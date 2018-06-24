 Полиция Луганщины задержала сбежавшего из "ЛНР" после пыток ФСБ мужчину, который 20 лет скрывался от следствия. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Луганщины.

"Мужчина, еще в 1998 году, будучи подростком, совершил преступление на территории Луганщины и, чтобы избежать наказания, 20 лет скрывался в разных городах Украины и в конце концов осел на территории АР Крым, где и встретил аннексию. Выехать на территорию Украины мужчина не имел возможности из-за того, что в течение всего времени скрываний так и не получил каких-либо документов", - сообщает полиция.

Как рассказал задержанный, недавно, при попытке въехать со стороны РФ к родственникам на временно оккупированную территорию Луганщины, мужчина был задержан российскими пограничниками и передан в местной "полиции". Ночью того же дня его из участка полиции забрали неизвестные в балаклавах. Надев на голову чулок, они привезли его "к себе", в неизвестном направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое подозреваемых в шпионаже в пользу РФ задержаны на Николаевщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как выяснилось впоследствии, это были сотрудники ФСБ. В неизвестном здания они привязали мужчину к стулу и всю ночь пытали электрическим током, выбивая признание в шпионаже в пользу Украины.

"Работники спецслужбы, пытаясь найти доказательства его работы в пользу разведки нашего государства, также забрали у задержанного все вещи, разобрали его часы, Power Bank, зарядное устройство к телефону. Утром мужчину снова отвезли в полицию. Следующей ночью "допрос" повторился снова. А, когда поняли, что "повесить" на него шпионаж не удастся, мужчину вывезли в неизвестном направлении и выбросили в поле", - сообщаеет полиция.

Поняв, что на территории РФ ничего хорошего ему не достанется, мужчина уехал в Украину, где и был задержан оперативниками полиции Луганщины. На данный момент с ним работают следователи. Его за совершенное ранее уголовное преступление ожидает суд, добавили в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На боевых не был, сука #баная! Комендатура! Я в 18 лет могу умереть!", - российские наемники устроили драку в оккупированном Стаханове. ВИДЕО