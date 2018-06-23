 Россия может развязать войну в Беларуси по тому же сценарию, что и в Украине, - Лукашенко. ВИДЕО

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Шкловский район страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ОНТ.
Слова Лукашенко звучат в репортаже на отметке 7:35
Лукашенко напомнил, что в некоторых странах за нарушения технологий сажают в тюрьму и увольняют. "Слушайте, мы уже не в советские времена живем, когда мы собирались на пленумы и друг-друга уговаривали. Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдем по миру без штанов", - заметил Лукашенко. Он подчеркнул, что все поставленные задачи нужно выполнять
"Причина одна невыполнение - смерть. Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну как в Украине", - сказал Лукашенко.
В официальный отчет о поездке эти слова Лукашенко не включены.
А у них норм. А вы говорите, что порох-барыга.
Вот вам барыга вонючий. Страну продал и сидит 20 лет у власти. Прямо предлагает в рашку вступать.
А вообще идея объединения Украины и Беларуси вряд ли прокатит. Слишком уж чекисты глубоко запустили в Беларусь свои когти. Даже если Батька куда и рыпнеться, его или убьют, или устроят ему беларусский Лугандон.
За такой сепаратизм, Кремль поотрывает усы этому плешивому таракану)))
За такой сепаратизм, Кремль поотрывает усы этому плешивому таракану)))