером.