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Все про:взрыв (3926) Одесса (4988)

 Взрыв в Одессе: Подорвали автомобиль директора охранной фирмы, взрыв был направленным. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Взрыв на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта прогремел ночью около 23:40. Была взорвана машина руководителя охранной фирмы "Самсон" Андрея Бабенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Думская".

...
На месте происшествия работают полицейские и нацгвардейцы, которые оцепили место взрыва.

В результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. Очевидцы рассказали, что Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном "Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети Бабенко не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранение ног.

Как сообщили источники "Думской" в правоохранительных органах, когда Бабенко зашел в парадное, сработало взрывное устройство в припаркованной машине напротив парадного. В результате взрыва в парадном вырвало двери, Бабенко получил осколочные ранения ног, но охрана его не пострадала.

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"Бабенко от серьезных ранений спасли двери парадного, которые были обшиты металлом",- подчеркнул источник.

Собеседник отметил, что взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направленным, так как в машине, под которую была заложена взрывчатка, остались целы стекла и практически не пострадало подкапотное пространство.
Также правоохранители считают, взрывчатка приводилась в действие дистанционно и "оператор" видел, когда Бабенко зашел в парадное.

Отметим, что дети и жена Бабанко в момент взрыва находились дома, поэтому не пострадали.
В то же время жильцы дома утверждают, что взорванный автомобиль под домом стоял около 3 дней.

Взрыв в Одессе: Подорвали автомобиль директора охранной фирмы, взрыв был направленным 01
Взрыв в Одессе: Подорвали автомобиль директора охранной фирмы, взрыв был направленным 02
Взрыв в Одессе: Подорвали автомобиль директора охранной фирмы, взрыв был направленным 03
Взрыв в Одессе: Подорвали автомобиль директора охранной фирмы, взрыв был направленным 04
Взрыв в Одессе: Подорвали автомобиль директора охранной фирмы, взрыв был направленным 05
Взрыв в Одессе: Подорвали автомобиль директора охранной фирмы, взрыв был направленным 06
Взрыв в Одессе: Подорвали автомобиль директора охранной фирмы, взрыв был направленным 07
Взрыв в Одессе: Подорвали автомобиль директора охранной фирмы, взрыв был направленным 08
Взрыв в Одессе: Подорвали автомобиль директора охранной фирмы, взрыв был направленным 09
Взрыв в Одессе: Подорвали автомобиль директора охранной фирмы, взрыв был направленным 10
Взрыв в Одессе: Подорвали автомобиль директора охранной фирмы, взрыв был направленным 11

Источник: https://censor.net.ua/v3073241
 
 
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Професійна робота. Це ж кому так насолив цей директор?
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Часто охоронні фірми наймають хами-забудовники, як тітушок проти протестуючих мешканців прилеглих будинків.
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А рейдерство, рекет, наемное убийство....
Охранные фирмы - хорошая крыша для мафии и теневых операций властьимущих.
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Проросійська ментовська мафія знищує своїх прислужників! Агенство Самсон це циганська охоронна структура, яка близька до ментів і яка влаштувала напад на колишнього очільника Правого Сектора в Одесі Сергія Стерненка. На Стерненка та його дівчину вночі напали два озброєних охоронця Самсону, один охоронець загинув, другий отримав ножові поранення. Одеські проросійські менти не змогли зам'яти цю справу і вона вийшла на національний рівень, розслідування передали київській поліції і тут на директора Самсону, який вже після нападу на Стерненка мав бути арештований та мав давати покази про те хто йому замовив напад на Стерненка, організовують напад-теракт! Хтось з одеської ментовської мафії терміново хоче прибрати важливого свідка, щоб не вийшли на організаторів нападу на Стерненка! Тепер директору Самсону потрібно швидко здавати своїх подєльників, поки він ще живий і його не залікували до смерті в одеській лікарні. Якби прокуратура відразу арештувала директора Самсону - цього теракту не було б! Але одеська прокуратура, під керівництвом проросійського вінницького районного прокурора Жученка, зробила все щоб директор Самсону лишився на волі, поки його не вб'ють і всі сліди не зникнуть разом з ним. Потім на мертвого директора Самсону повісять організацію замаху на Стерненка і слідство зайде в глухий кут! Ну хоч тепер Одеська обласна прокуратура та ГПУ вийдуть з коматозу, арештують нападників на Стерненка - охоронців Самсону, та їх директора і нарешті примусять їх давати покази? Чи будуть знову чекати поки ліквідують всіх свідків? Ситуація вийшла з під контролю центральної київської влади, місцеві керівники-мафіозі влаштовують теракти!!!!!! Потрібно негайно знімати очільника СБУ, УМВС та прокуратури в Одеській області та проводити повторну переатестацію всіх співробітників цих відомств, інакше порядку та керованості не буде! Губернатор Степанов мовчить і не втручається в розборки мафії в Одесі, бо сам поставлений мафією щоб кришувати кримінал, контрабанду та корупцію! Губернатора також потрібно негайно замінити разом з кримінальними заступниками-смотрящими, бо це не влада - це ганьба та кримінал, проросійський кримінал, який воює з українськими патріотами в Одесі!!!!
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Главное что в Одессе нет Саакашвили. Заметте, каждый день убийства и взрывы в Одессе не напрягают власть так как Саакашвили который ковырял гнойник на одесской таможне.
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в Одессе и раньше почти каждый день были убийства и взрывы, а в 90е на "стрелках" по 50 человек убивали. Просто об этом мало кто знал. Одесса город с богатой историей и нескучным настоящим.
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Та же схема как на Краснова 17. Но тут культурней, с одесским шиком. В Киева та лоханка во дворе Краснова17 разнесла бы все вокруг если бы сработала. А тут почти ювелирная работа.
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Парадная поребрик)))) если что в Украине так не говорят
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Извини,но это уже не так. С 14 года "поребрик" вошло в повседневную речь и даже на ценниках пишут. А весной 14-ого действительно никто не чухал шо такое. Конвергенция....
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Поребрик это не бордюр в нашей речи. Поребрик - это ограничитель на гоночной трассе.
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А что там? Есть отличие бордюра от поребрика, но у нас обыватели этого не знают и тут поребрик не применяется к обозначению выступающей части ограждения.
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Директор охранной фирмы... Походу 90-е вернулись. Только в 90х директор охранной фирмы был настолько важной персоной что нуждался сам в охране.
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Якийсь вдячний клієнт заклав бімбочку.
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А петя продолжает открывать сортиры и срать хотел он на то что в стране происходит

