 Порошенко: Мы передали ВСУ образцы новейшей техники. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Высокотехнологичное военное производство НПК "Искра" базируется на использовании отечественных комплектующих, и коллектив предприятия изготавливает, в частности, передовые радиолокационные станции в формате 3D", - написал он.

По его словам, ВСУ получили новые образцы техники.

"Мы уже передали образцы новейшей техники Вооруженным Силам. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага", - говорится в сообщении.

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