 Взрыв в Одессе: Подорвали автомобиль директора охранной фирмы, взрыв был направленным. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Думская".
В результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. Очевидцы рассказали, что Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном "Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети Бабенко не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранение ног.
Как сообщили источники "Думской" в правоохранительных органах, когда Бабенко зашел в парадное, сработало взрывное устройство в припаркованной машине напротив парадного. В результате взрыва в парадном вырвало двери, Бабенко получил осколочные ранения ног, но охрана его не пострадала.
"Бабенко от серьезных ранений спасли двери парадного, которые были обшиты металлом",- подчеркнул источник.
Собеседник отметил, что взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направленным, так как в машине, под которую была заложена взрывчатка, остались целы стекла и практически не пострадало подкапотное пространство.
Также правоохранители считают, взрывчатка приводилась в действие дистанционно и "оператор" видел, когда Бабенко зашел в парадное.
Отметим, что дети и жена Бабанко в момент взрыва находились дома, поэтому не пострадали.
В то же время жильцы дома утверждают, что взорванный автомобиль под домом стоял около 3 дней.
Охранные фирмы - хорошая крыша для мафии и теневых операций властьимущих.
Охранное агентство «Самсон», по логике должно заниматься охранной предприятий, магазинов, кафе и т. д.
Так оно и есть. Вот только откуда они берут объекты охраны? И тут, им помогает ранее упомянутый «Щит». А те объекты, которые были закрыты при помощи ОО «Народного Щита Правосудия», открываются вновь, но уже с наклейкой «САМСОН» на дверях. И снова совпадение?...……………………… Обычное цыганское ОПГ.....
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Он заказное нападение фашистов с ограблением ромов расследует.