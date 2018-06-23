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Все про:Беларусь (2690) Лукашенко (1612) экономика (3442)

 "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет в состав какого-то государства идти", - Лукашенко - чиновникам. ВИДЕО

Александр Лукашенко потребовал качественной работы в сельском хозяйстве и допустил, что если поставленные задачи выполняться не будут, то Беларусь может войти в состав "какого-то государства".

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Шкловский район страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ОНТ.

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Слова Лукашенко звучат в репортаже на отметке 7:35

Лукашенко напомнил, что в некоторых странах за нарушения технологий сажают в тюрьму и увольняют. "Слушайте, мы уже не в советские времена живем, когда мы собирались на пленумы и друг-друга уговаривали. Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдем по миру без штанов", - заметил Лукашенко. Он подчеркнул, что все поставленные задачи нужно выполнять

"Причина одна невыполнение - смерть. Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну как в Украине", - сказал Лукашенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы уйдем на Запад и у нас все будет хорошо, а Россия утонет", - белорусы о девальвации национальной валюты и российского рубля. ВИДЕО

В официальный отчет о поездке эти слова Лукашенко не включены.

Источник: https://censor.net.ua/v3073141
 
   
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ну в составе таёжного союза как минимум ...
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Только вот оно что браты, постарайтесь не повторять наших ошибок.
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Да, не дайте Луке сбежать в Ростов. Сразу на фонарь...
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А какая перспектива у белорусов?Гражданского общества у них нет,обычный советский народ,который живет под руководством Грыгорыча,а перестанет он руководить,там все развалится,начнется деребан собственности и бандитизм,мечты о Европе некоторых либеральных фантазеров не имеют ничего общего с реальностью
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И это говорит президент страны да его гнать в шею разворовал а теперь чтобы скрыть решил сдать Беларусь рашке "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти", - Лукашенко - чиновникам - Цензор.НЕТ 5980
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То есть вариант смены президента на более молодого, прогрессивного, который может что-то изменить, он даже не расматривает?)
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Рассматривает. И мы его знаем, "молодого"
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нет. Или Батька, или все строем в рашку вступаем и всё равно батька
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Лукашенко не інакше, як зібрався вступати до складу Речі Посполитої.
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а кто на сябров нападать собирается ? духовный братский народ или злые пиндосы ?
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Да мы из Украины и нападём, инфа 100%. Запилим ГНР и БНР (Гомельская и Брестская народные республики, или объединённо Гомбрест). А дальше - Минск наш! "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти", - Лукашенко - чиновникам - Цензор.НЕТ 3438
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Лука увидел что где лаптемордые - там только разруха, нищета, голод и другие ''прелести'' скотокацапского ''мира''
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Лукашенко напомнил, что в некоторых странах за нарушения технологий сажают в тюрьму и увольняют.

