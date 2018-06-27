 СБУ предупредила заказное убийство общественного активиста, который отстаивал права селян в Черкасской области. Заказчик арестован. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

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В сообщении отмечается: "В рамках уголовного производства, открытого Главным следственным управлением СБУ по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, п. 1, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что заказчиком убийств является бизнесмен из Киева.

Его семья имеет в Черкасской области земельный бизнес с паями местных жителей. Крестьяне выражали недовольство условиями сотрудничества и требовали увеличить плату за паи. Для устрашения людей киевский делец заказал убийство трех граждан. Первым - представителя общественного объединения "Самооборона Майдана Черкасской области" и волонтер АТО, в дальнейшем - председатель одного из сельских советов района и его близкий родственник.

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Правоохранители задокументировали встречу заказчика с киллером, который сообщил правоохранителям о подготовке преступления и согласился сотрудничать со следствием. На ней коммерсант озвучил фамилии будущих жертв, предоставил дополнительные инструкции по их ликвидации, обсудил сроки и порядок выполнения заказа. Для имитации преступления, во исполнение требований ст. 271 УПК Украины сотрудники контрразведки СБ Украины организовали "исчезновение" активиста во время следования с работы к месту жительства.

В дальнейшем в окрестностях Киева осуществлена имитация убийства активиста, выкопана яма для захоронения, на фоне которого, согласно условиям заказчика, осуществлено несколько постановочных фотографий с телом мужчины со следами насильственной смерти.

Оперативники спецслужбы задокументировали передачу заказчиком после получения "доказательств" совершения убийства пятнадцати тысяч долларов США и задержали злоумышленника.

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Благодаря спецоперации Службе безопасности Украины удалось не только предупредить совершение заказного убийства общественного активиста, но из-за имитирование преступления выяснить личности следующих жертв и предупредить совершение террористического акта, в частности производства выстрела из ручного противотанкового гранатомета в частный дом одного из сельских голов района.

Сейчас бизнесмену объявлено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие".

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