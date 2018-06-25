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 Происшествия, Общество
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Все про:выступление (63) протест (4280) Россия (69741) Гребенщиков (12)

 "Геть рашистів з України", - одиночная акция протеста во время бесплатного концерта российского музыканта Гребенщикова в Киеве. ВИДЕО

Во время бесплатного выступления российского музыканта Бориса Гребенщикова на Парковой аллее в Киеве один из слушателей развернул плакат с надписью "Геть рашистів з України".

Как сообщает Цензор.НЕТ, устроивший акцию протеста мужчина обвинил Гребенщикова в одобрении оккупации Крыма и пытался перевернуть технику музыкантов. Мужчину успокоили через несколько минут и российский музыкант исполнил несколько известных песен.

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Видео Фокус

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Им тяжело врать 24 часа в день, 7 дней в неделю, много лет подряд. Грешно не воспеть их работу", - Гребенщиков посвятил песню российским журналистам. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3073255
 
   
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Когда он говорит почти прямым текстом - адиннарод, то он что-то имеет ввиду другое?
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Молодец хлопчик. Пусть катится к чертям.
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На часі відмовлятися від кацапської спадщини
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Гребенщеков на сколько я знаю осуждает аннексию Крыма - за что они в рашисты его записали?
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Издание ." Крым.Реалии" новость 4.04.18
Гребенщиков не намерен нарушать международно- признанные границы ради гастролей в Крыму.
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Вы сами верите рос. пропаганде
Вот все разъяснения https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/04/05/76066-grebenschikov-i-pridurki
МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ НАРУШАТЬ ЗАКОНОВ ни Украины, ни России, ни каких-либо еще общепризнанных стран мирового сообщества.
Мы не собираемся нарушать существующие и признанные всем миром границы.
И мы признаем и уважаем также и Будапештский меморандум 1993-го года. С начала цивилизации достигаются договоренности между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями - значит расшатывать устои цивилизации.
Мы не намерены этого делать.
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"Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления." При чем тут 1993 и Будапештский меморандум - гребенщиков согласен ехать веселить террористов, о чем еще можно говорить?
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Насколько помню, Гребенщиков на словах поддерживал последний Майдан, никогда не лизал властям, в том числе и своему земляку Путину. Каким то крымнашистом он быть не может, т.к. он внеидеологический безнационал. Наверняка в Раше его обвинят в том, что он своим выступлением развлекал убийц детей донбаса
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Не согласен. Стоять в стороне, в то время, как россияне используют хим. оружие в Сирии - это значит по сути поддерживать Путлера.
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Посмотрите не Ютубе его интервью, на вопрос журналиста о принадлежности Крыма, он ответил "Насколько я помню, в Крыму ничего украинского не было", что в переводе означает "он всегда был нашим"
Вот и думайте!!!
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Все эти гребенщиковы макаревичи и прочая кацапская нечисть-враги и нехер им вообще делать в Украине
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Это тот Макаревич, который сказал, что Крым оккупирован паРашей или какой-то другой?
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Они просто используют Украину для собственного пиара.
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Макаревичу всё ещё вспоминают его выступление на востоке Украины в 14м, говоря что он развлекалнациков-убийц детей донбаса и с того времени не пускают на телевидение
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Чим БГ показав себе принаймні "м'яким опонентом" кацапського режиму? Нічим.
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Это чмо равняет себя с БГ, чему-то учит, недоумок, мешает толпе народа. В психушку ему надо.
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ГРЕБЕНЬ ОДНОЗНАЧНО ПРОТИВ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ!
НЕ РАЗ ОБ ЭТОМ ОТКРОВЕННО ЗАЯВЛЯЛ!
Когда интервью Бориса Гребенщикова ТАСС от 2 го апреля стали трактовать как угодно, я постарался найти видео. НО НЕ НАШЕЛ.
Но нашел его пояснения:

"ВСЕМ, кого это взволновало.
Друзья мои! Попробую сформулировать еще раз, для полной ясности, о чем именно речь.
МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ НАРУШАТЬ ЗАКОНОВ ни Украины, ни России, ни каких-либо еще общепризнанных стран мирового сообщества.
Мы не собираемся нарушать существующие и признанные всем миром границы.
И мы признаем и уважаем также и Будапештский меморандум 1993-го года. С начала цивилизации достигаются договоренности между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями - значит расшатывать устои цивилизации.
Мы не намерены этого делать.
Но при этом я уверен, что все люди имеют право слушать музыку, которая им нужна, а значит разумные политики любой страны, заботящиеся о своём народе, способны это признать и изобрести возможность донести музыку до людей.
Вот наша ТОЧКА ЗРЕНИЯ.
Мы ждем возможности принести людям музыку и НАДЕЕМСЯ, ЧТО ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ БУДЕТ.
СПАСИБО".

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И почему этот мыролюбец нервно махал на парня, и позволил избить его. Даже ухом не повел.
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Сказано обтекаемо и неоднозначно. Короче фуфлыжник.
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Респект! Я бы так не смог. Хотя и уважал Гребенщикова до ряда его заявлений...
Классический случай кода российский либерализм кончается там, где начинается украинский вопрос.
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Парень, требующий"Геть рашистiв з Украiни" почему до сих пор находится к Киеве? Например,в Авдеевке или возле Широкино мог бы делать то,к чему призывает других.
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хорошие песни пел дед гребенщиков когда то при ссср .да и цоя он вынул на люди .прошедшая эпоха
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И сейчас поёт, возьмите, например,"Время N", особенно "Песни нелюбимых"
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СБУ разберется, кто прав, кто винават!)))
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Гребенщиков рашист? Да этот "протестующий" хронический идиот!
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*/*
Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев, которому запрещен въезд в Украину, рассказал.....передает Хроника.инфо со ссылкой на gazetavv.com.
«Прилетели в село Лата на острове Нендо, являющийся частью группы островов Санта-Круз в государстве Соломоновы Острова. Это такая жопа, что даже на картах Гугла не отмечена. И там есть аэропорт - просто полоса проселочной земли. даже есть терминал, похожий на автобусную остановку. Можно через него выйти на дорогу, а можно вокруг обойти - забора все равно нет.
И вот там на ВПП стоят два белых парня в оранжевых жилетах с теодолитами. Они удивились не меньше местных жителей (которые тут все такие же, как в Новой Гвинее - черные и кучерявые). Подходят к нам, парой слов перекидываются. На английском, конечно. Кто-то из нашей группы спрашивает - мол, какими судьбами, откуда? Один чувак говорит - я из Киева, а мы тут аэропорт модернизируем. Я подхожу к нему потом и здороваюсь:
- Здрасьте!
Он молча кивает головой.
- А чего у вас тут в городе интересного посмотреть? Какой ночной клуб самый хороший? - спрашиваю просто для знакомства, так как на всем острове 600 человек живет.
- I don't think there's much to see here, - отвечает киевлянин.
Так ни слова по-русски и не сказал. Хотя прекрасно понял. Работать в Океании, чтобы жарким летним днем при случае послать москаля нах... - это высшая проба снобизма».
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Все непросто в истории с БГ. В совке все публичные люди были агенты кгб. Думаю БГ не исключение. Все сейчас ополчились за него про заявления по поводу гастролей, а я вот, к примеру, удалил его альбом из телефона после интервью Собчак, где он рассказывал о своем друге Суркове (того самого). Даже Собчак была в недоумении. (Внешне)
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Геть рашистів з України", - одиночная акция протеста во время бесплатного концерта российского музыканта Гребенщикова в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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