 Полиция Луганщины задержала сбежавшего из "ЛНР" после пыток ФСБ мужчину, который 20 лет скрывался от следствия. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Луганщины.
"Мужчина, еще в 1998 году, будучи подростком, совершил преступление на территории Луганщины и, чтобы избежать наказания, 20 лет скрывался в разных городах Украины и в конце концов осел на территории АР Крым, где и встретил аннексию. Выехать на территорию Украины мужчина не имел возможности из-за того, что в течение всего времени скрываний так и не получил каких-либо документов", - сообщает полиция.
Как рассказал задержанный, недавно, при попытке въехать со стороны РФ к родственникам на временно оккупированную территорию Луганщины, мужчина был задержан российскими пограничниками и передан в местной "полиции". Ночью того же дня его из участка полиции забрали неизвестные в балаклавах. Надев на голову чулок, они привезли его "к себе", в неизвестном направлении.
Как выяснилось впоследствии, это были сотрудники ФСБ. В неизвестном здания они привязали мужчину к стулу и всю ночь пытали электрическим током, выбивая признание в шпионаже в пользу Украины.
"Работники спецслужбы, пытаясь найти доказательства его работы в пользу разведки нашего государства, также забрали у задержанного все вещи, разобрали его часы, Power Bank, зарядное устройство к телефону. Утром мужчину снова отвезли в полицию. Следующей ночью "допрос" повторился снова. А, когда поняли, что "повесить" на него шпионаж не удастся, мужчину вывезли в неизвестном направлении и выбросили в поле", - сообщаеет полиция.
Поняв, что на территории РФ ничего хорошего ему не достанется, мужчина уехал в Украину, где и был задержан оперативниками полиции Луганщины. На данный момент с ним работают следователи. Его за совершенное ранее уголовное преступление ожидает суд, добавили в полиции.
щось тут не те.
хоча це все здогадки...
вбив когось?
тобто тяжкий злочин було ним скоєно в 14 років.
я про це чув, в дитинстві від пацана з Донецька, це були страшні історії,
що ввечері ніхто не виходить на вулицю в тій міцевості!
Справа - против агента ху@ла и противников пердолгана
https://www.youtube.com/watch?v=N4fFQa9BBMU
вышел срок давности, полицаи задержали не законно ... но это уже решит суд.
Применение давности в отношении лиц, совершивших преступление, будучи несовершеннолетними (до 18 лет) имеет свои особенности (ст.106УК Украины).
Стаття 106. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності
1. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності до осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, застосовується відповідно до статей 49 та 80 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.
2. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки давності:
1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;
2) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
3) сім років - у разі вчинення тяжкого злочину;
4) десять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
3. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки виконання обвинувального вироку:
1) два роки - у разі засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, а також при засудженні до покарання у виді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості;
2) п'ять років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин;
3) сім років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк більше п'яти років за тяжкий злочин;
4) десять років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за особливо тяжкий злочин».