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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (4886) Харьков (3901)

 В Харькове водитель чудом выжил в ДТП, выпав из машины во время удара о столб. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появилось видео невероятного спасения водителя во время ДТП, которое произошло в Харькове 24 июня на пересечении улицы Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, водитель остался жив и мог самостоятельно передвигаться после удара машины о столб.

На записи видно, что водитель не справился с управлением, после чего машину закрутило, пронесло через перекресток и ударило о столб. Именно в момент первого удара мужчина выпал из автомобиля. Дальше на записях камер наблюдения видно, что автомобиль ударяется еще об одну опору и останавливается. Дальше видно, что мужчина подходит к своему автомобилю открывает заднюю пассажирскую дверь и обходит машину сзади.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Внедорожник и легковушка столкнулись на перекрестке в Крюковщине под Киевом. Один из автомобилей полностью сгорел. ВИДЕО камер наблюдения

Источник: https://censor.net.ua/v3073484
 
 
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Таки да... учитывая что ехал явно на лысой резине
и топил по газам шо было мочи....
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из тех 0,1% случаев, когда был не пристегнут и ЭТО его и спасло
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Не это его спасло, а просто невероятно повезло. Ещё пару сантиметров и от долбобоба остались бы только брызги на столбе и траве. В этом случае его мог спасти только ремень.
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столбы спасли чью то жизнь на первом переходе и наказали этого дауна.
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Жаль, что выжил. Прости меня, господи. В следующий раз может быть не столб, а автобусная остановка с людьми.
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Надо принять специальный закон по которому таких дебилов добивать на месте, что бы другие не рассчитывали выжить.
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Це якась містика. Вінн просто присів на траву спочити. Мабуть не завжди треба пристібатись.
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За вместо травы могла бы быть стена. В этом случае лучше с переломами но живым остаться. Водиле чертовски повезло.
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столбы тоже надо укреплять ремнями безопасности.
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Таки горбатий найкраща машина для совків.

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Не пристёгиваться это круто ,это спасает жизнь ,всех пристёгнутых лишать прав ... У Харкові водій дивом вижив у ДТП, випавши з машини під час удару об стовп - Цензор.НЕТ 7211
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Жаль...что он своей тупой башкой не рихтанул этот столб....
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Та если он так выпрыгнул из машину, то почему все думают, что его так же не выпрыгнуло из ремня? При таком ударе его вытянуло в шнурок - оно и полетело на траву.
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окуеть!! вот бы по кадрам эту сцену растянуть!!! У Харкові водій дивом вижив у ДТП, випавши з машини під час удару об стовп - Цензор.НЕТ 1018
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А что там тянуть? Все ясно и так. Задрали уже эти любители "не битых, без пробега по СНГ" возомнившие себя великими автогонщиками. Корч типа БМВ в первой жизни, не работающая АСП (не поставили когда лепили франкенштайна) + лысая резина (скорее всего не по сезону) + отсутствие мозгов у водятла. Топил под 120 - 140, понесло..... Удар пришелся в заднюю водительскую дверь, перед этим за долю секунды машину чуть подбросило на бордюре. ВОТ ЭТО ЕГО И СПАСЛО. Во-первых от удара машину "закрутило" для дальнейшего полета, а водятел остался сидеть вместо того, что бы продолжить траекторию. А во-вторых когда машину подбросило его как бы прижало и вылитая через дверь он не зацепился за шторку боковой подушки. Вылетел задницей вперед, а могло и бошку свернуть.
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Цитаты замечательных людей:
"Ни х*я себе!" (с) водитель, выпавший из машины
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Удачно приземлился. Земля не приняла его. Пока.
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жалко столб и машину, а этого уе@бана ни капельки! твари, скорость в городе 50 км/ч !!!! трудно запомнить одну цифру?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Харькове водитель чудом выжил в ДТП, выпав из машины во время удара о столб. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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