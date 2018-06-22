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 Политика Украины, Общество
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Все про:Пашинский (568) национальная безопасность (31)

 Российские тролли говорят, что это внешнее управление. На самом деле мы приняли проукраинские и проевропейские законы, - Пашинский о законе по нацбезопастности. ВИДЕО

Принятый закон о Нацбезопастности соответсвует государственным интересам Украины и ее стремлению к евроинтеграции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявил глава комитета по вопросам национальной безопастности и обороны ВР Сергей Пашинский.

"Российские тролли очень много рассказывают, что принятие этого закона - это внешнее управление. Это неправда... Мы сегодня приняли проукраинские, проевропейские законы", - сказал Пашинский.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко о принятии Закона о нацбезопасности. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3072904
 
   
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Когда эта мерзкая человекообразная макака сядет? На нем столько дел висит, а он и в х не дует
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Спорить с "ольгинскими" калоедами - себя не уважать.
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сам Скоропадский ржал с местечковых свынячих элит Російські тролі кажуть, що це зовнішнє управління. Насправді ми ухвалили проукраїнські та проєвропейські закони, - Пашинський щодо закону про нацбезпеку - Цензор.НЕТ 2300
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То де і коли? "Вождь" в тебе в центрі мАЦкви валяється.
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гармонічно, це як?! з гармонією - ручною, чи губною?
чи з баяном? Російські тролі кажуть, що це зовнішнє управління. Насправді ми ухвалили проукраїнські та проєвропейські закони, - Пашинський щодо закону про нацбезпеку - Цензор.НЕТ 9500 воно і є частина влади, про шо мова? Російські тролі кажуть, що це зовнішнє управління. Насправді ми ухвалили проукраїнські та проєвропейські закони, - Пашинський щодо закону про нацбезпеку - Цензор.НЕТ 9500 Російські тролі кажуть, що це зовнішнє управління. Насправді ми ухвалили проукраїнські та проєвропейські закони, - Пашинський щодо закону про нацбезпеку - Цензор.НЕТ 9500 Російські тролі кажуть, що це зовнішнє управління. Насправді ми ухвалили проукраїнські та проєвропейські закони, - Пашинський щодо закону про нацбезпеку - Цензор.НЕТ 9500
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Сегодня убогие мокши праздную день начала войны...
Российские тролли говорят, что это внешнее управление. На самом деле мы приняли проукраинские и проевропейские законы, - Пашинский о законе по нацбезопастности - Цензор.НЕТ 1955
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А как польша кусок у чехословакии оттяпала,в 38,забыл?
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Сам карты раскрыл... Насчёт внешнего управления. Но интересно, что есть немало людей, которые считают, что это хорошо.
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Плешивый доуправлялся до санкций ЕС и США.
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всі закони гарні, поки їх приймають, але потім з"являються деякі питання, коли хтось прочитає, уважно, що там написано! Российские тролли говорят, что это внешнее управление. На самом деле мы приняли проукраинские и проевропейские законы, - Пашинский о законе по нацбезопастности - Цензор.НЕТ 887
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даже если плешивая выхухоль говорит правильные слова....
во мне срабатывает "инстинкт Химикуса".. (от всей души... с размаху... бутылкой по...)
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Ну х**ло на первом,здесь без вопросов..
Но свои воши больше беспокоят..
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То він щось не те сказав про рашистських тролей? Та невже...)))
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Фейк галимый! Во первых не может быть у американского иммиграционного офицера никаких списков, с теми кто посещал Крым не через Украину. Тем более в июне 2018-го года, который кстати еще не закончился! Да и виза американская немного по другому выглядит!
А почему у "жениха" пол женский стоит и отчество Сергеевна? Да и выдали визу с 24 октября 1997 года.Тщательнее надо быть, детки.

SОбратите внимание на тип визы- J1. Это виза по обмену студентами, разовая. Пост- фейк
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Да, предполагается, что россиянину, когда он приезжает в Ялту, ставят штамп в загранпаспорт. Чтобы американский визовый офицер мог это увидеть
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Козлик дырявый в очках, хватит блеять . Сдай Глок и иди в лукьчновку. Там тебе массаж простаты сделают всей хатой на пару кругов)
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эти клоуны просто бешеные, их лечить надо. Пашинский, хватит херню заявлять, иди лучше отбитые ногой пули от пистолетика собирай, займись тем, к чему способности проявил. Какой у вас может быть "закон о нацбезопасности", если ж вы, бестолочи, нигде о том, кого считаете нацией в Украине не объявили? Хватит уже среди украинцев кого-то тупее себя искать, нет таких, ведь это только вы всерьез считаете, что можно безопасностью неизвестно кого заниматься взявшись служит народу Украины, которого вы не признаете и знать не желаете.
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Молчало бы это "убожество" в надежде, что забудут сколько оно украло. Так оно ещё и рот развевает, подпевая и выслуживаясь перед боссом-БАРЫГОЙ!
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Вообще к власти нормальные люди не попадают, в основном дегенераты и извращенцы - причем везде: и у нас, и в россии и в америке.
Короче просто больные на голову извращенцы... а потом мы не можем понять что происходит.
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нормальный человек, который удовлетворен жизнью во власть лезть не будет - будет жить и радоваться. Любыми способами во власть лезут ублюдки и дегенераты (садисты и извращенцы в прямом смысле этого слова), собственно они лезут туда только ради того, чтобы удовлетворить свои больные фантазии... Что мы воочию наблюдаем особенно начиная с 2010 года.
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О, самый главный патриёд крысиный вылез. Ничего, еще год до парламентских и можно будет эти мерзкие рожи вспоминать лишь в страшном сне.
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Главное, они поняли что делать- воровать и орать на Путина, кто громче. И все у них будет в шоколаде
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Опа! Пашинский расширил перечень тех, чей визг оправдывает любые действия власти. Путин, Кремль..теперь и российские тролли...Что завтра? Российские коты?
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это чмо вместе с черновол должно забиться в угол и ждать и дрожать , когда за ним придут и посадят
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Ага, "проукраинские и проевропейские", только для ну ооочень узенького круга чиновничьего ворья и их родни..((((((((((((((((((((
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссийские тролли говорят, что это внешнее управление. На самом деле мы приняли проукраинские и проевропейские законы, - Пашинский о законе по нацбезопастности. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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