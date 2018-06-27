EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, За рубежом
  422  8
Материалы по теме:
Все про:Берлин (141) Германия (3112) освобождение (229) пикет (518) посольство РФ (299) Россия (69760) Сенцов (608)

 "Save Oleg Sentsov", - в Берлине пикетировали посольство РФ с требованием освобождения украинских политзаключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция в поддержку Олега Сенцова и других узников Кремля прошла во вторник вечером перед Посольством РФ в Берлине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

...
Постановщиком акции-перформанса стала украинская кинорежиссер Марина Врода, находящаяся по делам в немецкой столице. Часть из около полусотни участников оделись в бушлаты, на спинах которых написаны имена удерживаемых в России и в оккупированном Крыму украинцев. В центре круга установили манекен-чучело в российской военной форме. Идея постановки – призыв к обмену пленниками-заложниками.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Путин в вопросе обмена заложников или политзаключенных прислушивается только к себе и не отпускает, пока не увидит личную выгоду, - Чубаров. ВИДЕО

Выступавшие отмечали, что Россия, проводящая ныне Чемпионат мира по футболу, не хочет привлекать внимание к политзаключенным, многие из которых, очевидно, находятся в крайне плохом физическом состоянии, их жизни существует прямая угроза. Поэтому украинская омбудсмен не может в эти дни попасть ни к кому из списка, который был согласован.

Некоторые участники акции пришли с крымскотатарскими флагами, так как 26 июня отмечается день этого флага и как символ того, что среди узников Кремля есть представители крымскотатарского народа.

Среди участников акции, которая была проведена совместно с проектом Let My People Go в продолжение состоявшейся в минувшую пятницу в Киеве, были не только украинские и российские активисты в Берлине, но и представители немецкой театральной и кино-интеллигенции, Berlinale.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я не собираюсь сдаваться", - Ягланд заявил, что его не остановит отказ Кремля освободить Сенцова

В Берлине регулярно проводятся акции в поддержку Сенцова и всех почти 70 украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму. Их цель – привлечь внимание немецкой общественности и политиков к ситуации.

Save Oleg Sentsov, - в Берлине пикетировали посольство РФ с требованием освобождения украинских политзаключенных 01
Save Oleg Sentsov, - в Берлине пикетировали посольство РФ с требованием освобождения украинских политзаключенных 02
Save Oleg Sentsov, - в Берлине пикетировали посольство РФ с требованием освобождения украинских политзаключенных 03
Save Oleg Sentsov, - в Берлине пикетировали посольство РФ с требованием освобождения украинских политзаключенных 04
Save Oleg Sentsov, - в Берлине пикетировали посольство РФ с требованием освобождения украинских политзаключенных 05
Save Oleg Sentsov, - в Берлине пикетировали посольство РФ с требованием освобождения украинских политзаключенных 06
Save Oleg Sentsov, - в Берлине пикетировали посольство РФ с требованием освобождения украинских политзаключенных 07
Save Oleg Sentsov, - в Берлине пикетировали посольство РФ с требованием освобождения украинских политзаключенных 08
Save Oleg Sentsov, - в Берлине пикетировали посольство РФ с требованием освобождения украинских политзаключенных 09

Источник: https://censor.net.ua/v3073666
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
"Гадя-2" скоро на экранах страны.
 показать весь комментарий
 
Германия опять напала на дохлый СССр,1914 год,1941 год,То Кайзер напал,то Гитлер не дают покоя Мировой Революции чЛенина...
 показать весь комментарий
 
 
до сих пор восхищаюсь заголовками мокшанских газет


 показать весь комментарий
 
 
и хоть бы один плакатик на кацапском...
"Save Oleg Sentsov", - в Берлине пикетировали посольство РФ с требованием освобождения украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 5783

в итоге выглянув в окно посольства и увидев надписи на иностранном езыке кацапские депломаты так и не поняли что тут делают все эти люди.
 показать весь комментарий
 
 
СкреПОНОСы РАБссии впереди планеты Фсей,ЧМОпионат мира па Хвутболу РАБссия уже выиграла без Мильдония Сочинской ОЛЕНЬпияды...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Свободу Савченко!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Save Oleg Sentsov", - в Берлине пикетировали посольство РФ с требованием освобождения украинских политзаключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх