 Порошенко: Мы передали ВСУ образцы новейшей техники. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
"Высокотехнологичное военное производство НПК "Искра" базируется на использовании отечественных комплектующих, и коллектив предприятия изготавливает, в частности, передовые радиолокационные станции в формате 3D", - написал он.
По его словам, ВСУ получили новые образцы техники.
"Мы уже передали образцы новейшей техники Вооруженным Силам. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага", - говорится в сообщении.
В год содержание кацаПсинского контингента в Дамбассе обходится РАБссиянской казне в 17 миллиардов долларов.
Денех сейчас нет,но вы держитесь... там...,Димон Платон не СОВРАЛ...
А вот реальные разработки наших ученых и конструкторов, заводов - очень радует!