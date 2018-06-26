 Апелляционный суд Киева отправил догхантера Святогора под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Коллегия судей Апелляционного суда г. Киев в составе Виктора Глиняного, Игоря Паленика и Дениса Масенко сегодня, 26 июня, рассмотрела жалобу защиты на арест подозреваемого в пропаганде убийства животных Алексея Святогора, которого ранее арестовали до 9 июля.

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В результате, суд отменил постановление суда первой инстанции Шевченковского райсуда Киева и частично удовлетворил ходатайство защиты Святогора – ему сменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Святогору.

Судьи удаляются в совещательную комнату.

Святогор принимал участие в заседании по видеосвязи.





Суд оглашает решение.





Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