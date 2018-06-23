EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  1510  43
Все про:Одесская область (1502) Нацполиция (7665) стрельба (2270) психиатрия (64)

 В результате спецоперации на Одесчине задержан мужчина, который бросил шумовую гранату в сторону полицейских и стрелял по ним из ружья. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали жителя села Курисово Лиманского района Одесской области, который выстрелил из обреза охотничьего ружья в полицейского, а также бросил в сотрудников полиции шумовую гранату.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Смотрите: Пограничники на Луганщине применили оружие для остановки автомобиля с нарушителями. ФОТО

В субботу в полицию поступило сообщение от врача о том, что, прибыв в с.Курисово на вызов к 35-летнему психически больному мужчине, который находится на учете как наркозависимый, медики заметили в доме ружье.

На место прибыли сотрудники полиции. Увидев правоохранителей, мужчина закрылся в доме и бросил в полицейских шумовую гранату. Затем он выстрелил из ружья в сторону правоохранителей, в результате чего офицер полиции получил дробовое ранение левого предплечья и туловища.

В результате спецоперации на Одесчине задержан мужчина, который бросил шумовую гранату в сторону полицейских и стрелял по ним из ружья 01

В помещении вместе с нарушителем находилась его мать, указали в полиции.

Правоохранители эвакуировали население с периметра проведения спецоперации "Гром" и задержали мужчину.

В результате спецоперации на Одесчине задержан мужчина, который бросил шумовую гранату в сторону полицейских и стрелял по ним из ружья 02

"В результате спецоперации злоумышленник задержан. Среди гражданского населения никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления. Проводится расследование. Оперативный план "Гром" завершен", - проинформировали в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МОЗ назвали наиболее частые виды психических расстройств в Украине

В результате спецоперации на Одесчине задержан мужчина, который бросил шумовую гранату в сторону полицейских и стрелял по ним из ружья 03
В результате спецоперации на Одесчине задержан мужчина, который бросил шумовую гранату в сторону полицейских и стрелял по ним из ружья 01

По факту ранения полицейского начато уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3073137
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рулять професійні скоординовані дії- а твій "топор" здатен тільки дров нарубати. І то в умілих руках.
 показать весь комментарий
 
 
костян после тебя совковая пропаганда будет елозить убийство топором галана и прочих совковых героев
 показать весь комментарий
 
Я бы в своем доме тоже топором встречал всяких в масках.
Хотя растяжки и МГ42 на чердаке тоже не плохо.
 показать весь комментарий
 
 
Цікавить одне- хто медиків викликах, а не відразу поліцію.
 показать весь комментарий
 
У пропагандонів немає правди- самі маніпуляції. Та і до кисіля/солов'я тобі далеко, хоч ти і намагаєшся кісточку заробити, як вони.
 показать весь комментарий
 
Мне больше "нравится" как эти липовые "типа-пАтриоты", нанятого рыгами бухаря защищают (того которому Пашинский жопу прострелил когда тот (химикус или как там его) на него с бутылкой стартовал)...!... Унаслідок спецоперації на Одещині затримано чоловіка, який кинув шумову гранату в бік поліцейських і стріляв по них із рушниці - Цензор.НЕТ 4153
 показать весь комментарий
 
 
костян, а где сливко, который топором и пилой кромсал совковых пионеров?
 показать весь комментарий
 
