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 Политика Украины, Общество
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 "На все про все времени заняло всего несколько минут", - бойцы ВСУ уничтожили позицию российских террористов. ВИДЕО беспилотника

Украинские бойцы уничтожили позицию российских террористов на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил волонтер Юрий Мысягин и опубликовал видеозапись атаки.

...
"С беспилотника нашли, откуда по нам ведется огонь. Корректировщик определил точные ее координаты. Командир находясь в штабе, видит у себя на мониторе, какая и где именно находится данная позиция врага. Командир боевого расчета получает команду на открытие ответного огня. На все про все времени заняло всего несколько минут и боевая позиция врага уничтожена", - пишет Мысягин в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российский опорный пункт "Прыщ" под Светлодарском уничтожен бойцами 54-й бригады. Полное ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3073276
 
   
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А Петя был прав... Две недели - Донбасс наш.
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Не Петя , а Президент України , вчи мову - мокша немита !
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Не .. козлорогий, ты мне нравишься
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Ну раз ты с камнем... Иди и утопись. МИР устал от порохоботов.
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Ваш рузьке мир вообше по жизні "уставший" ...
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"Козлорогое" - это ты очень правильно подписался! Еще никто, до этого момента, так точно теб не описывал!!
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Ага, Барыга Украины, так точней..
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Эво ...как тебя торкнуло то. Вам рюзким постоянно кто-то мешает жить то американцы, то прибалты, то грузины, то штурмовики дарта вейдера. Весь мир гумно , а вы дартаньяны? Свалите уже с этой планеты. Дышать без вас легче станет. Клоуны, млять. В говне сидите и всех туда затянуть хотите.
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Горит твой соевый пердак... Смажь шоколадкой.
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Нет ничего противнее, чем когда » рузьге» дерьмо корчит из себя золотой слиток. Тошнит от вас, «вяликие» убогие.
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По стонай соевое... Или прими рошенку.
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Вот и стараюсь это дрожжевое загнать... Так оно к выборам по вылезло...
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Клонируют , не клонируют, но под любой новостью плохой в первых же комментах узнаешь что во всем виноват дон Педро, а под хорошей, что дон Педро не успел испоганить.
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пэтя це людина яка по вуха в домовленостях з путіним і тому не може віддати наказ на наступ, тому брати Донбас та Крим будуть за іншого Президента! Тепер потрібно щоб цей інший Президент з'явився якомога скорше, бо з дешевого бариги ніякого толку не буде! рошен має йти з посади достроково, щоб не гаяти наш час!
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ага, при "барыге" это все появилось, раньше армией никто не занимался, а теперь он должен уйти досрочно, ага. ну и посмотрим, как наступний лехко вернет всё, и что ты тогда запоешь.
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Тухес свой спасает, не более того.. плюс наворованное...
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Защитники Украины на высоте и уже готовы освободить Донбасс,только Пэдро не готов, все торгует с агрессором.
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Твій чоловік уже підписав контракт? Мабуть піде в атаку у перших лавах? "На все про все часу пішло лише кілька хвилин", - бійці ЗСУ знищили позицію російських терористів - Цензор.НЕТ 8325
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А разве Донбасс не ваш? Лугандония - это два города с пригородами только.
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Не, козломордый , ты там законтачился.
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-- на три вещи можно смотреть бесконечно: как кто-то работает, как перед тобой раздевается красивая женщина и, как мочат совков... *)
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Как мочат порохососов и ихнево шефа свинохряка "На все про все часу пішло лише кілька хвилин", - бійці ЗСУ знищили позицію російських терористів - Цензор.НЕТ 3012
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Молодці хдопці!
Хай вас Богородиця береже.
Повертайтесь живими та здоровими.
Амінь.
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Плохо видно, какие-то взрывы в одном месте, кучность высокая, всё.
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Там, как пыль уходит, видно окопы.
Да, ложат четко.
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Цій новині вже тиждень. Трохи попрацювала арта Азову.
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молодцы , почаще бы и побольше , уничтожайте прокасапскую сволоту
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когда мы стреляем - мы молодцы
когда в нас стреляют - они плохие
Логично ? - Да, логично

когда мы стреляем - мы молодцы
когда в нас стреляют - они нарушают Минск-2
Логично ? - Нет, не логично

имхо
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moldova bz - вот тогда Молдова пускай и не раскрывает рот об оккупированном Преднистровье....

