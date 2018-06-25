 "Дебил что ли?", - покупателя московского магазина ударили батоном после требования выдать жалобную книгу. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как один из сотрудников набрасывается на мужчину и наносит ему удары по лицу хлебобулочным изделием. Причины возникшего конфликта в магазине неизвестны.

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