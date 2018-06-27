 "Путин играет человеческими жизнями", - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Это уже 24 ежемесячная акция "КрымСОС", на которой правозащитники требуют от властей России расследовать дела похищенных в Крыму граждан Украины после оккупации полуострова. По их данным, с начала оккупации Крыма на полуострове были похищены 44 человека, 16 из них до сих пор не найдены.
"Пока весь мир следит за Чемпионатом мира по футболу в РФ, Путин забивает первые мячи этого мероприятия - про десятки похищенных все еще нет никакой информации, их родственники продолжают ждать, а суды затягивают расследования", - заявили организаторы акции "Путин играет человеческими жизнями".
Активисты в рамках перформанса показали как Путин играет в футбол / Россия проводит ЧМ-2018 по футболу, а в это время ФСБ проводит задержания активистов.
Поддержать акцию пришел освобожденный из оккупированного Крыма Ахтем Чийгоз.
"Мы должны постоянно призывать людей на подобные акции, чтобы Мордор видел, что нашей стране это небезразлично. Люди небезразличны своим гражданам, и это важно. На международной арене мы видим подмену понятий, демократии, человеческих ценностей, ценности человеческой жизни, ценности безопасности проживания людей. В это время наши узники на грани смерти. Присутствие с челобитной столь высоких фигур в Росии, они пошли с поклоном к Путину, к террористу Путину, и он от этого кайфует. Денисова сегодня в России, а в колониях идет резонанс, что прибыл представитель нашего государства и ищит пути забрать их всех. Это говорит о том, что нашему государству верят другие", - заявил Чийгоз.
Акция против террора в оккупированном Крыму под посольством РФ в Киеве.
Путин играет в футбол, в то время как украинские политзаключенные остается в заложниках Кремля.
Ахтем Чийгоз.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