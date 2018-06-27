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 Политика Украины
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 "Врятуйте в’язнів Кремля", - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 27 июня, активисты пикетировали офис Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Киев с просьбой к организации потребовать от российских властей доступа к украинским политзаключенным.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под офисом Красного Креста в Киеве сегодня прошла акция "Врятуйте в’язнів Кремля". Активисты призвали организацию требовать от России доступа к Сенцову, Балуху, а также другим украинским граждам, содержащимся по политическим мотивам в заключении, а прежде всего к тем, кто отказался в знак протеста от питания, или состояние здоровья которых вызывает тревогу.

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Активисты отмечают, что ранее на прошлой неделе Министерство здравоохранения Украины обратилось к МККК, а также к организации "Врачи без границ" с письмом о необходимости посещения Олега Сенцова в колонии. 23 июня соответствующее обращение к МККК направила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. На сегодня о какой либо активности организации в этом направлении - ничего неизвестно.

Активисты передали свои требования представителю организации.

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Врятуйте в’язнів Кремля, - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным 01

Требования митингующих к Красному Кресту. 

Врятуйте в’язнів Кремля, - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным 02
Врятуйте в’язнів Кремля, - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным 03

Акция "Врятуйте в’язнів Кремля" под офисом Красного Креста в Киеве.

Врятуйте в’язнів Кремля, - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным 04
Врятуйте в’язнів Кремля, - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным 05
Врятуйте в’язнів Кремля, - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным 06
Врятуйте в’язнів Кремля, - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным 07
Врятуйте в’язнів Кремля, - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным 08
Врятуйте в’язнів Кремля, - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным 09
Врятуйте в’язнів Кремля, - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным 10
Врятуйте в’язнів Кремля, - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным 11
Врятуйте в’язнів Кремля, - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным 12
Врятуйте в’язнів Кремля, - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным 13
Врятуйте в’язнів Кремля, - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3073767
 
 
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Нашего омбудсмена не пустили ни к одному украинцу. Зачем нам дипломатические отношения со страной-агрессором?
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Торговые отношения без дипломатических смотрятся некрасиво.
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нужно зхахватывать россиян в заложники осуждать их за терроризм и менять на наших украинцев захваченых российско-кремлевскими террористами. просто ета никчемная ОПГ с банковой не заинтересована в освобождении наших граждан. гантьба рошенкам
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Врятуйте в’язнів Кремля", - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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