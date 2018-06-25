 "Тепловизор работает, все поле просматривается. Близко они не подойдут", - украинские морпехи ведут бои с российскими террористами возле Водяного. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс.Реалии, большинство столкновений и обстрелов происходят ночью.

"Днем в основном тихо. Вечером вылазят и начинается стрельба. Ночью, если есть вероятность приближения противника, нам говорят: "Возможна ДРГ". Тепловизор у нас работает. Поле все просматривается. Близко они не подойдут", - рассказывает один из морпехов.

У военных есть ожидания, что боевики могут активизироваться после завершения Чемпионата мира по футболу.

"Чемпионат проходит и они не сильно работают ствольной артиллерией, а вот матчи закончатся, думаю, они начнут", - говорит морпех Вадим.

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