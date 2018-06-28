EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1636  112
Все про:Конституция (1928) Порошенко (15039) День Конституции (41)

 "История отечественного конституционализма насчитывает более трех веков", - Порошенко поздравил украинцев с Днем Конституции. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко поздравил граждан Украины с Днем Конституции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравление размещено на официальной странице Порошенко в Facebook.

"История отечественного конституционализма насчитывает уже более трех веков, когда в 1710-м году мир увидел один из самых прогрессивных документов своего времени - "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского" Пилипа Орлика. И сегодня украинская Конституция, как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, - один из самых демократичных Основных Законов в мире. Давайте уважать идеи и принципы, по которым живет Украина и защищать их вместе! С Днем Конституции!", - говорится в поздравлении.

Глава государства опубликовал также видео.

В четверг, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции.

В этот день 1996 года, в 9 часов 18 минут, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Этому судьбоносному событию предшествовали 6 лет упорного и тяжелого труда, консультаций, кризисов и договоренностей.

Читайте также: Президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику после любых реформ Конституции, - Турчинов

Новейший конституционный процесс начался сразу же после принятия 16 июля 1990 года Верховной Радой УССР "Декларации о государственном суверенитете Украины" - уже в октябре была создана Конституционная комиссия. После распада СССР и обретения Украиной независимости в 1991 году стало понятно, что развитие правовой системы в независимом государстве должно осуществляться на собственной основе. В 1991-1996 годах комиссиями, отдельно созданными Верховной Радой и президентом, было составлено несколько проектов Конституции. Они длительное время обсуждались, дополнялись и дорабатывались.

Самые острые разногласия вызвали вопросы распределения власти и собственности, государственная символика, статус русского языка и статус Республики Крым. Левые силы склонялись в сторону преуменьшения роли президентской власти, частнособственнических отношений, за придание одинакового статуса украинскому и русскому языкам и сохранение автономного статуса Крыма. Правые, в которых объединились представители "партии власти", предпринимательские круги и депутаты национальной культурно-языковой ориентации, выступали за сильную президентскую вертикаль, обеспечение всей полноты частнособственнических прав, господство украинского языка и ликвидацию автономии Крыма.

Тем временем в стране действовала Конституция УССР 1978 года, с некоторыми изменениями. В ночь с 27 на 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Документ получил поддержку двух третей депутатского корпуса (315 народных депутатов). В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины, напоминает Укринформ.

Источник: https://censor.net.ua/v3073886
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Я хочу сказать о другом не обосраном вами и ФСБ России Порошенко ... Порошенко пришел весной 2014 года на пост Президента имея --- 0 в НБУ , 0 в Казначействе , голую , раздетую и голодную армию из "трех человек " --- а сегодня в НБУ -- 20 млрд долларов на счетах Украины , в Казначействе при Порошенко за все эти годы не задержали не на день не одной выплаты --от Пенсий до пособий гробовых и на молоко детям , Армия Украины одна из сельнейших в Европе -- одета и обучена и лупит КАЦАПОВ с их хваленными спецназами ФСБ и ГРУ -- шуба заворачивается .. Но не это главное в Порошенко -!!! Порошенко Первый из ХЕРОВЫХ Президентов Украины с 1991 года не стал целовать жопу Кремлю и ХУЙЛУ Питерскому Вавану --- и публично сделал его дебилом и фашистом на весь мир ... Поэтому не надо на Порошенко .. Говорить надо правду --а не как ЛЮЛЯ --актриса в очках из порносериала ...и с хвостом секретарши из того же сериала ...
 показать весь комментарий
 
 
если б не добробаты - раисяне были бы под киевом
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко пришел весной 2014 года на пост Президента имея --- 0 в
НБУ , 0 в Казначействе , голую , раздетую и голодную армию из "трех
человек "
Может это стало возможным потому, что бизнесмен и политик Порошенко с 2007 года руководил Советом Национального банка Украины, с октября 2009 по март 2011 года возглавлял Министерство иностранных дел, а в 2012-м был министром экономического развития?

 показать весь комментарий
 
 
Стало возможным что такие как ты выбрали вора дважды несудимого Яныка Президентом УКраины -- и он за 4 года украл все в УКраине и еще занял 20 млрд долларов -- всего 50 млрд долларов -- и все увез в Россию .. Что не знал ватный ???
 показать весь комментарий
 
 
Соевый, ты за того хама сам же и топил на форумах, бегал с голубым флажком, это тебя и таких как ты завозили в Киев на Антимайданы и ты же, мразь кацапофашистская, голосовал за дважды судимого дебила! Теперь ты, за рошенку пососать, топишь за последователя Хама, лучшего другана азирова, топишь за того, кто все эти 4 года воровал вместе с Яныком!!!

Кацап, бояры накатил ужо, в честь праздника то? Ты бы хоть соей загрыз, бомжара даунецкий, мля!
 показать весь комментарий
 
Бомжара я ? У меня от Украины полтора гектара с своим соснами и белыми грибами БЕСПЛАТНО под Киевом рядом с санаторием ---- а у тебя КАЦАП ???
 показать весь комментарий
 
 
Кацап, это от бояры. Ты еще накати фанфурик и у тебя появится вилла на Лазурном берегу, дачка в Майами и нефтескважины в ОАЭ! Говорю ж тебе- хоть соей закусывай, лапотник лишнехромосомный!))))
 показать весь комментарий
 
Порошенко тоже в этом воровстве участвовал, когда служил у Януковича. А потом,будучи президентом, занял у Европы ещё 13 млрд и увез в Панаму. Забыл про это шокаладный???
 показать весь комментарий
 
Он не забыл, он просто не знает- об этом же не пишут в минстецевских методичках.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"История отечественного конституционализма насчитывает более трех веков", - Порошенко поздравил украинцев с Днем Конституции. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх