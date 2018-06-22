 Супрун имеет украинское гражданство и украинский паспорт, - Гройсман. ВИДЕО

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос нардеп Игоря Шурмы ("Оппоблок") о гражданстве и.о. главы Минздрава, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Как такое может быть, что человек с паспортом другой страны имеет доступ к гостайне, более того за эту государственную тайну ей доплачивают деньги?", - спросил Шурма.
"Ульяна Супрун имеет украинское гражданство и украинский паспорт. И он есть в документах Кабмина", - заявил Гройсман.
Также Гройсман, отвечая на вопрос о состоянии "ОХМАТДЕТа", заявил, что в 2011 году "Партия регионов" решила построить "ОХМАТДЕТ", но вместо реконструкции "фактически разворовали по кирпичикам и, в том числе, украли оборудование".
"Мы нашли оборудование, купили новое и сделали реконструкцию первой части – 23 тыс. кв. м., а всего весь комплекс "ОХМАТДЕТ" 60. Я очень хорошо знаю, как выглядел "ОХМАТДЕТ" два года назад, когда я пришел туда впервые, и как выглядит помещение сейчас и насколько оно оборудовано", - констатировал Гройсман.
А как она его получила? А ее подпись на анкете заверена нотариусом или под анкетой есть подчерковедческая экспертиза?
Скинут её по-любому.
Рыги, Вона, Ляшки - спят и видят нормального министра, шоб тіки тих кого треба допускав до здоров'я людей, а не всіх ото підряд
Чули? Передайте це всім зрадоботом.
И так же, как человек за все голодные годы не смог эволюционировать и отказаться от еды, так же, как туареги за тысячи лет жизни в пустыне не могут перестать пить воду, так же, как у абсолютно здоровой пары может родится инвалид, так же, как у тебя встаёт пиписиндр при виде привлекательной женщины в эротической позе... так же и геи не могут взять и стать гетеро, а гетеро не могут стать геями. Есть, ясен, пограничные состояния и там агитация может повлиять на выбор человека, но всё же.
Статистика геев среди животных (в том числе людей) уже давно подсчитана, единственное, что можно сделать - загнать их в подполье. Но проблему это не решит.
Все люди имеют право выбирать себе свой образ жизни, но и ответственность за этот выбор никто не отменял. Не хочешь жить как человек, считаешь, что тебе это не надо? Нет проблем, только вот в связи с этим диктовать людям не претендуй точно так же как на это и животные не претендуют. И никаких проблем, абсолютно.
Если креационист - просто отпиши об этом ниже и я отстану.
Древние греки, спартанцы и частично римляне недовольны твоей позицией.
Путаешь общественное устройство, мораль / нравы и природу человека как вида.
Сейчас почему-то обычаи тех времён, а именно - развлечения с молодыми мальчиками, фаланги из геев-любовников и прочие римские оргии со всеми подряд в угаре гедонизма считаются чем-то противоественным. В те времена это было абсолютно естественно, более того, отказ сношаться с молодыми мальчиками и желание трахать только женщин для знатного древнего грека был позорным пятном.
А всего-то несколько тысяч лет назад люди жили в родоплеменном строе, прям как нынешние обезьяны или те же львы. ИЧСХ, даже там с развитием земледелия патриархат был вытеснен матриархатом, чему вчерашние главы племён были очень не рады.
Ради эксперимента - сделай над собой усилие и заставь себя считать привлекательными женщин абсолютно другого типажа. Если сейчас тащишься по длинноногим блондинкам - переключись на пухленьких брюнеток или короткостриженных пацанок. Если дашь честное слово, что получилось - я таки поверю, что можно силой воли сменить даже сексуальную ориентацию.
И последнее - сам в %@!$ от этих гей-парадов, но действовать нужно иначе. Стоит просто дать им право на заключение "партнёрства" - то же брак, но однополый, и перестать реагировать на эти парады вообще. Туда ходят атеншн-хоры, которым любой кипиш только на руку, как шлюхам из ФЕМЕН, например.
Энивей, как ни старайся - гейство непобедимо, победить можно только внешние признаки.
Так же вспомните главуСБУ яКЫмЭнко сАню, в чьих интересах и на кого он работал.
Это только два примера. А Вове, хочется сказать: "Не парся...", наличие украинского паспорта это еще не СЛУЖЕНИЕ УКРАИНЕ и УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!!!
Он просто не говорит ВСЮ правду.
Естественно у супрун ЕСТЬ украинский паспорт и гражданство, и еще два других
Просто украинскому народу нужно задать себе вопрос - вам нужны 311 депутатов имеющих гражданство других стран?
Хоть я и не врач, но имхо - до введения "телемедицины" стоило бы собрать статистику заболеваний и методов их лечения по стране + из соседних стран, где примерно такой же климат и похожие медикаменты.
Вроде "100 больных гриппом, время обращения - менее недели после появления симптомов, месяц - февраль, грипп типичный (не какой-нибудь птичий или свиной), пиковая температура - 38.5, выделения из носа... применялся препарат X, дозировка Y, успех в 80% случаев"
Иначе - лечение по фотографии. Вот представь - тебе звонят по работе и говорят, что у нас что-то там не работает, возможно проблема в том-то, подскажи что делать. Есть шанс, что ты всё поймёшь и поможешь, но куда вероятнее, что нужно ехать на работу, смотреть, щупать, клацать и тыкать самому.
Другие её приколы, вроде "деньги должны идти за медициной, а не наоборот" - без комментариев.
Идея про семейного врача вроде и неплохая, но реализация скорей всего будет запорота наглухо, т.к. квалификация врачей очень разная и количество подписей крайне неравномерно распределено.
Тут, кстати, тоже угар с медициной. Есть платная медстраховка, Люксмед например, 130 злот в месяц (что-то в районе 900 гривен) и там тебе всегда поможет интерниста (он же терапевт), а вот ближайшее узи колена в твоём городе сделают через месяц - полтора, потому что очередь. В государственной больничке ты можешь прийти в ostry dyzur (она же неотложка) в 18:00 с острой болью в желудке, а выйдешь - в 2 ночи, после капельницы и нескольких анализов. При попытке вызвать скорую вполне могут отказать, т.к. "ты сам в состоянии дочапать до больнички, не морочь нам головы".
и когда она нажмет на мозоль чей-то... и то и другое - не индульгенция
сейчас и гос.награды обесцениваются...
кто награду кровью заслужил, кто жизнью, а кто паркетными кульбитами и пошаркиванием
моя улюблена рубрика "розвіювання міфів з Супрун"
причому, навіть якщо відкинути те, що до любого міфа більше довіри чим до слів Супрун, залишається незбагненним факт того, що вона розвіює міфи відомі тільки їй одній...)
Невдоволеними Уляною, можуть бути тільки москалі, наші ватани, або боти фармацевтичної мафії)))
Звичайно, критика на адресу цих реформ повинна бути, але тільки конструктивна критика... В усьому іншому, Уляні тільки потрібно дякувати ... Людина хоч щось намагається робити у цьому надкорупційному, надзвичайно криміналізованому болоті, під назвою українська медицина!!!