 "Путин играет человеческими жизнями", - активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

...

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Это уже 24 ежемесячная акция "КрымСОС", на которой правозащитники требуют от властей России расследовать дела похищенных в Крыму граждан Украины после оккупации полуострова. По их данным, с начала оккупации Крыма на полуострове были похищены 44 человека, 16 из них до сих пор не найдены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я не собираюсь сдаваться", - Ягланд об отказе Кремля освободить Сенцова

"Пока весь мир следит за Чемпионатом мира по футболу в РФ, Путин забивает первые мячи этого мероприятия - про десятки похищенных все еще нет никакой информации, их родственники продолжают ждать, а суды затягивают расследования", - заявили организаторы акции "Путин играет человеческими жизнями".

Активисты в рамках перформанса показали как Путин играет в футбол / Россия проводит ЧМ-2018 по футболу, а в это время ФСБ проводит задержания активистов.

Поддержать акцию пришел освобожденный из оккупированного Крыма Ахтем Чийгоз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Путин в вопросе обмена заложников или политзаключенных прислушивается только к себе и не отпускает, пока не увидит личную выгоду, - Чубаров. ВИДЕО

"Мы должны постоянно призывать людей на подобные акции, чтобы Мордор видел, что нашей стране это небезразлично. Люди небезразличны своим гражданам, и это важно. На международной арене мы видим подмену понятий, демократии, человеческих ценностей, ценности человеческой жизни, ценности безопасности проживания людей. В это время наши узники на грани смерти. Присутствие с челобитной столь высоких фигур в Росии, они пошли с поклоном к Путину, к террористу Путину, и он от этого кайфует. Денисова сегодня в России, а в колониях идет резонанс, что прибыл представитель нашего государства и ищит пути забрать их всех. Это говорит о том, что нашему государству верят другие", - заявил Чийгоз.

Акция против террора в оккупированном Крыму под посольством РФ в Киеве.















Путин играет в футбол, в то время как украинские политзаключенные остается в заложниках Кремля.

















Ахтем Чийгоз.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