 "Россия своих не бросает": бывший конструктор российских боевых вертолетов "Ка" бомжует в Подмосковье. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, без крыши над головой Блинцов остался после того, как его выселили из служебного общежития в Люберцах. Бывшего ведущего конструктора бюро имени Камова выставили на улицу судебные приставы. Представители собственника утверждают, что комнаты освобождаются для работающих сотрудников предприятия и полностью уверены в законности своих действий.
"Я принимал участие в рассчетах вертолетов "Ка-226", "Ка-52" и немного еще "Ка-62". По сути, это все новые вертолеты, которыми сейчас гордится фирма "Камов", - рассказывает Блинцов.
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Ведь могли же выселить его зимой при - 30.
Но нет. Учли все прежние заслуги перед ВКС и сделали это в прекрасные летние деньки.
А ,,Черная Акула,, была уникальным произведением да только глобализм СССР наклал на этот проект большой и толстый так как СССР а теперь и хуйло хочет завоевывать и контролировать континенты а не ограниченую територию.А ,,Акула,,оставалась летающис танком только до поставок США афганцам ПЗРК .Одно дело срелять по целям а совсем другое когда стреляют по тебе.
По случаю появился у меня пневматический пистолет по параметрам не запрещеный для скрытого ношения но у меня сразу же появилось не ощущение превозходства а опасение
В Украине и без него есть кому дорабатывать советское дерьмо....
А Главного, да может даже и самого Генерального, куда деть прикажете ?
Кучма був заступником (чи щось таке) головного конструктора. Але я сумніваюся, що він був конструктором узагалі.
Доброго конструктора ніхто не буде просувати по партійній лінії. Ніхто й ніколи!
А от баласт серед конструкторів не люблять. Тому й став "конструктор" Кучма парторгом.
А все, що Ви тут описали -- заслуга справжніх непомітних конструкторів, про яких не розповідають. Звісно, що парторгові Кучмі треба було зробити леґенду про його "заслуги".
Тут ви, або ЗНАЄТЕ про, що говориться, або надаєте ФАКТИ.
Насколько мне говорили, Кучма начинал с секретаря комитета комсомола...
Блиноедов, Писькина, или как там, Канаткина что-ли? Ноют что их делают бомжами?
Дебилы бл., мужайтесь, пойдите помолитесь, у вас же есть идея что более лучше проектировалось при святых товарищах Брежневе и другом, том что с кукурузой.
И это быдло свято уверено в том что "пиндосы, хахлы, жиды, чурки, чухня и узкоглазые" им гадят, а то что Ху.йло украл с корешами столько, чтобы хватило сделать РФ страной, будто ни при чем. Какая же мерзость - эти твари не спросят за "Беслан", за "шлюхи по десять долларов", за сотни журналистов, нет, эта биомасса(рвотная) - будет кукарекать как некто Востриков - эээ, че вы там тут эта не вот так эта вот, а потом(после беседы с гебней и кизяками) - радостно вопит: мойданнипрайдет!!11
Это реально черви. Парашные. В самом худшем определении. Ибо "быдло" для этого говна - комплимент.
Позабавило в свинарнике наличие иконок , лучше бы проектировали надувные "Ка" и "СлаваПу", на них хоть поплавать можно. На байКале иль под мостом.
Гниль, труха, мерзость.
видео: https://www.youtube.com/watch?v=_eZwE2QeMWw
97 комментариев
На пенсии по университетам лекции читал... и пуерто риканок шпилил под Шато)))
Necro Mancer @666_mancer 4 ч.4 часа назад
Коля из Гатчины умный. Поребрик, будь, как Коля! https://vk.com/wall-106609049_17017 … #чотаржу #роа
Парадоксы дохлого СССра...
Россия своих не бросает - она их выплевывает.
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Из за воровства последним бумаги для сортирных дел...задерживались сроки здачи проекта АК)))