 Российские тролли говорят, что это внешнее управление. На самом деле мы приняли проукраинские и проевропейские законы, - Пашинский о законе по нацбезопастности. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявил глава комитета по вопросам национальной безопастности и обороны ВР Сергей Пашинский.

"Российские тролли очень много рассказывают, что принятие этого закона - это внешнее управление. Это неправда... Мы сегодня приняли проукраинские, проевропейские законы", - сказал Пашинский.

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