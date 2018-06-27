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 Политика Украины, Общество
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 Будущие украинские пилоты отработали полеты на Ми-2 и АН-26 с использованием грунтовой взлетной полосы. ВИДЕО

Харьковские курсанты-летчики отработали полеты с использованием грунтовой взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, курсанты совершенствовали свое мастерство на вертолетах Ми-2 и самолетах АН-24. Будущие штурманы просто в небе сдавали несколькочасовой экзамен, а пилоты отрабатывали простой пилотаж и групповые полеты.

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Источник: https://censor.net.ua/v3073812
 
   
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растет новая смена,хоть и с трудностями
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А який наліт був у курсантів при "самом эффективном" міністрі оборони гриценко?
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Та не смеши, порезка ОТРК, продажи имущества, отсутствие закупок необходимой амуниции и вооружения - а ты про часы налетов...
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Редактор раз написал
АН-26, второй раз гражданский АН-24. А вообще новость:"У курсантов
третьего и четвертого курса летного факультета Харьковского национального
университета Воздушных Сил им. Кожедуба продолжается летная практика. По данным медиа-центра, курсанты отрабатывают навыки на
военных самолетах типа Л-39 "Альбатрос", транспортных самолетах АН-26
и вертолетах Ми-2".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБудущие украинские пилоты отработали полеты на Ми-2 и АН-26 с использованием грунтовой взлетной полосы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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