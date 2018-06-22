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 Политика Украины
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Все про:армия (6935) вооружение (2944) Порошенко (15007) радар (32)

 Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра". ВИДЕО

Президент Петр Порошенко передал подразделениям Вооруженных сил сертификаты на высокоточные радиолокационные станции отечественного производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Чрезвычайно рад приветствовать коллектив Научно-производственного комплекса "Искра". Сегодня передал сертификаты на радиолокационные станции, изготовленные здесь, подразделениям ВСУ. Радиолокационные станции, которые производит "Искра" имеют более высокие характеристики, чем те, которые нам предлагают на внешних рынках", - отметил Порошенко.

По его словам, это высокоточное оборудование закроет украинское небо от врага.

Глава государства подчеркнул, что продукция завода играет важную роль в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и поблагодарил трудовой коллектив за добросовестный труд и высокий профессионализм.

Президент подчеркнул, что очень важным является тот факт, что это высокотехнологичное военное производство базируется на использовании украинских комплектующих, или изготовленных в сотрудничестве со странами-партнерами Украины.

Петр Порошенко отметил, что "приоритетным должно быть обеспечение украинской армии и лишь затем – военно-технический экспорт".

"В первую очередь мы должны удовлетворить украинские Вооруженные Силы. И поэтому мы выделяем 5% ВВП для оснащения ВСУ, чего никогда не было в истории Украины", - подчеркнул Президент.

Он также отметил, что средства из возвращенных 1,5 млрд долларов, которые были украдены у народа Украины предыдущей властью, идут не только на оборудование комфортабельных общежитий для военных, но и на закупку современного вооружения, которое изготавливается военно-промышленным комплексом Украины.

Президент подчеркнул, что благодаря приоритетности в поддержке отечественного ВПК удалось разработать и запустить в производство "наши контрбатарейные станции, которые по своим характеристикам выше тех, что нам предлагают на внешних рынках". Это же касается и радиолокационных станций в формате 3D.

"Эта жемчужина ВПК Украины играет чрезвычайно важную роль в обеспечении обороноспособности государства", - сказал Петр Порошенко о "Научно-производственном комплексе "Искра".

"Главный капитал – это люди, это рабочие руки. Именно благодаря вам, вашей работе, вашему коллективу - уникальному коллективу, который был сохранен в сверхтяжелых условиях", - подчеркнул Президент и отметил важность загрузки предприятия ВПК на 100% для Вооруженных Сил Украины. Он также добавил, что Закон "О национальной безопасности Украины", который вчера был принят Верховной Радой, будет гарантировать бюджетное финансирование ВПК на ближайшие годы.

"Вклад каждого из вас в обороноспособность страны не меньше, чем вклад солдата на передовой, вклад дипломата, который обеспечивает мировую коалицию в поддержку Украины", - сказал Президент коллективу предприятия.

"Вы сделали невозможное – в такие короткие сроки восстановили производство. Там, где производство осталось на оккупированных территориях, вы спасли документацию, спасли опыт. Приняли к себе в коллектив конструкторов. И все сделали для того, чтобы обороноспособность государства не была меньше. Ваш вклад в обороноспособность страны чрезвычайно большой", - сказал Петр Порошенко и поблагодарил коллектив за самоотверженную работу.

Источник: https://censor.net.ua/v3073078
 
   
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кац, ты точно кац. У кого ещё в нике могут быть цыфры - на хрена они тебе - а шоб сразу можно было ольгинца увидеть. Идиот - прочитай ещё раз анекдот об американском разведчике прибывшем в ссср.
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ты имеешь в виду этот дешевый пиар?
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Може краще РЛС передати кілька сотень,а не сертифікати? Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра" - Цензор.НЕТ 9991
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а завтра порошенко передаст еще запасные батарейки для радиостанция,по всем телеканалам покажут
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а что ты сегодня открыл кроме бутылки пива?
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опа, только хотел ответить персонажу ННН, а мусор уже кто-то выкинул. обожаю украинцев.
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та вот думаю, у меня сегодня Богра обосцал знак стоп вечером, может пропиариться?Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра" - Цензор.НЕТ 4142 шо, гордишься? гордись главнокомандующим!

