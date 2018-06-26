 В Харькове водитель чудом выжил в ДТП, выпав из машины во время удара о столб. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, водитель остался жив и мог самостоятельно передвигаться после удара машины о столб.
На записи видно, что водитель не справился с управлением, после чего машину закрутило, пронесло через перекресток и ударило о столб. Именно в момент первого удара мужчина выпал из автомобиля. Дальше на записях камер наблюдения видно, что автомобиль ударяется еще об одну опору и останавливается. Дальше видно, что мужчина подходит к своему автомобилю открывает заднюю пассажирскую дверь и обходит машину сзади.
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и топил по газам шо было мочи....
"Ни х*я себе!" (с) водитель, выпавший из машины