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Все про:ДТП (4886) пожар (3243)

 Внедорожник и легковушка столкнулись на перекрестке в Крюковщине под Киевом. Один из автомобилей полностью сгорел. ВИДЕО камер наблюдения

24 июня, в селе Крюковщина под Киевом произошло ДТП с участием внедорожника Chery Tiggo и Volkswagen Golf, в салоне последнего находилась беременная женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсети.

На записи видно, что Volkswagen ехал со стороны Киева, а Chery - навстречу. От удара оба автомобиля влетели в ограждение.

"Немец" начал гореть. Чтобы спасти внедорожник, его оттащили от горящей машины. В результате аварии Volkswagen полностью сгорел. В сгоревшем автомобиле на момент ДТП находилась беременная девушка. Пострадавшую срочно увезли в больницу до прибытия медиков.

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Источник: https://censor.net.ua/v3073470
 
 
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Volkswagen несся с бешеной скоростью, но виноват явно водитель чуда китайского автопрома.
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В случае превышения 50 км.в.ч водителем Volkswagen, виновны оба. Хотя в стране, с нормальными судами, водителя "китайского чуда" оправдали бы.
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25 червня, близько 19-ї години вечора поблизу села Костянтинівка зіткнулися вантажівка та автобус Київ-Ковель. Наразі рух трасою Київ-Ковель-Ягодин, поблизу населеного пункту повністю перекрито.
Як стало відомо з власних джерел, унаслідок ДТП загинуло троє осіб. Ще дев`ятеро постраждалих з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до медичного закладу. У лікарні ще один з учасників ДТП помер.
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Люди - молодцы! Сразу бросились помогать пострадавшим и тушить, а не скручивать номера как некоторые
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Виноват муж, который пустил тупую пизду за руль и не научил поворачивать налево.
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или это неадекват под грибами в черри, так и не понял
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Водитель китайца редкий муд&звон, хотя местные комментаторы, наверняка начнут фантазировать насчет скорости фольксвагена. Обратите внимание, как поворачивал "китаеза". Мало того, что не пропустил движущийся по прямой автомобиль, так он еще и на встречную полосу второстепенной дороги нацеливался. С такими водителями скорость хоть 40км/ч ограничивай, все равно дтп будут. Ибо не то не знают правил, не то им по)(ер эти правила. Извините, за мой "французский".
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В черри что, мужик так поворачивает???
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Татьяна,сходите к Сан Санычу в ГАИ и перездайте ПДД.
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Сожги свои права,всё она правильно написала.
1. Черри при повороте оказался на полосе встречного движения.
2. Не пропустил автомобиль, движущийся навстречу по прямой.
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Нормально он совершал поворот. Да, он не пропустил встречный автотранспорт, виноват. Но, при приближении к перекреску, пешеходному переходу необходимо снизить скорость. Тут VW явно быстро ехал.
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ты тоже при повороте выезжаешь на встречку?
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быстро это не то слово, идиотина летела, сравните с другим транспортом который не совершал маневра и ехал довольно быстро по прямой, на его фоне они просто ползли.
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Да, не увидели они друг-дружку. Вон, тормозной путь- три метра нарисован. Судьба. Серебристый минивэн во всем виноват. Обзор перекрыл. Понятно- это неудачная попытка пошутить, в данной новости. Печальной новости.
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Водитель помни... когда ты "давишь на газ", ты давишь ногой на крышку своего гроба!
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Есть простое правило:
- Быстро едешь,медленно понесут!
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Шо там так горіло вольксваген на газу був?
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Если человек идиот, это навсегда. Чисто теоретически водитель внедорожника должен был гарантировано убедиться в отсутствии препятствия движению, но по факту вовремя заметить при такой скорости встречного автомобиля почти нереально, как нереально было избежать столкновения несясь на такой скорости по дороге с ограничениями обзора. Нафига нестись по населенному пункту с такой скоростью? Ну во нафига? Я еще понимаю по трехполосному проспекту с идеальной видимостью и сухой дорогой, да это нарушение, но рисков нет, а это просто самоубийственная езда.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВнедорожник и легковушка столкнулись на перекрестке в Крюковщине под Киевом. Один из автомобилей полностью сгорел. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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