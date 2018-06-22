 Полиция будет работать на таможне в рамках закона и это не будет давлением на бизнес, - замглавы Нацполиции Купранец. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом заместитель председателя Нацполиции Игорь Купранец сказал в пятницу, 22 июня, во время встречи с представителями бизнеса относительно борьбы правоохранительных органов с контрабандой на таможне.

"Наверное, кому-то не понравится наша деятельность и будут говорить о давлении на бизнес. Я хотел бы в этом плане дать посыл - мы будем все делать в рамках закона и это не будет давлением на бизнес", - отметил он.

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Зампредседателя Нацполиции подчеркнул, что у полиции нет цели показывать блестящие спецоперации спецназа. Все действия будут направлены только на то, чтобы граждане Украины увидели реальные поступления в бюджет.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что в вопросах борьбы с контрабандой, правоохранители рассчитывают на поддержку украинских бизнесменов.

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