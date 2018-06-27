 "Врятуйте в’язнів Кремля", - активисты пикетировали офис Красного Креста с просьбой требовать от РФ доступа к украинским политзаключенным. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Под офисом Красного Креста в Киеве сегодня прошла акция "Врятуйте в’язнів Кремля". Активисты призвали организацию требовать от России доступа к Сенцову, Балуху, а также другим украинским граждам, содержащимся по политическим мотивам в заключении, а прежде всего к тем, кто отказался в знак протеста от питания, или состояние здоровья которых вызывает тревогу.

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Активисты отмечают, что ранее на прошлой неделе Министерство здравоохранения Украины обратилось к МККК, а также к организации "Врачи без границ" с письмом о необходимости посещения Олега Сенцова в колонии. 23 июня соответствующее обращение к МККК направила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. На сегодня о какой либо активности организации в этом направлении - ничего неизвестно.

Активисты передали свои требования представителю организации.

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Требования митингующих к Красному Кресту.





Акция "Врятуйте в’язнів Кремля" под офисом Красного Креста в Киеве.























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