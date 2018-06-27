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Все про:взятка (3896) наркотики (1329) Нацполиция (7699) Тернопольщина (323)

 Задержан владелец наркоплантации на Тернопольщине, предложивший полицейскому 200 тыс. грн взятки за непривлечение к ответственности,- НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Чтобы избежать наказания за выращивание конопли с целью дальнейшего сбыта наркотического средства, житель Ивано-Франковской области пообещал "вознаграждение" начальнику подразделения тернопольской милиции.

Тернопольским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ был получен рапорт начальника Монастырского отделения полиции Тернопольщины о том, что ему предлагают неправомерную выгоду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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Было установлено, что взятку подполковнику полиции предлагает житель Ивано-Франковска. Мужчина в сговоре с сообщниками организовал плантацию конопли в селе Острие Монастырского района Тернопольской области. В дальнейшем "агроном" собирался собрать урожай и сбыть товар дилерам нескольких регионов.

Работники полиции Тернопольщины обнаружили посев, изъяли растения. Было начато уголовное производство по ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины.

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Чтобы избежать наказания, 27-летний "наркобизнесмен" решил подкупить чиновника полиции. За непривлечение к ответственности он пообещал подполковнику полиции 140 тысяч гривен и тысячу евро.

По материалам внутренней безопасности НПУ следственным управлением Главного управления Нацполиции в области, под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области, было начато уголовное производство по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу.

В следующий раз в кабинет к начальнику полиции "наркобизнесмен" пришел с половиной обещанной суммы: 500 евро и 70 тысяч гривен. С этими вещественными доказательствами взяткодателя оперативники внутренней безопасности НПУ и работники тернопольского ГУНП задержали на месте.

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Во время осмотра автомобиля, на котором приехал мужчина в полицию, было обнаружено и изъято автоматическое оружие. Сейчас фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении по ст. 369, 307 и 310 Уголовного кодекса Украины.

Задержан владелец наркоплантации на Тернопольщине, предложивший полицейскому 200 тыс. грн взятки за непривлечение к ответственности,- НПУ 01
Задержан владелец наркоплантации на Тернопольщине, предложивший полицейскому 200 тыс. грн взятки за непривлечение к ответственности,- НПУ 02
Задержан владелец наркоплантации на Тернопольщине, предложивший полицейскому 200 тыс. грн взятки за непривлечение к ответственности,- НПУ 03
Задержан владелец наркоплантации на Тернопольщине, предложивший полицейскому 200 тыс. грн взятки за непривлечение к ответственности,- НПУ 04

Источник: https://censor.net.ua/v3073874
 
   
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вот это гад. создал конкуренцию государевым спиртзаводам.
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Украинский полицейский не мог отказаться от 200 000 гр так что не надо нам сказок
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А что там с бриллиантовыми прокурорами у которых кроме бриллиантов еще пол кило героина нашли?
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Примите заявление: на последнем фото DJPhantom он весит больше 2 кг, т.е. его полет нужно согласовывать по той же схеме, что и полет Боинга,менты нарушают закон !!!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗадержан владелец наркоплантации на Тернопольщине, предложивший полицейскому 200 тыс. грн взятки за непривлечение к ответственности,- НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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