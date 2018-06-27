 Задержан владелец наркоплантации на Тернопольщине, предложивший полицейскому 200 тыс. грн взятки за непривлечение к ответственности,- НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тернопольским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ был получен рапорт начальника Монастырского отделения полиции Тернопольщины о том, что ему предлагают неправомерную выгоду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители изъяли наркотического сырья на 2 млн грн в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Было установлено, что взятку подполковнику полиции предлагает житель Ивано-Франковска. Мужчина в сговоре с сообщниками организовал плантацию конопли в селе Острие Монастырского района Тернопольской области. В дальнейшем "агроном" собирался собрать урожай и сбыть товар дилерам нескольких регионов.

Работники полиции Тернопольщины обнаружили посев, изъяли растения. Было начато уголовное производство по ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Полиция уничтожила охраняемую плантацию конопли на 4 млн грн в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Чтобы избежать наказания, 27-летний "наркобизнесмен" решил подкупить чиновника полиции. За непривлечение к ответственности он пообещал подполковнику полиции 140 тысяч гривен и тысячу евро.

По материалам внутренней безопасности НПУ следственным управлением Главного управления Нацполиции в области, под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области, было начато уголовное производство по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу.

В следующий раз в кабинет к начальнику полиции "наркобизнесмен" пришел с половиной обещанной суммы: 500 евро и 70 тысяч гривен. С этими вещественными доказательствами взяткодателя оперативники внутренней безопасности НПУ и работники тернопольского ГУНП задержали на месте.

Смотрите также: Полиция изъяла метадона на полмиллиона гривен в Киеве. ФОТОрепортаж

Во время осмотра автомобиля, на котором приехал мужчина в полицию, было обнаружено и изъято автоматическое оружие. Сейчас фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении по ст. 369, 307 и 310 Уголовного кодекса Украины.







