 Модернизированные комплексы на вооружении ООС способны уничтожать все типы летательных аппаратов противника, - штаб. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

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Как отмчается, на вооружении ООС находятся модернизированные комплексы, способные уничтожать все типы летательных аппаратов противника.

"Новейшая система управления способна централизованно выдавать боевую информацию зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским подразделениям, а также управлять ими в режиме реального времени. Система осуществляет мгновенную привязку подразделений к местности, рассчитывает зоны обнаружения и поражения", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, в объединенных силах систематически проводятся совместные тренировки подразделений противовоздушной, радиоэлектронной борьбы и авиации. В итоге - достигнут высокий уровень взаимодействия и эффективности.

"Личный состав подразделений противовоздушной обороны объединенных сил готов к выполнению боевой задачи по прикрытию объектов и войск", - говорится в сообщении.