Это должно касаться и Украины, а то у нас так называемые капиталисты, бизнесмены не несут никакой ответственности, творят беспредел, страдают люди и природа, доходит до стихийных восстаний людей.
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В некоторых, немногих отраслях его волшебный пендель помогает. Вот только что допил бутылку бацькиново "Жыгулеускае" - вкусно! Лучше только наши "Жигули - барное" укрпивкома))
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О славе прошлой - и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
"Сливал" России свой народ. (с)
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Вселенский опыт говорит,
Что погибают царства
Не оттого, что тяжек быт
Или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
Что люди царства своего
Не уважают больше. (с)
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Трудно Белазом картошку копать, - ешьте сметану ити вашу мать.
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Ипать колотить.. Бацька распоясался. И куда главный "бульбовод" собрался в рЫфляндию или Вейшнорию.
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хосподя, каждое восточно-европейское болото себя волшебным королевством считает... "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти", - Лукашенко - чиновникам - Цензор.НЕТ 6886 сказал бы честно - кацапы опять кредиты под закупку их же нефти давать не хотят. Но нет, обязательно надо это завуалировать, прикрываясь пафосной риторикой... "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти", - Лукашенко - чиновникам - Цензор.НЕТ 3606 Каждые три года этот цирк с конями, чтобы потом "Нас с Россией никому не поссорить!"
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лукавый намекает что минимордор объединится с мордором? так это давно произошло уже.
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Навпаки: він лякає, що це може статися реальністю. А цього не хоче ні він, ані його громадяни. Але злізати з голки вуглеводневих_наркотиків буде дуже важко.
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Фсем капать картошку, а то путин нападє!!!
Епать-тарахтеть, шо оно несет? "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти", - Лукашенко - чиновникам - Цензор.НЕТ 1520
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Это уже пародия, а я лично слышал про дождь...
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шутник Лукашенко, он давно отдал судьбу страны в руки Москвы и теперь строит из себя Президента а не российского губернатора кем он сейчас и является.
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Хоть хитрожопый Лука и правильно говорит - "в Украине", он прокацапская пешка.
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он не дебил..
этот деятель есть Предатель .
скоро начнет уверять народ в том , что нужно идти в состав параши .
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Под ручку с Додоном отправляйся в горки-9 на пожизненное содержание, а народ Беларуси и Молдовы сам знает куда входить и с кем идти
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"...Слухайте, ми вже не в радянські часи живемо, коли ми збиралися на пленуми і одне одного вмовляли..."
===
Сам докладав усіх зусиль для консервації совка, а тут раптом виявилося, що все не так
Сам постійно збирав усякі наради де повчав усіх і всього, а тут раптом про "пленуми"
Припекло. Кацапія в скрутній економічній ситуації може кинути своїм рабам Білорусь_НАШ!!! І вони забудуть про хліб. Лукашенко, напевне, побоюється такого сценарію. А ще, звісно, "пільгові" ціна на вуглеводні можуть зникнути -- самим кацапам не вистачає.
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Eto kak poniat sto rosija produkty nepokupajet?Vot i ploxo kogda export idiot prakticeski v odnu stranu
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Куда может председатель колхоза "Беларусь" своих колхозников завести? только туда ближе к ленину и сталину "Ми на фронті. Не витримаємо ці роки, провалимося, значить, треба буде або до складу якоїсь держави йти", - Лукашенко - чиновникам - Цензор.НЕТ 5162
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В этом колхозе все звеньевые работники состоят на службе в ФСБ России "Ми на фронті. Не витримаємо ці роки, провалимося, значить, треба буде або до складу якоїсь держави йти", - Лукашенко - чиновникам - Цензор.НЕТ 2848
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Колю Лукашенко жалко,он такой ранимый,испортят пацана
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Надаю Лукашенкові ідею (поки не пізно): Балто-Чорноморська смуга держав. (по суті, ВКЛ+Румунія+можливо_Грузія)

