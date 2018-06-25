 "Геть рашистів з України", - одиночная акция протеста во время бесплатного концерта российского музыканта Гребенщикова в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, устроивший акцию протеста мужчина обвинил Гребенщикова в одобрении оккупации Крыма и пытался перевернуть технику музыкантов. Мужчину успокоили через несколько минут и российский музыкант исполнил несколько известных песен.

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