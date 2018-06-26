 Внедорожник и легковушка столкнулись на перекрестке в Крюковщине под Киевом. Один из автомобилей полностью сгорел. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсети.
На записи видно, что Volkswagen ехал со стороны Киева, а Chery - навстречу. От удара оба автомобиля влетели в ограждение.
"Немец" начал гореть. Чтобы спасти внедорожник, его оттащили от горящей машины. В результате аварии Volkswagen полностью сгорел. В сгоревшем автомобиле на момент ДТП находилась беременная девушка. Пострадавшую срочно увезли в больницу до прибытия медиков.
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Як стало відомо з власних джерел, унаслідок ДТП загинуло троє осіб. Ще дев`ятеро постраждалих з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до медичного закладу. У лікарні ще один з учасників ДТП помер.
1. Черри при повороте оказался на полосе встречного движения.
2. Не пропустил автомобиль, движущийся навстречу по прямой.
- Быстро едешь,медленно понесут!