Цей блок мав би сприяння від Заходу, зокрема США.
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Мент получает пенсию в 45 лет 30 тыс руб,а профессор в 60, 15 тыс-и все потому, что мент бьет в морду за Путина, а профессор только подпевает песню о величии вождя, который поет депутат, получающий пенсию в 250 тыс!
Это не кастовое государство, даже не паханат, а просто банда!
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А академік Кадиров? Також в 60? І також на 15тис.рублєй? Він же, чей, не останній в хорі "о_вЄлічіі_вождя". Передайте, щоб хоч цьому академікові дали достойну пенсію, бо Роллс_Ройси не зможе заправляти
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Ну до якої держави - тут картопляник лукавить, вибору в нього немає.
Хоча є один варіянт: Московия розвалиться і картопляник розмірковує - де ще його приймуть. аби коштами забеспечували, але в управління не лізли.
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Ліпше б вона "вєрнулась" на своє ліжко і продовжувала симулювати.
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А може вона хоче, як Рузвельт...в інвалідному візку...
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" ...Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти", - Лукашенко - чиновникам...." Неужели США возьмут её новым штатом?!?!?! ....США ведь тоже "какое то ", а лука не уточнил в состав какого.
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" ...Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти", - Лукашенко - чиновникам...." Неужели США возьмут её новым штатом?!?!?! ....США ведь тоже "какое то ", а лука не уточнил в состав какого.
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Ocen priuvelicen jest ruski rynokJesli posmotret v danyje tak Polsa gorazdo bolse importirovajet cem rosija.Net u ruskix deneg tak ja ponimaju i potom icet povod stob nepokupat s Belorusiji produkty
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Живе Беларусь !!! сябры , вы нам только ШЕПНИТЕ , мы на помощь придем !!!
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ага, а впереди всех, на танке, сам форумный тролль граздич василий "Ми на фронті. Не витримаємо ці роки, провалимося, значить, треба буде або до складу якоїсь держави йти", - Лукашенко - чиновникам - Цензор.НЕТ 5358
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Надо было раньше отделяться от парашки,но связки не дают...а то как наш кучма сидел на двух стульях и в итоге Украина в болоте оказалась
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если реализатор научится писать собственные комменты , ему не надо будет размещать под своим именем ворованные картинки
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чому до якоїсь? кажи вже прямо до якої саме у разі чого зібрався, а то білоруси ще фантазувати почнусь
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***
Письмо из армии:
" Служба проходит спокойно. Нас тут учат убирать снег-грязь и садить-копать-чистить-варить бульбу. Так что если враг нападет.... мы ему и дорогу расчистим и жрать приготовим...."
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Все под кем-то ходят. Не переживай, батька.
Даже независимая Америка пропутинского президента выбрала.
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- Білоруська мова є чернігівським діалектом української мови. Російська мова мовою, як такою не є, бо в ній нема діалектів, а матюки діалектом не є. Росіяни, які вважають себе слов'янами є фактично здеградованими українцями, що ні на які діалекти крім києво полтавського, що є основою державної літературної мови України, не заслуговують...от і уявіть собі...
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У вснх диктаторов рано или поздно наступает кризис жанра. Бацька не исключение.
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Он хотя бы не пустомеля, и не брехло, как шоколадный клоун.
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"Газета" приводит слова Лукашенко: "Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык - бедный язык. В мире существует только два великих языка - русский и английский". Источник: https://censor.net.ua/n68108
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В принципе согласен. Посмотрите что с вами сделал бандеризм. А какой добрый народ был.
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Лукашэнка пра нашу мову:

"Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут делать ничего, кроме как разговаривать на белорусском языке, потому, что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык - бедный язык. В мире существует только два великих языка - русский и английский".

"Народная газета", 1.12.1994 г.

"Найдите хоть одну фразу, где я пренебрежительно отозвался о белорусском языке. Найдите и покажите. Не найдете. Я уплачу миллион долларов! Найдите. И мне пришлите".

"Независимая газета", 29.05.1997 г.

"Мы что, на белорусском языке будем изучать современную физику, математику, экономику? На белорусском языке трудно сформулировать понятия в естественных науках…".

"Советская Белоруссия", 8.02.2001 г.
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Если они не скачут - возможно они москали.
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Да и у вас тоже, похоже скакалки поотрывали.
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Аваков вам и какалку испортить может, легко. Он же гей. Какие скакания после этого, ужас.
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вмєстє с паявлєнієм русскава чєлавєка паявляіцца тєма г.вна і гєєв...
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Хоть бы на гей-парад сходили что-ли. Что с вами нерабы?
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можна подумати БССР зараз незалежна держава
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Какой позор. Вот за одну эту фразу, за это допущение уже по идее статья должна грозить, суд, импичмент итп.
А у них норм. А вы говорите, что порох-барыга.
Вот вам барыга вонючий. Страну продал и сидит 20 лет у власти. Прямо предлагает в рашку вступать.
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Вольное толкование ситуации в экономике с его стороны, вольная интерпретация его слов с Вашей стороны.
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Лука так своим чиновникам пытается объяснить понятным языком что "лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме".
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет в состав какого-то государства идти", - Лукашенко - чиновникам. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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