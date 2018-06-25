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 Политика Украины
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 Модернизированные комплексы на вооружении ООС способны уничтожать все типы летательных аппаратов противника, - штаб. ВИДЕО

Благодаря имеющимся силам и средствам противовоздушной обороны, как из состава Воздушных Сил так и из состава войск противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, в объединенных силах создана многоуровневая система противовоздушной обороны, которая обеспечивает обнаружение и уничтожение воздушных целей во всем диапазоне высот и скоростей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

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Как отмчается, на вооружении ООС находятся модернизированные комплексы, способные уничтожать все типы летательных аппаратов противника.

"Новейшая система управления способна централизованно выдавать боевую информацию зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским подразделениям, а также управлять ими в режиме реального времени. Система осуществляет мгновенную привязку подразделений к местности, рассчитывает зоны обнаружения и поражения", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, в объединенных силах систематически проводятся совместные тренировки подразделений противовоздушной, радиоэлектронной борьбы и авиации. В итоге - достигнут высокий уровень взаимодействия и эффективности.

"Личный состав подразделений противовоздушной обороны объединенных сил готов к выполнению боевой задачи по прикрытию объектов и войск", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3073280
 
   
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Муйня, старі радянські комплекси будуть знищені ракетним ударом по координатам які нададуть безпілотники! Ну знищать безпілотники, хоча я в тому маю сумнів, бо влучити в безпілотник дуже тяжко, ракета на нього не наводиться, потрібно стріляти з артилерійського озброєння, а якщо безпілотників 10-20 то поки їх всі перестріляєш, вже російські Калібри прилетять і знищать розрахунки ППО, а добивати ППО буде російська авіація. ПЗРК це добре, але від початку підготовки ракети до пуску до старту ракети проходить 15 секунд, за цей час літак вже зникає з поля зору!!!!! Тому рано радіти та рапортувати про досягнення! Стара радянська техніка може закрити зону радіусом 45км, а далі вона вже не бачить низьколетящі літаки та гелікоптери! Для того щоб територія України була дійсно закрита від ворожих БПЛА та ворожої авіації - нам ще потрібно ой як добре попрацювати! Потрібно створити ешелоновану протиповітряну оборону, а не ту очагову яка є зараз! Потрібно створити цілу військову систему протиповітряної та протиракетної оборони, яка буде використовувати БПЛА ДРЛОиУ з активними радарами, які будуть підніматись на висоту 200-300м і контролювати ситуацію на 100-200км в радіусі і наводити наші нові ракети на повітряні, наземні та надводні цілі! Насправді нова система ще не будується, навіть концепція її ще не розроблена, бо влада рошена саботує оборону України!
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Так у нас есть секретное супероружие - ТЫ! С табой - лапоть, нам ничего не страшно!
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Будь який розрахунок ППО знищується авіацією, це знає кожен військовий льотчик! Немає таких ЗРК які неможливо знищити авіанальотом! Йде в атаку на кожен ЗРК кілька літаків, перші 2-3-4 перехоплюються ракетами, комплекс по ним стріляє, літаки маневрують та відходять, а решта літаків, по яким вже немає чим стріляти заходять на ціль та знищують цей ЗРК!!!! Тому допускати російські авіацію в зону розташування ЗРК це смерть, бо росіяни будуть атакувати по-тупому, масово посилаючи десятки літаків в атаку і це буде кривава мясорубка в який загине 80% літаків ворога, але вся ця система ППО буде знищена за лічені години за одну атаку! Я вже не кажу про те що частина російської авіації відразу прорветься через ППО і потрапить нам в тил, бо ППО закриває тільки 5-10-15-30-45км в радіусі і кількість цих ЗРК в нас дуже невелика, не вистачить навіть перекрити всю лінію фронту 450км, не кажучи вже про весь кордон 7000км!!!!! Звідси стає зрозумілим що сучасна система ППО та ПРО може будуватись виключно на БПЛА, які будуть цілодобово моніторити повітряний простір та атакувати порушників кордону!!!!! А для цього потрібні окремі війська БПЛА, які будуть цілодобово обслуговувати й тримати в повітрі тисячі безпілотників ДРЛОиУ й ударних дронів.
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Маєте якісь заперечення по суті? Чи просто вирішили висловити свій негатив?
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В анализе как и во всех комментариях обязательно добавить про власть рошена, саботаж. Уж очень все комментарии однотипны. Нужно изменять тактику и про рошен и саботаж писать уже в начале сообщения)))
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Калибры, говоришь, прилетят и уничтожат? по пресловутой Глонасс уничтожат? с разлётом +-150 км? ну-ну... мечтатель.
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Калібри прилетять використовуючи кілька навігаційних систем, Глонасс, GPS Navstar, та Галілео.
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Всё намного проще: ещё в конце 1980-х в военных институтах (училищах) преподавали, что современная война с современными технологиями НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА! - со спутника в режиме ОНЛАЙН можно было даже ночью прочитать марку сигареты, которую курит боец в окопе! Возникает логичный вопрос: почему война на Донбассе идет вооружением С ОБОИХ СТОРОН!!!!! 1950-60-х годов (как на дуэли - договорились драться на шпагах), без использования разведданных со спутника (как-будто сговорились использовать только беспилотники), время конфликта длится больше, чем освобождение ВСЕЙ Украины во Второй мировой войне (когда патриоты Украины в 2014году выгнали из Мариупольского горсовета пророссийских сепаратистов (это всё есть в интернете!!!) - их обратно "завели" сотрудники правоохранительных органов с присказкой - типа ещё не время!!!); и главный вопрос: ЧТО ЭТО ТАКОЕ НА САМОМ ДЕЛЕ?????
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Ну , Петя прав 100%... Уже, через день - Донбасс наш...
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Как у тебя подгорает... смотри не взлети, а то собьют еще
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Намажь свой зад шоколадом... Полегчает.
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смотрю при воспоминании шоколада у вас гореть попки начинают)))) РРРОООШЕЕЕНННННННН! Может так вас всех можно отогнать в троль-берлогу)))
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Почему при воспоминании. Он есть... Вот подохнет, тогда и приходи....
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Если пишут вам про жопы, про )(уи, говно и рот, я скажу вам, без сомненья, пишет русский патриот.
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Трудишься соевое ??? Налягай на шоколадку... Смотри не лопни ...
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Шото руzzим душком потянуло… - В спам обосранцы !!!
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Пережали видео по горизонтали!

