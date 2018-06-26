 Если кто-то будет пытаться засунуть свои грязные руки в бюджет или мешать его наполнению, я буду публично воевать, - Гройсман. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Если кто-то будет пытаться свои грязные руки засунуть в бюджет и препятствовать его наполнению, я буду об этом говорить публично и буду публично воевать. Система за последнее время срослась. Они нарисовали схемы, они привлекли туда много специалистов и завозят тысячи контейнеров, растаможка по которым не попадает в бюджет", - сказал Гройсман.

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Напомним, что 20 июня на заседании Кабмина была принята программа "Украина без контрабанды", которая будет действовать до 1 января 2019 года. Она предусматривает перекрытие 10 основных схем контрабанды (Серый импорт топлива, машины якобы "порожняки", использование жителей приграничных сел, взяточничество на местах, занижение таможенной стоимости и так далее). Ранее министр МВД Арсен Аваков оценил эффект от реализации этой программы в 4 млрд долл. дополнительных поступлений в бюджет.

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