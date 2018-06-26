 Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. ВИДЕО

Во время участия в торжествах по случаю выпуска магистров Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Глава государства обратился к выпускникам: "Уверен в том, что сегодня эта наша встреча должна запомниться. Я принял решение, что сегодня именно здесь мы должны подписать Закон о запуске антикоррупционного суда", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

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Он напомнил, что этот Закон был проголосован Верховной Радой в чрезвычайно короткие сроки в первом чтении и в целом. "И думаю, что будет символично, что именно в этих стенах состоится запуск этого процесса", - добавил Петр Порошенко.

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"Фактически, кроме заключительных положений, Закон состоит всего из двух статей. Статья 1. Образовать Высший антикоррупционный суд. Статья 2. Место нахождения, территориальная юрисдикция и статус определяются Законом "О Высшем антикоррупционном суде", - процитировал глава государства положения подписанного им закона.

Напомним, 21 июня Рада создала Высший антикоррупционный суд. 14 июня вступил в силу закон "О Высшем антикоррупционном суде".