Государственная организация "Автобаза Государственного управления делами" объявила тендер на закупку двух бронированных автомобилей Mercedes S-класса ориентировочной стоимостью более 42 миллионов 426 тысяч гривен.
Об этом говорится в системе публичных закупокProZorro.
Как отмечают "Наші гроші" авто покупают для того, чтобы возить президента Петра Порошенко.
Позже, в ГУД сообщили "Украинской правде", что автомобили покупают для "обслуживания иностранных делегаций во время осуществления визитов в Украину".
"Речь идет о делегациях по приглашению Верховной Рады, Кабмина и главы государства", - отметили в ведомстве.
Первый автомобиль (Mercedes-Benz S 600 или эквивалент) должен быть с черной эксклюзивной кожаной обивкой, покрытие - черный металлик, пакет бронирования в высшей степени защиты VR10, холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, автосистему кондиционирования, обивку потолка из микрофибры, акустическую систему объёмного звучания, функцию памяти для задних сидений, декоративные элементы: тополь черный полированный, мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из кожи, велюровые коврики, колеса с функцией езды на пробитых шинах, лампы для чтения, дополнительный аккумулятор.

Второй автомобиль (Mercedes-Benz S 600 или эквивалент) будет отличаться от другого обивкой: кожа эксклюзив фарфор, автомобиль будет иметь пульт дистанционного управления для аудиосистемы, ТВ-тюнер, CD-плеер, мультимедийную систему для пассажиров задних сидений и систему ночного видения.
Сообщается, что автомобили 2018 выпуска ГУД должно получить до 30 ноября.
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Я тут ребёнку горшок ночной купил. Раздумываю: можно ли так начать использовать или всё-таки лучше пригласить Президента перерезать ленточку и уже тогда запустить в эксплуатацию?
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а на Ланосах слабо возить зарубежные делегации? Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра" - Цензор.НЕТ 5022 Себе бронеавтомобили,а воякам-сертификаты! Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра" - Цензор.НЕТ 5022
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Потужно! Мабуть петя профінансував все це за власні кошти..
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А тебе-то какая разница? Все равно доволен не будешь.
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Я завжди задоволений , коли зміцнюються ЗСУ.. Але я завжди незадоволений примітивним піаром петі за бюджетні кошти напередодні виборів.. Весь Дніпро з петіним писком на бордах - армія - завдяки петі, мова- завдяки петі, безвіз - завдяки петі.. Примітивно.. Десь так, подобається це тобі чи ні - але це моя думка..
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в Україні започаткована хороша традиція - діючий президент ефективно витрачає кошти, конфісковані в попереднього президента
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в Україні започаткована хороша традиція - діючий президент ефективно дерибанить кошти і активи , віджаті у попереднього президента
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словом віджаті, ти натякаєш на незаконність конфіскації бабла "лехітимного"
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оно ему спать не даёт - всё ждёт возвращения своего кумира из ростова...)
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він абсолютно нормальна і тверезомисляча людина....
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ага - только ни зазу\от слова совсем не порадовался победам\хоть и маленьким...\ наших ребят, и нет его скорби по погибшим и сочувствия раненым...
а так - он хороший парень...)))
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чекаєм на повернення Алекса Кора - він завжди з'являється , коли Маленьку Осляндію банять ... совпадєніє ? ..))
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ты свои губки закатай вытыран самоназначенный...)
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Великая Исландия такие как ты во время майдана за беркутом прятались,а теперь повылазили,осмелели при рыге порошенко
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щас. лола комуто чтото даст?
ему религия (талмуд) этого не разрешает.
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https://vimeo.com/6103565\
это одна из лучших армий мира, до того пока малайцы всё не ...........................
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Никто и никогда так не заботился о ВСУ, как президент Порошенко.
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Костя, ты ж нормальный чел. Тебе не мерзко, когда тебя порохоботы лайкают? Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра" - Цензор.НЕТ 2283
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Це костя так над ними цинічно глумиться та знущається..
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Хороша традиція була у вояків УПА-розвішувати зрадників та колаборантів на деревах.Ця традиція дещо тимчасово призабулася тому українці колаборантів катають в смітниках.
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Накопичує електорат, як Пономарь, а потім роздасть сокири і очолить "акцію протесту". Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра" - Цензор.НЕТ 6717
Хитро...
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Пономарь - це ікона для прихильників Інкогніто.. Не піднімайте руку на їхню святиню ..
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Правду говорить легко и приятно. Сейчас мы все порохоботы.
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Ви , просто , не все знаєте - він ще підгодовує їх пташиним молоком (фабрики Рошен , звичайно...) коли ніхто не бачить ...
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Скромность украшает нашего президента Порошенко, как никого другого. Быть, а не казаться, вот его девиз.
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Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра".

