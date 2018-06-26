EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Общество, За рубежом
  8105  68
Материалы по теме:
Все про:Крым (20235) Макаревич (82) оккупация (6581)

 "Крым Путин хрен отдаст, конечно. К сожалению, это так", - Макаревич. ВИДЕО

Участие России в поддержке террористов на Донбассе будет уменьшаться и вскоре вовсе прекратится.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", такое предположение высказал российский музыкант Андрей Макаревич. Что касается Крыма, то Макаревич сомневается в его возвращении в украинское правовое поле при нынешнем президенте РФ.

"Я думаю, что участие наше в Донецке и Луганске будет увядать, увядать и так незаметно сойдет на нет. Я на это надеюсь. Крым Путин хрен отдаст, конечно. К сожалению, это так", - сказал музыкант.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я не поеду на гастроли в Крым. Это оккупированная территория", - Макаревич. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3073507
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Буде війна найближчі 50 років! І за Донбас, і за Крим, і за Кубань, і за весь Північний Кавказ. росія буде вибита з цього регіону і припинить своє існування як держава терористів та злочинців!
 показать весь комментарий
 
 
Плевать. Мне никто не запретит издеваться над ватой.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тоже живете футболом? Весь мир тоже.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня буду болеть за Месси. Аргентина должна выиграть у Нигерии, а Хорватия у Исландии. Тогда Аргентина пойдет дальше.
 показать весь комментарий
 
 
Макар- свободный и умный человек, как он живет среди тупоголовых зомби? Все, у кого читается интеллект в глазах, все дают правильную оценку происходящему.
 показать весь комментарий
 
 
Весь их «ум и свет», заканчиваются там, где начинается Украина.
 показать весь комментарий
 
 
За Макаревичем этого не замечено. Надеюсь хоть он исключение.
 показать весь комментарий
 
 
от і я кажу... як він таке розумне жидиня то чого ж в лайні по-вуха живе?? "Крим Путін хрін віддасть, звісно. На жаль, це так", - Макаревич - Цензор.НЕТ 5960
 показать весь комментарий
 
Я в шоке от вас , кацапские свино собаки.
Кто тебе сказал, что макаревич 'в лайни ' ? Он много путешествует, даёт концерты, когда хочет, имеет своё личное мнение и не боится это мнение высказывать не только где- нибудь на кухне или фб, если ещё не запретили в рашке фейсбук.
А что можешь ты? Где ты и где Макар? С какими женщинами ты спал? Скольких детей родил? Где ты путешествовал и кому это можешь рассказать так, как это делал Макар ? Срать на форуме твой максимальный предел. Сиди и не гавкай, когда приличные люди обсуждают такого человека, давно перешедшего в разряд -'иконы'
 показать весь комментарий
 
И этот тоже самое:

«Автором статті на ресурсі BuzzFeed про те, що президент США Дональд Трамп нібито оголосив анексований Крим російським, є журналістка з РФ Юля Йоффе».


Так что, бывших «мышебратьев» не бывает.
 показать весь комментарий
 
чи психично хвора та дєфачка чи тупо-куплена пукіним на роль"аб'єктіфной журношлюшкі" "Крим Путін хрін віддасть, звісно. На жаль, це так", - Макаревич - Цензор.НЕТ 460
 показать весь комментарий
 
Макаревич прав! Путин будет править 200 лет и Крым не отдаст
 показать весь комментарий
 
 
Сколько??? 200-ти лет???
Свежо придание да верится с трудом.
Т.к. рАсЕя издохнет гораздо гораздее..
Аминь.
 показать весь комментарий
 
 
Так дело в том, что путен то давно издох. И правит сейчас коллективный путен из минимум четырёх путеных. Руководит ими скорей всего какой- нибудь секретный фсбшный орган.
Посмотри видео, какой путен 'мост окрывал', а какой после этоговыступал. .
 показать весь комментарий
 
Почему российские либералы так любят говорить: наше, мы, нас.... На Эхе все так говорят.
 показать весь комментарий
 
-- поддержал!

