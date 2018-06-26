 Подразделения МВД провели масштабные учения по аэромедицинской эвакуации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Специалисты отработали взаимодействие экипажа вертолета ЕС-145 "Еврокоптер" и специалистов медицинских бригад МВД во время проведения аэромедицинской эвакуации пострадавших, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Учения проходили в два этапа: теория и практические отработки. Во время первого этапа участники учений ознакомились с организацией взаимодействия между силами гражданской защиты и медицинскими бригадами системы Министерства внутренних дел, а затем специалисты специализированных медицинских бригад учреждений здравоохранения МВД Украины имели возможность осмотреть специальное медицинское оборудование, используемое на воздушных судах ГСЧС.

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По легенде второго этапа учений, на трассе Киев-Глухов произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого пострадали 14 человек. Двое из них находились в крайне тяжелом состоянии.

С места происшествия тяжело травмированных эвакуировали медицинским вертолетом ЕС-145 "Еврокоптер" до аэродрома в Нежине, а оттуда – транспортировали самолетом АН-26 в медицинском варианте в аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского.

Специалисты отработали прием-передачу пострадавшего от бригады скорой медицинской помощи медицинской бригаде МВД и подготовку пострадавшего к транспортировке на борту вертолета.

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Командир авиационного отряда Иван Коробка отметил, что подразделения гражданской защиты ГСЧС и специалисты медицинских бригад МВД постоянно отрабатывают взаимодействие.

"Мы отрабатываем практическую тренировку медицинской эвакуации. К нам прибыли медицинские работники МВД по направлению аэромедицинской эвакуации. Это не начальный этап, мы давно над этим работаем. Но мы постоянно совершенствуем систему, улучшаем знания и отрабатываем взаимодействие. Аэромедицинская эвакуация – это составляющая общей безопасности жизнедеятельности всех людей. Мы спасаем граждан Украины не только на территории нашей страны, но и за рубежом", – отметил Иван Коробка.





