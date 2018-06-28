 "История отечественного конституционализма насчитывает более трех веков", - Порошенко поздравил украинцев с Днем Конституции. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравление размещено на официальной странице Порошенко в Facebook.

"История отечественного конституционализма насчитывает уже более трех веков, когда в 1710-м году мир увидел один из самых прогрессивных документов своего времени - "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского" Пилипа Орлика. И сегодня украинская Конституция, как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, - один из самых демократичных Основных Законов в мире. Давайте уважать идеи и принципы, по которым живет Украина и защищать их вместе! С Днем Конституции!", - говорится в поздравлении.

Глава государства опубликовал также видео.

В четверг, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции.

В этот день 1996 года, в 9 часов 18 минут, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Этому судьбоносному событию предшествовали 6 лет упорного и тяжелого труда, консультаций, кризисов и договоренностей.

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Новейший конституционный процесс начался сразу же после принятия 16 июля 1990 года Верховной Радой УССР "Декларации о государственном суверенитете Украины" - уже в октябре была создана Конституционная комиссия. После распада СССР и обретения Украиной независимости в 1991 году стало понятно, что развитие правовой системы в независимом государстве должно осуществляться на собственной основе. В 1991-1996 годах комиссиями, отдельно созданными Верховной Радой и президентом, было составлено несколько проектов Конституции. Они длительное время обсуждались, дополнялись и дорабатывались.

Самые острые разногласия вызвали вопросы распределения власти и собственности, государственная символика, статус русского языка и статус Республики Крым. Левые силы склонялись в сторону преуменьшения роли президентской власти, частнособственнических отношений, за придание одинакового статуса украинскому и русскому языкам и сохранение автономного статуса Крыма. Правые, в которых объединились представители "партии власти", предпринимательские круги и депутаты национальной культурно-языковой ориентации, выступали за сильную президентскую вертикаль, обеспечение всей полноты частнособственнических прав, господство украинского языка и ликвидацию автономии Крыма.

Тем временем в стране действовала Конституция УССР 1978 года, с некоторыми изменениями. В ночь с 27 на 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Документ получил поддержку двух третей депутатского корпуса (315 народных депутатов). В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины, напоминает Укринформ.