Почему-то, когда власть их давит, то говорят: Они.

...а когда власть давит кого-то другого, а не их, говорят: Мы.
Ну, то есть, я понимаю, почему так стало происходить -- это всё имперское...

...а происходит это до сих пор -- у тех, кто эту империю валил и пережил -- потому что, таки советские люди...

Мне Макар, кстати, не нравится и никогда не нравился... ...он мажорный, и песенных мелодий у него с десяток, не больше, да и те -- все на один мотив.

Тексты есть неплохие, но он не поэт -- конъюнктуру хавает...
 показать весь комментарий
 
А никто и не рассчитывает что он Крым отдаст. Мы тут все с надеждой ожидаем Лебединое озеро по первому каналу
 показать весь комментарий
 
 
Развал рашки . Первые буряты с монголами объединятся , их сралин переименовал , а раньше все были монголами , и язык один , и шаманизм с буддизмом , и культура и Чингис Хан-общий .То у них топовая тема --читайте "азию "
 показать весь комментарий
 
 
И что? Что изменится?
Только без лозунгов и конкретно про Крым....
 показать весь комментарий
 
А то, что в результате начавшейся заварухи телевизор будет побежден холодильником. Рашке не впервой отдавать награбленное: в 17 году отдали Финляндию и Польшу, в 91-м - Прибалтику
 показать весь комментарий
 
 
Я же просил без лозунгов и про Крым...
А впрочем, не нужно... "Крим Путін хрін віддасть, звісно. На жаль, це так", - Макаревич - Цензор.НЕТ 126
 показать весь комментарий
 
Интересно, Мексика до сих пор ожидает, что США вернут Техас? А Ирландия ждёт возврата Северной Ирландии? А вот Сербия наверняка ждёт возврата Косово.
 показать весь комментарий
 
 
при этом со "смертью" СССР оккупированная часть Восточной Германии объеденилась с ФРГ
 показать весь комментарий
 
 
Ну дык, цикл самораспада газового гиганта еще далеко не завершен, бурлящие процессы в котором активизируются в период обострения мании величия, когда тот возомнит себя светилом первой величины по яркости равной сверхновой
 показать весь комментарий
 
нет. . лебединое озеро еще рановато.
х**ло еще не завершил своей миссии по погребению мордора.
чем дольше правит мордором х**ло тем быстрее мордор накроется медным тазом.
наша же задача навести порядок в своей стране и зачистить от его союзников,торговых партнеров , мародеров и корупционеров , отправить как минимум на шконку.
 показать весь комментарий
 
Он прав на ВСЕ 100 % путин не отдаст ,но ху*ло оно не вечное ,нам главное избавится от шайки воровской захватившей сейчас власть в Украине их пересажать и построить реально классную страну ,богатую ,сильную,красивую ,справедливую и честную и тогда Крым обязательно вернётся а если нет то всё будет настолько плохо,что не буду даже об этом говорить ,всё зависит от нас ....
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял,что Олег за то ,чтобы Украина оказалась в полной жопе. Извините,не в жопе ,а частью мордора под правлением Ху*ла. Цели ваши совпадают 100%. "Крым не отдадут,власть свергнуть ,росия вас накормит и будите счастливые..." где-то так?
 показать весь комментарий
 
 
В рот Путину потные ноги, а не наш УКРАИНСКИЙ КРЫМ. Это мы отдадим Крым в долгосрочную аренду Израилю. А танки " меркава " доделают остальное. Макаревич дурак.

