 "Крым Путин хрен отдаст, конечно. К сожалению, это так", - Макаревич. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", такое предположение высказал российский музыкант Андрей Макаревич. Что касается Крыма, то Макаревич сомневается в его возвращении в украинское правовое поле при нынешнем президенте РФ.

"Я думаю, что участие наше в Донецке и Луганске будет увядать, увядать и так незаметно сойдет на нет. Я на это надеюсь. Крым Путин хрен отдаст, конечно. К сожалению, это так", - сказал музыкант.

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