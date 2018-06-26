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 Киевские новости, Общество
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Все про:апелляция (327) животные (643) Богачук Олег (624) домашний арест (29) Святогор (2)

 Апелляционный суд Киева отправил догхантера Святогора под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева рассмотрев жалобу защиты подозреваемого в пропаганде убийства животных Алексея Святогора, которого ранее поместили под стражу до 9 июля, решил сменить подозреваемому меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Коллегия судей Апелляционного суда г. Киев в составе Виктора Глиняного, Игоря Паленика и Дениса Масенко сегодня, 26 июня, рассмотрела жалобу защиты на арест подозреваемого в пропаганде убийства животных Алексея Святогора, которого ранее арестовали до 9 июля.

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В результате, суд отменил постановление суда первой инстанции Шевченковского райсуда Киева и частично удовлетворил ходатайство защиты Святогора – ему сменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Апелляционный суд Киева отправил догхантера Святогора под круглосуточный домашний арест 01

Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Святогору.

Апелляционный суд Киева отправил догхантера Святогора под круглосуточный домашний арест 02

Судьи удаляются в совещательную комнату.

Апелляционный суд Киева отправил догхантера Святогора под круглосуточный домашний арест 03

Святогор принимал участие в заседании по видеосвязи.

Апелляционный суд Киева отправил догхантера Святогора под круглосуточный домашний арест 04
Апелляционный суд Киева отправил догхантера Святогора под круглосуточный домашний арест 05

Суд оглашает решение.

Апелляционный суд Киева отправил догхантера Святогора под круглосуточный домашний арест 06
Апелляционный суд Киева отправил догхантера Святогора под круглосуточный домашний арест 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3073551
 
   
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отправил на круглосуточную уборку за животными в зоопарке
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краще на свинарник, продукти життєдіяльності вигрібати.
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Пристрелить суку, или отравить мразь. Эта откормленная тварь должна сдохнуть в таких же муках, как те невинные животные, которых этот мерзавец лишил жизни.
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Каждый год в Украине регистируют 30 тыс. нападений бездомных собак на людей........у тебя дети есть ?
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В чем его обвиняют?...за что круглосуточный домашний арест?... у нас реальные преступники выходят под личные обязательства а тут такой шум... что он совершил?
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Имея в виду что в Украине эпидемия бешенства, я даже и не знаю как оценивать его действия. Государство что-то делает, или как всегда?
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Только быдло с генетикой кацапа может обидеть собаку или другое животное,большинство из них верят человеку.Она не может ответить ему тем же,дать лопатой по голове,бросить камнем.Я согласен что бы ему не давали срок,но пусть он обидит отвязанную кавказскую овчарку,тоса ину,ротвейлера , льва в киевском зоопарке в конце концов.
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Ты свиней , телят, крыс не обижаешь? Это не в генетике хохла? У власти потребовать навести порядок на улицах не в генетике? В Европе нет бродячих собак нет и докхантеров.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиАпелляционный суд Киева отправил догхантера Святогора под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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