"Крим Путін хрін віддасть, звісно. На жаль, це так", - Макаревич - Цензор.НЕТ 1406
 показать весь комментарий
 
 
Макаревіч не дурак. Ізраїль мабуть все ж таки не візьме крим в оренду. В них своя війна є. А ось Турція залюбки б взяла. Там татари і тп.
 показать весь комментарий
 
 
Возьмет. В Крыму войны не будет. Хуйло жидко обосрется.
 показать весь комментарий
 
взял би да не дано,иблом твой исраиль не вишел.Ви ублюдки вон уже целую страну себе организовивали,ссср називается да только Освенцим получили на виходе,вам жидам тупо не дано.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Значимым событием начала 2017 года, о котором украинские СМИ даже и вскользь не упомянули, стала высадка в порту Одессы первой группы переселенцев из Израиля, которую возглавил гражданин Украины Игорь Беркут. Эта группа из 183 евреев-первопроходцев прибыла на Украину из Хайфы, чтобы на благодатной земле Южной Украины заложить первый камень в фундамент Небесного Иерусалима». Новый Иерусалим к 2027г. станет для евреев-переселенцев очагом процветания, построенного на технологиях 7-го хозяйственного уклада.
Передовая группа еврейских поселенцев под руководством не иудея Игоря Беркута начала подготовку инфраструктуры для приема первых ста тысяч израильтян. Приезд их и расселение планируется на территории Нового Иерусалима: Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. А всего намечается прибытие на Новую Родину 6 миллионов евреев из Израиля и более 12 миллионов из России, США и стран Евросоюза.
Желающие узнать поподробнее, могут набрать в поисковике Проект "Небесный Иерусалим".
 показать весь комментарий
 
 
исраилю ми только мумие нахмана из Умани отдать можем,при чем со всеми его потомками а не Крим.
 показать весь комментарий
 
Тут все зависит от силы которую прикладывают к двери...которой зажаты йайца хуйла....
 показать весь комментарий
 
 
после завершения проекта путина по превращению мордора в колхоз "В Последний Путь"
впрос с Крымом будет решен.
скорее всего, он будет не таким как мы себе это представляем, но точно он уплывет с "родной говени" мордора это уже и к нострадамусам не ходи.
но когда мордор начнет, в очередной раз, сыпаться, то мало не покажется никому.
для наглядности нужно вспомнить события после 1917 года.....
 показать весь комментарий
 
 
если хуйло отдаст крым то ватаны с него спросят: и нахуя мы все это терпели?
а если не отдаст до все это продлиться гораздо дольше
 показать весь комментарий
 
Макар такое же чмо, как и все остальные. И вашим и нашим - хитрожопая еврейская тактика.
 показать весь комментарий
 
. Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие."железную леди" Маргарет Тэтчер

 показать весь комментарий
 
 
Крым Путин хрен ОТДАСТ, конечно. К сожалению, это так" Источник: https://censor.net.ua/v3073507
Ну если Украина будет сидеть и ждать, что хуйло сам ОТДАСТ нам Крым, а не ВОЗВРАТИТ его силой, то да, к сожалению это так. Хрен отдаст. Но согревает надежда, что под невыносимым грузом западных санкций и начавшимся наступлением китайской армии на Екатеринбург, хуйло сам начнет нас умолять забрать Крым обратно, тем более там засуха и вообще нет электричества и отдыхающих.
 показать весь комментарий
 
 
Возвратить силой? Ты хочешь чтобы и в твой город пришла война?
 показать весь комментарий
 
Та ми й не чекаємо, що сам віддасть. Ми готуємось повертати своє СИЛОЮ.
 показать весь комментарий
 
Так нас устраивает - сначала пусть валят х#йло, а потом и Крым вертают...
 показать весь комментарий
 
Путин, к счастью, не вечен - все может случится быстро и скоропостижно.
 показать весь комментарий
 
 
і хрін відріжемо.. і КРИМ повернимо.. У жидоліліпука поки -що питають. потроху яйця затискують санкціями.. "Крим Путін хрін віддасть, звісно. На жаль, це так", - Макаревич - Цензор.НЕТ 8537
 показать весь комментарий
 
то нехай фєдєрасти бояться!! УКРАЇНЦІ ВЖЕ ПЕРЕСТАЛИ БОЯТИСЯ
 показать весь комментарий
 
А мы и не просим, чтобы параша отдала Крым. Максимум через 10 лет им будет не до Крыма:

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Крым Путин хрен отдаст, конечно. К сожалению, это так", - Макаревич. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх