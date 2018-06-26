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Все про:авиация (1716) вертолет (513) МВД (7561) медицина (1612) Нежин (29) Нацполиция (7690) учения (1770) эвакуация (416) ГСЧС (1580)

 Подразделения МВД провели масштабные учения по аэромедицинской эвакуации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 25 июня, в городе Нежин прошли учения подразделений гражданской защиты ГСЧС и специалистов медицинских бригад МВД.

Специалисты отработали взаимодействие экипажа вертолета ЕС-145 "Еврокоптер" и специалистов медицинских бригад МВД во время проведения аэромедицинской эвакуации пострадавших, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Учения проходили в два этапа: теория и практические отработки. Во время первого этапа участники учений ознакомились с организацией взаимодействия между силами гражданской защиты и медицинскими бригадами системы Министерства внутренних дел, а затем специалисты специализированных медицинских бригад учреждений здравоохранения МВД Украины имели возможность осмотреть специальное медицинское оборудование, используемое на воздушных судах ГСЧС.

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Подразделения МВД провели масштабные учения по аэромедицинской эвакуации 01

По легенде второго этапа учений, на трассе Киев-Глухов произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого пострадали 14 человек. Двое из них находились в крайне тяжелом состоянии.

С места происшествия тяжело травмированных эвакуировали медицинским вертолетом ЕС-145 "Еврокоптер" до аэродрома в Нежине, а оттуда – транспортировали самолетом АН-26 в медицинском варианте в аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского.

Специалисты отработали прием-передачу пострадавшего от бригады скорой медицинской помощи медицинской бригаде МВД и подготовку пострадавшего к транспортировке на борту вертолета.

Подразделения МВД провели масштабные учения по аэромедицинской эвакуации 02

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Командир авиационного отряда Иван Коробка отметил, что подразделения гражданской защиты ГСЧС и специалисты медицинских бригад МВД постоянно отрабатывают взаимодействие.

"Мы отрабатываем практическую тренировку медицинской эвакуации. К нам прибыли медицинские работники МВД по направлению аэромедицинской эвакуации. Это не начальный этап, мы давно над этим работаем. Но мы постоянно совершенствуем систему, улучшаем знания и отрабатываем взаимодействие. Аэромедицинская эвакуация – это составляющая общей безопасности жизнедеятельности всех людей. Мы спасаем граждан Украины не только на территории нашей страны, но и за рубежом", – отметил Иван Коробка.

Подразделения МВД провели масштабные учения по аэромедицинской эвакуации 03
Подразделения МВД провели масштабные учения по аэромедицинской эвакуации 04
Подразделения МВД провели масштабные учения по аэромедицинской эвакуации 05

Источник: https://censor.net.ua/v3073526
 
 
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Спасать Людей надо , но нельзя это делать бесконечно . С Донбассом надо что-то решать .
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Надо не "решать", а "кончать". И не с Донбассом, а с Россией!
Если из двух дерущихся, только один прекращает сопротивляться и наносит удары, а второй продолжает драку, то первый обречен на поражение, а возможно и смерть (в зависимости от жестокости соперника)
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Всё правильно , Израиль - маленькая страна , но какие зубы !
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Гелікоптери Єврокоптера нам не потрібні, в нас на базах зберігання купа Мі-8 які можуть бути модернізовані і поставлені в стрій для роботи медичної евакуації! Закупівля гелікоптерів у Франції це злочин і ця закупівля буде припинена через 10 місяців, коли прийде новий Президент!
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Ты дебил Игорь, и тупой троль.
Во-первых, гонять "динозавра" Ми-8, не только не выгодно, но и не практично, как минимум из-за слишком большого размера.
Во-вторых, Ми-8 - это вражеская и устаревшая техника, а их восстановление и ремонт, не только нерентабельны, но вынуждают к сотрудничеству с врагом!!
Ты к этому призываешь, Юлькин *и*долиз Подразделения МВД провели масштабные учения по аэромедицинской эвакуации - Цензор.НЕТ 6182
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"Ты дебил Игорь, и тупой троль."
Ни то и не другое. Он просто тупой дебил
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Статистика ДТП в Україні показує що під час ДТП постраждалих як правило більше двох осіб, крім того є супроводжуючи люди, якщо поранені діти. Ви хочете висилати на кожне ДТП по два гелікоптера? Звичайно що Мі-8 більший, бо для всіх випадків в яких може знадобитись гелікоптер потрібен більший гелікоптер ніж маленькі європейські підйопки! Коли є ДТП з тяжкими постраждалими, потрібен медичний персонал, який буде супроводжувати поранених, проводити реанімаційні заходи на борту під час польоту! де це все буде відбуватись в маленькому та непристосованому ЕС-135??? Мінімальний гелікоптер для таких цілей це Мі-8!!! Менше просто немає сенсу використовувати! Подивіться скільки поранених в ДТП тільки за останні дні! 9 поранених, 4 поранених, 8 поранених, 10 поранених! Ну чим Ви будете їх евакуйовувати???? Надішлете 10 гелікоптерів в одну точку??? Це ідіотизм! Гелікоптери медичної евакуації мають бути великими, щоб було місце для медперсоналу 4-5 співробітників, щоб було місце для 4 важких поранених і можна було проводити активні реанімаційні заходи під час польоту, щоб можна було взяти на борт додаткових супроводжуючих людей, якщо постраждалі є дітьми, або додаткових поранених, які можуть транспортуватись сидячі. На Мі-8 можна розмістити величезну кількість додаткового медичного обладнання, там є місце! На Мі-8 ми робимо українські двигуни на Мотор-Січ, отже більша половина вартості експлуатації буде лишатись в Україні! Наші авіаремонтні заводи можуть провести будь які модернізації цих гелікоптерів і навіть можуть збирати ці гелікоптери з нуля на своїх потужностях, тобто всі гроші будуть лишатись в Україні. Мотор-Січ вже презентував нову версію Мі-8 МСБ, яку будуть робити з нуля. Але навіть цього не потрібно, бо на базах зберігання сотні гелікоптерів Мі-8, які можна дуже швидко відновити, модренізувати до версії Мі-8 МСБ з новими двигунами, з медичними модулями і поставити на бойове чергування! Але ж влада не йде самим розумним та простим шляхом - влада шукає корупційні оборудки і тому закуповує дорогу європейську авіатехніку, для якої в Україні немає ані пілотів, ані інженерів, ані техніків, ані обладнання для ремонту та діагностики! Це приклад державного ідіотизму і за це будуть відповідати всі причетні!
Подразделения МВД провели масштабные учения по аэромедицинской эвакуации - Цензор.НЕТ 6074
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Донбасс подождет до марта 2019.
Порошенку электорат ОРДЛО не нужен.
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А вот царь-президент путин, как раз и тужится вовсю, что бы втюхать Порошенку, весь этот антиукраинский виварий.
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Ооооо..Я розумію, що "ромів" вже евакуювали до мість "приближених"...
Слава рюкзакяну!... "ромам слава"...
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Зачем？ те вертолеты, шо закупил рюкзакян все равно не будут спасать людей, а будут жополеты для "палитычного бамонду"
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так вони вже і тренуються - евакуйовуватись ... Подразделения МВД провели масштабные учения по аэромедицинской эвакуации - Цензор.НЕТ 5852
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПодразделения МВД провели масштабные учения по аэромедицинской эвакуации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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