Логично?
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Если мы убиваем , защищаясь- мы молодцы! Если нас хотят убить нападая на мою страну- они -УРОДЫ! Логично??- ЛОГИЧНО!
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Трохи про фантазерів з цензора.
Я Розенблату не друг, не товариш і не брат, але навіщо брехню розповсюджувати?

Черговий фейк від програми «Наші гроші» про дрони від дружини Розенблата
21.06.2018 newseditor 3--- «HAWK», БпАК «HAWK», БПЛА, закупівлі, Міноборони, Наші гроші, фейк
У зв'язку із появою у медіа просторі повідомлень критичного характеру щодо закупівель БпАК для Збройних Сил України, вкотре повідомляємо, що будь-які закупівлі озброєння та військової техніки здійснюються відповідно до Закону України «Про державне оборонне замовлення».
Законодавством не передбачено окремих вимог щодо здійснення попередньої перевірки з боку замовника (Міноборони) осіб, які є власниками підприємств-виконавців. Разом з тим, Законом передбачена перевірка технічних спроможностей підприємства до виконання оборонного замовлення.
Станом на 20.06.2018 року відомство не проводило процедури закупівлі БпАК «HAWK». Також відсутні будь-які рішення щодо прийняття на озброєння зазначених комплексів. Разом з тим, комплекси успішно пройшли визначальні відомчі випробування та підтвердили заявлені виробником тактико-технічні характеристики. Рішення щодо прийняття їх на озброєння буде прийматись лише після завершення з позитивними результатами підконтрольної експлуатації у Збройних Силах України.
У разі ж прийняття рішення щодо проведення процедури закупівлі комплексів «HAWK», цей процес буде здійснюватися під безпосереднім контролем відповідальних осіб Управління військових представництв Міністерства оборони України, від початку виробництва і до постачання готової продукції до ЗС України.
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Приклад "зрадогонства".
Командування ВМС ЗСУ не робило жодних звернень до цивільних осіб із проханням «побороти корупцію»
21.06.2018 newseditor 1--- боротьба з корупцією, звернення, ЗМІ, Командування ВМС ЗСУ, Марта Богуславець,спростування, Цензор.нет
У зв'язку із появою у соціальних мережах критичних зауважень на адресу Військово-Морських Сил ЗС України щодо нібито звернення Командування ВМС ЗС України до цивільних осіб із проханням «побороти корупцію», Командування Військово-Морських Сил ЗС України повідомляє, що жодних заяв чи навіть подібних висловлювань посадові особи Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України не робили та не спілкувалися з цих питань із цивільними особами.
Окрім того, ця інформація не відповідає офіційній позиції Командування Військово-Морських Сил.
Шановні представники засобів масової інформації! Вкотре звертаємося до вас із проханням не вводити суспільство в оману і користуватися виключно інформацією, отриманою із офіційних джерел.
Нвіщо тут розповсюджують берехню поміж правдою? Щоб ми розслабили булки та повірили брехні?

"На все про все часу пішло лише кілька хвилин", - бійці ЗСУ знищили позицію російських терористів - Цензор.НЕТ 7982
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Помню такие хоккеисты были- Хорошилов, но Мальцев...
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Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течёт вода и как мочат кацапов. "На все про все часу пішло лише кілька хвилин", - бійці ЗСУ знищили позицію російських терористів - Цензор.НЕТ 3098
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"На все про все времени заняло всего несколько минут", - бойцы ВСУ уничтожили позицию российских террористов. ВИДЕО беспилотника
 
 
 
 
 
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