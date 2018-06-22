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 "Почему интересы меньшинства защищают?" и "Это все дело рук сатаны - они погубят планету": под Радой проходит "Всеукраинский семейный протест". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходит "Всеукраинский семейный протест".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Цензор.НЕТ

В акции принимают участие представители различных политических сил и общественных организаций, в том числе, люди с символикой Нацкорпуса, "Свободы". Также к акции присоединились некоторые нардепы, которые в это время идут на утреннее заседание, в частности Оксана Корчинская (РП), Игорь Мосийчук (РП), "свободовец" Михаил Головко, Олег Барна (БПП) и Виктор Кривенко (внефракционный).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Нет полицейскому произволу!": активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По словам организаторов акции, они пришли выразить протест в связи с жестким разгоном противников Марша равенства 17 июня, а также против нововведений Минобразования относительно гендерной политики.

Митингующие расположились на площади Конституции перед Верховной Рады, а также вдоль улицы Грушевского. Они держат плакаты со следующими лозунгами: "Тато, мама, діти – України квіти", "заборонити пропаганду гомосексуалізму", "Гей парад на крові: ганьба МВС", "Марш рівності на крові – ось лице ЛГБТ", "МОН не вирізай тата і маму з підручників", "Марш рівності – загроза правам сімей", "МОн не розбещуй наших дітей", "Божий план сім’ї: чоловік, жінка, діти", "Меншість не має права обмежувати права більшості", "Ініціаторів антисімейних ініціатив до відповідальності", "Заклади освіти не для пропаганди гендерної ідеології", "Тато, мама, я – щаслива сім’я", "Українці – християни", "Стоп гейпарад" и др.

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На акции присутствуют люди с маленькими детьми.

Почему интересы меньшинства защищают? и Это все дело рук сатаны - они погубят планету: под Радой проходит Всеукраинский семейный протест 01

"Всеукраинский семейный протест"

Почему интересы меньшинства защищают? и Это все дело рук сатаны - они погубят планету: под Радой проходит Всеукраинский семейный протест 02
Почему интересы меньшинства защищают? и Это все дело рук сатаны - они погубят планету: под Радой проходит Всеукраинский семейный протест 03
Почему интересы меньшинства защищают? и Это все дело рук сатаны - они погубят планету: под Радой проходит Всеукраинский семейный протест 04
Почему интересы меньшинства защищают? и Это все дело рук сатаны - они погубят планету: под Радой проходит Всеукраинский семейный протест 05
Почему интересы меньшинства защищают? и Это все дело рук сатаны - они погубят планету: под Радой проходит Всеукраинский семейный протест 06
Почему интересы меньшинства защищают? и Это все дело рук сатаны - они погубят планету: под Радой проходит Всеукраинский семейный протест 07
Почему интересы меньшинства защищают? и Это все дело рук сатаны - они погубят планету: под Радой проходит Всеукраинский семейный протест 08
Почему интересы меньшинства защищают? и Это все дело рук сатаны - они погубят планету: под Радой проходит Всеукраинский семейный протест 09
Почему интересы меньшинства защищают? и Это все дело рук сатаны - они погубят планету: под Радой проходит Всеукраинский семейный протест 10
Почему интересы меньшинства защищают? и Это все дело рук сатаны - они погубят планету: под Радой проходит Всеукраинский семейный протест 11
Почему интересы меньшинства защищают? и Это все дело рук сатаны - они погубят планету: под Радой проходит Всеукраинский семейный протест 12
Почему интересы меньшинства защищают? и Это все дело рук сатаны - они погубят планету: под Радой проходит Всеукраинский семейный протест 13
Почему интересы меньшинства защищают? и Это все дело рук сатаны - они погубят планету: под Радой проходит Всеукраинский семейный протест 14

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3072902
 
   
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А про мораль і совість ти не чуло?
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ну как там у вас,в будущем ,гей парады не беспокоят?

"Чому інтереси меншості захищають?" і "Це все справа рук сатани - вони знищать планету": під Радою відбувається "Всеукраїнський сімейний протест" - Цензор.НЕТ 9467
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да ладно...вон радикальный вафлист нам законы пишет
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мораль.. совесть? чё за бред.... почему весь список "моральных слов" не озвучен?

