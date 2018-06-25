 "На все про все времени заняло всего несколько минут", - бойцы ВСУ уничтожили позицию российских террористов. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил волонтер Юрий Мысягин и опубликовал видеозапись атаки.

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"С беспилотника нашли, откуда по нам ведется огонь. Корректировщик определил точные ее координаты. Командир находясь в штабе, видит у себя на мониторе, какая и где именно находится данная позиция врага. Командир боевого расчета получает команду на открытие ответного огня. На все про все времени заняло всего несколько минут и боевая позиция врага уничтожена", - пишет Мысягин в комментарии к видео.

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