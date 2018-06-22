 Акция с требованием освободить украинских заложников Кремля прошла у посольства РФ в Риге. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Пикетирование прошло с 17:00 до 18:00 напротив посольства России в Риге. Его участники пришли с украинскими флагами, среди которых был и флаг крымских татар.

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Пикетчики держали плакаты на трех языках - украинском, латышском и английском. Среди требований были: "Свободу политическим заключенным", "Свободу крымским мусульманам", "Свободу Сенцов", "Свободу заложникам Кремля", "На чемпионате мира по футболу я болею за политзаключенных".

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В акции приняли участие 15 человек, в том числе, депутат Сейма Юрис Вилюмс.