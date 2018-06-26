 Крымскому активисту Мовенко, приговоренному к двум годам колонии общего режима за посты в соцсетях, смягчили приговор до одного года условно. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В ходе рассмотрения апелляции прокурор настаивал на том, чтобы оставить прежний срок Игорю Мовенко, изменив лишь место отбывания – с колонии общего режима на колонию-поселение. Однако судья Авхимов изменил приговор на один год условно с испытательным сроком.

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"Скорее всего, Игоря из СИЗО выпустят 27 июня. Я не думаю, что мы будем подавать кассацию на это решение", – отметила Оксана Железняк.

Напомним, 16 декабря 2016 года жителя Севастополя Игоря Мовенко задержали и увезли в управление ФСБ России. Через несколько часов активиста привезли домой и провели там обыск, изъяли технику.

В сети YouTube 9 сентября того же года появилось видео, снятое на месте происшествия женой потерпевшего. По ее словам, Мовенко избил мужчина из-за символики украинского батальона "Азов", наклеенной на велосипед крымчанина.

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Врачи диагностировали у Мовенко открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока и другие травмы.

В апреле 2017 года на Мовенко завели уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса России ("публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") за несколько комментариев в группе "Крим – Україна" в социальной сети "ВКонтакте". Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Игорь Мовенко частично признал вину, акцентируя внимание на том, что он действительно писал комментарии в группе "Крим – Україна", но делал это без злого умысла: "Я не собирался чинить никакого произвола и уж тем более призывать к этому окружающих. Я вообще против насилия", – заявил активист в ходе апелляции.

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4 мая 2018 года подконтрольный России Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор активисту Игорю Мовенко - 2 года колонии общего режима, хотя прокурор просил два года условно.