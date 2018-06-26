 Внедорожник и легковушка столкнулись на перекрестке в Крюковщине под Киевом. Один из автомобилей полностью сгорел. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсети.

На записи видно, что Volkswagen ехал со стороны Киева, а Chery - навстречу. От удара оба автомобиля влетели в ограждение.

"Немец" начал гореть. Чтобы спасти внедорожник, его оттащили от горящей машины. В результате аварии Volkswagen полностью сгорел. В сгоревшем автомобиле на момент ДТП находилась беременная девушка. Пострадавшую срочно увезли в больницу до прибытия медиков.

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