 Модернизированные комплексы на вооружении ООС способны уничтожать все типы летательных аппаратов противника, - штаб. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.
"Новейшая система управления способна централизованно выдавать боевую информацию зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским подразделениям, а также управлять ими в режиме реального времени. Система осуществляет мгновенную привязку подразделений к местности, рассчитывает зоны обнаружения и поражения", - сказано в сообщении.
Как отмечается, в объединенных силах систематически проводятся совместные тренировки подразделений противовоздушной, радиоэлектронной борьбы и авиации. В итоге - достигнут высокий уровень взаимодействия и эффективности.
"Личный состав подразделений противовоздушной обороны объединенных сил готов к выполнению боевой задачи по прикрытию объектов и войск", - говорится в сообщении.
А вообще скажу так - кацапам легкой прогулки не предвидится.
есть одна трудность - пи3деть это не мешки ворочать. в представлении обывателя всё легко. один тут причесывал шо надо было скайнет делать с тучей дронов, типа это вообще проще простого, а по деньгам вообще копейки, потянем.
знакомого опять дернули на западную. каждый год "призывают" в командировку почти на два месяца. днем и ночью полеты, полигоны, стрельбы. Всего лишь оперативный резерв.
Среди переданной техники отмечается радиолокационная станция (РЛС) 79К6. Это подвижная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, которая позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 км, подавать их координаты средствам противовоздушной обороны для немедленной реакции и уничтожения противника.
Конструкторы отмечают, что одним из основных преимуществ является быстрое развертывание РЛС - до 30 минут.
Также военные получили радар 35Д6 и модернизированный к виду 35Д6М РЛС 19Ж6. Эти радары предназначены для обнаружения целей на малых и средних высотах в условиях воздействия активных и пассивных помех с выдачей координатной и трассовой информации, а также для работы в составе современных автоматизированных систем ПВО и для выдачи целеуказания зенитно-ракетным комплексам.