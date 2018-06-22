EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1580  54
Все про:ВР (22097) гражданство (824) Шурма (33) Гройсман (4132) Супрун Ульяна (298)

 Супрун имеет украинское гражданство и украинский паспорт, - Гройсман. ВИДЕО

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун имеет украинское гражданство и украинский паспорт.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос нардеп Игоря Шурмы ("Оппоблок") о гражданстве и.о. главы Минздрава, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Как такое может быть, что человек с паспортом другой страны имеет доступ к гостайне, более того за эту государственную тайну ей доплачивают деньги?", - спросил Шурма.

...
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ежедневно около 200 тысяч украинцев подписывают декларации с врачами, - Супрун

"Ульяна Супрун имеет украинское гражданство и украинский паспорт. И он есть в документах Кабмина", - заявил Гройсман.

Также Гройсман, отвечая на вопрос о состоянии "ОХМАТДЕТа", заявил, что в 2011 году "Партия регионов" решила построить "ОХМАТДЕТ", но вместо реконструкции "фактически разворовали по кирпичикам и, в том числе, украли оборудование".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Международные протоколы лечения, электронный реестр инсулина и единый квалифэкзамен, - Супрун о достижениях Линчевского в Минздраве. ВИДЕО

"Мы нашли оборудование, купили новое и сделали реконструкцию первой части – 23 тыс. кв. м., а всего весь комплекс "ОХМАТДЕТ" 60. Я очень хорошо знаю, как выглядел "ОХМАТДЕТ" два года назад, когда я пришел туда впервые, и как выглядит помещение сейчас и насколько оно оборудовано", - констатировал Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/v3072922
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а к кацапскому гражданству Труханова ни у кого вопросов нет?
 показать весь комментарий
 
у него Греция Италия давно уже и вид на жительство Британия ему легче вот насчет супрун Гражданство Украины и Пашпорт есть а еще какое гражданство и каких странн Пашпорта у нее США, Канада... не сварщик оградок молчит..ну ну...
 показать весь комментарий
 
И что это значит? Ну и у гнойного наверное украинский паспорт, как дополнение к его основному исраэльскому имеется.
 показать весь комментарий
 
 
А я бы задал другой вопрос....
А как она его получила? А ее подпись на анкете заверена нотариусом или под анкетой есть подчерковедческая экспертиза?
 показать весь комментарий
 
Такая экспертиза будет проведена сразу как только Баба Яга криво посмотрит в сторону Свыни или хоть намекнет на его коррупцию и воровство
 показать весь комментарий
 
 
А почему будет? Может уже..... но только "затерялась"
 показать весь комментарий
 
Супрун им всем как кость в горле. Значит, хорошо работает хотя бы в том плане, что в междусобойчики не играет) и не сидит на доле у фармацевтов
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо работал Гордиенко, которого Гройсман третий год не восстанавливает на работе по решению суда, спасая проворовавшегося Сеньку.
 показать весь комментарий
 
 
Супрун - останній чужинець, шо гальмує наші стрімкі рехворми.
Скинут её по-любому.
Рыги, Вона, Ляшки - спят и видят нормального министра, шоб тіки тих кого треба допускав до здоров'я людей, а не всіх ото підряд
 показать весь комментарий
 
«Ульяна Супрун имеет украинское гражданство и украинский паспорт. И он есть в документах Кабмина"
Чули? Передайте це всім зрадоботом.

 показать весь комментарий
 
 
Вопрос был по поводу паспорта другой страны, а не про украинский паспорт. Но это так типично для нашей власти и порохоботов - перекручивать с ног на голову.
 показать весь комментарий
 
жалко только, что мозгов она не имеет. После того, как она заявила о том, что гейство среди людей оправдано тем, что животные тоже так поступают - в этом имели шанс убедиться все. Еще бы, ведь для того, чтобы нормой для человека определить животное поведение додуматься можно было только избавившись от мозгов, если были.
 показать весь комментарий
 
 
Ты не поверишь, но человек - тоже животное. Только с высшей нервной деятельностью.
И так же, как человек за все голодные годы не смог эволюционировать и отказаться от еды, так же, как туареги за тысячи лет жизни в пустыне не могут перестать пить воду, так же, как у абсолютно здоровой пары может родится инвалид, так же, как у тебя встаёт пиписиндр при виде привлекательной женщины в эротической позе... так же и геи не могут взять и стать гетеро, а гетеро не могут стать геями. Есть, ясен, пограничные состояния и там агитация может повлиять на выбор человека, но всё же.
Статистика геев среди животных (в том числе людей) уже давно подсчитана, единственное, что можно сделать - загнать их в подполье. Но проблему это не решит.
 показать весь комментарий
 
