 Патрульные в Киеве предотвратили самоубийство 84-летней женщины. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Патрульной полиции.

В сообщении отмечается: "За перилами одного из балконов на 14 этаже стояла женщина и вот-вот должна была прыгнуть вниз.

Полицейские быстро установили номер квартиры, где проживает гражданка. Двери в квартиру женщины были открыты, поэтому стражи порядка уже через мгновение были у нее на балконе".

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Патрульная начала общаться с 84-летней женщиной и через несколько минут самоубийца подала руку полицейской. С помощью спасателей женщину затянули обратно в квартиру.

Спасенную госпитализировали в специализированную больницу, отметили в полиции.

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