уровень "всеукраинского протеста" показателен - подавляющему большинству пофиг. Ну или не боятся конкуренции, что собственно и является основной причиной, почему нормальных людей не раздражают ни геи, ни лесби...
А вот пассивных эта тема реально дратуе... борятся за свои права, боятся конкуренции...
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А кто-то ограничивает права классической семьи? )))
На этих "парадах" выступают за право каждого распоряжаться своей жопой по своему усмотрению и только дебилы с фото выше хотят конролировать жопы окружающих
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Тебе, педрило, кто мешает жопой распоряжаться?
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Та ні, проблема не в задниці. Хай хоть в задницю, хай хоть в вухо. Проблема в тому, що хворі люди чомусь вирішили, що в них недостатньо прав на то, щоб хворіти. От і влаштовують ті марші рівності. Хочуть вони, наприклад, щоб дітей мати. Та нема проблем - зачати, виносити, родити, грудьми вигодувати. Будь-ласка.ю якщо рівність то рівність.
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Педик, распоряжайся своей жопой как хочешь и соси у кого хочешь - но нефиг выставляться тыкать свою жопу другим и нефиг ходить с призывом "отсосу" там где живут нормальные люди...

оно ещё и тут кукарекает...
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Посмотрим что толерантные и поддерживающие всякие гейские шабаши запоют когда их сыновья бородатых жен приведут или сами женами станут
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данные товарисчи пропагандируют ЛГБТ лучше,чем гей парады ...
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надо запретить конкурсы красоты (особенно в купальниках!) и бодибилдинг... А то насмотрятся девочки и мальчики и пестец: девочки влюбятся в девочек, а мальчики захотят стать девочками.. Или наоборот - девочки захотят стать накачанными мальчиками.. ну а пацаны будут мечтать о бодибилдерах...
В общем, ВЕРНИТЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ - запретите конкурсы красоты, спорт и, особенно, бодибилдинг!
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Дебильная позиция. Пусть трахаются, кто куда хочет и кто с кем хочет. Но с пропагандой гомосексуализма нужно бороться однозначно.
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Не за твой гомик,твои деньги на парад потратили..
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А как ограничили права обычной семьи в Украине?
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А как ограничили права педрил в Украине?
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не за твой, не переживай. Спроси лучше во сколько тебе обошлось шествие збоченцив.
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Читайте "Битва за хаос", там есть очень интересное определение отношений государства и любого меньшинства (национального, сексуального)..
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- Родители это мой парень,будет жить у нас
- как ты уже за#бал Сережа
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А Мосийчук что там делает? Он же в партии заднеприводного...
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Шоу продолжается! Кто следующий? Огласите весь список до виборов, пожалуйста.
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Тусовка для идиотов с пролетарско-швондеровской философией. Семья тут не при чём.
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Надо полагать, пидерская тусовка - это зрелище гораздо приятней.
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В германии скоро на гейпарадах гомики в открытую сношатся будут, уже с голыми жопами ходят под одобрительное кивание меркель и ко
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"пролетарско- швондєрской",то якраз ближче до ЛГБТ
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Че то протестующих собралось меньше чем на гей пати?))))
У организаторов денег не вистачило?)))
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Требуют запретить гей парады, что бы не наслушаться пропаганды и самим стать геями? "Почему интересы меньшинства защищают?" и "Это все дело рук сатаны - они погубят планету": под Радой проходит "Всеукраинский семейный протест" - Цензор.НЕТ 6669
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Да дайте жить геям, пусть только переназовут свои марши в "Марш равенства... с животными" и маршируют отставая свое животное право там, где им место выделят люди, которые в состоянии быть и оставаться людьми.
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Когда девочки балуются , это пройдёт , но когда мальчики - навсегда . Поддерживаю этот протест .
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дурак) подумай сам - чем больше мальчиков с мальчиками, тем больше девочек остается нам))
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Но , тогда не обижайся , что нами скоро будут руководить только "мальчики" .
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не обижаюсь.. Если уж не способен отвечать за себя, то никакие запреты не помогут. Или теье легче что тобою будут руководить "пидоры" (а не геи)?))
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Эту мысль высказал когда то Диего Марадона ))
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Ошибка. Девочки с девочками уравновешивают мальчиков с мальчиками, поэтому количество НАШИХ девочек постоянно. Количество девочек может увеличиваться (в случае военных действий). Но лучше не надо.
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я так понимаю что люди протестуют против ляшков и шыкаладных ляшков.
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а що тут особливого?! меншинства) керують більшістю,
і при цьому проводять агітацію в центрі Києва.
можливо на це не треба звертати увагу?
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Кирилл гундяев и ряженые кизяки пидоросии аплодируют вам!!!
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ЦЕНЗОРЕ!!!! Чому в україномовній версії сайту цієї статті нема?
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Такое сложно перевести на украинский .
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вони, Українською, постять пізніше - політика! "Почему интересы меньшинства защищают?" и "Это все дело рук сатаны - они погубят планету": под Радой проходит "Всеукраинский семейный протест" - Цензор.НЕТ 6236
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Лучший способ борьбы с лбгт - игнор. А такой способ протеста - это наоборот популяризация.Это же ОЧЕВИДНО!
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Игнорировать? Завтра выведут педофилов, зоофилов и прочую нечисть. Ведь у них тоже есть права.
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Ага, точно, вот сегодня вывели моральных уродов
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просто не нужно рекламировать педерастию .. ну хотя бы при детях ...
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обожаю когда навязывают религию. Написать что украинцы - христиане это типа ок? Евреев, мусульман и атеистов походу приравняли к ЛГБТ
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Бо писали не думаючи. Це проблема більшості плакатів на таких протестах.
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Не бачу проблем як в гей-парадах, так і в таких протестах проти них- аби не били одне одного та поліцію. А вільний час хай витрачають, як їм всім заманеться.
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Не думал, что в Украине столько ваты...
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а на гейпарад народу пришло больше чем на данный протест....
что какбэ намекает

