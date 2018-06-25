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 Политика Украины
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 Порошенко: Мы передали ВСУ образцы новейшей техники. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага. ВИДЕО

Вооруженные Силы Украины получили новейшие образцы военной техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Высокотехнологичное военное производство НПК "Искра" базируется на использовании отечественных комплектующих, и коллектив предприятия изготавливает, в частности, передовые радиолокационные станции в формате 3D", - написал он.

По его словам, ВСУ получили новые образцы техники.

"Мы уже передали образцы новейшей техники Вооруженным Силам. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/v3073235
 
   
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Зараз доїсть манну кашку шоб мамка не сварилась...
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Зря Алексеевич пугаешь рюсскае быдло,хотя маршал Жюков говорил бабы рюсских Дебилов еще нарожають..., Порошенко: Мы передали ВСУ образцы новейшей техники. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага - Цензор.НЕТ 9915
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Известный шведский и американский дядька Андерс Аслунд типа экономист и димпломат подсчитал финансовые потери РАБссии в войне с Украиной.
В год содержание кацаПсинского контингента в Дамбассе обходится РАБссиянской казне в 17 миллиардов долларов.
Денех сейчас нет,но вы держитесь... там...,Димон Платон не СОВРАЛ... Порошенко: Мы передали ВСУ образцы новейшей техники. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага - Цензор.НЕТ 3227
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Пентагон свою работу выполняет на все 100 Порошенко: Ми передали ЗСУ зразки новітньої техніки. Тепер вона закриватиме українське небо від ворога - Цензор.НЕТ 8948
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То сертификаты передает, то образцы.... когда ж будет реальное оружие?
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Всё что нужно, Украина получила для защиты своей территории,заявил министр обороны США Джэймс Мэттис,нафиг вам больше знать? Любопытной Варваре Нос оторвали... Порошенко: Ми передали ЗСУ зразки новітньої техніки. Тепер вона закриватиме українське небо від ворога - Цензор.НЕТ 1431
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В данном случае, мне интереснее мнение окопного офицера, который реально смотрит в глаза врагу, а не бумажки подмахивает.
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От якраз у окопах і стоять засоби ППО, бояри перепив зрання?
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Глянул видео и не понял, в конце это фамилия ген конструктора?
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Розмовляв зі знайомим психіатром,він не на камеру сказав що Парашенко та гнойсман типові шизофреники
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Представляю, что он про кремлядское Куйло скажет Порошенко: Ми передали ЗСУ зразки новітньої техніки. Тепер вона закриватиме українське небо від ворога - Цензор.НЕТ 4608
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Все передает и передает ПА новой оружие в ВСУ. Уже устал, наверное, пора на Мальдивы отдохнуть передасту главному...
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Когда порошенко примазывается к достижениям и навязывает свои "современные" богданы для армии, то аж тошнит. Порошенко: Ми передали ЗСУ зразки новітньої техніки. Тепер вона закриватиме українське небо від ворога - Цензор.НЕТ 5118
А вот реальные разработки наших ученых и конструкторов, заводов - очень радует! Порошенко: Ми передали ЗСУ зразки новітньої техніки. Тепер вона закриватиме українське небо від ворога - Цензор.НЕТ 9133
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко: Мы передали ВСУ образцы новейшей техники. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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