 
конечно не поверю, ведь уже хотя бы потому, что у животных нет высшей нервной деятельности и высших психических функций человек у которого все это есть больше чем любое животное. А еще в отличие от животных человек может выбирать как ему жить, животные так не могут. Лев всегда проживет жизнь как лев, или умрет. И осел всегда проживет жизнь как осел, или умрет. И только человек способный жить как человек может выбрать себе образ жизни животного и существовать так на протяжении жизни.
Все люди имеют право выбирать себе свой образ жизни, но и ответственность за этот выбор никто не отменял. Не хочешь жить как человек, считаешь, что тебе это не надо? Нет проблем, только вот в связи с этим диктовать людям не претендуй точно так же как на это и животные не претендуют. И никаких проблем, абсолютно.
 показать весь комментарий
 
Животные не могут решать дифференциальные уравнения, это да. А базовые эмоции - страх, любовь, радость и.т.д. - все те же самые.
 показать весь комментарий
 
Прежде чем читать дальше - скажи, ты креационист или таки веришь в эволюцию?
Если креационист - просто отпиши об этом ниже и я отстану.

Древние греки, спартанцы и частично римляне недовольны твоей позицией.
Путаешь общественное устройство, мораль / нравы и природу человека как вида.

Сейчас почему-то обычаи тех времён, а именно - развлечения с молодыми мальчиками, фаланги из геев-любовников и прочие римские оргии со всеми подряд в угаре гедонизма считаются чем-то противоественным. В те времена это было абсолютно естественно, более того, отказ сношаться с молодыми мальчиками и желание трахать только женщин для знатного древнего грека был позорным пятном.
А всего-то несколько тысяч лет назад люди жили в родоплеменном строе, прям как нынешние обезьяны или те же львы. ИЧСХ, даже там с развитием земледелия патриархат был вытеснен матриархатом, чему вчерашние главы племён были очень не рады.

Ради эксперимента - сделай над собой усилие и заставь себя считать привлекательными женщин абсолютно другого типажа. Если сейчас тащишься по длинноногим блондинкам - переключись на пухленьких брюнеток или короткостриженных пацанок. Если дашь честное слово, что получилось - я таки поверю, что можно силой воли сменить даже сексуальную ориентацию.

И последнее - сам в %@!$ от этих гей-парадов, но действовать нужно иначе. Стоит просто дать им право на заключение "партнёрства" - то же брак, но однополый, и перестать реагировать на эти парады вообще. Туда ходят атеншн-хоры, которым любой кипиш только на руку, как шлюхам из ФЕМЕН, например.
Энивей, как ни старайся - гейство непобедимо, победить можно только внешние признаки.
 показать весь комментарий
 
Саакашвили тоже имел. Лучше бы эту каргу выперли вместо Михо
 показать весь комментарий
 
 
Якщо так пишуть такі як ти то точно її чіпати неможна!
 показать весь комментарий
 
 
если пишут так такие как ты, то гнать ее нужно сраным веником
 показать весь комментарий
 
 
неважно кто...хоть шурма.лижь бы зраду толкал.а кому разнести всегда найдется
 показать весь комментарий
 
 
У такого себе мЫнЫстра оброны сАламатина тоже было украинское гражданство, что не мешало ему беззаветно служить кацапии, и в ее интересах разваливать армию Украины.
Так же вспомните главуСБУ яКЫмЭнко сАню, в чьих интересах и на кого он работал.
Это только два примера. А Вове, хочется сказать: "Не парся...", наличие украинского паспорта это еще не СЛУЖЕНИЕ УКРАИНЕ и УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!!!
 показать весь комментарий
 
 
как и всякий порядочный еврей Гройсман никогда не врет
Он просто не говорит ВСЮ правду.
Естественно у супрун ЕСТЬ украинский паспорт и гражданство, и еще два других
Просто украинскому народу нужно задать себе вопрос - вам нужны 311 депутатов имеющих гражданство других стран?
 показать весь комментарий
 
 
рупор региональной фармацептической конторы ,отстаивает дело хозяйки
 показать весь комментарий
 
 
Заставьте её заключить договор с семейным врачом где-нибудь за пределами Киева и заставьте её лечиться только внутри страны. Сделаете - все вопросы к ней отпадут.
 показать весь комментарий
 
 
Скорей в законе. Ну или в голове Супрун.
Хоть я и не врач, но имхо - до введения "телемедицины" стоило бы собрать статистику заболеваний и методов их лечения по стране + из соседних стран, где примерно такой же климат и похожие медикаменты.
Вроде "100 больных гриппом, время обращения - менее недели после появления симптомов, месяц - февраль, грипп типичный (не какой-нибудь птичий или свиной), пиковая температура - 38.5, выделения из носа... применялся препарат X, дозировка Y, успех в 80% случаев"
Иначе - лечение по фотографии. Вот представь - тебе звонят по работе и говорят, что у нас что-то там не работает, возможно проблема в том-то, подскажи что делать. Есть шанс, что ты всё поймёшь и поможешь, но куда вероятнее, что нужно ехать на работу, смотреть, щупать, клацать и тыкать самому.

