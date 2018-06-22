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 Политика Украины
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Все про:отставка (2292) Розенко (581) Данилюк Александр (292)

 Письма Данилюка к европейскому сообществу некорректны, но я его уважаю, - Розенко. ВИДЕО

Отставка главы Министерства финансов Александра Данилюка была решением не Кабинета Министров и не Премьера Владимира Гройсмана.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

...
"У нас были откровенные разговоры на правительстве по этому вопросу. Несколько раз мы очень остро обсуждали этот вопрос. Но я убежден, что это не решение правительства, это не решение Владимира Гройсмана. Александр Данилюк сам сделал свое решение. Он сделал то, что считал нужным. Очевидно, что все остальное, что происходило после того, что было сделано им, и письма к европейскому сообществу, которые, на мой взгляд, мягко говоря, некорректны, он и сам это признал. Далее пошли последствия. Он сделал свой выбор, я его уважаю. Он ушел своей дорогой, пусть ему везет на этом пути", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк об отставке: "Ситуация развивалась очень быстро. Все делалось так, чтобы меня не было в зале"

Напомним, в четверг, 7 июня, Верховная Рада проголосовала за увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.

В среду, 6 июня, Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов, обвинив его в распространении искаженной информации среди международных партнеров и призвал парламент решить вопрос увольнения министра безотлогательно.

Ранее Данилюк подтвердил, что действительно написал письмо послам стран "Большой семерки" после вышедшего в публичную плоскость конфликта с премьером. При этом министр финансов отверг возможность своей добровольной отставки.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет Министров на заседании 23 мая проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) напрямую Кабмину.

Кроме того, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которым Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк назвал эти решения незаконными и принятыми с нарушением регламента.

Также на заседании правительства состоялся конфликт между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за неназначения заместителя главы Минфина по вопросам реформы ГФС. Гройсман в жесткой манере ответил, что не будет этого делать. В ответ на что Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку.

Впоследствии Гройсман заявил, что Данилюк, возможно, решил сменить место работы.

Напомним, с марта 2017 года после отстранения Романа Насирова ГФС возглавляет соратник Гройсмана, бывший глава ГУ ГФС в Винницкой области Мирослав Продан.

Источник: https://censor.net.ua/v3072888
 
 
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Розенко -- еще бы ты с Ревой сделали свой выбор -- как вы насрали всей Украине и Президенту Порошенко в карман с Пенсионной реформой --- таких больше в Украине нет ... Сколько вы избирателей забрали своими тупыми высказываниями у Порошенко --- типа --- Украинцы много едят и повеселили ФСБ России и врагу не пожелаешь ....
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Президенту Порошенко в карман



Это они виктору кондратюку в карман навалили, а не парашенке
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Молдавского олигарха с большой буквы ))))
Такая же вороватая тварь, как и этот жирный ублюдок
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Проснулся главнокомандующий, а его одежду дневальный стирает.
Главком с головной болью вспоминает:
- Вчера меня из-за угла облевал министр финансов.... Я его уволил.
- Слишком мягко...
- А шо такое?
- Он вам еще и в штаны насрал.
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Бывает ----я хочу сказать о другом не обосраном вами и ФСБ России Порошенко и таких руксосах как Данилюк , Розенко и Рева ...... Порошенко пришел весной 2014 года на пост Президента имея --- 0 в НБУ , 0 в Казначействе , голую , раздетую и голодную армию из "трех человек " --- а сегодня в НБУ -- 20 млрд долларов на счетах Украины , в Казначействе при Порошенко за все эти годы не задержали не на день не одной выплаты --от Пенсий до пособий гробовых и на молоко детям , Армия Украины одна из сельнейших в Европе -- одета и обучена и лупит КАЦАПОВ с их хваленными спецназами ФСБ и ГРУ -- шуба заворачивается .. Но не это главное в Порошенко -!!! Порошенко Первый из ХЕРОВЫХ Президентов Украины с 1991 года не стал целовать жопу Кремлю и ХУЙЛУ Питерскому Вавану --- и публично сделал его дебилом и фашистом на весь мир ... Поэтому не надо на Порошенко .. Говорить надо правду --а не как ЛЮЛЯ --актриса в очках из порносериала ...и с хвостом секретарши из того же сериала ...
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а долгов на 200 млрд - от это победа уважаемый
и отдавать их будет явно не он
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Долгов парень --- в России богатой 800 млрд долларов -- не знал ?? В этом то и херово -- в нашей тупости ...
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не в нашей а в ихней - моих представителей кроме Свободы в раде нет

потому не вижу с какого перепугу мне платить налоги какомуто дяде который за них даже не отчитывается
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Ну да ваш свободовский Генпрокурор Махницкий нак обосрал СВОБОДУ -- что от тебя и Свободы попахивает уже не один год ... Вам ли с Порошенко тягаться ??? В этом плане ?Или я что то вру ???
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он только сочувствующий - членом партии никогда не был

кому вам? я беспартийный - а ты расслабся - хочется повоевать - иди на фронт - аникавоин)))
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Я свое отвоевал ..... Тебе желать не буду ...... Генпрокуроры не чьи не бывают .. Как и Садовой тоже -- я его уважал -- пока он с Люлей и Лаврушником не побежал границы Украины прорывать ...
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а кто у тебя хороший - кроме тебя героицкого
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Кроме Порошенко --в сегодняшней политике Украины я вижу еще ПАстора .... Украину не сдал --- поэтому как и Порошенко в расстрельных списках у Хуйла .....
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я не против - но вот доходы у обоих явно не соотвествуют расходам
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разенка, последуй за ним, чтобы тебя тоже "зауважали")))
Мразь толстожопая
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Вы все конченные твари - министры, депутаты, президент.
Вы все пришли воровать.
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Ты уже фейс наел, можешь тоже уходить, никто и не заметит.
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***
два алкаша...
один совсем в каку, ползёт по грязной дороге, а другой ещё еле-еле держится за забор
тот , который по забору, спрашивает:
- Серега, от ты меня уважаешь?
второй.... сосредоточенно поднимает голову из грязи:
- Колян, я тобой... ваще.... горжусь!
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А от цю товстоморду істоту навряд чи хто поважає...
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Всех, кто хочет что-то изменить - власть изгоняет. Зато коррупционеров даже среди "Регионалов" никто не трогат Життя по-новому!
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они точно не майдановские - там таких уродов точно не было
пусть даже не примазываются
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мы стадо. в цивилизованной стране Ротозенко сидел бы в каталажке за 15 млрд для мертвых душ.
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коли тебе поважає така особа як Розенко - це підстава задумати що щось в своєму житті ти зробив підло...
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)))анекдот навеяло
...студент и студентка случайно севшие рядом уснули на паре. Когда проснулись первым сориентировался студент и тут же выпалил:
- Не волнуйтесь, хоть мы и спали вместе, но я попрежнему вас уважаю.
...похоже, что эти тоже похожим образом "спали вместе"
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПисьма Данилюка к европейскому сообществу некорректны, но я его уважаю, - Розенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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