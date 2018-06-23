 В результате спецоперации на Одесчине задержан мужчина, который бросил шумовую гранату в сторону полицейских и стрелял по ним из ружья. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.
В субботу в полицию поступило сообщение от врача о том, что, прибыв в с.Курисово на вызов к 35-летнему психически больному мужчине, который находится на учете как наркозависимый, медики заметили в доме ружье.
На место прибыли сотрудники полиции. Увидев правоохранителей, мужчина закрылся в доме и бросил в полицейских шумовую гранату. Затем он выстрелил из ружья в сторону правоохранителей, в результате чего офицер полиции получил дробовое ранение левого предплечья и туловища.
В помещении вместе с нарушителем находилась его мать, указали в полиции.
Правоохранители эвакуировали население с периметра проведения спецоперации "Гром" и задержали мужчину.
"В результате спецоперации злоумышленник задержан. Среди гражданского населения никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления. Проводится расследование. Оперативный план "Гром" завершен", - проинформировали в полиции.
По факту ранения полицейского начато уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Хотя растяжки и МГ42 на чердаке тоже не плохо.
5. Жители Крыма продолжают обсуждать появление все новых и новых заборов: "Если посчитать километраж заборов, которые у нас появились за последние пару лет, станет дурно", "(Пропагандон Сандрик из Судака, понаехавший в Крым до оккупации, пишет) Слушайте, вы как будто из Севастополя не выезжали никогда? На Кубани, в Ставрополье, в Ростовской области - везде такое и уже несколько лет. Это нормально", "Это ненормально! Все сдохнут в этой клетке, ибо убежать не смогут", "Я тоже против заборов. Ходила на праздники в город. Ушла злая и расстроенная. Не праздник, а загончики для скота!", "Это нездоровая тенденция. Я мечтаю о свободной россии, где на вокзалах нет заборов, где при переезде из одного региона в другой тебя не шмонают менты, и ты не проходишь паспортный контроль, как при въезде в другую страну, и где не надо вставать на регистрационный учет", "Те, кто внутри, оказываются в ловушке", "Это ненормально! Заборы эти вредны, небезопасны и просто уродливы", "Ещё одно доказательство в пользу звания «полицейское государство». В мирной цивилизованной стране не нужны решетки", "Спасибо, что не колючая проволока… пока", "Приучают всех к решётке", "Замуровали, демоны!", "Остров клеток и заборов", "Да, позорище, конечно!". Больше комментариев + фоторепортаж смотрите по ссылке https://ru.krymr.com/a/29314313.html
6. Вчера по "Крым-24" одна крыса из "днр" (так назвали ОРДЛО) сказала, что "при Украине она", твари кусок, "к морю попасть не могла в Алуште из-за заборов, а теперь всё класс". Рожи таких уродов надо запоминать! Крымский зомбоящик все дальше от реальности!7. Рывок в развитии банковского дела в Крыму озадачил банкиров Швейцарии своей недостижимостью: "В чёрный список РНКБ!!! Обновили все терминалы и теперь нельзя просто пополнить карту РНКБ по номеру, нужно обязательно иметь свою карту!!! Вставить её и ввести пин, только потом можно работать с терминалом! Теперь ни оплатить счета, ничего ни купить без карты РНКБ. Вонючий банк в край оборзел, навязывая нам свои карты!!!". Комментарии: "О, да, самый бестолковый банк, который я встречал. А после замены терминалов вообще хрень полная", "Жгите их отделения! Сносите бульдозерами банкоматы!! Мочите работников лопатами и кирками!!!", "Вы еще с Генбанком не связывались. Самый галимый в Крыму!!!", "Интересно, а как теперь пополнить карту Сбербанка? Через кассу, что ли? Дебилизм", "Да, все так и есть. Позвонила в банк. Менеджер все подтвердила. Они уже там стонут от количества народа в кассу. Все орут, ругаются, нервничают. В общем, в банках писец, и такое ТОЛЬКО В КРЫМУ!!!!!!!!!!!!!!!!" https://twitter.com/KrimRt/status/1009025901038841856 (скрин).
8. В Ялте разводят русофобию и вот это вот всё: "Я ялтинка, и я не люблю, когда разпи…здивают мою родину. Не перевариваю этот бардак на набережной, не могу смириться с этим мраком, ненавижу чинуш, которые превратили Ялту в рынок. Ненавижу вырубку деревьев и безнаказанность, угробленную медицину и нищих врачей, хамов повсеместно, коррупцию, неподъемные цены на все, поддельные лекарства в аптеках, моратории на все, принятые непонятно кем, вранье министров всех рангов и направлений, особенно министров курорта. Рулят бандюки в Крыму. Нищенские пенсии и зарплаты, повышение пенсионного возраста, пьяные менты-убийцы на дорогах, налоги на жизнь и недвижку. Обо мне и моих детях никто не позаботился в "супер державе". А теперь я им еще и должна? Чтобы их детки в шампанском купались и мою Роснефть растаскивали по афшерам? В Лондоне! Много можно перечислять, но за это сажают! Оказывается, о таком нельзя говорить! Это плохо? Но думать и понимать, анализировать и сопоставлять можно! Просто не пиликать" https://twitter.com/KrimRt/status/1007555325891891200 (скрин).9. Понаехавшие "амыжыбратья" увидели магазин с названием "Світанок" и задали вопрос: "Что означает название магазина?". Ответы: "Рассвет", "Означает неграмотность автора", "(Пишет очень активный на крымских пабликах ольгинец) А почему по-нормальному не написать «Рассвет»?", "А почему «БургерКинг» по всему миру не называются «Король бутербродов»? Это собственное название, от местоположения или языка, на котором говорят в данной местности, оно не меняется" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010483360051933184 (фото-скрин).
10. Вот смотрю я на все эти пенсионные возрасты, НДС, цены на бензин и т.д. И снова хочу задать все тот же вопрос, который задаю 5-ый год: НУ КАК ВАМ НАШ КРИМ? Кстати, в РПЦ заявили, что повышение пенсионного возраста - это наказание за грехи https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010467802644443136 (скрин).
11. Люблю смотреть новости россии. Это что-то среднее между фантастикой, реальностью и настоящей российской мечтой - всех поиметь!!!
12. 1) Да хоть камни с неба; 2) Главное, что нет войны; 3) А у "хохлов" еще хуже; 4) Эх, сейчас хотя бы как у "хохлов"; - Вата находится здесь -; 5) Ну и что, что земля засолилась? Это на зиму; 6) Почему у "хохлов" есть еда?; 7) Пойду в очередь за талонами на талоны за едой и водой…13. Как же я ненавижу все российское! Так бы взял за кокошник и об коленку, а потом за ножку и об стеночку!P.S. "Наблюдая за изменениями в Ялте за 4 года, страшно представить, что будет с городом через 10 лет. Активная молодежь выбирает чемоданы".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
А у нас в долбаной полуевропе-полукацапии пожурят и простят через самый гуманный "суд" в мире за 2 000 или 20 000 долларов.
А человека, который на базаре спистил три морковки наш украинский самый гуманный суд в мире засудит на 6 лет только за то, что у нищего нет 2 000 или 20 000 долларов от судей откупиться.
Иначе долго не проживет.
Если не копы подстрелят, то свои сельчане замочат.