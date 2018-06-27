EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, За рубежом
  91  12
Все про:Дания (172) помощь (2849) Гройсман (4144) Расмуссен_Лекке (4)

 Дания выделит 64 млн евро на реформы в Украине, - Расмуссен. ВИДЕО

Евросоюз окончательно утвердил предоставление Украине миллиарда евро помощи.

Эти деньги должны быть использованы для поддержки экономики и реформ, говорится в сюжете ТСН, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никогда не поворачивайтесь к России спиной - сразу получите удар, - Гройсман

Еще 64 миллиона евро поддержки пообещала Дания - об этом заявил премьер-министр королевства во время встречи с украинским коллегой. Ларс Лекке Расмуссен заверил, что Украина может рассчитывать на их поддержку во всех своих реформаторских начинаниях.

Напомним, 26 июня проходила встреча глав правительств Украины и Дании. В частности, Ларс Лекке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта "Северный поток-2" на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все его риски и роль Украины как транзитера газа.

Источник: https://censor.net.ua/v3073651
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пораженко и Гройся станут на два еврея богаче.
Ровно на 64 миллиона евро.
 показать весь комментарий
 
 
PS. Я НЕ ВЕРЮ, что в Европе остался хотя бы один ДЕБИЛ, который выделит кредит "Порошенко" безвозмездно.
Откат.
Аккуратный откат.
И Пораженко сотоварищи в седле.
Блядь, как же это противно...
 показать весь комментарий
 
Еще долги, долги, долги! Правительство ебан@е, везде только с протянутой рукой.
 показать весь комментарий
 
 
Молодец Гройсман. Порошенко из Германии только 10 лимонов привез.
 показать весь комментарий
 
а что мы еще не реформировали ? Дания выделит 64 млн евро на реформы в Украине, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 2676..армия,ментов ,суды ,медицину ,образование,даже Кабмин со Зрадой .... ... наверно АП... но слушайте .... там же и так одни кондитеры Дания выделит 64 млн евро на реформы в Украине, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 4990
 показать весь комментарий
 
"барыгам никто не верит на западе! от Украины устали!" © свидетели святой зрады
 показать весь комментарий
 
 
давно начал гадить Пети? Дания выделит 64 млн евро на реформы в Украине, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 3727... смотри останешься без компота Дания выделит 64 млн евро на реформы в Украине, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 440
 показать весь комментарий
 
Дякуємо датчанам, країні яка має найдревніший державний прапор з нині існуючих в світі і взагалі одною з найдавніших країн в світі.
 показать весь комментарий
 
Сделают ремонты в административных зданиях и накупят ноутбуков и гаджетов.
Вот и все реформы.
 показать весь комментарий
 
Шоколадна Дупа уже зарезервировал пляж на Мальдивах.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДания выделит 64 млн евро на реформы в Украине, - Расмуссен. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх