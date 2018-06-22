 Надеюсь, Рада поддержит мои предложения и закрепит в Конституции курс на интеграцию в ЕС и НАТО, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я надеюсь, что как Верховная Рада поддержала этот закон (закон о национальной безопасности, – ИФ), так же она поддержит и мои предложения по закреплению европейской и евроатлантической интеграции в Основном законе нашей страны – Конституции", - сказал Порошенко в ходе рабочей поездки в Запорожскую область в пятницу.
Глава государства отметил, что после принятия парламентом закона о национальной безопасности Украина приблизилась к членству в НАТО, и это будет продемонстрировано на саммите Альянса 11-12 июля.
"Этот закон укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль над армией, делает более прозрачными финансовые расходы, прозрачность военного бюджета. Закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества с нашими странами-партнерами, в том числе США, Канадой, Великобританией, Францией, странами Балтии, Польши, Скандинавии и многих других", - подчеркнул Порошенко.
По его убеждению, в результате имплементации этого закона страна станет сильнее, а безопасность граждан будет надежнее.
"Усиливаются оборонные возможности нашего государства. После имплементации этого закона, Вооруженные силы и весь сектор безопасности полной мерой будут отвечать критериям членства Украины в НАТО", - сказал президент.
Порошенко также напомнил, что членство в НАТО является стратегическим курсом Украины.
Україна має бути в НАТО і подалі від рашки!
Полистай новости двухнедельной давности.
Материал из Википедии - свободной энциклопедии
Коррупция является широкой проблемой на Украине[1][2]. В 2017 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 131-ое место из 176 исследованных стран (рядом с Мьянмой и Мексикой)[3]. Ещё в 2007 году Украина занимала 118-ое место (из 179 стран, исследованных на протяжении года)[4]. Международная аудиторская компания Ernst & Young в 2012 году поставила Украину в тройку наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией[5].
Transparency international 2015
За время с 2014 года коррупция на Украине возрастала[7]. В апреле 2017 года международная аудиторская компания EY поставила Украину на первое место в мире по уровню коррупции среди 41 исследуемых стран (в том числе с Африки)[8][9].
"В Луганске так называемый "украинский народный трибунал" признал президента Украины Петра Порошенко виновным в военных преступлениях на Донбассе и заочно "приговорил" к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщают сепаратистские СМИ.
Кроме Порошенко, виновными в военных преступлениях "признаны" глава МВД Украины Арсен Аваков, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава Минобороны Степан Полторак и начальник Генштаба ВС Виктор Муженко, а также экс-премьер Арсений Яценюк и действующий глава кабмина Владимир Гройсман. Их всех "трибунал" также заочно "приговорил" к пожизненному заключению."
Лучше в Конституции закрепить то, что регулярно менять её нельзя. А то каждый препиздент стремится там свой автограф оставить.
тапочный остряк?... Я вас підх-ів, без жартів, всіх бачу в гробу в білих тапочках
«Порошенко также напомнил, что членство в НАТО является стратегическим курсом Украины. »
Ты ни при каких раскладах больше не будешь президентом..., и наверное сядешь в тюрьму ... надолго...
Поэтому не трать силы на пустые заявления - просто живи, пока живется.....
Пей молдавское вино к которому ты привык, закусывай мацой ... и не отсвечивай без крайней нужды нервируя лишний раз народ...
Поросенко ж не врьот. Точно так же как и не пьйот.
Не то порох и Ко любят к красивым пунктам закона прибавить что то очень говняное.
Так под красивыми лозунгами и "автономию" лугандона проголосовать можно.
Лично у меня нет доверия ни к презику ни к ВР ни АП.
Эх ..... Ностальжи! Никогда Юльке этого не прощу!
Це як про три ступеня зубожіння:
- Нема грошей.
- Зовсім нема грошей.
- Так нема грошей, шо нада мінять доллари.
Андруша Смітницький проголосує проти.
А коли вступимо в НАТО то повернемо ці територіїї, і всі вони вже будуть перед фактом.
Судячи зо всього до НАТО хочуть в основному «порохоботи»...
Нет, гладкие и ухоженные европейские дяди могут десятилетиями лить в уши за "скоро-скоро, вот почти через год", но никогда на это не пойдут...Лучше всего договориться с кацапами по-хорошему, бо те нас все равно дожмут до нужной им кондиции...таков уж этот лядский мир - сильный жрет слабого...
а на самом деле продвигает корупцию
Александр Дубинский
1 ч ·
По данным PwC, уровень коррупции в Украине вырос в прошлом году с 56% до 73%.
Да... Ни*уёво показали, как управлять страной.
Стабильный и стремительный рост. Как обещали.
Як файно підчистили .*барижні цяцянки *