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Все про:бомж (78) вертолет (514) Россия (69760) авиакосмическая отрасль (55)

 "Россия своих не бросает": бывший конструктор российских боевых вертолетов "Ка" бомжует в Подмосковье. ВИДЕО

Бывший конструктор российских боевых вертолетов "Ка" Александр Блинцов бомжует в Подмосковье.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, без крыши над головой Блинцов остался после того, как его выселили из служебного общежития в Люберцах. Бывшего ведущего конструктора бюро имени Камова выставили на улицу судебные приставы. Представители собственника утверждают, что комнаты освобождаются для работающих сотрудников предприятия и полностью уверены в законности своих действий. 

"Я принимал участие в рассчетах вертолетов "Ка-226", "Ка-52" и немного еще "Ка-62". По сути, это все новые вертолеты, которыми сейчас гордится фирма "Камов", - рассказывает Блинцов.

...
Смотрите также: "Ничего подобного, ни у кого в мире пока нет", - Путин пригрозил новыми крылатыми ракетами с "непредсказуемой траекторией полета". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3073698
 
   
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На Соловки его- слишком многа знает...😎
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Ехал бы в Серов, там есть местечко, к тому же уникальные сталагмиты...

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на этом фото всё прекрасно, вяличие просто истекает
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Апофеоз расейской хромосомы - попытки этот сталагмит - сжечь! )))))))
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фикальный рай ооооо мячта скрепного дерьма)))
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Моксели скажут, что лучше с сталагмитами жить чем бомжевать как вертолетчики=))
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Молодость дается человеку для того, что бы обеспечить себе старость.
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Так человек старался. Вертолетов для рашки и против США, вон сколько понастроил.

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Да вы что. Помогло да еще и как. Подфартило вообще по жизни.
Ведь могли же выселить его зимой при - 30.
Но нет. Учли все прежние заслуги перед ВКС и сделали это в прекрасные летние деньки.

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только они без украинских двигателей летают редко и стреляют в основном по фотографам "Росія своїх не кидає": колишній конструктор російських бойових вертольотів "Ка" бомжує в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 4354
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Сикорсский для рашки тоже ничего не настроил,ведь в великой и могучей были ракеты.А теперь именно в разработках Сикорского США получили лучшие и аневрынные машины в мире.
А ,,Черная Акула,, была уникальным произведением да только глобализм СССР наклал на этот проект большой и толстый так как СССР а теперь и хуйло хочет завоевывать и контролировать континенты а не ограниченую територию.А ,,Акула,,оставалась летающис танком только до поставок США афганцам ПЗРК .Одно дело срелять по целям а совсем другое когда стреляют по тебе.
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Дело не в убийстенной технике а в чьих руках она находится.Если мне не изменяет память то послевоенная СССР участвовала более чем в 52 конфликтах в мире но никогда не на своей територрии а современная кацапия все свое оружие применяла исключительно на територии СНГ и только сейчас с благословления ООН вышла в Сирию.
По случаю появился у меня пневматический пистолет по параметрам не запрещеный для скрытого ношения но у меня сразу же появилось не ощущение превозходства а опасение
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P.S а навредить даже бандюку попавши выше пояса.
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Правильно делает хуйло, а то холоп возомнил себя конструктором.
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мордор своих не бросает. мордор своих зачищает. а вот про этого как то пока забыли. совпадение?
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всё правильно , русня должна страдать
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Чип - вот и мы говорим...., - пускай бомжует....

В Украине и без него есть кому дорабатывать советское дерьмо....
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Многие "журнашлюхи", а также их почитатели, путают "свободу слова" и "безответственность слова"... А то и смешивают эти понятия сознательно...
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ведущий конструктор возглавит НИИ?
А Главного, да может даже и самого Генерального, куда деть прикажете ?

