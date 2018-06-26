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 Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Во время участия в торжествах по случаю выпуска магистров Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Глава государства обратился к выпускникам: "Уверен в том, что сегодня эта наша встреча должна запомниться. Я принял решение, что сегодня именно здесь мы должны подписать Закон о запуске антикоррупционного суда", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

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Он напомнил, что этот Закон был проголосован Верховной Радой в чрезвычайно короткие сроки в первом чтении и в целом. "И думаю, что будет символично, что именно в этих стенах состоится запуск этого процесса", - добавил Петр Порошенко.

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"Фактически, кроме заключительных положений, Закон состоит всего из двух статей. Статья 1. Образовать Высший антикоррупционный суд. Статья 2. Место нахождения, территориальная юрисдикция и статус определяются Законом "О Высшем антикоррупционном суде", - процитировал глава государства положения подписанного им закона.

Напомним, 21 июня Рада создала Высший антикоррупционный суд. 14 июня вступил в силу закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Источник: https://censor.net.ua/v3073482
 
 
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Во время своего второго срока президент Порошенко навсегда покончит с коррупцией в Украине. Ждать осталось недолго.
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Ви занадно явно відпрацьовуєте свої мідяки. Акуратніше треба, ато звільнять за профнепридатність
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Правду никто не любит. Да, я люблю нашего президента Порошенко, да, я люблю его реформы. А если у вас нет мозгов, что бы понять гениальную линию президента Порошенко, то кто вам доктор?
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знатный тролляка!
марш организуй, poroshenko pride, с радужным флагом.
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Мы с президентом Порошенко хотим организовать всеобщую забастовку протеста, а не какой то там марш. К сожалению украинский народ очень инертен. И издай Гройсман указ, что каждого будут вешать, народ только спросит приносить ли веревки с собой. Президент Порошенко послан нам, что бы переломить эту ситуацию. Он организует первую всеукраинскую забастовку протеста. Но без нашей помощи ему не справится. Что не так?

Порошенко підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 9131
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Любить НУЖНО женщин, политики могут только нравиться либо нет .
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Я люблю президента Порошенко в хорошем смысле этого слова.
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Да ты, ватный дурень, никак троллем себя возомнил )). Сразу скажу, тролль из тебя так себе. Потренируйся еще, малыш )).
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Если ты хочешь высказаться, то лучше заткнись, дите неразумное!
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На хер иди, чепушило ). Не хватало еще, что бы сопля, вроде тебя, мне советы давала )).
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Толсто, чепушило ). Тебе за это не заплатят ). Куда ваш отдел кадров смотрит ? Гнать надо таких, как ты, поганой метлой !
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Ты кроме себя самого никого не любишь и на форуме ты красуешься, а не обсуждаешь темы.
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Глупости, я люблю Украину и её президента Петра Порошенко.
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Тогда выходит, что ты - Пётр Порошенко, но всё равно получается, что любишь только себя...
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Да что там ты , мы все тут далеко от Украины любим Порошенко ...
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Парашенко ещё первый срок не отсидел ...
Костя шо вы курите ? У него рейтинг ниже плинтуса .
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Настоящий рейтинг президента Порошенко от нас скрывают.
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А вы шо «курите» ?

«22.06.18 12:37 Луганские террористы "приговорили" Порошенко, Турчинова и Полторака к пожизненным срокам Порошенко підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 3518"Народный трибунал" российских наемников в Луганске вынес приговоры 8 первым лицам Украины. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский информресурс террористов "Луганскинформцентр". По мнению "судей", пожизненный срок заслужили: Президент Украины Петр Порошенко, Министр обороны Степан Полторак, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, Секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков.»
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А от ще зразок «роботи» мишебраттєв які «любят народ Украіни, но ненавідят єйо правітельство»:
«Автором статті на ресурсі BuzzFeed про те, що президент США Дональд Трамп нібито оголосив анексований Крим російським, є журналістка з РФ Юля Йоффе»
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Чорнило закінчилось, так зганяв по нову ручку.
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Петр Алексеевич.Спасибо.Знайте народ Украины вас любил любит и будет любить.Вы наш Отец
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Слава Украине!Слава Героям!Слава Народу который перерезал вены расийцтка фашистким захватчикам вены .Теперь у вас настоящий европейский президент.А значит и страна и Вы -европейцы!
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«Автором статті на ресурсі BuzzFeed про те, що президент США Дональд Трамп нібито оголосив анексований Крим російським, є журналістка з РФ Юля Йоффе»
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Правильнее было бы так:
- Теперь у вас настоящий еврейский президент.А значит и страна и Вы -еврейцы!
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Щось прогледів, а поправка про право районних судів відміняти рішення цього Вищого суду залишилася, чи все-таки прибрали?
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а что там с поправкой, втихаря внесенной ночью главой парламентского коммитета, по которой аппеляции по решению антикоррупционного суда рассматриваются апелляционным судом Украины, подконтрольным порошенко? оставили или исключили?
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зорри за жве ошибки. Аппелляция. С телефона пишу...
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а ты ему диктуй. (про телефон)
А типа это будет неподконтрольный. (про суд)
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Лагард сказала отменить все поправки, иначе х@й а не транш
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Это не закон,это порнография с дырками для коррупционных крыс...
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А список своих карманных слуг судей уже приготовил???
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пропукінці та прибічникі пані юді ВАМ ЧАС ВЖЕ ЗАШМОРГИ підбирати собі під кольор очей... за для гармонії Порошенко підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 3301
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порохосрак, Ты выйди на Крещатик и попробуй похвалить Парашенка и его ОПГ. Тебе быстро поправят лицо и сине красный макияж бесплатно наведут. Порошенко підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 2950
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Ты не путай свою сраную Юзовку с Киевом.
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Твой соевый хозяин и основал ту самую рыгональную партию...
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«А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
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Оперативненько так... Видно что профессиональный тролль- заранее заготовлены отмазки на наиболее известные и неприятные факты из деятельности работодателя)))
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Твое вранье рассчитано на тех, у которых не хватает ума пользоваться Google.
Таких как ты.
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У меня хватает ума зарабатывать на хлеб с маслом, а у тебя лишь на то, что бы срать в сети за рошенку пососать. Почувствуй разницу, тролляка!
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та оно же из ОРДЛО под прокси строчит...
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А ты там один будешь стоять или ещё кого-то позовёшь помогать морду бить?

За неделю-две-три... подберёшь себе компанию?
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Когда тебя ждать на Майдане? Неделю на дорогу из картопляндии хватит?
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А на этот вопрос ничего не заготовлено))) Вот он уровень соевого тролля - ничего более не может придумать кроме как повторять за людьми разумными...
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Шулер и барыга, хрен тебе кредитов.
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Петю хорошо пнул Запад. Но надолго ли этого пинка хватит? и как часто его надо пинать чтобы оно хоть что-то делало?
И вообще, разве это нормально что на президента надо сильно давить чтобы он хоть чуть-чуть начал бороться с коррупцией? И нетрудно догадаться что результаты такой борьбы будут очень низкие, ведь президент этого откровенно не хочет.
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МВФ требовал простой антикоррупционный суд, а Порошенко как-бы перевыполнит поставленную задачу и создаст ещё Высший антикоррупционный суд из людей преданных себе, чем обезопасит себя и свои офшоры в ближайшем будущем.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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