 Командир роты патрульной полиции и его заместитель попались на систематических взятках в Днепре, - СБУ. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что в течение января-мая 2018 полицейские наладили схему получения неправомерной выгоды из водителей транспортных средств за не составление протоколов об административных нарушениях правил дорожного движения.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства должностными лицами двадцати тысяч гривен от жителя Днепра. Злоумышленников задержали на одной из автозаправочных станций после получения первой части неправомерной выгоды в размере две тысячи гривен. Сотрудники СБ Украины установили, что к коррупционной схемы дельцы также попытались привлечь инспектора отдела мониторинга управления патрульной полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении полицейским о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры совместно с управлением внутренней безопасности Нацполиции, при содействии руководства управления патрульной полиции Нацполиции города Днепр".

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