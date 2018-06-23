 "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет в состав какого-то государства идти", - Лукашенко - чиновникам. ВИДЕО

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Шкловский район страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ОНТ.
Слова Лукашенко звучат в репортаже на отметке 7:35
Лукашенко напомнил, что в некоторых странах за нарушения технологий сажают в тюрьму и увольняют. "Слушайте, мы уже не в советские времена живем, когда мы собирались на пленумы и друг-друга уговаривали. Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдем по миру без штанов", - заметил Лукашенко. Он подчеркнул, что все поставленные задачи нужно выполнять
"Причина одна невыполнение - смерть. Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну как в Украине", - сказал Лукашенко.
В официальный отчет о поездке эти слова Лукашенко не включены.
Это должно касаться и Украины, а то у нас так называемые капиталисты, бизнесмены не несут никакой ответственности, творят беспредел, страдают люди и природа, доходит до стихийных восстаний людей.
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
"Сливал" России свой народ. (с)
Что погибают царства
Не оттого, что тяжек быт
Или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
Что люди царства своего
Не уважают больше. (с)
Епать-тарахтеть, шо оно несет?
этот деятель есть Предатель .
скоро начнет уверять народ в том , что нужно идти в состав параши .
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Сам докладав усіх зусиль для консервації совка, а тут раптом виявилося, що все не так
Сам постійно збирав усякі наради де повчав усіх і всього, а тут раптом про "пленуми"
Припекло. Кацапія в скрутній економічній ситуації може кинути своїм рабам Білорусь_НАШ!!! І вони забудуть про хліб. Лукашенко, напевне, побоюється такого сценарію. А ще, звісно, "пільгові" ціна на вуглеводні можуть зникнути -- самим кацапам не вистачає.
Цей блок мав би сприяння від Заходу, зокрема США.
Это не кастовое государство, даже не паханат, а просто банда!
Хоча є один варіянт: Московия розвалиться і картопляник розмірковує - де ще його приймуть. аби коштами забеспечували, але в управління не лізли.
Письмо из армии:
" Служба проходит спокойно. Нас тут учат убирать снег-грязь и садить-копать-чистить-варить бульбу. Так что если враг нападет.... мы ему и дорогу расчистим и жрать приготовим...."
Даже независимая Америка пропутинского президента выбрала.
"Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут делать ничего, кроме как разговаривать на белорусском языке, потому, что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык - бедный язык. В мире существует только два великих языка - русский и английский".
"Народная газета", 1.12.1994 г.
"Найдите хоть одну фразу, где я пренебрежительно отозвался о белорусском языке. Найдите и покажите. Не найдете. Я уплачу миллион долларов! Найдите. И мне пришлите".
"Независимая газета", 29.05.1997 г.
"Мы что, на белорусском языке будем изучать современную физику, математику, экономику? На белорусском языке трудно сформулировать понятия в естественных науках…".
"Советская Белоруссия", 8.02.2001 г.
А у них норм. А вы говорите, что порох-барыга.
Вот вам барыга вонючий. Страну продал и сидит 20 лет у власти. Прямо предлагает в рашку вступать.