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 Акция с требованием освободить украинских заложников Кремля прошла у посольства РФ в Риге. ВИДЕО

Латвийские активисты и представители украинской диаспоры провели в четверг флешмоб-пикетирование посольства РФ в рамках всемирной акции в поддержку украинских заложников Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Пикетирование прошло с 17:00 до 18:00 напротив посольства России в Риге. Его участники пришли с украинскими флагами, среди которых был и флаг крымских татар.

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Пикетчики держали плакаты на трех языках - украинском, латышском и английском. Среди требований были: "Свободу политическим заключенным", "Свободу крымским мусульманам", "Свободу Сенцов", "Свободу заложникам Кремля", "На чемпионате мира по футболу я болею за политзаключенных".

Акция с требованием освободить украинских заложников Кремля прошла у посольства РФ в Риге 01

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В акции приняли участие 15 человек, в том числе, депутат Сейма Юрис Вилюмс.

Источник: https://censor.net.ua/v3072869
 
 
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Ця акція, яка поки малочисельна, є підтримкою в'язнів з України. Російський окупант не буде обмежуватися лише українськими в'язнями і тому це можуть бути латиші, або громадяни інших країн. Підтримуючи Україну латиші борються також за свою свободу.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомАкция с требованием освободить украинских заложников Кремля прошла у посольства РФ в Риге. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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