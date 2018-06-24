 Центр травматерапии для бойцов откроют в Киеве, психологическую помощь там будут предоставлять по стандартам США. ВИДЕО

Центр создан при участии специалистов из США, и психологическую помощь там будут предоставлять по американскому стандарту, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Травматерапия США накопила большой опыт работы с ветеранами войн и выработала эффективные методы. Теперь американские психологи учат украинских коллег работать по своему стандарту.

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"Мы работаем по протоколам ветеранской администрации и Института медицины США, и по общим протоколам, которые подтверждаются исследованиями в Америке. У нас есть специалисты, которые знают по себе, как это, быть военным, который возвращается домой, и как не по себе, когда надо реадаптироваться, а ты все еще мыслями там, на фронте", - рассказывает Ольга Запорожец, доцент кафедры психологического консультирования Regent University, руководитель украинского-американской программы травматерапии.

Профессор Regis University, лицензированный консультант по семейной терапии Джошуа Креймеер прошел Ирак и Косово. Говорит, что травматерапия помогла ему лично преодолеть посттравматический синдром, реадаптироваться к мирной жизни, заново наладить отношения с семьей.

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"Да, я могу служить примером. И сейчас я стараюсь помогать другим. Я работал для Министерства по делам ветеранов США. И, так сказать, верю в то, что продаю. Потому что и мой собственный опыт, и десятки других примеров, которые я видел, доказывают, что это работает. Это нелегко, это требует времени, но это работает. И я хочу помочь построить такую ​​же систему здесь в Украине", - говорит Джошуа Креймеер.