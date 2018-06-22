 Супрун имеет украинское гражданство и украинский паспорт, - Гройсман. ВИДЕО

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос нардеп Игоря Шурмы ("Оппоблок") о гражданстве и.о. главы Минздрава, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Как такое может быть, что человек с паспортом другой страны имеет доступ к гостайне, более того за эту государственную тайну ей доплачивают деньги?", - спросил Шурма.

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"Ульяна Супрун имеет украинское гражданство и украинский паспорт. И он есть в документах Кабмина", - заявил Гройсман.

Также Гройсман, отвечая на вопрос о состоянии "ОХМАТДЕТа", заявил, что в 2011 году "Партия регионов" решила построить "ОХМАТДЕТ", но вместо реконструкции "фактически разворовали по кирпичикам и, в том числе, украли оборудование".

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"Мы нашли оборудование, купили новое и сделали реконструкцию первой части – 23 тыс. кв. м., а всего весь комплекс "ОХМАТДЕТ" 60. Я очень хорошо знаю, как выглядел "ОХМАТДЕТ" два года назад, когда я пришел туда впервые, и как выглядит помещение сейчас и насколько оно оборудовано", - констатировал Гройсман.