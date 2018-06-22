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 Политика Украины
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Все про:ВР (22097) Порошенко (15007) членство в НАТО (202) членство в ЕС (115)

 Надеюсь, Рада поддержит мои предложения и закрепит в Конституции курс на интеграцию в ЕС и НАТО, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада поддержит его инициативу о закреплении в Конституции курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я надеюсь, что как Верховная Рада поддержала этот закон (закон о национальной безопасности, – ИФ), так же она поддержит и мои предложения по закреплению европейской и евроатлантической интеграции в Основном законе нашей страны – Конституции", - сказал Порошенко в ходе рабочей поездки в Запорожскую область в пятницу.

Глава государства отметил, что после принятия парламентом закона о национальной безопасности Украина приблизилась к членству в НАТО, и это будет продемонстрировано на саммите Альянса 11-12 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я мечтаю о том, чтобы Украина до 2030 года стала членом ЕС и НАТО, - Порошенко

"Этот закон укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль над армией, делает более прозрачными финансовые расходы, прозрачность военного бюджета. Закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества с нашими странами-партнерами, в том числе США, Канадой, Великобританией, Францией, странами Балтии, Польши, Скандинавии и многих других", - подчеркнул Порошенко.

По его убеждению, в результате имплементации этого закона страна станет сильнее, а безопасность граждан будет надежнее.

"Усиливаются оборонные возможности нашего государства. После имплементации этого закона, Вооруженные силы и весь сектор безопасности полной мерой будут отвечать критериям членства Украины в НАТО", - сказал президент.

Смотрите: Россия будет делать все, чтобы не допустить продвижения Украины в направлении евроатлантической интеграции, - Турчинов. ВИДЕО

Порошенко также напомнил, что членство в НАТО является стратегическим курсом Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3073017
 
   
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Та куди вони дінуться!)))
Україна має бути в НАТО і подалі від рашки!
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Только после того, как липецкий коррупционер с компанией сядет в тюрьму. До этого нечего ждать - Запад больше на его гнилой разводняк не ведется.
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Ти маєш повноваження від Заходу на такі заяви? Ти диви...)))
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Ты новости не пробовал читать? Только не соевые новости и не из методичек. Уже не раз прямолинейно было заялено: со страной с самым коррумпированным на континенте правительством, впреть не будет даже вестись разговоров об евроинтеграции.
Полистай новости двухнедельной давности.
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Тобто жодних повноважень ти не маєш- як і ніяких доказів своєї брехні.
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В гугле забанили? Я тебе не нанялся вести просветительную работу, соевое.
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Саме Госдеп США має вплив на евроінтеграцію України, угумс...)))
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Просто это пустое дело - тратить свое время на порохоботов, которые неспособны на собственное объективное мнение. Это все одно, что пытаться разговаривать с унитазом, которому Стець периодически на смывной рычажок нажимает...

Материал из Википедии - свободной энциклопедии

Коррупция является широкой проблемой на Украине[1][2]. В 2017 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 131-ое место из 176 исследованных стран (рядом с Мьянмой и Мексикой)[3]. Ещё в 2007 году Украина занимала 118-ое место (из 179 стран, исследованных на протяжении года)[4]. Международная аудиторская компания Ernst & Young в 2012 году поставила Украину в тройку наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией[5].

Transparency international 2015
За время с 2014 года коррупция на Украине возрастала[7]. В апреле 2017 года международная аудиторская компания EY поставила Украину на первое место в мире по уровню коррупции среди 41 исследуемых стран (в том числе с Африки)[8][9].
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ваши мечты зрадофили сбываются:

"В Луганске так называемый "украинский народный трибунал" признал президента Украины Петра Порошенко виновным в военных преступлениях на Донбассе и заочно "приговорил" к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщают сепаратистские СМИ.
Кроме Порошенко, виновными в военных преступлениях "признаны" глава МВД Украины Арсен Аваков, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава Минобороны Степан Полторак и начальник Генштаба ВС Виктор Муженко, а также экс-премьер Арсений Яценюк и действующий глава кабмина Владимир Гройсман. Их всех "трибунал" также заочно "приговорил" к пожизненному заключению."
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Кудрявый свинопотам не понимает, что эти игры с Конституцией - палка о двух концах? Как закрепили, так потом могут и открепить. Эффект - нулевой.
Лучше в Конституции закрепить то, что регулярно менять её нельзя. А то каждый препиздент стремится там свой автограф оставить.
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не будет... Сподіваюся, Рада підтримає мої пропозиції і закріпить у Конституції курс на інтеграцію в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2984 и тому есть несколько причин...в ЕС, кстати, тоже... Сподіваюся, Рада підтримає мої пропозиції і закріпить у Конституції курс на інтеграцію в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3975
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Біла піжама це добре, але ти забув про білі тапочки...
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старпер в белой панамке

