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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (151) граница (3035) разведка (1907) Россия (69760) Скибицкий (103)

 Россия перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море, - Скибицкий. ВИДЕО

Начиная с апреля 2018 года наблюдается активность почти вдоль всей границы РФ с Украиной - идет боевая подготовка, учения. У границы сосредоточено порядка 80 тысяч военнослужащих РФ.

Об этом заявил в эфире "5 канала" представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

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Представитель ГУР оценил, насколько велика концентрация войск на границе РФ с Украиной: "Действительно, начиная с апреля 2018 года мы наблюдаем активность почти вдоль всей границы с Украиной, начиная с севера, заканчивая юго-восточными границами. Что отмечаем? Очень активные мероприятия боевой подготовки. Учебные мероприятия 144-й дивизии, 3-й дивизии 20-й армии. Это те соединения, которые были сформированы Россией уже во время войны. И сейчас они находятся на заключительном этапе подготовки к получению полной оперативной способности. Если взять вообще, сколько войск сконцентрировано вокруг Украины - мы берем только то, что находится у наших границ и только то, что сосредоточено на восточном направлении - это порядка 80 тысяч военнослужащих. Это если брать подразделения 20-й армии, 8-й армии и, конечно, группировки российских войск в Крыму".

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На вопрос ведущего, ударная ли это группа, Скибицкий сказал: "По сути батальоны тактической группы первого эшелона, а их около 19 - это сложившиеся батальонные группы, которые могут действовать как в наступательных, так и в контрнаступательных действиях. Они полностью укомплектованы личным составом, техникой, постоянно находятся в готовности и постоянно проводят различного рода учения на полигонах, которые, в том числе, расположены вблизи нашей границы. А это и есть как раз угроза, что под видом учений они могут заходить на нашу территорию".

Скибицкий также рассказал о ситуации у линии разграничения на Донбассе: "Есть перемещения. Сейчас началась очень активная фаза боевой подготовки подразделений 1 и 2 АК, части подразделений выходят на полигоны. По нашим данным, запланировано проведение показательных батальонных тактических учений, где будут привлечены командиры батальонов , чтобы продемонстрировать новые подходы по проведению боевых действий. Кроме того, отмечаем и подвоз боеприпасов на передовую, чтобы поддерживать управляемую нестабильность со стороны РФ на нашей территории. Это и обстрелы, и постоянные маневры, и информационные пропагандистские мероприятия, проводимые РФ".

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На вопрос ведущего, рутинная эта активность или за ней кроется угроза, Скибицкий рассказал: "Под видом рутинной работы может крыться до более активных боевых действий. Почему? Потому что это принцип оперативной маскировки. Его очень активно использует Россия. Основная задача для ГУР - это четко выявить разведывательные признаки, когда рутинная деятельность переходит к подготовке более активных действий".

Источник: https://censor.net.ua/v3073847
 
 
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Те кто будет закапывать, могут подорваться. Зачем такие геройства?
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" .... ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ... Скибицкий ... "
ОН КТО ПО ДОЛЖНОСТИ ??? ( баба Клава с проходной - тоже " представитель " )
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не та ксива? А по сути, корабли переброшены?
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А катери , котрі США безоплатно передали Україні ще в 2014 році - до сих пір в США..
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На этих катерах только расходы а навара ноль, вот потому и тянут который год.
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це перемога!!! наші хероі у ГШ!!! Cлава самому генІанальному говнокомайдуючому. (как то так. позор конечено
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Да, с цифрой- погорячился, как мне кажется. Можэ на "Прогрессы" ПКМы установили, как в Дыре. Тада- возможно и сорок.
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Потопить все ржавые педеративные совкокорыта
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Азовское море рассчитано на 30 кораблей...
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Причём половина из них - на берегу.
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Ближе к выборам там от кораблей и моря видно не будет ....
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Для начала, нужно "рухнуть" мост. Хотя, он и сам скоро "рухнется"... Россия перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 8837
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А тем временем-Мін. оборони закупило 857 авіаквитків на суму 8 млн грн. Як я розумію, дружини та коханки вищих чинів МОУ хочуть нормально відпочити на пляжах Ріо, покататися на ґондолах у Венеції…
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это тебе наснилось? может и пруф дашь? если нет,то ты 3,14здун!
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ИгорьЛ, правильно писал, надо достроить авианосец и направить его на потопление кораблей.
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вы с "бацькой" уже выкопали своё белорусское море...?\так отож - сыды и не пысяй...\
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Интересно кто ответит за то что Украина заняла последнее место на недавнем танковом биатлоне среди стран НАТО, новые Оплоты постоянно ломались и стреляли с трудом.
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тібла, Сдєсь воТкі нЄт!!!

Геть звідси, кацапорило!
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А что такого, про последнее место это правда.
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так он и про эту тіблу правду...\или спорить будешь...?\
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новые Оплоты

Это были не "новые Оплоты". Новый Оплот получают из этого танка путём модернизации и замены большей части электроники.
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опять кацапское говно на ветке срать начинает.Что характерно одни и теже пидоры
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40 штук? и не моргнул Во ВЫДЕРЖКА ПИШАЮСЯ НАШЕЙ РАЗВЕДКОЙ
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В очередной раз проспали, просрали, стырили. замяли и рытьё канала по перешейку и строительство ракетных катеров и создание военной базы в Азове. Мост---это стратегическое военное строительство! Дурню ясно было изначально. То что братаны только с моря вдруг попрут---тоже ясно. Здесь даже военные корабли НАТО не помогут. Нет там манёвра. Да скоро и мы им даром нужны не будем. Обратите внимание что творится на тв! Полные олигофрены часами буру буровят. муру мураевскую пнут. Климакстерические, изувеченые ботоксом тётки кликушествуют! Пипл восторжено хавает. очередная тварь с двумя уголовными статьями уже два года каждый день в жёлтом пиджаке или зелёном просит дуплетом картечи---и никто не стрельнет! Такое в любой стране вы наблюдали???! А!? Граждане---не спать! Родина в опасности! К бою! На кол изуверов!
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Міністерство оборони України оголосило інформацією для службового користування дані, хто і коли планує використовувати закуплені на 7,9 млн гривень авіаційні квитки до Ріо-де-Жанейро (Бразилія), Тель-Авіву (Ізраїль), Парижу (Франція), Венеції (Італія) та ще 70 міст.

https://wz.lviv.ua/news/373196-u-minoborony-zasekretyly-informatsiiu-pro-podorozhi-do-rio-de-zhaneiro-paryzhu-ta-venetsii
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Да в Азовском море столько хрен вместится, да и в козломордии столько нет, только что если моделей наклеют у домах пионЭров.
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А ведь достаточно наклепать ракет, которые с вероятностью хотя бы 0,1 смогут уничтожить какой-нибудь крупный город в мордоре, чтобы у рашистов появилась мысль "а может ну его нахрен ?"
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Не появится, ибо мацква и питер прикрыты, на остальные города им плевать , а за уралом не достанем.
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Это же надо быть таким идиотом, тебе что нибуть говорит понятие ответный удар, готов сгореть в своём городе заживо.
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Украина в ответ спустить 2 катера и пропатрулирует около берега после чего назовет это учениями
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Надо сделать неипически тяжелый и мощный электромагнит на передвижной по дну приблуде. Или закопать на дне. А дальше понятно. Росія перекинула близько 40 бойових кораблів в Азовське море, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 6884
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссия перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море, - Скибицкий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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