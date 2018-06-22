 Письма Данилюка к европейскому сообществу некорректны, но я его уважаю, - Розенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.
Напомним, в четверг, 7 июня, Верховная Рада проголосовала за увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.
В среду, 6 июня, Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов, обвинив его в распространении искаженной информации среди международных партнеров и призвал парламент решить вопрос увольнения министра безотлогательно.
Ранее Данилюк подтвердил, что действительно написал письмо послам стран "Большой семерки" после вышедшего в публичную плоскость конфликта с премьером. При этом министр финансов отверг возможность своей добровольной отставки.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет Министров на заседании 23 мая проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) напрямую Кабмину.
Кроме того, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которым Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.
В свою очередь министр финансов Александр Данилюк назвал эти решения незаконными и принятыми с нарушением регламента.
Также на заседании правительства состоялся конфликт между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за неназначения заместителя главы Минфина по вопросам реформы ГФС. Гройсман в жесткой манере ответил, что не будет этого делать. В ответ на что Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку.
Впоследствии Гройсман заявил, что Данилюк, возможно, решил сменить место работы.
Напомним, с марта 2017 года после отстранения Романа Насирова ГФС возглавляет соратник Гройсмана, бывший глава ГУ ГФС в Винницкой области Мирослав Продан.
Это они виктору кондратюку в карман навалили, а не парашенке
Такая же вороватая тварь, как и этот жирный ублюдок
Главком с головной болью вспоминает:
- Вчера меня из-за угла облевал министр финансов.... Я его уволил.
- Слишком мягко...
- А шо такое?
- Он вам еще и в штаны насрал.
и отдавать их будет явно не он
потому не вижу с какого перепугу мне платить налоги какомуто дяде который за них даже не отчитывается
кому вам? я беспартийный - а ты расслабся - хочется повоевать - иди на фронт - аникавоин)))
Мразь толстожопая
Вы все пришли воровать.
два алкаша...
один совсем в каку, ползёт по грязной дороге, а другой ещё еле-еле держится за забор
тот , который по забору, спрашивает:
- Серега, от ты меня уважаешь?
второй.... сосредоточенно поднимает голову из грязи:
- Колян, я тобой... ваще.... горжусь!
пусть даже не примазываются
...студент и студентка случайно севшие рядом уснули на паре. Когда проснулись первым сориентировался студент и тут же выпалил:
- Не волнуйтесь, хоть мы и спали вместе, но я попрежнему вас уважаю.
...похоже, что эти тоже похожим образом "спали вместе"