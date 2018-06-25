 "Тепловизор работает, все поле просматривается. Близко они не подойдут", - украинские морпехи ведут бои с российскими террористами возле Водяного. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс.Реалии, большинство столкновений и обстрелов происходят ночью.
"Днем в основном тихо. Вечером вылазят и начинается стрельба. Ночью, если есть вероятность приближения противника, нам говорят: "Возможна ДРГ". Тепловизор у нас работает. Поле все просматривается. Близко они не подойдут", - рассказывает один из морпехов.
У военных есть ожидания, что боевики могут активизироваться после завершения Чемпионата мира по футболу.
"Чемпионат проходит и они не сильно работают ствольной артиллерией, а вот матчи закончатся, думаю, они начнут", - говорит морпех Вадим.
...
в грязном фургоне,
с водкой в бидоне, унылые,катим домой...
Фуру швыряет,
водила икает,
яму поймает - и точно майор блевонет...
А "ихтамнеты"
в черных пакетах
едут на родину в землю компостом залечь...
Вышло неловко
с "коммандировкой"
или с путевкой, да чё там, всем похер уже...
когда в набат ударила отчизна:
мочи жыдов, пиндосов и фашистов..
все думали ,что лучше нет работы -
чем бить трусливых укров с пулемета,
а после, хоть в говно - всё на халяву,
кресты на грудь, по всем каналам слава...
и вот.. везем на родину героев,
которых там на пустыре зароют...
Которых там на пустыре зароют...
Но надо добраться,
надо собраться...
Если ужраться, то можно дня на два уснуть.
а Жаркое ж лето...
и в общем-то,нету
кондИционера - ребята ваще потекут...
И мы идём, не в хлам, но очень близко,
работа - пестня, никакого риска,
глубокий тыл, кругом сплошная вата,
вот КПП, братушки там,буряты...
И мы идём уверенно, в натуре!
Опухшие от водки и от "дури"...
идут с Ростова снова гум-конвои,
а значит где-то вновь пустырь разроют...
и значит, где-то вновь пустырь разроют..
На Лугандоне
в грязном фургоне
в целом, нехило кататься с "двухсотыми" в ночь...
Эко их крепко
тОркнули скрепы...
...Больше б дыбилов, а мы поработать не прочь...
Когда сошлись в мозгах "кисель" и водка,
по двухходовой лагерной разводке
погнали за величием бараны,
послушно сдохли, што ваще не странно..
Но нам - ведь - жить!..Кредит вот непогашен,
а тут наш профиль - мы сполна отпашем,
пока холопам за царя подохнуть сладко
и пустырей отсутствует нехватка.
и пустырей отсутствует нехватка..
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https://www.youtube.com/watch?v=TbaDvOrYERk
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1.Макароны возить бесплатные их матирям
2.Поставлять газ-илектрику бесплатнло из укр бюджета.
3.Гнавть через прапускные нукнты имени жебривского по 150 кг на чел укр калбасу.
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Как недавно бахнули по укр арт складу в 20 км от линии разграничения.