Другие её приколы, вроде "деньги должны идти за медициной, а не наоборот" - без комментариев.
Идея про семейного врача вроде и неплохая, но реализация скорей всего будет запорота наглухо, т.к. квалификация врачей очень разная и количество подписей крайне неравномерно распределено.

Тут, кстати, тоже угар с медициной. Есть платная медстраховка, Люксмед например, 130 злот в месяц (что-то в районе 900 гривен) и там тебе всегда поможет интерниста (он же терапевт), а вот ближайшее узи колена в твоём городе сделают через месяц - полтора, потому что очередь. В государственной больничке ты можешь прийти в ostry dyzur (она же неотложка) в 18:00 с острой болью в желудке, а выйдешь - в 2 ночи, после капельницы и нескольких анализов. При попытке вызвать скорую вполне могут отказать, т.к. "ты сам в состоянии дочапать до больнички, не морочь нам головы".
 показать весь комментарий
 
Делайте как говорит государство. Потому что оно платит. Если вы хотите лечиться по своим понятиям - идите в частную клинику.
 показать весь комментарий
 
А шо, кого-то заставляют лечится только внутри страны?
 показать весь комментарий
 
 
Ого. Видать, крепко реформа проехалась по нелегальному транзиту и контрабанде лекарственных препаратов.
 показать весь комментарий
 
Ну это сейчас, а когда придет время отвечать за результаты рехформ - окажется что у Супрун американское гражданство, и вообще она и/о министра, так что взятки гладки.
 показать весь комментарий
 
 
До этого момента осталось менее года. И это максимум
 показать весь комментарий
 
 
у Михо тоже было и гражданство и паспорт... - это не панацея
и когда она нажмет на мозоль чей-то... и то и другое - не индульгенция
сейчас и гос.награды обесцениваются...
кто награду кровью заслужил, кто жизнью, а кто паркетными кульбитами и пошаркиванием
 показать весь комментарий
 
 
Не... я тут ничего писать не стану. А то заболею, не дай Бог. Малярией, например. Ну и заБАНят, наверняка. А оно мне, всё вот это, надо?!
 показать весь комментарий
 
После его заявлениях о пенсионерах получающих 3 тыс. и не подорожания цены за газ я ему так верю
 показать весь комментарий
 
А мэр Одессы Труханов - российское гражданство и российский паспорт.
 показать весь комментарий
 
С каких пор разрешено двойное гражданство, тем более на таких постах.
 показать весь комментарий
 
 
в том то и дело, что громко заявлено про паспорт Украины и так же громко промолчал отказалась ли супрун от американского гражданства
 показать весь комментарий
 
 
Тобто Супрун має ДВА громадянства, бо з американського не виходила. А це пряме порушення Конституції України. І як Ггойсман пояснює те, що "поклав" на Конституцію?
 показать весь комментарий
 
 
Ну про паспорт ни скажу а вот Украинцев она имеет неплохо ....
 показать весь комментарий
 
все вы его имеете, гнойсман. причем в особо извращенной форме имеете.
 показать весь комментарий
 
про паспорт не цікаво....
моя улюблена рубрика "розвіювання міфів з Супрун"
причому, навіть якщо відкинути те, що до любого міфа більше довіри чим до слів Супрун, залишається незбагненним факт того, що вона розвіює міфи відомі тільки їй одній...)
 показать весь комментарий
 
Пропуную згадати Богатирьову, якщо комусь не до вподоби Супрун)))
Невдоволеними Уляною, можуть бути тільки москалі, наші ватани, або боти фармацевтичної мафії)))
Звичайно, критика на адресу цих реформ повинна бути, але тільки конструктивна критика... В усьому іншому, Уляні тільки потрібно дякувати ... Людина хоч щось намагається робити у цьому надкорупційному, надзвичайно криміналізованому болоті, під назвою українська медицина!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСупрун имеет украинское гражданство и украинский паспорт, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх