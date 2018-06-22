 Во Львове будет построен новый IT-парк, который создаст рабочие места и принесет в город инвестиции, - Садовый. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом в Facebook сообщил мэр города и глава партии "Самопомич" Андрей Садовый.
"30 июня закладываем капсулу и даем старт одной из крупнейших девелоперских инвестиций в области IТ в Украине. Новый львовский IТ-парк это:
14 000 рабочих мест; инвестиция 160 млн долл;
новый Центр науки и корпус университета;
локация: улицы Стрыйская-Чмолы-Луганская.
Большой респект Владимиру Женчаку (основателю и соинвестору IТ-парка), Lviv IT Cluster и Посольству Канады в Украине, которые проделали гигантскую работу и затащили в Украинe одного из крупнейших девелоперов мира", – написал Садовый.
шо бы тока от капсулы до начала работы центра не было 15 лет.
Вы давно были во Львове? Поедьте и увидите, что Садовой это большой мыльный пузырь. Кроме лубочного туристического центра города, остальная его часть в катастрофическом состоянии. Впрочем, вспомните о пресловутом львовском мусоре по всей Украине.
Сначала убирают старый мусор, а потом начинают строить что-то новое
но я не об етом - о самой идее иметь такой центр
и не превратить его в набивание толстопузых чиновничьих карманов.
всегда хочется надеяться и верить в лучшее....
очень надеюсь, шо не в етом случае...
детусики наши и внучатки на второй день после рождения айфоны грызут.
нужен IT центр.
Все эти начинания с центрами - пустой блеф...
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель. 1829
А.С. Пушкин.