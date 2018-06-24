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Все про:Луганск (2952) Луганщина (3827) Нацполиция (7673) ФСБ (1232)

 Полиция Луганщины задержала сбежавшего из "ЛНР" после пыток ФСБ мужчину, который 20 лет скрывался от следствия. ВИДЕО

Оперативниками Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержан 34-летний мужчина, который 20 лет находился в розыске за совершение преступления на территории Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Луганщины.

"Мужчина, еще в 1998 году, будучи подростком, совершил преступление на территории Луганщины и, чтобы избежать наказания, 20 лет скрывался в разных городах Украины и в конце концов осел на территории АР Крым, где и встретил аннексию. Выехать на территорию Украины мужчина не имел возможности из-за того, что в течение всего времени скрываний так и не получил каких-либо документов", - сообщает полиция.

Как рассказал задержанный, недавно, при попытке въехать со стороны РФ к родственникам на временно оккупированную территорию Луганщины, мужчина был задержан российскими пограничниками и передан в местной "полиции". Ночью того же дня его из участка полиции забрали неизвестные в балаклавах. Надев на голову чулок, они привезли его "к себе", в неизвестном направлении.

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Как выяснилось впоследствии, это были сотрудники ФСБ. В неизвестном здания они привязали мужчину к стулу и всю ночь пытали электрическим током, выбивая признание в шпионаже в пользу Украины.

"Работники спецслужбы, пытаясь найти доказательства его работы в пользу разведки нашего государства, также забрали у задержанного все вещи, разобрали его часы, Power Bank, зарядное устройство к телефону. Утром мужчину снова отвезли в полицию. Следующей ночью "допрос" повторился снова. А, когда поняли, что "повесить" на него шпионаж не удастся, мужчину вывезли в неизвестном направлении и выбросили в поле", - сообщаеет полиция. 

Поняв, что на территории РФ ничего хорошего ему не достанется, мужчина уехал в Украину, где и был задержан оперативниками полиции Луганщины. На данный момент с ним работают следователи. Его за совершенное ранее уголовное преступление ожидает суд, добавили в полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/v3073173
 
 
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та я теж дивуюсь.. злочинцю пряма дорога в сепари, а цей не пішов
щось тут не те.
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може той випадок, що його руцкій мір), достав?
хоча це все здогадки...
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схоже на те, тому що термін покарання не вплинув на давнину скоєного злочину
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його, 34річного мужика, 20 років розшуковували
тобто тяжкий злочин було ним скоєно в 14 років.
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Там каждый второй сидел, а каждый первый алкаш или наркоман. Дамбас, детка!
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причому), ця "обстановка" на Дамбасі) дуже давно, ще з совка...
я про це чув, в дитинстві від пацана з Донецька, це були страшні історії,
що ввечері ніхто не виходить на вулицю в тій міцевості!
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так, після того, як в 33-му Голодомором винищили корінне українське населення, цю територію заселили кацапськими урками..... з їхніми потомками ми тепер і маємо справу Полиция Луганщины задержала сбежавшего из "ЛНР" после пыток ФСБ мужчину, который 20 лет скрывался от следствия - Цензор.НЕТ 9381
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Мой знакомей там ещё при ссср служил в ВВ , говорил , что на Донбассе кто не сидел , тот не мужик.
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Русский мир - это и есть зона ещё со времён крепостного права
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На Дамбасі якщо ти не сидів, то ти не чілавєк.
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Там каждый второй сидел, а каждый первый алкаш или наркоман. Дамбас, детка!-- там русский дух , там русским миром пахнет.😂
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От тюрьмы и сумы не зарекайся. Прокурор Луценко тоже сидевший.
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Это каждый украинец знает.Дебилу козломордому объяснять не собираюсь, кури википедию.
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А ты , ебанько , и сейчас сидишь на чём-то ?
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Слева - сколько вышли за агента ху@ла купившего у него С-400
Справа - против агента ху@ла и противников пердолгана

Полиция Луганщины задержала сбежавшего из "ЛНР" после пыток ФСБ мужчину, который 20 лет скрывался от следствия - Цензор.НЕТ 731
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Журналистку Шария облили мочой. Толя Шарий в шоке.
https://www.youtube.com/watch?v=N4fFQa9BBMU
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нужно сделать на Цензоре "Сектор сказок"
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П.С. Який цікавий доказ невідворотності кари за злочин...
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Ну як для тебе злочинці молодці, то усе з тобою ясно.
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новость в духе: "а у нас сегодня кошка родила вчера котят ..."
вышел срок давности, полицаи задержали не законно ... но это уже решит суд.

Применение давности в отношении лиц, совершивших преступление, будучи несовершеннолетними (до 18 лет) имеет свои особенности (ст.106УК Украины).

Стаття 106. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності
1. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності до осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, застосовується відповідно до статей 49 та 80 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.
2. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки давності:
1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;
2) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
3) сім років - у разі вчинення тяжкого злочину;
4) десять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

3. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки виконання обвинувального вироку:
1) два роки - у разі засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, а також при засудженні до покарання у виді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості;
2) п'ять років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин;
3) сім років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк більше п'яти років за тяжкий злочин;
4) десять років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за особливо тяжкий злочин».
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция Луганщины задержала сбежавшего из "ЛНР" после пыток ФСБ мужчину, который 20 лет скрывался от следствия. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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