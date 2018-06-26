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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4217) контрабанда (1503) растаможка (46) Гройсман (4139)

 Если кто-то будет пытаться засунуть свои грязные руки в бюджет или мешать его наполнению, я буду публично воевать, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает жесткую реакцию на попытки противодействия борьбе с контрабандой.

Об этом он заявил в эфире ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Если кто-то будет пытаться свои грязные руки засунуть в бюджет и препятствовать его наполнению, я буду об этом говорить публично и буду публично воевать. Система за последнее время срослась. Они нарисовали схемы, они привлекли туда много специалистов и завозят тысячи контейнеров, растаможка по которым не попадает в бюджет", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никаких временных акций. Это будет системная борьба", - Гройсман о запуске программы по противодействию контрабанде

Напомним, что 20 июня на заседании Кабмина была принята программа "Украина без контрабанды", которая будет действовать до 1 января 2019 года. Она предусматривает перекрытие 10 основных схем контрабанды (Серый импорт топлива, машины якобы "порожняки", использование жителей приграничных сел, взяточничество на местах, занижение таможенной стоимости и так далее). Ранее министр МВД Арсен Аваков оценил эффект от реализации этой программы в 4 млрд долл. дополнительных поступлений в бюджет.

Также читайте: Гройсман: "Белый" и честный бизнес не должен пострадать от усиления контроля на таможне при борьбе с контрабандой

Источник: https://censor.net.ua/v3073439
 
   
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если кто то засунет с бюджет свои грязные от шоколада руки,грося ему покажет
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ктое что достанет их широких штанин и покажет,он же гройсман у него тюнингованный
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Корытом не поделюсь. Бюджет позволено разворовывать только ВовоГе и его шефу Петру.
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в этой мишпухе уже конкурренция - бюджет же не резиновый
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Люди из последних сил налоги и поборы платят. A крысы cцепились за бюджет несчастной, бедной и воюющей страны.
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людям нужно потуже затянуть пояса,не время ныть
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Чтобы Главнокомандующему & Co во время войны на Мальдивы и Панаму хватило?
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не время задавать вопросы,может путин напасть,нужно сомкнуть ряды
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Як казав кіля азіров:"Не треба скиглити. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю"
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очень разбирающийся был премьер,он знал,что нужно людям
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ПОП навіть руки погрожував відрубувати, і що з того????
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Гройсман, посмотри на декларации чинуш, депутатов, судей, прокуроров, армейских и ментовских начальников, не хило они набивали карманы, в то время как в стране идет война, гибнут люди. А ведь декларации это лишь часть нахапаного, то что не получилось скрыть.

Ну как ты с ними будешь бороться?!
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Як поглянеш на декларації- всі майже бомжі. Натомість у всіх цих злодюг родичі талановиті і успішні бізнесмени- заможні бляді
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Ага, потому что сам пиз@ить из бюджета буду.
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Чесное слово, ну смешно и только. Посмотрел в календарь, нет, не 1 апреля.
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бля. посмотрел кусок передачи по айситиви, там как раз гнойный пел писклявым голоском. И что меня удиволо,... даже не то что эта пейсатая мразь брешет как по написаному, а то что ося оказывается возит с собой несколько шнырей, которые прямо на передаче отсасуют его обрезной. В общем противно на этот кагал смотреть.
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если бы у меня столько было денег,как у гройсмана,я бы вас смешил каждый день и гиперлупом и полетом на марс и всем,чем хотите,за ваши деньги
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обрезной гиперлуп..... как это по шыкаладному.
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та я бы вообще бы достал свой на камеру,гарантировано выиграл бы выборы,народ бы меня поддержал,он любит сенсации
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Ничего смешного. Чем больше таких управленцев, как Гройсман, тем быстрее Украина станет процветающей страной.
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Пускай сам моет свои и дядины грязные воровитые руки, ноги и член, и пьет эту воду.
Вор и демагог рассказывает про бюджет, тупой винницкий жидяра-торгаш.
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Хе-хе. Один вже нахвалявся відрубувати руки.
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Ради красного словца не пожалею и отца.

Интересно а что Петя на это скажет?
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Один уже руки поотрубывал, теперь еще етот клоун винницкий вылез со своим кукареку... Давайте, давно хотел посмотреть как Гнойсман с Петром Бляхэром дерутся за бюджет и отрубают друг другу руки
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Страшная сказка наночь, для порохоботов

В понедельник, 25 июня,
полиция Армении задержала
Александра Саргсян - брата
экс-президента страны Сержа
Саргсяна. Его подозревают в
незаконном хранении оружия.