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Названі Вами посади суто адміністративні.
Кучма був заступником (чи щось таке) головного конструктора. Але я сумніваюся, що він був конструктором узагалі.
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«После окончания университета Л.Д. Кучма работал в ракетно-космической отрасли в конструкторском бюро «Южное» (Днепропетровск). В 28 лет стал техническим руководителем испытаний носителя Циклон-2 на космодроме Байконур и добился уникального результата: успешными оказались все 106 запусков. Как конструктор участвовал в разработке как ряда баллистических ракет военного назначения, так и гражданских проектов, в том числе «Блока Е» - двигательной установки модуля для высадки космонавтов на поверхность Луны. К моменту аннулирования советской пилотируемой лунной программы в 1969 году «Блок Е» оказался ее единственным компонентом, успешно прошедшим все испытания и готовым к использованию.»
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Не вірю. (три рази)
Доброго конструктора ніхто не буде просувати по партійній лінії. Ніхто й ніколи!
А от баласт серед конструкторів не люблять. Тому й став "конструктор" Кучма парторгом.
А все, що Ви тут описали -- заслуга справжніх непомітних конструкторів, про яких не розповідають. Звісно, що парторгові Кучмі треба було зробити леґенду про його "заслуги".
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Тут ми не в церкві, щоб «вірю - не вірю».
Тут ви, або ЗНАЄТЕ про, що говориться, або надаєте ФАКТИ.
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Кучма всю жисть пробыл гитаристом в Парткоме Южмаша.
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А свистів він як? Як встромить чотити пальці в рота, як свисне! Ех... "Росія своїх не кидає": колишній конструктор російських бойових вертольотів "Ка" бомжує в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 8311
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В каждом, мало-мальски важном учреждении, при Советской власти, были несколько должностей, которые имели очень слабое отношение к непосредственно производственной работе. Они могли по-разному в разное время называться (парторг, профгрупорг, комсорг, "особист"), но суть их работы была одна "Следить, пресекать, держать и не пущать"). При Сталине и Хрущёве, отец рассказывал, были МТС (машинно-тракторные станции), которые централизованно занимались сельхозработами в колхозах. Так вот, там были, кроме директора и главного инженера (механика), парторг, профгрупорг, комсорг, замполит и особист...
Насколько мне говорили, Кучма начинал с секретаря комитета комсомола...
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Саме про це я й кажу. Читайте коментар вище.
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Теперь пусть идет ведущим конструктором к Гавному якутскому скульптору.

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Рузький мір в дії. Подобається? За одне місце , в гуртожитку, більше 4 000 грн. Де наші зрадофіли? Де совкові ідіоти? Хочете так жити, їдьте в рашу. Навіщо в Україні людям мізки виносити?
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А совкові ідіоти... - це не ті, що працювали а не крали?
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Ну так ведущий - не Генеральный же. Там этих ведущих на КБ - целая пачка
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В проклятом мордере оно так и есть, чистайшая правда, зато у нас все достойные украинцы живут в достатке.
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Ну и кликухи у них "Росія своїх не кидає": колишній конструктор російських бойових вертольотів "Ка" бомжує в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 7569
Блиноедов, Писькина, или как там, Канаткина что-ли? Ноют что их делают бомжами?
Дебилы бл., мужайтесь, пойдите помолитесь, у вас же есть идея что более лучше проектировалось при святых товарищах Брежневе и другом, том что с кукурузой.

И это быдло свято уверено в том что "пиндосы, хахлы, жиды, чурки, чухня и узкоглазые" им гадят, а то что Ху.йло украл с корешами столько, чтобы хватило сделать РФ страной, будто ни при чем. Какая же мерзость - эти твари не спросят за "Беслан", за "шлюхи по десять долларов", за сотни журналистов, нет, эта биомасса(рвотная) - будет кукарекать как некто Востриков - эээ, че вы там тут эта не вот так эта вот, а потом(после беседы с гебней и кизяками) - радостно вопит: мойданнипрайдет!!11
Это реально черви. Парашные. В самом худшем определении. Ибо "быдло" для этого говна - комплимент.
Позабавило в свинарнике наличие иконок "Росія своїх не кидає": колишній конструктор російських бойових вертольотів "Ка" бомжує в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 7569 , лучше бы проектировали надувные "Ка" и "СлаваПу", на них хоть поплавать можно. На байКале иль под мостом.
Гниль, труха, мерзость.
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Этот Вольнов еще жив?
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Искал искал в инете.. Не нашел никакого конструктора Камова по фамилии Блинцов. Может он там дворником работал?
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Типа конструктор метлы и мусора. Видно же что у человека с головой не в порядке.
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это самый главный гонструктор, поэтому он засекречен по самые помидоры и в интернете отсутствует
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В Пиндосии был бы миллионером...
На пенсии по университетам лекции читал... и пуерто риканок шпилил под Шато)))
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Перебрик!! - присылай больше Коль на нашу "гражданскую" войну...

