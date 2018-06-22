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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1087) контрабанда (1497) МВД (7556)

 Полиция будет работать на таможне в рамках закона и это не будет давлением на бизнес, - замглавы Нацполиции Купранец. ВИДЕО

Расширение полномочий полиции во время прохождения таможенного контроля никоим образом не будет давить на бизнес.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом заместитель председателя Нацполиции Игорь Купранец сказал в пятницу, 22 июня, во время встречи с представителями бизнеса относительно борьбы правоохранительных органов с контрабандой на таможне.

"Наверное, кому-то не понравится наша деятельность и будут говорить о давлении на бизнес. Я хотел бы в этом плане дать посыл - мы будем все делать в рамках закона и это не будет давлением на бизнес", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": $4 млрд от борьбы с контрабандой хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией, - Полторак

Зампредседателя Нацполиции подчеркнул, что у полиции нет цели показывать блестящие спецоперации спецназа. Все действия будут направлены только на то, чтобы граждане Украины увидели реальные поступления в бюджет.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что в вопросах борьбы с контрабандой, правоохранители рассчитывают на поддержку украинских бизнесменов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы начинаем давить контрабандистов, в бюджет вернется 4 млрд долларов, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/v3072989
 
 
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Аваков хоче й для себе щось відщипнути напередодні виборів від тих грошових потоків, котрі йдуть петі та гросі..
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Особого эффекта от смены крышевания СБУ на полицейских Авакова ждать не приходится.
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Війна СБУ та МВД за потоки грошей - будуть доїти корову з 2 сіськами в 4 руки...
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у нас цирк был..одим майор фуры тряс с курятиной, (а фуры СБУшные..) его сбушники взяли..с баксами ..а он те баксы скушал ..его в больничку,чтоб вернул..на процедуры!! вернул..вещдоки. но в таком виде уже...фу... Поліція працюватиме на митниці в рамках закону і це не буде тиском на бізнес, - заступник голови Нацполіції Купранець - Цензор.НЕТ 1227 лет 15 тому..
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аха...ха....конгениально отличная идея воровитых шоколадных реформаторов и рюкзакова....Теперь бизнес не только таможне будет заносить но и ментам на таможне....супер
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Решили до выборов ударными темпами страну раздеребанить, запаковать чемоданы и свалить...если кто думает иначе, тот не видел Лошка целующего корову и жрущего землю....

Было 4 года у власти...с легальной добычи янтаря Украина могла иметь милярды баксов к примеру...
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Так уже люди жалуются, лишние рты добавились на границе! В некоторых местах стала таможня не хотят ничего решать, а там где решают таксы возросли!))) Вот вам и ЭКСПЕРИМЕНТ гройсмана. Можно сказать удачный для него!)))) Не спрашивайте кто сказал, 63 статья Конституции Украины!
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...РЕКЕТ ПО НОВОМУ ..За 10 км від кордону !!!
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У НАС ВІЙНА...
Гройсман, силами МВС Авакова, воює за фінансові потоки митниці, проти Порошенка, який тримає ці потоки силами СБУ Грицака і в які намагається влізти Луценко силами свого ГПУ.
А ви про яку війну подумали?
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Полиция будет работать на таможне в рамках закона и это не будет давлением на бизнес Поліція працюватиме на митниці в рамках закону і це не буде тиском на бізнес, - заступник голови Нацполіції Купранець - Цензор.НЕТ 7451конечно не будет, какое это давление Поліція працюватиме на митниці в рамках закону і це не буде тиском на бізнес, - заступник голови Нацполіції Купранець - Цензор.НЕТ 4141если раньше надо было только таможеннику платить, то теперь еще и мусору Поліція працюватиме на митниці в рамках закону і це не буде тиском на бізнес, - заступник голови Нацполіції Купранець - Цензор.НЕТ 4013
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Осталось еще гаишников в кусты вернуть))
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Раз виросла кількість кормящіхся ртов, значить збільшаться ціни в магазинах
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смахивает как кроме таможенников еще и етим давать.
и возьмут же...
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"Полиция будет работать на таможне в рамках закона....". Невже хтось сумнівається? Хіба ж наша поліція може працювати інакше?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПолиция будет работать на таможне в рамках закона и это не будет давлением на бизнес, - замглавы Нацполиции Купранец. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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