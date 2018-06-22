 Российские тролли говорят, что это внешнее управление. На самом деле мы приняли проукраинские и проевропейские законы, - Пашинский о законе по нацбезопастности. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявил глава комитета по вопросам национальной безопастности и обороны ВР Сергей Пашинский.
"Российские тролли очень много рассказывают, что принятие этого закона - это внешнее управление. Это неправда... Мы сегодня приняли проукраинские, проевропейские законы", - сказал Пашинский.
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чи з баяном? воно і є частина влади, про шо мова?
во мне срабатывает "инстинкт Химикуса".. (от всей души... с размаху... бутылкой по...)
Но свои воши больше беспокоят..
А почему у "жениха" пол женский стоит и отчество Сергеевна? Да и выдали визу с 24 октября 1997 года.Тщательнее надо быть, детки.
SОбратите внимание на тип визы- J1. Это виза по обмену студентами, разовая. Пост- фейк
Короче просто больные на голову извращенцы... а потом мы не можем понять что происходит.