тапочный остряк?... Я вас підх-ів, без жартів, всіх бачу в гробу в білих тапочках
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и шо?... Сподіваюся, Рада підтримає мої пропозиції і закріпить у Конституції курс на інтеграцію в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1953 а я во сне бачу бабу с во-о-от такенными буферами...я к тому, что мы с тобой, тараска, оба натуры мечтательные... Сподіваюся, Рада підтримає мої пропозиції і закріпить у Конституції курс на інтеграцію в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8438
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не сомневаюсь что и за безвиз ты здесь тоже самое гундосил.... ты чего здесь трешься ? что на помойке рамблера постный день?
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Хто "відкрепить"? Путлера чекаєш? Чи донецько ростовского зека?)
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интересно ты за кого голосовал за пацана с вилами?
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И напоминаем еще раз, для тех, кому не дошло с первого:

«Порошенко также напомнил, что членство в НАТО является стратегическим курсом Украины. »
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завтра бойко станет президентом и все поменяет..
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завтра 23 июля суббота, ...а до понедельника он проспится...

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ну вот..а ты боялся..бйко и рабинович это честные оппозиционеры..
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Рабінович може бути президентом країни Сруль.
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Цікаво, що в рига Бойка спільного з Бойківщиною(Галичина)???
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да для этого пса сто верст не крюк... в каких он только партиях не побывал
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Україна буде в НАТО, але вже після петі.. А петі вгамуватись треба, не струшавати повітря , та навчитись виконувати вимоги діючої Конституції..
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Був колись "крємльовскій мєчтатєль".. Тепер маємо "мрійника з Печерська"..
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Петя....., для тебя плохие новости.....

Ты ни при каких раскладах больше не будешь президентом..., и наверное сядешь в тюрьму ... надолго...

Поэтому не трать силы на пустые заявления - просто живи, пока живется.....

Пей молдавское вино к которому ты привык, закусывай мацой ... и не отсвечивай без крайней нужды нервируя лишний раз народ...
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Главное, то что Украина будет в НАТО.
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Нам уже давно пора переходить к прямому президентскому правлению Порошенко. Без оглядки на эту помойную яму, которая называется Рада.
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Дефакто у нас и так "прямое панамское правление". Рада - формальный карманный инструмент доминирующего блока БПП, полностью подконтрольного соевому.
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Ви, за вказівкою х-ла, розхитували "будку" і зрозуміли, що то марна справа? Не на того напали х-лососи.
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Свинорыл надеется на подобных обицянках гонку в 2019 выиграть? Наивный.
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Не по 8, а вот по 10 таки да, обещал.
Поросенко ж не врьот. Точно так же как и не пьйот.
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А вы свинорусы, надеетесь на то как в 2010 ?
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Подождите, перед выборами соевый еще и не такого придумает, например: "Жити по-новому за лiченi днi"
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А мне бы хотелось бы посмотреть эти изменения!
Не то порох и Ко любят к красивым пунктам закона прибавить что то очень говняное.
Так под красивыми лозунгами и "автономию" лугандона проголосовать можно.
Лично у меня нет доверия ни к презику ни к ВР ни АП.
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а при каком президенте было ? да и за кого голосовал интересно?
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Был такой хороший пункт "против всих"!
Эх ..... Ностальжи! Никогда Юльке этого не прощу!
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Особенно рассмешило про "мои " предложения )) Тебе ханыге ни НАТО,ни Евросоюз и нахер не обосрались. Зачем кривишь душой ? Ахмета посади. Докажи,что хочешь порвать с коррупцией. Я конечно шучу. Такое невозможно. Ибо ты сам коррпционер.
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А Петя и так в НАТО... Испания, где у него особнячок это член НАТО.
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У діда пачка сотенних купюр...