А вообще скажу так - кацапам легкой прогулки не предвидится.
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ЗСУ 2018 року - це не ЗСУ 2014 року..Це однозначно.. Але зробити для їх підсилення влада б могла набагато більше, ніж було нею зроблено..
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твоя жуля так роздеребанела армію що її просто небуло в 14 році
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жуле армия не нужна, оно под куйло ляжет и не будет парится.
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Митрику , зарубай собі на носі - для мене "жуля" таке ж самісіньке лайно , як і твій найсолодший петя..
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>зробити для їх підсилення влада б могла набагато більше

есть одна трудность - пи3деть это не мешки ворочать. в представлении обывателя всё легко. один тут причесывал шо надо было скайнет делать с тучей дронов, типа это вообще проще простого, а по деньгам вообще копейки, потянем.
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вот когда ты за день построишь двухэтажный дом со всеми коммуникациями и отделкой, тогда и поговорим о сроках.
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Ти хоч собачу будку за своє життя збудував? Модернізовані комплекси на озброєнні ООС здатні знищувати всі типи літальних апаратів противника, - штаб - Цензор.НЕТ 9191
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я так понимаю, что тебя и на скворечник не хватило...
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З початку агресії кацапні проти України пройшло часу більше, ніж тривала вєлікая отєчєственная до моменту капітуляції Німеччини.. Порівняй тодішній прорив в розвитку озброєнь , та з тим що зроблено Україною в розвитку власних озброєнь та армії за такий же проміжок часу.. Пишатися владі особливо нічим, хоч весь Дніпро й заставлений бордами , де петя створив армію.... За катери для України, котрі чомусь вже чотири роки як застряли в США - взагалі мовчу..
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Це вам не Сірія, тут кацманафтаф є кому зустріти. Модернизированные комплексы на вооружении ООС способны уничтожать все типы летательных аппаратов противника, - штаб - Цензор.НЕТ 2868
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по "летунам"
знакомого опять дернули на западную. каждый год "призывают" в командировку почти на два месяца. днем и ночью полеты, полигоны, стрельбы. Всего лишь оперативный резерв.
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От сюжета показухой тхнёт. Зачем самолеты над комплексами летали, а комплексы развернули в чистом поле? Похоже на пропагандонские видосы телеканала Звезда. Поменьше пафоса.
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Ну как минимум видно что они у нас есть)) А так да, какое то показательное видео.
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ппо це не тільки ракети,це ще й авіація
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Постоянные тренировки и закрепление на практики теоретических знаний.
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так це не 2014 рік і вже ми можем не тільки захищати землю але й повітряний простір！
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после того, как перед Украиной так как есть выполнен Будапештский меморандум Украина вправе требовать помощи с восстановлении своего статуса страны с ядерным оружием и на тех же условиях, на который его в обмен на обещания меморандума лишилась - бесплатно. А эти все линии ПВО хороши лишь есть не было электромагнитного импульса, которые москалям раз плюнуть создать минимальным ядерным взрывом. Стана без ЯО не может противостоять стране с ЯО и все те, кто делает вид, что это не так на лохах наживается, их здесь точно не будет сей момент если что не так пойдет.
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Предприятие «Искра» передало украинским военным радиолокационные станции, предназначенные для контроля воздушного пространства и наведения средств ПВО.
Среди переданной техники отмечается радиолокационная станция (РЛС) 79К6. Это подвижная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, которая позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 км, подавать их координаты средствам противовоздушной обороны для немедленной реакции и уничтожения противника.
Конструкторы отмечают, что одним из основных преимуществ является быстрое развертывание РЛС - до 30 минут.
Также военные получили радар 35Д6 и модернизированный к виду 35Д6М РЛС 19Ж6. Эти радары предназначены для обнаружения целей на малых и средних высотах в условиях воздействия активных и пассивных помех с выдачей координатной и трассовой информации, а также для работы в составе современных автоматизированных систем ПВО и для выдачи целеуказания зенитно-ракетным комплексам.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМодернизированные комплексы на вооружении ООС способны уничтожать все типы летательных аппаратов противника, - штаб. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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