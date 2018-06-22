 "Почему интересы меньшинства защищают?" и "Это все дело рук сатаны - они погубят планету": под Радой проходит "Всеукраинский семейный протест". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В акции принимают участие представители различных политических сил и общественных организаций, в том числе, люди с символикой Нацкорпуса, "Свободы". Также к акции присоединились некоторые нардепы, которые в это время идут на утреннее заседание, в частности Оксана Корчинская (РП), Игорь Мосийчук (РП), "свободовец" Михаил Головко, Олег Барна (БПП) и Виктор Кривенко (внефракционный).
По словам организаторов акции, они пришли выразить протест в связи с жестким разгоном противников Марша равенства 17 июня, а также против нововведений Минобразования относительно гендерной политики.
Митингующие расположились на площади Конституции перед Верховной Рады, а также вдоль улицы Грушевского. Они держат плакаты со следующими лозунгами: "Тато, мама, діти – України квіти", "заборонити пропаганду гомосексуалізму", "Гей парад на крові: ганьба МВС", "Марш рівності на крові – ось лице ЛГБТ", "МОН не вирізай тата і маму з підручників", "Марш рівності – загроза правам сімей", "МОн не розбещуй наших дітей", "Божий план сім’ї: чоловік, жінка, діти", "Меншість не має права обмежувати права більшості", "Ініціаторів антисімейних ініціатив до відповідальності", "Заклади освіти не для пропаганди гендерної ідеології", "Тато, мама, я – щаслива сім’я", "Українці – християни", "Стоп гейпарад" и др.
На акции присутствуют люди с маленькими детьми.
"Всеукраинский семейный протест"
Фото: Цензор.НЕТ
уровень "всеукраинского протеста" показателен - подавляющему большинству пофиг. Ну или не боятся конкуренции, что собственно и является основной причиной, почему нормальных людей не раздражают ни геи, ни лесби...
А вот пассивных эта тема реально дратуе... борятся за свои права, боятся конкуренции...
На этих "парадах" выступают за право каждого распоряжаться своей жопой по своему усмотрению и только дебилы с фото выше хотят конролировать жопы окружающих
оно ещё и тут кукарекает...
В общем, ВЕРНИТЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ - запретите конкурсы красоты, спорт и, особенно, бодибилдинг!
- как ты уже за#бал Сережа
У организаторов денег не вистачило?)))
і при цьому проводять агітацію в центрі Києва.
можливо на це не треба звертати увагу?
что какбэ намекает
+ самые лютые гомофобы...обычно ламентные пид..ы!))) На Милонова взгляните))))
То лично бы наказал всех геев РАБсосии))
Педофилы...это насилие!
Геи...это взаимно!
Все дело в вашем православии головного мозга...и более ни в чем....
Ну запретите вы им шастать парадами по городу...и шо?)))
Они станут гетерами? Сомневаюсь...
Эти нещастные люди то же хотят быть счастливыми и любимыми...