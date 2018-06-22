 Во Львове будет построен новый IT-парк, который создаст рабочие места и принесет в город инвестиции, - Садовый. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом в Facebook сообщил мэр города и глава партии "Самопомич" Андрей Садовый.

"30 июня закладываем капсулу и даем старт одной из крупнейших девелоперских инвестиций в области IТ в Украине. Новый львовский IТ-парк это:

14 000 рабочих мест; инвестиция 160 млн долл;

новый Центр науки и корпус университета;

локация: улицы Стрыйская-Чмолы-Луганская.

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Большой респект Владимиру Женчаку (основателю и соинвестору IТ-парка), Lviv IT Cluster и Посольству Канады в Украине, которые проделали гигантскую работу и затащили в Украинe одного из крупнейших девелоперов мира", – написал Садовый.

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