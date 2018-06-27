 Россия перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море, - Скибицкий. ВИДЕО

Об этом заявил в эфире "5 канала" представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

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Представитель ГУР оценил, насколько велика концентрация войск на границе РФ с Украиной: "Действительно, начиная с апреля 2018 года мы наблюдаем активность почти вдоль всей границы с Украиной, начиная с севера, заканчивая юго-восточными границами. Что отмечаем? Очень активные мероприятия боевой подготовки. Учебные мероприятия 144-й дивизии, 3-й дивизии 20-й армии. Это те соединения, которые были сформированы Россией уже во время войны. И сейчас они находятся на заключительном этапе подготовки к получению полной оперативной способности. Если взять вообще, сколько войск сконцентрировано вокруг Украины - мы берем только то, что находится у наших границ и только то, что сосредоточено на восточном направлении - это порядка 80 тысяч военнослужащих. Это если брать подразделения 20-й армии, 8-й армии и, конечно, группировки российских войск в Крыму".

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На вопрос ведущего, ударная ли это группа, Скибицкий сказал: "По сути батальоны тактической группы первого эшелона, а их около 19 - это сложившиеся батальонные группы, которые могут действовать как в наступательных, так и в контрнаступательных действиях. Они полностью укомплектованы личным составом, техникой, постоянно находятся в готовности и постоянно проводят различного рода учения на полигонах, которые, в том числе, расположены вблизи нашей границы. А это и есть как раз угроза, что под видом учений они могут заходить на нашу территорию".

Скибицкий также рассказал о ситуации у линии разграничения на Донбассе: "Есть перемещения. Сейчас началась очень активная фаза боевой подготовки подразделений 1 и 2 АК, части подразделений выходят на полигоны. По нашим данным, запланировано проведение показательных батальонных тактических учений, где будут привлечены командиры батальонов , чтобы продемонстрировать новые подходы по проведению боевых действий. Кроме того, отмечаем и подвоз боеприпасов на передовую, чтобы поддерживать управляемую нестабильность со стороны РФ на нашей территории. Это и обстрелы, и постоянные маневры, и информационные пропагандистские мероприятия, проводимые РФ".

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На вопрос ведущего, рутинная эта активность или за ней кроется угроза, Скибицкий рассказал: "Под видом рутинной работы может крыться до более активных боевых действий. Почему? Потому что это принцип оперативной маскировки. Его очень активно использует Россия. Основная задача для ГУР - это четко выявить разведывательные признаки, когда рутинная деятельность переходит к подготовке более активных действий".