Вибух в Одесі: Підірвали автомобіль директора охоронної фірми, вибух був спрямованим - Цензор.НЕТ 1155
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обьектов кацапской архитектуры не открывают в Украине
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Так так ..В нас по селах всі вбиральні ...з біде
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не всі...але в хазяїв зручності вже давно в хаті Вибух в Одесі: Підірвали автомобіль директора охоронної фірми, вибух був спрямованим - Цензор.НЕТ 4508.це не так вже й коштує,шоб до польщі їхати зароблять
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та так. Унітаз в хаті, а труба в потічок виходить...
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А що там "юля" робить? І тут без неї не змогли.
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коонкуренты...титушек наверное по демпфинговой цене сбывал
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Во главе охранного агенства НЕ может быть человек НЕ связанный с криминалитетом. Так было и будет всегда и везде в мире
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увы, так. Тем более, если речь идет о Украине.
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Моря вам в форум
Вибух в Одесі: Підірвали автомобіль директора охоронної фірми, вибух був спрямованим - Цензор.НЕТ 933
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Пострадал 25-летний директор охранной фирмы.


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охранное агентство «Самсон» охраняло скандального криптовалютчика из Израиля Романа Купера, после того как он вступил в конфликт с патриотическими организациями города. А сам Андрей Бабенко в прошлом году был объявлен в розыск после потасовок с полицией на Таможенной площади во время акции «против проституции».(С)
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Андрей Бабенко (он же Андрей Самсон) - бывший беркутовец, который ушел из правоохранительных органов по неизвестной нам причине. Находится в базе сайта «Миротворец» за события на Таможенной площади.
Охранное агентство «Самсон», по логике должно заниматься охранной предприятий, магазинов, кафе и т. д.
Так оно и есть. Вот только откуда они берут объекты охраны? И тут, им помогает ранее упомянутый «Щит». А те объекты, которые были закрыты при помощи ОО «Народного Щита Правосудия», открываются вновь, но уже с наклейкой «САМСОН» на дверях. И снова совпадение?...……………………… Обычное цыганское ОПГ.....
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бандитские разборки. большинство "охранных фирм" ширма для бандитских бригад.
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Вот ни капли не жалко бандюков охранной фирмы, бо все эти охранные фирмы в условиях тотальной коррупции, казнокрадства чиновников всех уровней, продажности мусоров и судей, обычные бандитские формирования.
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вот почитайте, откуда у этого самсона ноги растут

https://polygraf.net/1751-chtoby-raskachat-odessu-moskva-zadejstvovala-nacmenshinstva-i-finansovuju-piramidu-kriptolend-
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https://www.048.ua/news/2078948......а вот еще о нем же.
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Не мешайте авакяну своими мелочами...
Он заказное нападение фашистов с ограблением ромов расследует.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВзрыв в Одессе: Подорвали автомобиль директора охранной фирмы, взрыв был направленным. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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