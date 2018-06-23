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Все про:Беларусь (2690) Лукашенко (1612) экономика (3442)

 Россия может развязать войну в Беларуси по тому же сценарию, что и в Украине, - Лукашенко. ВИДЕО

Александр Лукашенко потребовал качественной работы в сельском хозяйстве и допустил, что если поставленные задачи выполняться не будут, то Беларусь может войти в состав "какого-то государства".

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Шкловский район страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ОНТ.

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Слова Лукашенко звучат в репортаже на отметке 7:35

Лукашенко напомнил, что в некоторых странах за нарушения технологий сажают в тюрьму и увольняют. "Слушайте, мы уже не в советские времена живем, когда мы собирались на пленумы и друг-друга уговаривали. Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдем по миру без штанов", - заметил Лукашенко. Он подчеркнул, что все поставленные задачи нужно выполнять

"Причина одна невыполнение - смерть. Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну как в Украине", - сказал Лукашенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы уйдем на Запад и у нас все будет хорошо, а Россия утонет", - белорусы о девальвации национальной валюты и российского рубля. ВИДЕО

В официальный отчет о поездке эти слова Лукашенко не включены.

Источник: https://censor.net.ua/v3073141
 
 
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Ты из заднеприводных кацапов будешь ? Чы у вас там все свою попу кадыровцам в аренду сдают таперича ?
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можна подумати БССР зараз незалежна держава
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Какой позор. Вот за одну эту фразу, за это допущение уже по идее статья должна грозить, суд, импичмент итп.
А у них норм. А вы говорите, что порох-барыга.
Вот вам барыга вонючий. Страну продал и сидит 20 лет у власти. Прямо предлагает в рашку вступать.
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Вольное толкование ситуации в экономике с его стороны, вольная интерпретация его слов с Вашей стороны.
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Лука так своим чиновникам пытается объяснить понятным языком что "лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме".
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То есть смена не эффективных гос-мужей на эффективных даже не рассматривается? Ежели чего - сразу под оккупацию, лишь бы в кресле усидеть.
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хуйловский проклятый жополиз,чтоб ты сдох,готов отдать белорусь под власть рашки и исчезнуть!и так белорусь колония рашки-ни языка своего нет у них,ни своего мнения,в рот кацапам заглядывают и практически окацапились все!!! "Ми на фронті. Не витримаємо ці роки, провалимося, значить, треба буде до складу якоїсь держави йти", - Лукашенко - чиновникам - Цензор.НЕТ 2401
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на якому ти фронті, проститутка вусата? ти в кремльовському борделі, одна з підстилок, яка стає в позу при першому наказі
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Чё , тамбовский фуфлыжник , малёхо мовы научился ? Молодца . Если шо , за хорошего раба у меня будешь .
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ДАвай входь до нас, тим паче що половина земель Білорусі є стародавніми землями України-Русі. Так що тільки в склад України, але не зараз. Років через 10-15, щоб Україна змогла вас перетравити разом із Кубанню і Таганрогом.

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Президентом кого предлагаете поставить?
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Это только в парашестанских колониях президентов "ставят" , а не избирают .
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Ну так кого лично Вы предлагаете поставить? чё непонятного?
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Я могу предложить проголосовать за одного из кандидатов , а не "поставить" ? Чё непонятного ?
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В смысле кого президентом поставить? Мы ж не Рашка. Кого народ выберет, тот и будет.
А вообще идея объединения Украины и Беларуси вряд ли прокатит. Слишком уж чекисты глубоко запустили в Беларусь свои когти. Даже если Батька куда и рыпнеться, его или убьют, или устроят ему беларусский Лугандон.
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Порошенка звісно. А кого ж іще?? Поки у нас немає іншої кандидатури кращої за нього. Через 5 років думаю з'явиться.
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Старая песня - типа больше некого. У нас тоже многие из этих соображений голосуют.
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У вас, шо 20 лет война с рашкой? Хотя сказал ваш президент - мы на фронте.
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Хотите сказать, что кроме войны других оправданий в космосе не существует? Везде актуальны свои нюансы.
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Ця технологія називається "Кто если не Путин". Була успішно застосована в Рашці, а у нас як завжди її мавпують.
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Липецьк входив до території Чернігівського Князівства...
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Янык 2))) та давно он продался... пытаются втянуть ЕС в очережную авантюру мол я ж не против)
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бацька по-тихому сдаёт Беларусь кацапедам....
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Беларусь в состав Украины! Бо и там, и там Русь!
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А как Вы определяете, кто при объединении входит в состав, а кто принимает?
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Та это в принципе значения не имеет, но я почему-то уверен, что мы однажды объединимся. Я почему-то уверен, что ЕС начнёт делиться, а нам в это время хорошо бы объединиться. Представляешь рокировочка? Но опять же это если мы поумнеем, а если начнём спорить кто кому старший брат, то сам понимаешь.
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Интересный фортель придумал усатый.Вы,говорит, говноеды, технологические процессы нарушаете и тем самым заставляете меня Белорусь врагам отдать.Шикарный полет мысли и отмазка железная.
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Не обращайте внимания на пустобрёха. Набивает себе цену. Завтра скажет - "я такога не гаварыл, эта фальшыука, зделаная у Польшы", как это было хер знает сколько раз. Для нас, что он сказал, что собака пролаяла. Только за кордоном на это ведутся.
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Придурку надо показать фильм о Муссолини Бенито, пусть получит урок истории
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Не совсем понятно, что имел ввиду этот губернатор Беларуской области Западного федерального округа РФ.... Типо он намекает на выход из состава России и на присоединение к Польши или ЕС?
За такой сепаратизм, Кремль поотрывает усы этому плешивому таракану)))
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Не совсем понятно, что имел ввиду этот губернатор Беларуской области Западного федерального округа РФ.... Типо он намекает на выход из состава России и на присоединение к Польши или ЕС?
За такой сепаратизм, Кремль поотрывает усы этому плешивому таракану)))
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомРоссия может развязать войну в Беларуси по тому же сценарию, что и в Украине, - Лукашенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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