БУ
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У Порошенко за 4 года была реальная возможность сломать хребет коррупции, но он этого не сделал потому что сам коррупционер. Другой причины не вижу.
Зато вон как оперативно разогнал палаточный городок протестующих против коррупции, а также лишил гражданства Саакашвили и вышвырнул его из страны. Вот такой вот гарант коррупции.
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И не гаврите! там такие антикорупционеры сидели в этом городке! Суровые. Даже мимо ходить страшно наверное было.
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Если бы Саакашвили дали работать как он умеет, сколько по вашему бы людей сейчас сидело?
Напомню, $100 взятки = 10 лет тюрьмы, без залогов, долгих разбирательства, пышных речей адвокатов и прочего.
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странно ведь,почему воры дали бы Саакашвили себя посадить
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Он создал набу и это проблемы набу что они не чешутся.
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Просто дивовижно , що більше людина заплямована, що більше краде, то гучніше вона верещить про боротьбу з корупцією!
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Хуцпа. Это слово кстати имеется только в иврите. аналогов и адекватных переводов в других языках не обнаружено.
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Бугага! Ну що за націонал-ідіотизм! Панове, ви сказилися. Це якийсь Мюнхен 33 року - масове схиблення! Шукають винних не серед злодіїв, бандитів, брехунів, махінаторів, шахраїв - а серед національностей!
Кужіль. Это слово имеется только в украинском. аналогов и адекватных переводов в других языках не обнаружено.
))))
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да у тебя все кто не нацик - заплямовани
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а в тебе що не президент то злодій і злочинець - зек, барига
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це в тебе президент злодий
А в мене - реформатор и молодец
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Походу у Гнойсмана уже последняя стадия... На почве безумия и безнаказанности представил что бюджет ето его общак
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Шо и схэмы с субсидиями прикроют? Ах ви нас обманываити...
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и что, нашли на него что-то?

Или одни разговоры по прежнему?
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Пля,через відрубанні руки й так ніде ступити,скрізь валяються,а тепер ще й грязні, відірвані в бою будуть спотикати
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продолжу гипотетически: "...вот у сына Петра Алексееча - ещё пока чистые руки" )))
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В бюджете будут ковыряться только грязные руки Вальцмана,Гнойсмани,Ахметова,Фирташа ...!! Правда?
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Если кто-то будет пытаться СВОИ грязные руки засунуть в бюджет и препятствовать его наполнению, я буду об этом говорить публично и буду публично воевать.
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чтоб воевало у тебя отпало винницкий нуб! Если кто-то будет пытаться засунуть свои грязные руки в бюджет или мешать его наполнению, я буду публично воевать, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1391
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Уникальные "люди" в Украине при власти ,ну все знают,что они воры и они это знают и они знают,что и все остальные это знают и всё равно оно лезет в эфир и несёт такую ахинею ,что сидишь и не знаешь,что делать,то-ли плакать,то-ли смеяться .....
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Это потому что в Украине к сожалению просто уникальнo-терпеливые и с короткой памятью люди, которые сидят у телевизора и слушают этиx мерзавцев и ждут что за них все порешают большие дяди и тети.
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"Если кто-то кроме меня и моих друзей будет пытаться свои грязные руки засунуть в бюджет и препятствовать его наполнению, я буду об этом говорить публично и буду публично воевать... - сказал Гройсман.Источник: https://censor.net.ua/v3073439 Если кто-то будет пытаться засунуть свои грязные руки в бюджет или мешать его наполнению, я буду публично воевать, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4249
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Блаблаблабла. Чергове. Перекриють кордони для чорного і сірого імпорту і експотру?
Так.
Але тільки для чужих і нічиїх.
А своє ітиме широким потоком... А бабло разом з податками залишатиметься в офшорах. Було раніше, є зараз, буде і далі.
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Интересно,что там ещё и Аваков был ,ну в самом деле,не могли же они сказать правду а правда в том ,что им осталось меньше года а украсть хочется ещё так много,вот и идёт элементарное перераспределение коррупционных потоков ,раньше себе больше таможня брала а теперь львиную часть хотят получать Гройсман с Аваковым ,им скоро переезжать в тёплые края на ПМЖ ,вот они и хотят позаботится о своём будущем безбедном существовании - ВСЁ очень ПРОСТО !!!
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Но система не может себе позволить начать бороться с сержантами, прапорщиками, лейтенантами и капитанами, которые "рвут", "топчут", "опускают", "порят", "ломают", "прибивают" нас - "маленьких украинцев", "быдло", "лохов", "мразей", "пыль".
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Ето как Петро Бляхэр запретил ввоз автомобилей с Европы меньше Евро-5. А сам полным ходом завозит из Росии жигули Евро-3 и Евро-4. Уже не говорю что с Рашки по закону запрещено ввозить автомобили. Тоесть плюет на закон который сам же и принял.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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дно только не забывай прикрывать, когда в атаку пойдешь
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Сто лет не смотрел АЙСИТИВИ.А тут на тебе клон Куликова.Як в позапрошлый век заглянул короче Если кто-то будет пытаться засунуть свои грязные руки в бюджет или мешать его наполнению, я буду публично воевать, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7718
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Я бы гносе палец в рот не положил, даже грязный Если кто-то будет пытаться засунуть свои грязные руки в бюджет или мешать его наполнению, я буду публично воевать, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9198
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Та тут одних эпитетов хватает.Убери свои грязные ручёнки,не то я буду стервой.Шикарный роман Если кто-то будет пытаться засунуть свои грязные руки в бюджет или мешать его наполнению, я буду публично воевать, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8229
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4 года нацики и прочая шелупонь втирают что Порошенко ворует, но что конкретно он украл сказать не могут ни НАБУ ни США ни ЕС - никто.
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Публичная война!Я даже не знаю,що в арсенале Гроси.Но то,що понятие война,ему не знакомо,слышно сразу Если кто-то будет пытаться засунуть свои грязные руки в бюджет или мешать его наполнению, я буду публично воевать, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3649
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсли кто-то будет пытаться засунуть свои грязные руки в бюджет или мешать его наполнению, я буду публично воевать, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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