Це як про три ступеня зубожіння:
- Нема грошей.
- Зовсім нема грошей.
- Так нема грошей, шо нада мінять доллари.

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Без всеукраїнського референдума, ці "курси" і "яйця виїденого не варті".......................... Надеюсь, Рада поддержит мои предложения и закрепит в Конституции курс на интеграцию в ЕС и НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7440
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Дайте вгадаю.
Андруша Смітницький проголосує проти.
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Вгамуйся , андруша - благословенна земля сумщини з радістю розмістить базу НАТО на своїх теренах..
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Якраз добра ситуація. Поки нема електорату Криму і ОРДЛО.
А коли вступимо в НАТО то повернемо ці територіїї, і всі вони вже будуть перед фактом.
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"Я сам знаю.. сам!, Я такой... У меня чтобы ни-ни... Меня сам Государственный совет боится!..."
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Дядьо Петя, а можна в європу без маршів збоченців? Чи це обов'язковий атрибут влади пітерасів?
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охренел уже полностью, уже и достижение Майдана решил своровать, надо же "мои предложения европейской и евроатлантической интеграции" и это после того, как Небесная сотня за этот курс полегла и на востоке ребята каждый день за это же погибают. Нет, но каков паршивец.
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Что для соевого Пэдро, что для косатой Йули - народ это всего лишь биомасса, которой можно пожертвовать во имя достижения собственной цели...
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кому это ворье соевое там нужно в том ЕС и НАТО .
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Просто іншіх аріантів немає для України треба рухатися до НАТО з таким сусідом як рашка. Нейтраліиет вже привів до окупації частини територій, да і від агентів рф не врятує. А ось питання як рухатися у НАТО і ЕС коли безвіз з рф? І референдум треба провести пік підтримки був у 2015 році.
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А ви ознайомтесь з попередніми постами.
Судячи зо всього до НАТО хочуть в основному «порохоботи»...
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На фб бачив коммент "Слава Україні!", а відповідь "хватит порохоботить!"
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В Евросоюз та НАТО треба було прагнути з 1991 року,а ми,як дурні,з кацапами зв"язались,а тепер "маємо,що маємо"... (с)
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Спам'ятай, що тоді в Україні верховодили комуністи які верещали: «Как ето в НАТО! Ви что потів Расії !!!!»
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в ЕС точно не возьмут, бо зачем - секс без обязательств намного выгодней...Украина и так уже распахнула свои рынки ради нищенских квот в ответ...в НАТО тоже - Украина для Европы выгодней в роли буфера, за который не нужно нести обязательств в случае войны.
Нет, гладкие и ухоженные европейские дяди могут десятилетиями лить в уши за "скоро-скоро, вот почти через год", но никогда на это не пойдут...Лучше всего договориться с кацапами по-хорошему, бо те нас все равно дожмут до нужной им кондиции...таков уж этот лядский мир - сильный жрет слабого...
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Как о Порошенко что нибудь так большое стадо кацапёздых подхуйловников сразу появляется, значит правильно порох всё делает
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"Надеюсь, Рада поддержит мои предложения имитации и саботаж курса на интеграцию в ЕС и НАТО и поддержит курс моего папередника, зэка Шапкокрада на интеграцию с ордой, с моим сувереном, кремлёвским Мясником - Петя Мародёр".
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Мои предложения ,моя армия, мой народ все по Фрейду монарх а ла рошен до этого все презы декларировали евро интеграцию и НАТО
а на самом деле продвигает корупцию

Александр Дубинский
1 ч ·

По данным PwC, уровень коррупции в Украине вырос в прошлом году с 56% до 73%.
Да... Ни*уёво показали, как управлять страной.
Стабильный и стремительный рост. Как обещали.
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Гарна цитата поціновувачам Шарія, Гужви та Портнова.
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А Мальдіви теж в НАТО ? Сподіваюся, Рада підтримає мої пропозиції і закріпить у Конституції курс на інтеграцію в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 190
Як файно підчистили .*барижні цяцянки *
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНадеюсь, Рада поддержит мои предложения и закрепит в Конституции курс на интеграцию в ЕС и НАТО, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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