 "Вбивці не місце на волі", - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Сегодня, 26 июня, Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в пропаганде убийства животных Алексея Святогора, которого ранее арестовали до 9 июля.

Святогор участвует в заседании суда по видеосвязи из Лукьяновского СИЗО. В зале присутствуют его адвокаты и представители обвинения. Защита Святогора просит суд избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

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Тем временем, под зданием суда проходит зоозащитная акция, участники которой требуют оставить догхантера Алексея Святогора под стражей.

Святогор участвует в заседании по видеосвязи.





Суд рассматривает апелляцию на арест Святогора.

Защитники Святогора адвокаты Старенький (слева) и Клименюк (справа).

Представитель прокуратуры Йовенко.

Охрану общественного порядка осуществляют усиленные наряды правоохранителей.

Зоозащитная акция "Вбивці не місце на волі!" проходит под Апелляционным судом Киева.





Активисты требуют оставить под стражей догхантера Святогора.





























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