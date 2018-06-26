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 Командир роты патрульной полиции и его заместитель попались на систематических взятках в Днепре, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках командира роты одного из батальонов Управления патрульной полиции в Днепропетровской области и его подчиненного.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ. 

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что в течение января-мая 2018 полицейские наладили схему получения неправомерной выгоды из водителей транспортных средств за не составление протоколов об административных нарушениях правил дорожного движения.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства должностными лицами двадцати тысяч гривен от жителя Днепра. Злоумышленников задержали на одной из автозаправочных станций после получения первой части неправомерной выгоды в размере две тысячи гривен. Сотрудники СБ Украины установили, что к коррупционной схемы дельцы также попытались привлечь инспектора отдела мониторинга управления патрульной полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении полицейским о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры совместно с управлением внутренней безопасности Нацполиции, при содействии руководства управления патрульной полиции Нацполиции города Днепр".

Также смотрите: Один из руководителей патрульной полиции Хмельнитчины задержан за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3073556
 
   
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шота мне совсем не удивительно
а доверие ниже плинтуса - несмотря ни на какие заявы
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Ничего удивительного.Они уже стали в Днепре по засадам сидеть,как в старые добрые времена.Зря их что ли в днепре посадили в кабинеты бывшей городской гаи,видать аура передалась от папередников))))
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Какая аура? В мусоровне 75-85% "папиредников" осталось на "службе". Перетасовали только особо одиозных зажравшихся мусоров.
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Не може цього бути! Це-ж реформована, кришталево чесна поліція!
Я ніде не помилився?
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Зря девку выперли. Она б там была со своей "греческой смоковницей" самым безобидным существом.
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План по валу и заносу наверх скорее всего не выполняли. Вот и поплатились.
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Вот тебе и новая полиция Командира роти патрульної поліції та його заступника викрито на систематичних хабарах у Дніпрі, - СБУ - Цензор.НЕТ 3165 Но не в реформе дело, а в нашей патологической склонности к воровству. Причем почти у всех, начиная с чернорабочего, который гвозди с болтами пиздит себе домой, заканчивая чиновником из министерства, который из бюджета пиздит используя схемы
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Пропоную завжди:"Пишіть протокол, подам на суд". Завжди відпускають, може в нас не беруть, що нереально.
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схема работала с января. Чего телились до конца июня?
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Чи й не новина. Їх беруть пачками. А скільки тих кого не беруть?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКомандир роты патрульной полиции и его заместитель попались на систематических взятках в Днепре, - СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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