 Будущие украинские пилоты отработали полеты на Ми-2 и АН-26 с использованием грунтовой взлетной полосы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, курсанты совершенствовали свое мастерство на вертолетах Ми-2 и самолетах АН-24. Будущие штурманы просто в небе сдавали несколькочасовой экзамен, а пилоты отрабатывали простой пилотаж и групповые полеты.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Артиллеристы ВМС Украины провели учения по отражению наступления с территории оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж