 "Геть рашистів з України", - одиночная акция протеста во время бесплатного концерта российского музыканта Гребенщикова в Киеве. ВИДЕО

Во время бесплатного выступления российского музыканта Бориса Гребенщикова на Парковой аллее в Киеве один из слушателей развернул плакат с надписью "Геть рашистів з України".
Как сообщает Цензор.НЕТ, устроивший акцию протеста мужчина обвинил Гребенщикова в одобрении оккупации Крыма и пытался перевернуть технику музыкантов. Мужчину успокоили через несколько минут и российский музыкант исполнил несколько известных песен.
Видео Фокус
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Им тяжело врать 24 часа в день, 7 дней в неделю, много лет подряд. Грешно не воспеть их работу", - Гребенщиков посвятил песню российским журналистам. ВИДЕОИсточник: https://censor.net.ua/v3073255
Гребенщиков не намерен нарушать международно- признанные границы ради гастролей в Крыму.
Вот все разъяснения https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/04/05/76066-grebenschikov-i-pridurki
МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ НАРУШАТЬ ЗАКОНОВ ни Украины, ни России, ни каких-либо еще общепризнанных стран мирового сообщества.
Мы не собираемся нарушать существующие и признанные всем миром границы.
И мы признаем и уважаем также и Будапештский меморандум 1993-го года. С начала цивилизации достигаются договоренности между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями - значит расшатывать устои цивилизации.
Мы не намерены этого делать.
Вот и думайте!!!
НЕ РАЗ ОБ ЭТОМ ОТКРОВЕННО ЗАЯВЛЯЛ!
Когда интервью Бориса Гребенщикова ТАСС от 2 го апреля стали трактовать как угодно, я постарался найти видео. НО НЕ НАШЕЛ.
Но нашел его пояснения:
"ВСЕМ, кого это взволновало.
Друзья мои! Попробую сформулировать еще раз, для полной ясности, о чем именно речь.
МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ НАРУШАТЬ ЗАКОНОВ ни Украины, ни России, ни каких-либо еще общепризнанных стран мирового сообщества.
Мы не собираемся нарушать существующие и признанные всем миром границы.
И мы признаем и уважаем также и Будапештский меморандум 1993-го года. С начала цивилизации достигаются договоренности между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями - значит расшатывать устои цивилизации.
Мы не намерены этого делать.
Но при этом я уверен, что все люди имеют право слушать музыку, которая им нужна, а значит разумные политики любой страны, заботящиеся о своём народе, способны это признать и изобрести возможность донести музыку до людей.
Вот наша ТОЧКА ЗРЕНИЯ.
Мы ждем возможности принести людям музыку и НАДЕЕМСЯ, ЧТО ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ БУДЕТ.
СПАСИБО".
Классический случай кода российский либерализм кончается там, где начинается украинский вопрос.
Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев, которому запрещен въезд в Украину, рассказал.....передает Хроника.инфо со ссылкой на gazetavv.com.
«Прилетели в село Лата на острове Нендо, являющийся частью группы островов Санта-Круз в государстве Соломоновы Острова. Это такая жопа, что даже на картах Гугла не отмечена. И там есть аэропорт - просто полоса проселочной земли. даже есть терминал, похожий на автобусную остановку. Можно через него выйти на дорогу, а можно вокруг обойти - забора все равно нет.
И вот там на ВПП стоят два белых парня в оранжевых жилетах с теодолитами. Они удивились не меньше местных жителей (которые тут все такие же, как в Новой Гвинее - черные и кучерявые). Подходят к нам, парой слов перекидываются. На английском, конечно. Кто-то из нашей группы спрашивает - мол, какими судьбами, откуда? Один чувак говорит - я из Киева, а мы тут аэропорт модернизируем. Я подхожу к нему потом и здороваюсь:
- Здрасьте!
Он молча кивает головой.
- А чего у вас тут в городе интересного посмотреть? Какой ночной клуб самый хороший? - спрашиваю просто для знакомства, так как на всем острове 600 человек живет.
- I don't think there's much to see here, - отвечает киевлянин.
Так ни слова по-русски и не сказал. Хотя прекрасно понял. Работать в Океании, чтобы жарким летним днем при случае послать москаля нах... - это высшая проба снобизма».