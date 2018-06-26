EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Киевские новости, Общество
  1139  46
Все про:апелляция (327) животные (643) Киев (16085) митинг (2255) Богачук Олег (624) Святогор (2)

 "Вбивці не місце на волі", - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетирую Апелляционный суд Киева с требованием оставить под стражей Алексея Святогора, которого подозревают в пропаганде убийства животных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

...
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 26 июня, Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в пропаганде убийства животных Алексея Святогора, которого ранее арестовали до 9 июля.

Святогор участвует в заседании суда по видеосвязи из Лукьяновского СИЗО. В зале присутствуют его адвокаты и представители обвинения. Защита Святогора просит суд избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Живодера в тюрьму!" - под Апелляционным судом Киева требовали оставить в силе арест догхантера Святогора. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Тем временем, под зданием суда проходит зоозащитная акция, участники которой требуют оставить догхантера Алексея Святогора под стражей. 

Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 01

Святогор участвует в заседании по видеосвязи.

Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 02
Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 03

Суд рассматривает апелляцию на арест Святогора.

Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 04

Защитники Святогора адвокаты Старенький (слева) и Клименюк (справа).

Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 05

Представитель прокуратуры Йовенко.

Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 06

Охрану общественного порядка осуществляют усиленные наряды правоохранителей.

Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 07

Зоозащитная акция "Вбивці не місце на волі!" проходит под Апелляционным судом Киева.


Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 08

Активисты требуют оставить под стражей догхантера Святогора.

Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 09
Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 10
Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 11
Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 12
Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 13
Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 14
Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 15
Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 16
Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 17
Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 18
Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 19
Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 20
Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 21
Вбивці не місце на волі, - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3073512
 
   
VEhrdlVXdGtReXN3VEZCUmMwNUhTREJaVUZGMWFVUlJiblJETnpCTVdGRnpNM3BSYjJSRGVUQlpMMUpuZEVNck1FeFFVWFowUjBGTWVTOVJjMDVETHpCTVdGRjFPVU0zTUZrdlVtaDBRelF3V1RrNE1FeDZVWFZPUjBNd1RHcFJkbVJEZW1aT1F6SXdUR3BSYzNSREt6QlpURkYyWkVkTU1FeFdPREJLY2xGMVRrTXhNRXhKUFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нету у нас депутатхантеров как у мексике и соевых не отстреливают
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пидарасня... следили бы за своими питомцами и убирали за ними глядишь и догхантеров не было бы. вообще не понимаю почему каждый дебил живущий в двушке многоэтажного дома считает своим долгом завести собаку...
 показать весь комментарий
 
 
Ты разговариваешь на петушином языке. Где тебя просверлили?
 показать весь комментарий
 
Гніда сьогодні вбиває для задоволення тварину, а завтра людину. Будь який криміналіст це знає. В будь який країні.
 показать весь комментарий
 
 
Виновным его может признать только суд.
У тебя и у этих сексуально не удовлетворенных стерв - доказательств нет.
Пошли бы лучше к суду Штепы или беркутни с насировым.
А еще лучше - говно за своими суками и дворнягами в парках , где дети играют, по убирали. А дворняг лично поймали и на кастрацию отвели.
Так нет же - это булками шевелить надо, маникюр в говно мазать, деньги вкладывать.
 показать весь комментарий
 
 
Я собак не люблю. І хазяїв кінчених не люблю ще більше. Але садист та маньяк - то майбутній вбивця.
 показать весь комментарий
 
А что, уже есть решение суда? Есть доказательства? Тело невинно убиенного песика? Видеозаписи? Хоть какая то экспертиза жестоко изнасилованной в извращенной форме сучки ?
Если вам нечего сказать (показать судье) - то лучше заткнитесь!
 показать весь комментарий
 
 
ага . ниже возьми .мышей крыс .тоже )) Дарвин нашолся
 показать весь комментарий
 
 
нарушил закон садить. Но где все эти любители животных находяться когда куча свор бегают по городу. надо чиповать животных и вводить налог на них, вышел с собакой без намордника штраф под 5000 тот кто вызвал полицию примия с этих денег 2500. увидел снял как гадит собака и хозяин не убрал тоже самое.
 показать весь комментарий
 
 
А чипированные не будут гадить или кусать прохожих? В Евросоюзе не видел свор собак (даже чипированных), свободно бегающих по городу.
 показать весь комментарий
 
 
чипирование для оплаты налогов и для выявление хозяев.
 показать весь комментарий
 
Потому что в цивилизованных странах принимают волевое решение - всех дворняг "на фарш", а потом только огромными штрафами контролируют хозяев собак.
У нас же пока ребенка не загрызут во дворе - никто булками не шевелит, и эти стервы с плакатами - то же не спешат брать на себя ответственность за покалеченные людские жизни.
Если к ним прислушаться - они хотят, что бы ДЯДЯ за них что то сделал. Сами они них-на делать не хотят. Ведь плакатами махать намного легче....
 показать весь комментарий
 
 
Не видел ни разу в Беларуси своры собак...

