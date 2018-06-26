 "Вбивці не місце на волі", - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сегодня, 26 июня, Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в пропаганде убийства животных Алексея Святогора, которого ранее арестовали до 9 июля.
Святогор участвует в заседании суда по видеосвязи из Лукьяновского СИЗО. В зале присутствуют его адвокаты и представители обвинения. Защита Святогора просит суд избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Тем временем, под зданием суда проходит зоозащитная акция, участники которой требуют оставить догхантера Алексея Святогора под стражей.
Святогор участвует в заседании по видеосвязи.
Суд рассматривает апелляцию на арест Святогора.
Защитники Святогора адвокаты Старенький (слева) и Клименюк (справа).
Представитель прокуратуры Йовенко.
Охрану общественного порядка осуществляют усиленные наряды правоохранителей.
Зоозащитная акция "Вбивці не місце на волі!" проходит под Апелляционным судом Киева.
Активисты требуют оставить под стражей догхантера Святогора.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
У тебя и у этих сексуально не удовлетворенных стерв - доказательств нет.
Пошли бы лучше к суду Штепы или беркутни с насировым.
А еще лучше - говно за своими суками и дворнягами в парках , где дети играют, по убирали. А дворняг лично поймали и на кастрацию отвели.
Так нет же - это булками шевелить надо, маникюр в говно мазать, деньги вкладывать.
Если вам нечего сказать (показать судье) - то лучше заткнитесь!
У нас же пока ребенка не загрызут во дворе - никто булками не шевелит, и эти стервы с плакатами - то же не спешат брать на себя ответственность за покалеченные людские жизни.
Если к ним прислушаться - они хотят, что бы ДЯДЯ за них что то сделал. Сами они них-на делать не хотят. Ведь плакатами махать намного легче....
Особенно пункты эвтаназия.
Штук пять, максимум, могут возле течной сучки собраться и всё...
Стройка потом может переехать, а свора остаётся! Вот такие инкубаторы крокодилов и надо штрафовать и обязывать стерилизовать своих питомцев!
Бродячие собаки - "плод" безответствено-похерастического отношения к ним со стороны т.н. хозяев двуногих. Возьмут пухнасого... поиграются и выкинут на улицу.
А ну да... ведь его нужно кормить, выгуливать, лечить болезни...
Какие уж собаки в таких семьях???
У них то и дети воспитываются как "перекати-поле"...и это ещё мягко сказано...
Т.ч. не ищите "следствие" болезни... ищите причину!!!
Налетай!