на крысме:1. Пропагандонша крымскотатарского канала "Миллет", созданного оккупантами вместо закрытых ими телеканалов, рассказала, что на пляжах Гурзуфа по-прежнему много мазута, о ликвидации которого оккупанты отчитались ещё 14 июня. Кроме того, продажная крыса заострила внимание на том, что на пляжах "МНОГО ЛЮДЕЙ", при этом указывала рукой в сторону почти пустого побережья https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010431846247817216 .2. Процветание в говени: прибыль севастопольских предприятий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 82,6%. С убытками сработали 44,2% предприятий. По Крыму с убытками сработали почти 44% предприятий, а сумма убытков выросла на треть http://podpricelom.com.ua/read/economy/prybyl-sevastopolskyh-predpryyatyj-upala-na-80.html3. Оккупанты отжимают крупный бизнес в Балаклаве в пользу понаехавших: "Суд принял решение о сносе украинских новостроев на набережной Балаклавы. Многих в Севастополе это обрадовало, но радость может оказаться преждевременной: по словам собственника и его юристов, сноса не будет - здания просто отжимают для своих. Владельцу ежедневно звонят неизвестные и обещают решить проблему с властями в обмен на продажу зданий за копейки. В последнее время новости о том, что правительство требует снести те или иные здания, появляются все чаще. По большей части это дорогие объекты недвижимости и прибыльные предприятия", - сообщают пропагандоны http://primechaniya.ru/home/news/iyun-2018/moi-zdaniya-otzhimayut-dlya-svoih/ .4. На симферопольском паблике разместили дооккупационное фото переполненного людьми ЖД вокзала, что вызвало вот такую реакцию в комментариях: "Я такую толпу на вокзале уже 4 года не видел", "Что-то народу больно много", "Судя по отсутствию конченного забора, то этому фото точно больше года", "На автобусах еще желтый номер. Фото до революции!", "Попытка вдохновения", "Вот у меня тоже вопрос, как и у выше отписавшихся. Разными постами восхищаться настоящим временем, и при этом прикладывать фото из времени, которое переделывают. Зачем? То фото набережной в нестриженых и нерубленых ивах, то красоты бульвара Франко с билбордами изобилия мобильной связи, которой давно нет. Теперь многолюдный вокзал. Зачем???? Или все настолько ***, что и показать сейчас нечего, кроме памятника императрицы и солдата? Ведь остались же ещё НЕТРОНУТЫЕ и красивые места в Симферополе. Я их знаю, как и другие симферопольцы, крымчане тоже", "Ну пока, видно, что-то не находятся. Искала вот только что фото, и могу сказать, что почти все старые", "Значит пока будем ностальгировать, глядя на старые фото" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010446695937781762 (фото и скрин).
5. Жители Крыма продолжают обсуждать появление все новых и новых заборов: "Если посчитать километраж заборов, которые у нас появились за последние пару лет, станет дурно", "(Пропагандон Сандрик из Судака, понаехавший в Крым до оккупации, пишет) Слушайте, вы как будто из Севастополя не выезжали никогда? На Кубани, в Ставрополье, в Ростовской области - везде такое и уже несколько лет. Это нормально", "Это ненормально! Все сдохнут в этой клетке, ибо убежать не смогут", "Я тоже против заборов. Ходила на праздники в город. Ушла злая и расстроенная. Не праздник, а загончики для скота!", "Это нездоровая тенденция. Я мечтаю о свободной россии, где на вокзалах нет заборов, где при переезде из одного региона в другой тебя не шмонают менты, и ты не проходишь паспортный контроль, как при въезде в другую страну, и где не надо вставать на регистрационный учет", "Те, кто внутри, оказываются в ловушке", "Это ненормально! Заборы эти вредны, небезопасны и просто уродливы", "Ещё одно доказательство в пользу звания «полицейское государство». В мирной цивилизованной стране не нужны решетки", "Спасибо, что не колючая проволока… пока", "Приучают всех к решётке", "Замуровали, демоны!", "Остров клеток и заборов", "Да, позорище, конечно!". Больше комментариев + фоторепортаж смотрите по ссылке https://ru.krymr.com/a/29314313.html
6. Вчера по "Крым-24" одна крыса из "днр" (так назвали ОРДЛО) сказала, что "при Украине она", твари кусок, "к морю попасть не могла в Алуште из-за заборов, а теперь всё класс". Рожи таких уродов надо запоминать! Крымский зомбоящик все дальше от реальности!7. Рывок в развитии банковского дела в Крыму озадачил банкиров Швейцарии своей недостижимостью: "В чёрный список РНКБ!!! Обновили все терминалы и теперь нельзя просто пополнить карту РНКБ по номеру, нужно обязательно иметь свою карту!!! Вставить её и ввести пин, только потом можно работать с терминалом! Теперь ни оплатить счета, ничего ни купить без карты РНКБ. Вонючий банк в край оборзел, навязывая нам свои карты!!!". Комментарии: "О, да, самый бестолковый банк, который я встречал. А после замены терминалов вообще хрень полная", "Жгите их отделения! Сносите бульдозерами банкоматы!! Мочите работников лопатами и кирками!!!", "Вы еще с Генбанком не связывались. Самый галимый в Крыму!!!", "Интересно, а как теперь пополнить карту Сбербанка? Через кассу, что ли? Дебилизм", "Да, все так и есть. Позвонила в банк. Менеджер все подтвердила. Они уже там стонут от количества народа в кассу. Все орут, ругаются, нервничают. В общем, в банках писец, и такое ТОЛЬКО В КРЫМУ!!!!!!!!!!!!!!!!" https://twitter.com/KrimRt/status/1009025901038841856 (скрин).
8. В Ялте разводят русофобию и вот это вот всё: "Я ялтинка, и я не люблю, когда разпи…здивают мою родину. Не перевариваю этот бардак на набережной, не могу смириться с этим мраком, ненавижу чинуш, которые превратили Ялту в рынок. Ненавижу вырубку деревьев и безнаказанность, угробленную медицину и нищих врачей, хамов повсеместно, коррупцию, неподъемные цены на все, поддельные лекарства в аптеках, моратории на все, принятые непонятно кем, вранье министров всех рангов и направлений, особенно министров курорта. Рулят бандюки в Крыму. Нищенские пенсии и зарплаты, повышение пенсионного возраста, пьяные менты-убийцы на дорогах, налоги на жизнь и недвижку. Обо мне и моих детях никто не позаботился в "супер державе". А теперь я им еще и должна? Чтобы их детки в шампанском купались и мою Роснефть растаскивали по афшерам? В Лондоне! Много можно перечислять, но за это сажают! Оказывается, о таком нельзя говорить! Это плохо? Но думать и понимать, анализировать и сопоставлять можно! Просто не пиликать" https://twitter.com/KrimRt/status/1007555325891891200 (скрин).9. Понаехавшие "амыжыбратья" увидели магазин с названием "Світанок" и задали вопрос: "Что означает название магазина?". Ответы: "Рассвет", "Означает неграмотность автора", "(Пишет очень активный на крымских пабликах ольгинец) А почему по-нормальному не написать «Рассвет»?", "А почему «БургерКинг» по всему миру не называются «Король бутербродов»? Это собственное название, от местоположения или языка, на котором говорят в данной местности, оно не меняется" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010483360051933184 (фото-скрин).
10. Вот смотрю я на все эти пенсионные возрасты, НДС, цены на бензин и т.д. И снова хочу задать все тот же вопрос, который задаю 5-ый год: НУ КАК ВАМ НАШ КРИМ? Кстати, в РПЦ заявили, что повышение пенсионного возраста - это наказание за грехи https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010467802644443136 (скрин).
11. Люблю смотреть новости россии. Это что-то среднее между фантастикой, реальностью и настоящей российской мечтой - всех поиметь!!!
12. 1) Да хоть камни с неба; 2) Главное, что нет войны; 3) А у "хохлов" еще хуже; 4) Эх, сейчас хотя бы как у "хохлов"; - Вата находится здесь -; 5) Ну и что, что земля засолилась? Это на зиму; 6) Почему у "хохлов" есть еда?; 7) Пойду в очередь за талонами на талоны за едой и водой…13. Как же я ненавижу все российское! Так бы взял за кокошник и об коленку, а потом за ножку и об стеночку!P.S. "Наблюдая за изменениями в Ялте за 4 года, страшно представить, что будет с городом через 10 лет. Активная молодежь выбирает чемоданы".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
 показать весь комментарий
 
 
почему в заголовке одесчине а в тексте одесская область..
 показать весь комментарий
 
Бо це означає Одесу та область, кацапчику...
 показать весь комментарий
 
А можна поцікавитись,а з яких таки куйов у нарколиги є ружжо,та ще й шумова граната? Чим там взагалі займається участковий,чи його там просто нема?
 показать весь комментарий
 
Хорошо что его не пристрелили и оставили в живых! Когда его опять освободят ему нужно будет закончить кровавую жатву среди полицейских и граждан-детей! Думаю он учтет опыт поимки и в следующий раз не даст себя быстро поймать а успеет душ 10 отправить на тот свет!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
В США полицейские сразу-бы такого козла застрелии. И в Германии застрелили-бы, и в Голландии, и в Польше, и в Чехии, и в Словакии и тд. и тп.
А у нас в долбаной полуевропе-полукацапии пожурят и простят через самый гуманный "суд" в мире за 2 000 или 20 000 долларов.
А человека, который на базаре спистил три морковки наш украинский самый гуманный суд в мире засудит на 6 лет только за то, что у нищего нет 2 000 или 20 000 долларов от судей откупиться.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
 показать весь комментарий
 
Это вирус скацапнячего сайта а не реклама
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Этот Человек достоин УВАЖЕНИЯ !!! Унаслідок спецоперації на Одещині затримано чоловіка, який кинув шумову гранату в бік поліцейських і стріляв по них із рушниці - Цензор.НЕТ 8376
 показать весь комментарий
 
Странно как то. Почему он задержан, а не застрелен как бешенная сабака, при оказании сопротивления полиции? Как только он вскинул обрез, так сразу же должен был быть нашпигован пулями по самое не хочу.
 показать весь комментарий
 
Вот что, блин, раздражает. Тех, кто стрелял в полицейски в Одессе задерживат. Тех, кто стрелял в болельщиков из-за спин полицейских - нет. Выходит так, что полиция усиленно печется о своей безопасности, а не о безопасности граждан.
 показать весь комментарий
 
Ему место в психушке или в земле.
Иначе долго не проживет.
Если не копы подстрелят, то свои сельчане замочат.
 показать весь комментарий
 
Просто так в мусоров не стреляют - значит было за шо.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ результате спецоперации на Одесчине задержан мужчина, который бросил шумовую гранату в сторону полицейских и стрелял по ним из ружья. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх