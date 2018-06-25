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Все про:конфликт (680) магазин (146) Москва (2514)

 "Дебил что ли?", - покупателя московского магазина ударили батоном после требования выдать жалобную книгу. ВИДЕО

В одном из магазинов Москвы покупателя избили батоном за просьбу выдать ему жалобную книгу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как один из сотрудников набрасывается на мужчину и наносит ему удары по лицу хлебобулочным изделием. Причины возникшего конфликта в магазине неизвестны.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "По Первому каналу будете показывать? Айн канал? Вы по-русски нихт?", - журналист разговаривает с москвичкой в прямом эфире бразильского ТВ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3073297
 
   
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Мля,мне нравятся такие новости,ибо всегда забавно наблюдать за самой большой психушкойв мире)
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хорошо хоть батоном, а могла ведь и ножом пырнуть.............
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Если бы она не ударила - это были б солдаты НАТО!
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В Рашке это в порядке вещей...Все они какие то злобные, на дороге друг-друга пропустить это редкость. Сами втихаря ППД нарушают, но если кто-то нарушил и попался ГАЙ-цам, то радость неописуемая....
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Так это ему еще повезло , что не в хозяйственном магазине попросил жалобную книгу.
Там огрели бы скрепной лопатой.
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Не могу определиться как это было больше, смешно или страшно.
Но очень в тему.
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Представляю аналогичную ситуацию в секс-шопе. Крепчал бы мужичок нипадеццки...
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А могли бы и битой, пусть спасибо скажет, что так по доброму обошлись
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шок сенсація жорстоке побиття хлібобулочними виробами, на ділі від зйомки відмахувалась, дуже в постсовку вони ссикують з цього приводу
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творчiсть божевiльних.
це все, панове, що Вам потрiбно знати про москальське православiє та москальський сатанат-

Тульская областная детская библиотека. Оформление.



"Дебил что ли?", - покупателя московского магазина ударили батоном после требования выдать жалобную книгу - Цензор.НЕТ 6208





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Да хрен его знает разрешение слабое.
Но )(уйло в латах и с колчаном стрел меня "умилил"
Бляха муха, где у них днище. В детстве помню Ленке Брежневу поменее задницу лизали. Здесь не до смеха. Здесь стоит подумать о глобальном лепрозориии.
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Конституция РФ -- книга жалоб и предложений...
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"Ты как холоп челобитную царю подаешь?!" (с)
И батоном по башке. Кстати ему повело что батон был не золотой!!!
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Действительно дебил. Какая сейчас жалобная книга? Из совка не вышел? Есть центр либо агентство защиты прав потребителе, туда сейчас и обращаются, а уже с теми в магазине будут разговаривать очень вежливо
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Жалобная книга...вернее сейчас она называется Книга отзывов и предложений есть в каждом магазине.....обязана быть....
И к стати требовать ее бывает далеко не лишним...и писать в ней....а когда будет проверка этого магазина торговым отделом..или же тем обществом защиты прав потребителей то все что в ней написано прочтут....

К примеру полгода назад я зашел в магазин и хотел расчитаться картой....выяснилось что терминала в магазине нет..хотя по Закону он должен быть....я попрасил эту книгу и написал в ней замечание..... Через месяца три я опять зашел в этот магазин...терминал уже в нем был....
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тогда прошвырнись по магазинам и наслюняв свои претензии,а,то ходишь-ходишь в магазин а терминалов нету)
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Зачем..?? Если мне попадется еще один магазин где нет терминала..то я об этом напишу в их Книге....но магазин без терминала в =Украине редкость...даже в селе...
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Не редкость, но прогресс в этом процессе налицо.
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А чё так мало?! Я требую прАдАлжения банкета! "Дебил что ли?", - покупателя московского магазина ударили батоном после требования выдать жалобную книгу - Цензор.НЕТ 4880 "Дебил что ли?", - покупателя московского магазина ударили батоном после требования выдать жалобную книгу - Цензор.НЕТ 9711
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Логично, батоном по кацапской роже - не по уставу ведь просил-то, надо было на коленях, по-скрепонутому
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Захотел жаловаться, получи батоном по кумполу.
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на перо его посадить за такие расклады и все дела
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да, у нас такого быдла среди барыг и торгашей не меньше будет
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параша у тебя на кухне,а у нас украина не параша,запомни,дефективный)
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У нас название своей страны пишут с большой буквы...Украина....это й вас в паРаше данным правилом пренебрегают......
Да и жирный шрифт....это явный признак того что пост написал винторогий скот из паРаши....
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винторогий это такое недоразумение как ты сам есть
и выйми xyй со рта ,а то одно бычье мычание слышно)))
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так тут про твою матерщину москальську і кажуть.. "Дебіл чи що?", - покупця московського магазину вдарили батоном після вимоги видати книгу скарг - Цензор.НЕТ 2236
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выйми xyй со рта ,а то одно бычье мычание слышно)))
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Ты шо дурак жаловаццо на жисть в рассее? Тупин наш рулевой, видьот нас в светлое будусчее
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Конечно дебил...в мацкве...впрочем как и вообще во всей паРаше других нет....
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здається я здогадався, у чому прикол: це нещасне цапеня гадало, що в нього є права!
нашо вийшло з анабіозу, нещасне?
реальність тобі не сподобається
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- Скажіть, а м'яса нема?
- Бабцю, це рибний магазин! В нас немає риби! А м'яса немає - у магазині навпроти!
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Вот прям ИЗБИЛИ хлебо-булочным изделием. "Дебіл чи що?", - покупця московського магазину вдарили батоном після вимоги видати книгу скарг - Цензор.НЕТ 7470 Ну хлопнули батоном по наглой русской морде...
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А ведь могли бы и на бутылку посадить...... "Дебіл чи що?", - покупця московського магазину вдарили батоном після вимоги видати книгу скарг - Цензор.НЕТ 5716
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Могли. Но в статье и на видео довольно банальное быдлячество без тяжких увечий и кровопролития.
В спальниках Киева можно и не такое увидеть, а на окраинах всяких там Кривых Рогов, Харьковов, Запорожий, Николаевых и прочих пролетарских городов наверное и похлеще.
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Ёханый бабец.... колбаса столичная в спальнике...
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Даже хуже - все это говно из спальников в центр едет с утра и обратно вечером, неся свет и культуру ленивым киевлянам.
Оно же работает в магазинах (а в Москве, например, в основном, таджики, которые точно хамить не будут).

Что творится в пролетарских городах, просыпающихся по гудку местного завода, я даже представлять не хочу, но понимаю почему оттуда все это говно бежит в Киев.
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Кстати, ты - яркий номинант из тех самых, судя по содержательному и осмысленному посту. "Дебіл чи що?", - покупця московського магазину вдарили батоном після вимоги видати книгу скарг - Цензор.НЕТ 9712
Ну тех, которые "кацапы не мы, мы не кацапы", но которых от самых пропахших портянками кацапов только запись в паспорте отличает.
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нравы скрепоносцев

"Из дневников художника Юрия Анненкова...

В 1918 году, после бегства красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куокаллу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод - бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись пометки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш…. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш, в высоту.

Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы - записка:

«Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила».

Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда - кастрюли, сковородки, чайники - до верху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах на полу, на лестницах - сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка:

«Понюхай нашава гавна ладно ваняит».

В третьем этаже - единственная уцелевшая комната. На двери записка:

«Тов. Камандир».

На столе - ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой…"



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М-да. "Зелёный слоник" просто отдыхает.
Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах на полу, на лестницах - сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок.
...
сидел вот только что и слушал голландских EBM-щиков Grendel, предаваясь то атмосфере киберпанка, то потокам эротокосмического бреда - но после таких очешуительных историй аж захотелось слухнуть копрограйнд "Обосранных богом" (специфика группы в том, что вместо вокала использованы в основном обработанные сэмплы метеоризма и испражнений участников группы - т.е. "песни", так сказать, "поются" не ртом, а противоположным слотом).
Слушать такую "музыку" долго невозможно, только чисто поржать - но композиция Turd Rugby Insanity (Какашко-Регби Безумие) здесь вообще как раз
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ах ти зрадник клятий! Скаржиться надумав?, отримуй фашист батоном скрепним православним московським у свою пику, усією лютью пролетарською!)
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ах ти зрадник клятий! Скаржиться надумав?, отримуй фашист батоном скрепним православним московським у свою пику, усією лютью пролетарською!)
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Кажуть б-г любить трійцю, повтори побиття кацапа
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Ух ты прямо как в СССР...
70- годы Одесса магазин "золотой ключик" очередь за тортами перед 7 ноября...продавщица продает последний с прилавка и говорит "усё тортав больше нет..." а за ширмой стоит стопка, которую она не успела приныкать...и толпу засекла...
- А за ширмой у вас стопка стоит!!! толпа поддакивает...Вон вон за ширмой!!!
- Та берет ставит пару тортов оттуда на витрину со словами "шоб вы блядь подавились этими тортами!!!!"
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Тонко...от системы...тот типа расшевелил пузени московского церковного сатаната и гайцев...а те заставили ездить с дуршлагом


"Дебіл чи що?", - покупця московського магазину вдарили батоном після вимоги видати книгу скарг - Цензор.НЕТ 9056

"Дебіл чи що?", - покупця московського магазину вдарили батоном після вимоги видати книгу скарг - Цензор.НЕТ 5974
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як на мене то є дике відношення до хліба... Нас батьки з дитинства привчали відноситись до хліба як до святого.
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- Подсудимый, зачем Вы разбили голову продавцу камнем?
- Это был не камень. Это была свежая булочка, которую она мне продала.
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две матёрые торгашки видно сразу

а он им говорит дайте книгу жалобОВ... да ещё и как-то не уверенно
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Дебил что ли?", - покупателя московского магазина ударили батоном после требования выдать жалобную книгу. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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