 "Save Oleg Sentsov", - в Берлине пикетировали посольство РФ с требованием освобождения украинских политзаключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Выступавшие отмечали, что Россия, проводящая ныне Чемпионат мира по футболу, не хочет привлекать внимание к политзаключенным, многие из которых, очевидно, находятся в крайне плохом физическом состоянии, их жизни существует прямая угроза. Поэтому украинская омбудсмен не может в эти дни попасть ни к кому из списка, который был согласован.
Некоторые участники акции пришли с крымскотатарскими флагами, так как 26 июня отмечается день этого флага и как символ того, что среди узников Кремля есть представители крымскотатарского народа.
Среди участников акции, которая была проведена совместно с проектом Let My People Go в продолжение состоявшейся в минувшую пятницу в Киеве, были не только украинские и российские активисты в Берлине, но и представители немецкой театральной и кино-интеллигенции, Berlinale.
В Берлине регулярно проводятся акции в поддержку Сенцова и всех почти 70 украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму. Их цель – привлечь внимание немецкой общественности и политиков к ситуации.
в итоге выглянув в окно посольства и увидев надписи на иностранном езыке кацапские депломаты так и не поняли что тут делают все эти люди.