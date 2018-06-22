 Серийный насильник-убийца задержан в Кривом Роге, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Всех жертв мужчина душил, насиловал и забирал у них личные вещи. Для его поиска и задержания была создана группа из числа наиболее опытных работников различных служб, а также Департамента уголовного розыска Нацполиции. Задержать злоумышленника удалось благодаря проведенной спецоперации при участии женщины, которая исполняла роль "приманки", - рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, в течение мая-июня этого года на территории Кривого Рога произошло 6 нападений на женщин. В результате этих преступлений две пострадавшие погибли, еще четыре - подверглись физическому насилию. Злоумышленник грабил женщин и забирал их личные вещи.

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"18 июня мы установили лицо, причастное к совершению этих преступлений. Собраны все доказательства. На сегодня лицо задержано, арестовано, содержится в изоляторе временного содержания. Мужчина дает показания, и практически по всем эпизодам убийств или разбойных нападений собрана доказательная база. На сегодня злоумышленнику объявлено подозрение по шести эпизодам", - подчеркнул Аброськин.

Он также добавил, что правоохранители изъяли мобильные телефоны и личные вещи потерпевших, а также другие доказательства, указывающие на виновность задержанного.

По словам начальника Департамента уголовного розыска Сергея Тихонова, правоохранители провели максимум мер и мобилизовали все возможности для выявления и задержания злоумышленника. Кроме того, к поискам преступника привлекли психолога, который составил психологический портрет нападавшего.

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"Это нам позволило прогнозировать его действия, понять его следующие шаги и более качественно планировать дальнейшие действия оперативников по его установлению и задержанию", - отметил С.Тихонов.

По его словам, по показаниям выживших женщин специалисты составили фоторобот с приметами нападающего. Кроме того, правоохранители привлекли к поискам нападающего женщину, похожую на ранее пострадавших. Она исполнила роль "приманки" во время спецоперации по задержанию злоумышленника. В результате правоохранители задержали 35-летнего ранее судимого жителя города, который освободился из мест лишения свободы в конце 2017 года.

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Следователями квалифицировали действия мужчины по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.