Штук пять, максимум, могут возле течной сучки собраться и всё...
 показать весь комментарий
 
Почему нету митингов против массового отравления колорадского жука?
 показать весь комментарий
 
 
Большинство собак плодят стройки, небольшие предприятия с территориями, где местная охрана заводит дворняг, для дополнительной бесплатной охраны своих объектов! Те сношаются бесконтрольно и в итоге получается свора собак!
Стройка потом может переехать, а свора остаётся! Вот такие инкубаторы крокодилов и надо штрафовать и обязывать стерилизовать своих питомцев!
 показать весь комментарий
 
 
Ну судя по пепельнице на столе я такую "хозяйку" засунул в д.. испражнения ее питомцев!
 показать весь комментарий
 
 
Не, это просто пиздец обыкновенный. Без стройки.
 показать весь комментарий
 
 
Нежелательно. Такие неспособным вырастить вменяемого человека, имхо.
 показать весь комментарий
 
 
Чушь "не собачья"...
Бродячие собаки - "плод" безответствено-похерастического отношения к ним со стороны т.н. хозяев двуногих. Возьмут пухнасого... поиграются и выкинут на улицу.
А ну да... ведь его нужно кормить, выгуливать, лечить болезни...
Какие уж собаки в таких семьях???
У них то и дети воспитываются как "перекати-поле"...и это ещё мягко сказано...
Т.ч. не ищите "следствие" болезни... ищите причину!!!
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Почитай откуда берутся бродячие собаки.
 показать весь комментарий
 
Причина в том,что слишком много чести для животного.Собака не в наморднике,с лишаями.блохами,глистами и с сюсюкающими покровителями-хуже волка!Волка сразу стреляют и ату! его.А собак,сбивающихся в стаи и нападающих с оскалом на прохожих,обожают и подкармливают маразматические пенсионерки и особи с вывернутым восприятием,которые готовы казнить человека ради носителей бешенства...так сказать-братьев их по разуму меньших...
 показать весь комментарий
 
Когда будет митинг против геноцида тараканов?
 показать весь комментарий
 
 
Можешь начать митинговать против еды, которая тоже основана на убийстве...
 показать весь комментарий
 
С учётом того, что мясо я не ем - подкол не удался
 показать весь комментарий
 
усіх малохольний захисників копняками відправити на вулиці міста для догляду за тваринами та прибиранням за ними, а над вечір-щоб усіх котів і собак забрали до власних домівок. і достатньо вештатись з плакатами під судами-всі до безпритульних собак.
 показать весь комментарий
 
 
Почніть з себе...Преберіться ЗАРАЗ до "домівки"!!!
 показать весь комментарий
 
почему эти зоозащитнички не хотят разобрать по домам бродячих собак ?
 показать весь комментарий
 
 
Почему его и ему подобных называют "догхантерами"? Где в вероломном подсовывании яда доверяющему тебе существу - элемент охоты? Что то я никак его увидеть не могу...
 показать весь комментарий
 
 
Вот ЕСЛИ муж отравит жену, или наоборот - будет ли хто то в этой паре хуманхантером, чи не? Га?! Пановэ? журналисты?
 показать весь комментарий
 
Це вони самі себе так називають. Вполювати хижака, обісрут.ся. Ось і "полюють" на тих, кого діти підгодовують
 показать весь комментарий
 
 
Боже, сколько уродов на форуме... Комплексные маломерки, что ли?. Ну забейте собаку, может член длиннее станет! Быдло.
Налетай!
 показать весь комментарий
 
 
Різниці між скаженною собакою та скаженним бидлом не бачу. Якщо хазяїн не надів намординка на тупого пітбуля який когось кусає - то хазаїн також скаженне бидло. Якщо жлоб вбиває живу істуту створену богом для задоволення - це таке ж скаженне бидло. Скаженне бидло - це зараза що душить Україну. Як рак знищує майбутній розквіт країни. А бути чи не бути бидлом - це вибір людини, тому що людині бог дав разум який не дав тварині.
 показать весь комментарий
 
На манеже всё те же. Кстати, они не зоозащитники. Они псинозащитники.
 показать весь комментарий
 
 
Свинособаки, що підтримують собак - яка іронія "Вбивці не місце на волі", - зоозахисники пікетують Апеляційний суд Києва з вимогою залишити догхантера Святогора під арештом - Цензор.НЕТ 7981
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Вбивці не місце на волі", - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх