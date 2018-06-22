 Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Чрезвычайно рад приветствовать коллектив Научно-производственного комплекса "Искра". Сегодня передал сертификаты на радиолокационные станции, изготовленные здесь, подразделениям ВСУ. Радиолокационные станции, которые производит "Искра" имеют более высокие характеристики, чем те, которые нам предлагают на внешних рынках", - отметил Порошенко.

По его словам, это высокоточное оборудование закроет украинское небо от врага.

Глава государства подчеркнул, что продукция завода играет важную роль в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и поблагодарил трудовой коллектив за добросовестный труд и высокий профессионализм.

Президент подчеркнул, что очень важным является тот факт, что это высокотехнологичное военное производство базируется на использовании украинских комплектующих, или изготовленных в сотрудничестве со странами-партнерами Украины.

Петр Порошенко отметил, что "приоритетным должно быть обеспечение украинской армии и лишь затем – военно-технический экспорт".

"В первую очередь мы должны удовлетворить украинские Вооруженные Силы. И поэтому мы выделяем 5% ВВП для оснащения ВСУ, чего никогда не было в истории Украины", - подчеркнул Президент.

Он также отметил, что средства из возвращенных 1,5 млрд долларов, которые были украдены у народа Украины предыдущей властью, идут не только на оборудование комфортабельных общежитий для военных, но и на закупку современного вооружения, которое изготавливается военно-промышленным комплексом Украины.

Президент подчеркнул, что благодаря приоритетности в поддержке отечественного ВПК удалось разработать и запустить в производство "наши контрбатарейные станции, которые по своим характеристикам выше тех, что нам предлагают на внешних рынках". Это же касается и радиолокационных станций в формате 3D.

"Эта жемчужина ВПК Украины играет чрезвычайно важную роль в обеспечении обороноспособности государства", - сказал Петр Порошенко о "Научно-производственном комплексе "Искра".

"Главный капитал – это люди, это рабочие руки. Именно благодаря вам, вашей работе, вашему коллективу - уникальному коллективу, который был сохранен в сверхтяжелых условиях", - подчеркнул Президент и отметил важность загрузки предприятия ВПК на 100% для Вооруженных Сил Украины. Он также добавил, что Закон "О национальной безопасности Украины", который вчера был принят Верховной Радой, будет гарантировать бюджетное финансирование ВПК на ближайшие годы.

"Вклад каждого из вас в обороноспособность страны не меньше, чем вклад солдата на передовой, вклад дипломата, который обеспечивает мировую коалицию в поддержку Украины", - сказал Президент коллективу предприятия.

"Вы сделали невозможное – в такие короткие сроки восстановили производство. Там, где производство осталось на оккупированных территориях, вы спасли документацию, спасли опыт. Приняли к себе в коллектив конструкторов. И все сделали для того, чтобы обороноспособность государства не была меньше. Ваш вклад в обороноспособность страны чрезвычайно большой", - сказал Петр Порошенко и поблагодарил коллектив за самоотверженную работу.