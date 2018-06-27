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 "Путин играет человеческими жизнями", - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 27 июня, под посольством РФ в Киеве общественная организация "КрымСОС" провела акцию "Путин играет человеческими жизнями".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Это уже 24 ежемесячная акция "КрымСОС", на которой правозащитники требуют от властей России расследовать дела похищенных в Крыму граждан Украины после оккупации полуострова. По их данным, с начала оккупации Крыма на полуострове были похищены 44 человека, 16 из них до сих пор не найдены.

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"Пока весь мир следит за Чемпионатом мира по футболу в РФ, Путин забивает первые мячи этого мероприятия - про десятки похищенных все еще нет никакой информации, их родственники продолжают ждать, а суды затягивают расследования", - заявили организаторы акции "Путин играет человеческими жизнями".

Активисты в рамках перформанса показали как Путин играет в футбол / Россия проводит ЧМ-2018 по футболу, а в это время ФСБ проводит задержания активистов.

Поддержать акцию пришел освобожденный из оккупированного Крыма Ахтем Чийгоз.

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"Мы должны постоянно призывать людей на подобные акции, чтобы Мордор видел, что нашей стране это небезразлично. Люди небезразличны своим гражданам, и это важно. На международной арене мы видим подмену понятий, демократии, человеческих ценностей, ценности человеческой жизни, ценности безопасности проживания людей. В это время наши узники на грани смерти. Присутствие с челобитной столь высоких фигур в Росии, они пошли с поклоном к Путину, к террористу Путину, и он от этого кайфует. Денисова сегодня в России, а в колониях идет резонанс, что прибыл представитель нашего государства и ищит пути забрать их всех. Это говорит о том, что нашему государству верят другие", - заявил Чийгоз.

Путин играет человеческими жизнями, - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 01

Акция против террора в оккупированном Крыму под посольством РФ в Киеве.

Путин играет человеческими жизнями, - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 02
Путин играет человеческими жизнями, - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 03
Путин играет человеческими жизнями, - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 04
Путин играет человеческими жизнями, - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 05
Путин играет человеческими жизнями, - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 06
Путин играет человеческими жизнями, - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 07
Путин играет человеческими жизнями, - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 08

Путин играет в футбол, в то время как украинские политзаключенные остается в заложниках Кремля.


Путин играет человеческими жизнями, - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 09
Путин играет человеческими жизнями, - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 10
Путин играет человеческими жизнями, - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 11
Путин играет человеческими жизнями, - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 12
Путин играет человеческими жизнями, - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 13

Путин играет человеческими жизнями, - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 14


Путин играет человеческими жизнями, - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 15

Ахтем Чийгоз.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3073699
 
   
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Путин играет человеческими жизнями", - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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