 "Россия своих не бросает": бывший конструктор российских боевых вертолетов "Ка" бомжует в Подмосковье. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, без крыши над головой Блинцов остался после того, как его выселили из служебного общежития в Люберцах. Бывшего ведущего конструктора бюро имени Камова выставили на улицу судебные приставы. Представители собственника утверждают, что комнаты освобождаются для работающих сотрудников предприятия и полностью уверены в законности своих действий.

"Я принимал участие в рассчетах вертолетов "Ка-226", "Ка-52" и немного еще "Ка-62". По сути, это все новые вертолеты, которыми сейчас гордится фирма "Камов", - рассказывает Блинцов.