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...а также рекламные буклеты, налоговые декларации,разрешение суда на обыск предприятия и действующий макет РЛС из высококачественного АБС-пластика! Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра" - Цензор.НЕТ 1400
сорри,не удержался. Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра" - Цензор.НЕТ 1400
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Епт... "отец родной" ты наш ! шоб Мы без тебя делали на фронте? Наверное если бы тебя не было - то мы бы уже давно вернули Крым, Донбасс и поставили УКРАИНСКИЙ Флаг над кремлем!!!
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Там открыл, там закрыл, там ленточку перерещал, тут вручил--народ, этот бездельник, тунеядец и трутень когда-нибудь будет наконец работать и выполнять свои прямые обязанности? Всю страну считает за лохов.
Может пора для начала выполнить свои обещания, кот. он орал на Майдане. Это просто песец какой-то, а не президент.
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ничего оно делать не будет для Украины и не собирался,еще несколько месяцев позора,потом сменим это ничтожество
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Не зря жена Порошенко вышивала крестом с Трухановым: все документы с подписью Саакашвили исчезли
Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра" - Цензор.НЕТ 432 Адвокаты Михаила Саакашвили продолжают бороться за то, чтобы указ президента о лишении Михаила гражданства был признан незаконным.
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Саакашвили для этой грязи,как чеснок для вампиров
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Не стоит афишировать такие новости.
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Я вот вспоминаю 1998 год, а где вы все были, борцы за справедливость? Это когда ваш кука - реку прорезался?
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Новые РЛС и Канады и США уже прибыли.КацаПсины Вешайтесь...Пентагон рулит,а не вы Быдло вонючее Мавзолейное... Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра" - Цензор.НЕТ 7456
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как маскируются пропагандоны ФСБ показывает отличие этой картинки от картинки 10.06.2018 13:00

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А перед выборами, скажет что передал ВСУ, ядерную ракету, способную долететь до Москвы.
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Гоффноеды Педофила,не сцыте,Гитлер был страшнее но вы ж его паБЕДИЛи тушонкой Рузвельта Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра" - Цензор.НЕТ 4599
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Совдепия! Где не появится,везде что то открывается ,передается,вручается...прямо Миссия! Только работать на благо страны некогда!
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Ракета НЕПТУН долетит и до Урала,если надо будет....Украинское Ракетостроение Украины было Лучшим в СССР.Паскуды тупые? Забыли?
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до Уралу - це вже загрожує нотою протесту від МЗС Китаю
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передал сертификаты....
Ну как же без него....., хоть запаску но передать или разрезать на камеру ленточку обязан просто... - будто это он лично спроектировал и построил на свои деньги этот комплекс...

Это у него мания уже какая то.....
Смешон.....
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За сегодня уже столько ленточек перерезал - рассчитывает, что может хоть кто-то из електората на выборах все эти обрезания вспомнит и ещё раз на него клюнет.
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все эти обрезания ... Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра" - Цензор.НЕТ 1104

якось двозначно це звучить ...
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Ну прямо порошенко создал и передал . Хватит уже туфту гнать уроды казлячие ..э.
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Это из разряда - Я уже и утюг боюсь включать, вдруг и оттуда Петя с перемогой? Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра" - Цензор.НЕТ 9572
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Гоффноеды Педофила,не партесь Саммит Украина-НАТО 7 Июля...,после это даты валите из Украины... Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра" - Цензор.НЕТ 9305время есть есть баб РАБиянсских топтатть да Дебилов КГБисту рожать Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра" - Цензор.НЕТ 9364Сирия любит мясо...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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