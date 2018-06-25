 Взрыв в Одессе: Подорвали автомобиль директора охранной фирмы, взрыв был направленным. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Думская".

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На месте происшествия работают полицейские и нацгвардейцы, которые оцепили место взрыва.

В результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. Очевидцы рассказали, что Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном "Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети Бабенко не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранение ног.

Как сообщили источники "Думской" в правоохранительных органах, когда Бабенко зашел в парадное, сработало взрывное устройство в припаркованной машине напротив парадного. В результате взрыва в парадном вырвало двери, Бабенко получил осколочные ранения ног, но охрана его не пострадала.

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"Бабенко от серьезных ранений спасли двери парадного, которые были обшиты металлом",- подчеркнул источник.

Собеседник отметил, что взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направленным, так как в машине, под которую была заложена взрывчатка, остались целы стекла и практически не пострадало подкапотное пространство.

Также правоохранители считают, взрывчатка приводилась в действие дистанционно и "оператор" видел, когда Бабенко зашел в парадное.

Отметим, что дети и жена Бабанко в момент взрыва находились дома, поэтому не пострадали.

В то же время жильцы дома утверждают, что взорванный автомобиль под домом стоял около 3 дней.





















