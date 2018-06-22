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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (827) Львов (3218) Садовый (318) IT-индустрия (134)

 Во Львове будет построен новый IT-парк, который создаст рабочие места и принесет в город инвестиции, - Садовый. ВИДЕО

Во Львове заложат капсулу для строительства нового IT-парка, который создаст 14 000 рабочих мест и принесет в город 160 млн долл. инвестиций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом в Facebook сообщил мэр города и глава партии "Самопомич" Андрей Садовый.

"30 июня закладываем капсулу и даем старт одной из крупнейших девелоперских инвестиций в области IТ в Украине. Новый львовский IТ-парк это:

14 000 рабочих мест; инвестиция 160 млн долл;

новый Центр науки и корпус университета;

локация: улицы Стрыйская-Чмолы-Луганская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские школьники завоевали 10 наград на международном конкурсе по ИТ-технологиям и робототехнике Infomatrix-2018

Большой респект Владимиру Женчаку (основателю и соинвестору IТ-парка), Lviv IT Cluster и Посольству Канады в Украине, которые проделали гигантскую работу и затащили в Украинe одного из крупнейших девелоперов мира", – написал Садовый. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение следующих 5-7 лет общая выручка IТ-компаний в Украине может вырасти до $ 8,4 млрд, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/v3073020
 
   
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совсем неплохо...
шо бы тока от капсулы до начала работы центра не было 15 лет.
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....на ржавой переполненной маршрутке по раздолбанной брусчатке.

Вы давно были во Львове? Поедьте и увидите, что Садовой это большой мыльный пузырь. Кроме лубочного туристического центра города, остальная его часть в катастрофическом состоянии. Впрочем, вспомните о пресловутом львовском мусоре по всей Украине.
Сначала убирают старый мусор, а потом начинают строить что-то новое
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в вашому Мухосранську все набагато краще? чи в Україні проблеми всіх міст приблизно однакові?
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давно, крайний раз был в 2005м.
но я не об етом - о самой идее иметь такой центр
и не превратить его в набивание толстопузых чиновничьих карманов.
всегда хочется надеяться и верить в лучшее....
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Сказочник, ты бы с мусором разобрался..
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тільки рошенівські ідіоти до цього часу вішають проблеми львівського сміття на Садового.... ти один з них? якщо ні, то читай дальше - мерія Львова підписала угоду з львівською облдержадміністрацією в особі чоколядного губєрнатора сВинютки про вивіз сміття...
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Садовый ты лучше дорогу от жд вокзала отремонтируй ..хоть немножечко..за все свои срока..
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совдеповская мантра - мы веками строим на века.
очень надеюсь, шо не в етом случае...
детусики наши и внучатки на второй день после рождения айфоны грызут.
нужен IT центр.
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Ліпше б сміттєзвалище нове збудували.................
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А я зацікавлений щоб львівське говно не розтікалось по всій Україні........................... Во Львове будет построен новый IT-парк, который создаст рабочие места и принесет в город инвестиции, - Садовый - Цензор.НЕТ 5379
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Борсайтесь у своєму, шановний...або за порєбріком.
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То не місто будує, то інвестор з того місту ше впаде за аренду землі.
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Чтобы быть специалистом в любой области, надо много и упорно работать...
Все эти начинания с центрами - пустой блеф...
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"Затащілі" девелопера? Це так хто сказав? Андрій Іванович?
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О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель. 1829 Во Львове будет построен новый IT-парк, который создаст рабочие места и принесет в город инвестиции, - Садовый - Цензор.НЕТ 354
А.С. Пушкин.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВо Львове будет построен новый IT-парк, который создаст рабочие места и принесет в город инвестиции, - Садовый. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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