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на гейпарад больше полицейских пришло,которые геев от людей защищали
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Я так потимаю...протестующие очень боятся гей пропаганды бо...боятся спокусится на нее?))))
+ самые лютые гомофобы...обычно ламентные пид..ы!))) На Милонова взгляните))))
То лично бы наказал всех геев РАБсосии))
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а все педофилы это тоже нормальные люди с другой ориентацией и вообще виноваты дети
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Не путай х.. и палец дядя!))
Педофилы...это насилие!
Геи...это взаимно!
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Это все дело рук сатаны
Все дело в вашем православии головного мозга...и более ни в чем....
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я думаю , планету скоро погубят пидорасы вроде кацапов ... обычные гомики не успеют ..
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30 лет назад историк Юрий Афанасьев выступал на 1 съезде депутатов СССР с красивой речью по поводу "Агрессивно Послушного Большинства" на съезде и в самом дохлом сссре "Чому інтереси меншості захищають?" і "Це все справа рук сатани - вони знищать планету": під Радою відбувається "Всеукраїнський сімейний протест" - Цензор.НЕТ 1372Помню Золотые слова Золотого человека и всего за одну МИНУТУ Юрий Афанасьев поставил раком весь тот позорный СЪЕЗД "Чому інтереси меншості захищають?" і "Це все справа рук сатани - вони знищать планету": під Радою відбувається "Всеукраїнський сімейний протест" - Цензор.НЕТ 1372 ... будто это было ВЧЕРА... "Чому інтереси меншості захищають?" і "Це все справа рук сатани - вони знищать планету": під Радою відбувається "Всеукраїнський сімейний протест" - Цензор.НЕТ 1372За эти 30 лет не изменилось ничего...
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что ты задницей крутишь,съезды вспоминаешь,говори прямо ,ты за геев или нет?
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Когда общество и церьковь начинают лезть под одеяло...жди беды))) и костров инквизиции....
Ну запретите вы им шастать парадами по городу...и шо?)))
Они станут гетерами? Сомневаюсь...
Эти нещастные люди то же хотят быть счастливыми и любимыми...
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а еще хотят быть любимыми педофилы и зоофилы,пожалей их
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Похожи на согнанных бюджетников. Молодых совсем нет. Потому как проблема высосана из пальца. Для отвода внимания от воровства.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Почему интересы меньшинства защищают?" и "Это все дело рук сатаны - они погубят планету": под Радой проходит "Всеукраинский семейный протест". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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