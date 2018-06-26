 Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. ВИДЕО

Во время участия в торжествах по случаю выпуска магистров Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Глава государства обратился к выпускникам: "Уверен в том, что сегодня эта наша встреча должна запомниться. Я принял решение, что сегодня именно здесь мы должны подписать Закон о запуске антикоррупционного суда", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Он напомнил, что этот Закон был проголосован Верховной Радой в чрезвычайно короткие сроки в первом чтении и в целом. "И думаю, что будет символично, что именно в этих стенах состоится запуск этого процесса", - добавил Петр Порошенко.
"Фактически, кроме заключительных положений, Закон состоит всего из двух статей. Статья 1. Образовать Высший антикоррупционный суд. Статья 2. Место нахождения, территориальная юрисдикция и статус определяются Законом "О Высшем антикоррупционном суде", - процитировал глава государства положения подписанного им закона.
Напомним, 21 июня Рада создала Высший антикоррупционный суд. 14 июня вступил в силу закон "О Высшем антикоррупционном суде".
марш организуй, poroshenko pride, с радужным флагом.
Костя шо вы курите ? У него рейтинг ниже плинтуса .
«22.06.18 12:37 Луганские террористы "приговорили" Порошенко, Турчинова и Полторака к пожизненным срокам "Народный трибунал" российских наемников в Луганске вынес приговоры 8 первым лицам Украины. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский информресурс террористов "Луганскинформцентр". По мнению "судей", пожизненный срок заслужили: Президент Украины Петр Порошенко, Министр обороны Степан Полторак, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, Секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков.»
«Автором статті на ресурсі BuzzFeed про те, що президент США Дональд Трамп нібито оголосив анексований Крим російським, є журналістка з РФ Юля Йоффе»
- Теперь у вас настоящий еврейский президент.А значит и страна и Вы -еврейцы!
А типа это будет неподконтрольный. (про суд)
Таких как ты.
За неделю-две-три... подберёшь себе компанию?
И вообще, разве это нормально что на президента надо сильно давить чтобы он хоть чуть-чуть начал бороться с коррупцией? И нетрудно догадаться что результаты такой борьбы будут очень низкие, ведь президент этого откровенно не хочет.