 Апелляционный суд Киева отправил догхантера Святогора под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Коллегия судей Апелляционного суда г. Киев в составе Виктора Глиняного, Игоря Паленика и Дениса Масенко сегодня, 26 июня, рассмотрела жалобу защиты на арест подозреваемого в пропаганде убийства животных Алексея Святогора, которого ранее арестовали до 9 июля.
В результате, суд отменил постановление суда первой инстанции Шевченковского райсуда Киева и частично удовлетворил ходатайство защиты Святогора – ему сменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Святогору.
Судьи удаляются в совещательную комнату.
Святогор принимал участие в заседании по видеосвязи.
Суд оглашает решение.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