 "Дебил что ли?", - покупателя московского магазина ударили батоном после требования выдать жалобную книгу. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как один из сотрудников набрасывается на мужчину и наносит ему удары по лицу хлебобулочным изделием. Причины возникшего конфликта в магазине неизвестны.
...
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как один из сотрудников набрасывается на мужчину и наносит ему удары по лицу хлебобулочным изделием. Причины возникшего конфликта в магазине неизвестны.
Там огрели бы скрепной лопатой.
Три аккорда и маньяк с ЛОПАТОЙ. начиная с 0:55 интересно
Но очень в тему.
це все, панове, що Вам потрiбно знати про москальське православiє та москальський сатанат-
Тульская областная детская библиотека. Оформление.
Но )(уйло в латах и с колчаном стрел меня "умилил"
Бляха муха, где у них днище. В детстве помню Ленке Брежневу поменее задницу лизали. Здесь не до смеха. Здесь стоит подумать о глобальном лепрозориии.
И батоном по башке. Кстати ему повело что батон был не золотой!!!
И к стати требовать ее бывает далеко не лишним...и писать в ней....а когда будет проверка этого магазина торговым отделом..или же тем обществом защиты прав потребителей то все что в ней написано прочтут....
К примеру полгода назад я зашел в магазин и хотел расчитаться картой....выяснилось что терминала в магазине нет..хотя по Закону он должен быть....я попрасил эту книгу и написал в ней замечание..... Через месяца три я опять зашел в этот магазин...терминал уже в нем был....
Да и жирный шрифт....это явный признак того что пост написал винторогий скот из паРаши....
и выйми xyй со рта ,а то одно бычье мычание слышно)))
нашо вийшло з анабіозу, нещасне?
реальність тобі не сподобається
***
Старушка в продовольственном магазине:
- У вас есть сервелат ?
- Нет.
- А краковская колбаса ?
- Нет.
- А докторская ?- Нет.
- А ветчинорубленная?
- Офигеть!...Ну и память у тебя, бабуся...
- Бабцю, це рибний магазин! В нас немає риби! А м'яса немає - у магазині навпроти!
В спальниках Киева можно и не такое увидеть, а на окраинах всяких там Кривых Рогов, Харьковов, Запорожий, Николаевых и прочих пролетарских городов наверное и похлеще.
Оно же работает в магазинах (а в Москве, например, в основном, таджики, которые точно хамить не будут).
Что творится в пролетарских городах, просыпающихся по гудку местного завода, я даже представлять не хочу, но понимаю почему оттуда все это говно бежит в Киев.
Ну тех, которые "кацапы не мы, мы не кацапы", но которых от самых пропахших портянками кацапов только запись в паспорте отличает.
"Из дневников художника Юрия Анненкова...
В 1918 году, после бегства красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куокаллу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод - бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись пометки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш…. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш, в высоту.
Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы - записка:
«Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила».
Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда - кастрюли, сковородки, чайники - до верху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах на полу, на лестницах - сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка:
«Понюхай нашава гавна ладно ваняит».
В третьем этаже - единственная уцелевшая комната. На двери записка:
«Тов. Камандир».
На столе - ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой…"
Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах на полу, на лестницах - сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок.
...
сидел вот только что и слушал голландских EBM-щиков Grendel, предаваясь то атмосфере киберпанка, то потокам эротокосмического бреда - но после таких очешуительных историй аж захотелось слухнуть копрограйнд "Обосранных богом" (специфика группы в том, что вместо вокала использованы в основном обработанные сэмплы метеоризма и испражнений участников группы - т.е. "песни", так сказать, "поются" не ртом, а противоположным слотом).
Слушать такую "музыку" долго невозможно, только чисто поржать - но композиция Turd Rugby Insanity (Какашко-Регби Безумие) здесь вообще как раз
70- годы Одесса магазин "золотой ключик" очередь за тортами перед 7 ноября...продавщица продает последний с прилавка и говорит "усё тортав больше нет..." а за ширмой стоит стопка, которую она не успела приныкать...и толпу засекла...
- А за ширмой у вас стопка стоит!!! толпа поддакивает...Вон вон за ширмой!!!
- Та берет ставит пару тортов оттуда на витрину со словами "шоб вы блядь подавились этими тортами!!!!"
- Это был не камень. Это была свежая булочка, которую она мне продала.
а он им говорит дайте книгу жалобОВ... да ещё и как-то не уверенно