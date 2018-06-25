 "На все про все времени заняло всего несколько минут", - бойцы ВСУ уничтожили позицию российских террористов. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил волонтер Юрий Мысягин и опубликовал видеозапись атаки.
"С беспилотника нашли, откуда по нам ведется огонь. Корректировщик определил точные ее координаты. Командир находясь в штабе, видит у себя на мониторе, какая и где именно находится данная позиция врага. Командир боевого расчета получает команду на открытие ответного огня. На все про все времени заняло всего несколько минут и боевая позиция врага уничтожена", - пишет Мысягин в комментарии к видео.
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https://www.youtube.com/watch?v=lwwXIMatPSc
з прігожиним
его обманули(
Хай вас Богородиця береже.
Повертайтесь живими та здоровими.
Амінь.
Да, ложат четко.
когда в нас стреляют - они плохие
Логично ? - Да, логично
когда мы стреляем - мы молодцы
когда в нас стреляют - они нарушают Минск-2
Логично ? - Нет, не логично
имхо
Логично?
Логично?
Я Розенблату не друг, не товариш і не брат, але навіщо брехню розповсюджувати?
Черговий фейк від програми «Наші гроші» про дрони від дружини Розенблата
21.06.2018 newseditor 3--- «HAWK», БпАК «HAWK», БПЛА, закупівлі, Міноборони, Наші гроші, фейк
У зв'язку із появою у медіа просторі повідомлень критичного характеру щодо закупівель БпАК для Збройних Сил України, вкотре повідомляємо, що будь-які закупівлі озброєння та військової техніки здійснюються відповідно до Закону України «Про державне оборонне замовлення».
Законодавством не передбачено окремих вимог щодо здійснення попередньої перевірки з боку замовника (Міноборони) осіб, які є власниками підприємств-виконавців. Разом з тим, Законом передбачена перевірка технічних спроможностей підприємства до виконання оборонного замовлення.
Станом на 20.06.2018 року відомство не проводило процедури закупівлі БпАК «HAWK». Також відсутні будь-які рішення щодо прийняття на озброєння зазначених комплексів. Разом з тим, комплекси успішно пройшли визначальні відомчі випробування та підтвердили заявлені виробником тактико-технічні характеристики. Рішення щодо прийняття їх на озброєння буде прийматись лише після завершення з позитивними результатами підконтрольної експлуатації у Збройних Силах України.
У разі ж прийняття рішення щодо проведення процедури закупівлі комплексів «HAWK», цей процес буде здійснюватися під безпосереднім контролем відповідальних осіб Управління військових представництв Міністерства оборони України, від початку виробництва і до постачання готової продукції до ЗС України.
Командування ВМС ЗСУ не робило жодних звернень до цивільних осіб із проханням «побороти корупцію»
21.06.2018 newseditor 1--- боротьба з корупцією, звернення, ЗМІ, Командування ВМС ЗСУ, Марта Богуславець,спростування, Цензор.нет
У зв'язку із появою у соціальних мережах критичних зауважень на адресу Військово-Морських Сил ЗС України щодо нібито звернення Командування ВМС ЗС України до цивільних осіб із проханням «побороти корупцію», Командування Військово-Морських Сил ЗС України повідомляє, що жодних заяв чи навіть подібних висловлювань посадові особи Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України не робили та не спілкувалися з цих питань із цивільними особами.
Окрім того, ця інформація не відповідає офіційній позиції Командування Військово-Морських Сил.
Шановні представники засобів масової інформації! Вкотре звертаємося до вас із проханням не вводити суспільство в оману і користуватися виключно інформацією, отриманою із офіційних джерел.
Нвіщо тут розповсюджують берехню поміж правдою? Щоб ми розслабили булки та повірили брехні?