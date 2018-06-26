 Если кто-то будет пытаться засунуть свои грязные руки в бюджет или мешать его наполнению, я буду публично воевать, - Гройсман. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Если кто-то будет пытаться свои грязные руки засунуть в бюджет и препятствовать его наполнению, я буду об этом говорить публично и буду публично воевать. Система за последнее время срослась. Они нарисовали схемы, они привлекли туда много специалистов и завозят тысячи контейнеров, растаможка по которым не попадает в бюджет", - сказал Гройсман.
Напомним, что 20 июня на заседании Кабмина была принята программа "Украина без контрабанды", которая будет действовать до 1 января 2019 года. Она предусматривает перекрытие 10 основных схем контрабанды (Серый импорт топлива, машины якобы "порожняки", использование жителей приграничных сел, взяточничество на местах, занижение таможенной стоимости и так далее). Ранее министр МВД Арсен Аваков оценил эффект от реализации этой программы в 4 млрд долл. дополнительных поступлений в бюджет.
Ну как ты с ними будешь бороться?!
Вор и демагог рассказывает про бюджет, тупой винницкий жидяра-торгаш.
Интересно а что Петя на это скажет?
В понедельник, 25 июня,
полиция Армении задержала
Александра Саргсян - брата
экс-президента страны Сержа
Саргсяна. Его подозревают в
незаконном хранении оружия.
БУ
Зато вон как оперативно разогнал палаточный городок протестующих против коррупции, а также лишил гражданства Саакашвили и вышвырнул его из страны. Вот такой вот гарант коррупции.
Напомню, $100 взятки = 10 лет тюрьмы, без залогов, долгих разбирательства, пышных речей адвокатов и прочего.
Кужіль. Это слово имеется только в украинском. аналогов и адекватных переводов в других языках не обнаружено.
))))
А в мене - реформатор и молодец
Или одни разговоры по прежнему?
Так.
Але тільки для чужих і нічиїх.
А своє ітиме широким потоком... А бабло разом з податками залишатиметься в офшорах. Було раніше, є зараз, буде і далі.
Украинских предпринимателей необходимо защитить от произвола правоохранительных и контролирующих органов.
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"Солдат системы" неприкасаем? потому что он кормит не только себя, он кормит и генерала и прокурора и президента. Можно возбудить уголовное дело в связи с избиением "Лени-космоса"? внезапно сменившим свою политическую ориентацию "Юрой-терминатором". "Юра-терминатор" не несет в корзину системы золотые яйца, он кушает из них омлет.
Но система не может себе позволить начать бороться с сержантами, прапорщиками, лейтенантами и капитанами, которые "рвут", "топчут", "опускают", "порят", "ломают", "прибивают" нас - "маленьких украинцев", "быдло", "лохов", "мразей", "пыль".