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 Политика Украины, Общество
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 "Тепловизор работает, все поле просматривается. Близко они не подойдут", - украинские морпехи ведут бои с российскими террористами возле Водяного. ВИДЕО

Украинские морпехи ведут непрерывные бои с российскими террористами возле Водяного.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс.Реалии, большинство столкновений и обстрелов происходят ночью. 

"Днем в основном тихо. Вечером вылазят и начинается стрельба. Ночью, если есть вероятность приближения противника, нам говорят: "Возможна ДРГ". Тепловизор у нас работает. Поле все просматривается. Близко они не подойдут", - рассказывает один из морпехов.

У военных есть ожидания, что боевики могут активизироваться после завершения Чемпионата мира по футболу.

"Чемпионат проходит и они не сильно работают ствольной артиллерией, а вот матчи закончатся, думаю, они начнут", - говорит морпех Вадим.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "На все про все времени заняло всего несколько минут", - бойцы ВСУ уничтожили позицию российских террористов. ВИДЕО беспилотника

Источник: https://censor.net.ua/v3073354
 
   
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молодці хлопці!А жартів про тепловізори я не сприймаю
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На Лугандоне,
в грязном фургоне,
с водкой в бидоне, унылые,катим домой...
Фуру швыряет,
водила икает,
яму поймает - и точно майор блевонет...
А "ихтамнеты"
в черных пакетах
едут на родину в землю компостом залечь...
Вышло неловко
с "коммандировкой"
или с путевкой, да чё там, всем похер уже...

когда в набат ударила отчизна:
мочи жыдов, пиндосов и фашистов..
все думали ,что лучше нет работы -
чем бить трусливых укров с пулемета,
а после, хоть в говно - всё на халяву,
кресты на грудь, по всем каналам слава...
и вот.. везем на родину героев,
которых там на пустыре зароют...
Которых там на пустыре зароют...

Но надо добраться,
надо собраться...
Если ужраться, то можно дня на два уснуть.
а Жаркое ж лето...
и в общем-то,нету
кондИционера - ребята ваще потекут...

И мы идём, не в хлам, но очень близко,
работа - пестня, никакого риска,
глубокий тыл, кругом сплошная вата,
вот КПП, братушки там,буряты...
И мы идём уверенно, в натуре!
Опухшие от водки и от "дури"...
идут с Ростова снова гум-конвои,
а значит где-то вновь пустырь разроют...
и значит, где-то вновь пустырь разроют..

На Лугандоне
в грязном фургоне
в целом, нехило кататься с "двухсотыми" в ночь...
Эко их крепко
тОркнули скрепы...
...Больше б дыбилов, а мы поработать не прочь...

Когда сошлись в мозгах "кисель" и водка,
по двухходовой лагерной разводке
погнали за величием бараны,
послушно сдохли, што ваще не странно..
Но нам - ведь - жить!..Кредит вот непогашен,
а тут наш профиль - мы сполна отпашем,
пока холопам за царя подохнуть сладко
и пустырей отсутствует нехватка.
и пустырей отсутствует нехватка..
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=TbaDvOrYERk

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Училище(военное) в Донецке уже принимает экзамены молодняка . Сегодня первый день.Что делать с ними после освобождения ? Там же пропагандой,все уши залиты.Будут принимать инструкции из расии ...
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Что делать??

1.Макароны возить бесплатные их матирям

2.Поставлять газ-илектрику бесплатнло из укр бюджета.

3.Гнавть через прапускные нукнты имени жебривского по 150 кг на чел укр калбасу.

....
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Из-за таких -то иуд-хахалов, считают предателями и всех украинцев.
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не факт что они до освобождения не доживут
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Пане Бутусов, ваш Цензор у топі новинних порталів України.
Одне прохання, до Вас. Будь ласка, перейдіть на подачу матеріалів українською мовою.
Або хоча б не перекладайте на російску мову ті матеріали, які в оригіналі були надані українскою.
Такий простий крок дасть можливість відсіяти не менше 80% кремлеботів.
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Нах им подходить. еси могут пулять из сау-танков на 20 км??

Как недавно бахнули по укр арт складу в 20 км от линии разграничения.
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Ага. Один тепловізор на весь батальйон? А куди решту, волонтерських, діли?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Тепловизор работает, все поле просматривается. Близко они не подойдут", - украинские морпехи ведут бои с российскими террористами возле Водяного. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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