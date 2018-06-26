 "Крым Путин хрен отдаст, конечно. К сожалению, это так", - Макаревич. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", такое предположение высказал российский музыкант Андрей Макаревич. Что касается Крыма, то Макаревич сомневается в его возвращении в украинское правовое поле при нынешнем президенте РФ.
"Я думаю, что участие наше в Донецке и Луганске будет увядать, увядать и так незаметно сойдет на нет. Я на это надеюсь. Крым Путин хрен отдаст, конечно. К сожалению, это так", - сказал музыкант.
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доигрались... в рашке
Кто тебе сказал, что макаревич 'в лайни ' ? Он много путешествует, даёт концерты, когда хочет, имеет своё личное мнение и не боится это мнение высказывать не только где- нибудь на кухне или фб, если ещё не запретили в рашке фейсбук.
А что можешь ты? Где ты и где Макар? С какими женщинами ты спал? Скольких детей родил? Где ты путешествовал и кому это можешь рассказать так, как это делал Макар ? Срать на форуме твой максимальный предел. Сиди и не гавкай, когда приличные люди обсуждают такого человека, давно перешедшего в разряд -'иконы'
«Автором статті на ресурсі BuzzFeed про те, що президент США Дональд Трамп нібито оголосив анексований Крим російським, є журналістка з РФ Юля Йоффе».
Так что, бывших «мышебратьев» не бывает.
Свежо придание да верится с трудом.
Т.к. рАсЕя издохнет гораздо гораздее..
Аминь.
Посмотри видео, какой путен 'мост окрывал', а какой после этоговыступал. .
Почему-то, когда власть их давит, то говорят: Они.
...а когда власть давит кого-то другого, а не их, говорят: Мы.
Ну, то есть, я понимаю, почему так стало происходить -- это всё имперское...
...а происходит это до сих пор -- у тех, кто эту империю валил и пережил -- потому что, таки советские люди...
Мне Макар, кстати, не нравится и никогда не нравился... ...он мажорный, и песенных мелодий у него с десяток, не больше, да и те -- все на один мотив.
Тексты есть неплохие, но он не поэт -- конъюнктуру хавает...
Только без лозунгов и конкретно про Крым....
А впрочем, не нужно...
х**ло еще не завершил своей миссии по погребению мордора.
чем дольше правит мордором х**ло тем быстрее мордор накроется медным тазом.
наша же задача навести порядок в своей стране и зачистить от его союзников,торговых партнеров , мародеров и корупционеров , отправить как минимум на шконку.
Передовая группа еврейских поселенцев под руководством не иудея Игоря Беркута начала подготовку инфраструктуры для приема первых ста тысяч израильтян. Приезд их и расселение планируется на территории Нового Иерусалима: Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. А всего намечается прибытие на Новую Родину 6 миллионов евреев из Израиля и более 12 миллионов из России, США и стран Евросоюза.
Желающие узнать поподробнее, могут набрать в поисковике Проект "Небесный Иерусалим".
впрос с Крымом будет решен.
скорее всего, он будет не таким как мы себе это представляем, но точно он уплывет с "родной говени" мордора это уже и к нострадамусам не ходи.
но когда мордор начнет, в очередной раз, сыпаться, то мало не покажется никому.
для наглядности нужно вспомнить события после 1917 года.....
а если не отдаст до все это продлиться гораздо дольше
Ну если Украина будет сидеть и ждать, что хуйло сам ОТДАСТ нам Крым, а не ВОЗВРАТИТ его силой, то да, к сожалению это так. Хрен отдаст. Но согревает надежда, что под невыносимым грузом западных санкций и начавшимся наступлением китайской армии на Екатеринбург, хуйло сам начнет нас умолять забрать Крым обратно, тем более там засуха и вообще нет электричества и отдыхающих.