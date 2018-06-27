 Будущие украинские пилоты отработали полеты на Ми-2 и АН-26 с использованием грунтовой взлетной полосы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, курсанты совершенствовали свое мастерство на вертолетах Ми-2 и самолетах АН-24. Будущие штурманы просто в небе сдавали несколькочасовой экзамен, а пилоты отрабатывали простой пилотаж и групповые полеты.
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АН-26, второй раз гражданский АН-24. А вообще новость:"У курсантов
третьего и четвертого курса летного факультета Харьковского национального
университета Воздушных Сил им. Кожедуба продолжается летная практика. По данным медиа-центра, курсанты отрабатывают навыки на
военных самолетах типа Л-39 "Альбатрос", транспортных самолетах АН-26
и вертолетах Ми-2".