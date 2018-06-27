 Дания выделит 64 млн евро на реформы в Украине, - Расмуссен. ВИДЕО

Эти деньги должны быть использованы для поддержки экономики и реформ, говорится в сюжете ТСН, пишет Цензор.НЕТ.

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Еще 64 миллиона евро поддержки пообещала Дания - об этом заявил премьер-министр королевства во время встречи с украинским коллегой. Ларс Лекке Расмуссен заверил, что Украина может рассчитывать на их поддержку во всех своих реформаторских начинаниях.

Напомним, 26 июня проходила встреча глав правительств Украины и Дании. В частности, Ларс Лекке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта "Северный поток-2" на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все его риски и роль Украины как транзитера газа.