"Росія своїх не кидає": колишній конструктор російських бойових вертольотів "Ка" бомжує в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 376 Necro Mancer‏ @666_mancer 4 ч.4 часа назад
Коля из Гатчины умный. Поребрик, будь, как Коля! https://vk.com/wall-106609049_17017 … #чотаржу #роа

"Росія своїх не кидає": колишній конструктор російських бойових вертольотів "Ка" бомжує в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 4196
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в стране Моксель, мокши - это расходный материал. "Отработка" идет на свалку.
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Чтобы победить академика Николая Вавилова Джугашвили упрятал его в Саратовскую тюрьму где и умер академик от истощения 26 января 1943 года..Лучший селекционер мира умер от голода...,технологию Вавилова по выращиванию зерна используют до сих пор и хлеб жрём именно благодаря Вавилову...
Парадоксы дохлого СССра...
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на підаРаСсії бум "надувнЫх технологий" нахэр вирталёт.
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Радио Свобода. Все ясно.
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Если так обращаться с талантливыми инженерами, "Камов" превратится в "Калов".
Россия своих не бросает - она их выплевывает.
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Бывают только два вида патриотов. Дебилы и притворяющиеся дебилами. Вы или хороший актер, или неве8енный дебил.
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Автомат Шмайсер по имени АКМ придумал Калашников,который за всю свою никчемную жизнь так и не научился читать ЧЕРТЕЖИ изобретенные им же...Парадоксы Кремлевских Баранов.. "Росія своїх не кидає": колишній конструктор російських бойових вертольотів "Ка" бомжує в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 4439 "Росія своїх не кидає": колишній конструктор російських бойових вертольотів "Ка" бомжує в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 4439
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Шмайсер слезно просил охрану занрытого института не пускать Колю дебила к чертежам
..
Из за воровства последним бумаги для сортирных дел...задерживались сроки здачи проекта АК)))
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вот если бы он умер за хуйла на Донбассе, то может быть и дали ему квартиру 1х2х2 и медальку в придачу!
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Вот удивили. У нас , в Мариуполе, в нищете доживает свою жизнь 82 летний шеф-инженер стартового комплекса,,Буран,, Бесчастный А.Я.
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Бог не фраер. Как вы думали, ваши вертолеты бомбят сирийских детей, а вам это с рук сойдет?
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Танк Т-34 придумал генерал танковых войск ССсра Дмитрий Григорьевич Павлов,(расстрелянный 22 июля 1941 года за провал Западного фронта)а сказали сто Кошкин "Росія своїх не кидає": колишній конструктор російських бойових вертольотів "Ка" бомжує в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 9662 "Росія своїх не кидає": колишній конструктор російських бойових вертольотів "Ка" бомжує в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 9662
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Т-34 это тот что на базе американского шасси?)))
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Нет,то был БТ-7 на базе американского трахтора Кристи
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Все просто, вертолетчик еще не стоял на коленях перед Пуйлом, вот постоит на коленях и может с барского плеча вышлет палатку для ночлега))

"Росія своїх не кидає": колишній конструктор російських бойових вертольотів "Ка" бомжує в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 8796
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Генерал Павлов встречался с Кошкиным и нарисовал набросал схему танков Т-34 и КВ,они почти одиноковые, но изготавливались на разных заводах.один в Харькове другой кжись в чЛенинграде точно не помю....
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да и куй на них .кацапы одним словом
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Samaja rosija bednaja strana,daze veducyje konstruktury vojenix vertaliotov neimejet sobstvenogo zhylia i zyvut obcezytyji.Sto togda govoryt a drugix "Росія своїх не кидає": колишній конструктор російських бойових вертольотів "Ка" бомжує в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 1631
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в буржуазній країні всього можна чекати.....добре що хоч не вбили......
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Такого навозного прыща даже на километр к заводу не подпустят.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Россия своих не бросает": бывший конструктор российских боевых вертолетов "Ка" бомжует в Подмосковье. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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