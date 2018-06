 "Save Oleg Sentsov", - в Берлине пикетировали посольство РФ с требованием освобождения украинских политзаключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Постановщиком акции-перформанса стала украинская кинорежиссер Марина Врода, находящаяся по делам в немецкой столице. Часть из около полусотни участников оделись в бушлаты, на спинах которых написаны имена удерживаемых в России и в оккупированном Крыму украинцев. В центре круга установили манекен-чучело в российской военной форме. Идея постановки – призыв к обмену пленниками-заложниками.

Выступавшие отмечали, что Россия, проводящая ныне Чемпионат мира по футболу, не хочет привлекать внимание к политзаключенным, многие из которых, очевидно, находятся в крайне плохом физическом состоянии, их жизни существует прямая угроза. Поэтому украинская омбудсмен не может в эти дни попасть ни к кому из списка, который был согласован.

Некоторые участники акции пришли с крымскотатарскими флагами, так как 26 июня отмечается день этого флага и как символ того, что среди узников Кремля есть представители крымскотатарского народа.

Среди участников акции, которая была проведена совместно с проектом Let My People Go в продолжение состоявшейся в минувшую пятницу в Киеве, были не только украинские и российские активисты в Берлине, но и представители немецкой театральной и кино-интеллигенции, Berlinale.

В Берлине регулярно проводятся акции в поддержку Сенцова и всех почти 70 украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму. Их цель – привлечь внимание немецкой общественности и политиков к ситуации.