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Все про:интернет (1419) СБУ (12634) сепаратизм (11110)

 СБУ пресекла работу групп администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях. ВИДЕО

Сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины и его региональных подразделений уличили в июне группу администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях, действовавших по указанию спецслужб РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Службой безопасности Украины во время реализации комплекса мер по обеспечению информационной безопасности фиксируется активизация противоправной деятельности со стороны российских спецслужб через использование социальных сетей в Интернете в ущерб государственной безопасности нашей страны. Специалисты спецслужбы отмечают, что обострение этой тенденции наблюдается в канун государственных праздников в Украине. Происходит активизация РФ и ее сообщников по распространению информационных материалов, которые распространяют идеи "украинской псевдогосударственности" и изменения государственной власти и территориальной целостности, пытаются обострить общественно-политическую ситуацию в стране, разжечь межнациональную вражду, а также спровоцировать массовые акции провокационного характера, которые могут негативно повлиять на имидж Украины на международной арене.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Координатор сети антиукраинских интернет-ресурсов, распространявший пропаганду "ДНР", задержан в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Оперативниками СБ Украины в июне 2018 обнаружена, локализована и прекращена противоправная деятельность группы из пяти граждан Украины, среди которых двое жителей Киева, а также жители Одессы, Запорожья и Мариуполя, которые были администраторами антиукраинских сообществ в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Злоумышленники, действуя по указанию спецслужб РФ и получая от них материальное вознаграждение, распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, содержащие призывы к изменению границ территории Украины антиконституционным способом, а также поддерживали террористическую деятельность незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

В рамках открытых уголовных производств правоохранители провели неотложные процессуальные действия, в результате которых прекращена противоправная деятельность администраторов, в частности обнаружили компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались для распространения антиукраинского контента. Продолжаются следственные действия.

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Всего с начала 2018 года  Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ и его региональными подразделениями в отношении владельцев и администраторов сообществ в социально ориентированных ресурсах сети Интернет "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в стране , проведение массовых беспорядков и других противоправных действий, зарегистрировано двадцать четыре уголовных производства.

Пятнадцати лицам объявлено о подозрении в совершении преступления, вынесено шесть обвинительных приговоров суда по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Женщина, занимавшаяся антиукраинской агитацией в соцсетях, задержана в Одессе, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3073377
 
   
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а 112 канал будет транслировать паРаша-Уругвай..
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И Интер тоже. Уже 1:0 кацапы сливаются, судя по возгласам за соседним столом.
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а на 112 канале матч комментирует рабинович..
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А Олег Хардин во всех своих ипостасях все еще на свободе...
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СБУ ловить на живця. О.Хардін наживка
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Тю,так Одноклассники и вКонтакте запрещены в Украине ,кому там они шо администрировали или украинцы болт ложили на петины запреты ...
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чудово.. і не потрібен диктаторських закон
віника-пашинського.. якщо є бажання працювати
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у вальцманоидов, кто против антиукраинского воровского режима кремлевской лолиты вальцман, тот сепаратист..
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Він з горя набрався як жаба мулу - "сборная сраны проигрывает" 0:2 ...
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ти що не можеш відрізнити сепаратизм від критики влади? Хоча і сепаратисти і кацапи теж не вдоволені як і зрадотролі. Але їм треба більше ніж просто зміна влади а ще і кордони.
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От якби ще й Цензор СБУ пічистила, отих всіх зрадо-всепропальщиків.
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Тоді б вийшов 5 канал, а він нам треба? СБУ припинила роботу груп адміністраторів антиукраїнських спільнот у соціальних мережах - Цензор.НЕТ 4147
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Гнилой Сайт "Корреспондент" давно пора отфильтровать от Крыс Педофила...причем чтобы это знал каждый Украинец...
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Почистять тих, хто працює на рашистських сайтах- і візьмуться за тих, хто працює на рашку на українських!
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Готуйся, Сашику, за тобою вже виїхали... СБУ припинила роботу груп адміністраторів антиукраїнських спільнот у соціальних мережах - Цензор.НЕТ 5884
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Чесно, чесно?)))
Та горіть ви в пеклі москалі та їх корисні ідіоти?
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прочёл где-то приписываемую Саакашвили фразу:

- дайте мне власть и я посажу 25 тыс украинских коррупционеров..

125 тыс, Николозович! и ни тушкой меньше.. от Президента до секретарши в ЖЭКе..

и на пожизненное, иначе толку никогда не будет..
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Морды замазаны значит очередной шатун. Это первое. А второе - кремлёвских говно-троллей украинское интернет сообщество вычисляет на раз-два, моментально их за-тюкивает, унижает, всячески нецинзурно оскорбляет, придумывает на них всякие обидные слова, обливает помоямии толстым слоем навоза, и уж опосля отправляет на хуй к хуйлу подальше. И третья - кремлёвская пропаганда в Украине не работает, ну разве, шо на редких дыбилов, но я таких не встречал.
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правильна- любим только кагал парашенки и славим его
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Не скули. Ты ж пока проскакиваешь между капелек.
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Новая газета опубликовала фото из Пскова где лежат Ихтамнеты РАБссии подохшие на Дамбассе.Но очень скромно....,Там же в Псковкой области в дяревне Выбуты их там лежит Тьма...,Новая газета поскромничала...
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ну что этот кагал, под названием власть может запретить, при рейтинге от1 до 5%
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Каждый КацаПсин верит ,что плешивый Педофил паБЕДУ одержал наз Чечней,Грузией,Сирией и Украиной и встал каждый кацаПсин с Кален...
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СкреПОНОСы мавзолейные,Игорь Тальков 9 мая 1991 года спел на стадион в Лужниках песню ГЛОБУС,это о вас Крысах РАБссиянских,не об СССре дохлом...о вас...
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Судя по активности российской швали и шпаны на украинских сайтах, СБУ ещё работы в этом направлении непочатый край.
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048.ua - прибежище троллей и пропагандонов кацапских
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ пресекла работу групп администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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