 "Почему интересы меньшинства защищают?" и "Это все дело рук сатаны - они погубят планету": под Радой проходит "Всеукраинский семейный протест". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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В акции принимают участие представители различных политических сил и общественных организаций, в том числе, люди с символикой Нацкорпуса, "Свободы". Также к акции присоединились некоторые нардепы, которые в это время идут на утреннее заседание, в частности Оксана Корчинская (РП), Игорь Мосийчук (РП), "свободовец" Михаил Головко, Олег Барна (БПП) и Виктор Кривенко (внефракционный).

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По словам организаторов акции, они пришли выразить протест в связи с жестким разгоном противников Марша равенства 17 июня, а также против нововведений Минобразования относительно гендерной политики.

Митингующие расположились на площади Конституции перед Верховной Рады, а также вдоль улицы Грушевского. Они держат плакаты со следующими лозунгами: "Тато, мама, діти – України квіти", "заборонити пропаганду гомосексуалізму", "Гей парад на крові: ганьба МВС", "Марш рівності на крові – ось лице ЛГБТ", "МОН не вирізай тата і маму з підручників", "Марш рівності – загроза правам сімей", "МОн не розбещуй наших дітей", "Божий план сім’ї: чоловік, жінка, діти", "Меншість не має права обмежувати права більшості", "Ініціаторів антисімейних ініціатив до відповідальності", "Заклади освіти не для пропаганди гендерної ідеології", "Тато, мама, я – щаслива сім’я", "Українці – християни", "Стоп гейпарад" и др.

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На акции присутствуют люди с маленькими детьми.

"Всеукраинский семейный протест"



























Фото: Цензор.НЕТ