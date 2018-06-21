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 Происшествия, Киевские новости
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 Патрульные в Киеве предотвратили самоубийство 84-летней женщины. ВИДЕО

О пожилой женщину, которая пытается прыгнуть с балкона своей квартиры, полицейским сообщили 19 июня около 21 часов. На вызов немедленно прибыл экипаж патрульных, а также скорая помощь и спасатели.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Патрульной полиции.

В сообщении отмечается: "За перилами одного из балконов на 14 этаже стояла женщина и вот-вот должна была прыгнуть вниз.

Полицейские быстро установили номер квартиры, где проживает гражданка. Двери в квартиру женщины были открыты, поэтому стражи порядка уже через мгновение были у нее на балконе".

Также смотрите: Молодая женщина выпрыгнула с шестого этажа в Соломенском районе Киева. ФОТО

Патрульная начала общаться с 84-летней женщиной и через несколько минут самоубийца подала руку полицейской. С помощью спасателей женщину затянули обратно в квартиру.

Спасенную госпитализировали в специализированную больницу, отметили в полиции.

Также смотрите: Патрульные Запорожья спасли женщину от самоубийства. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3072847
 
 
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Їх треба нагородити медалями за те, що вони виконують свої прямі обов"язки?
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виконувать обов"язки можно по-разному,поэтому должен быть стимул: награждение медалями,или как?
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а толку ? у людини мабуть жити небуо на що
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Она узнала насколько Розенко поднял ей пенсию и не поверила своему счастью, думала - это сон.
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в этой стране старики,больные и слабые не нужны
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Никто не нужен, это античеловеческая страна, подписан закон на потрошение на органы
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при чем тут закон,станет тебе плохо в центре города все мимо проходить будут,а некоторые и фотографировать
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Страна хорошая,только вот люди гавно.Особенно у власти.
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Точно, точно...
"Спасенную госпитализировали в специализированную больницу".
Источник: https://censor.net.ua/n3072847
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постареешь и потом расскажешь,как тебе живется,если интернет не отключат за неуплату
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Не здивуюсь, якщо у бабусі є борг по квартирі, тисяч 5-7 гривень, і невиліковний рак.
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насчет рака-очень похоже на правду,никто не хочет мучится от болей и медленно помирать
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Характер Скрытный вот типичный представитель пересычного гражданина,пожалел бабушку
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В стационарах много стариков, к-рые ради скудной больничной кормежки, а главное, ради крыши над головой, ни в какую не желают выписываться. Возможно, что эту женщину все-таки выписали, пришлось изобретать суицид. Say again, "возможно".
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таких людей как ты в этой стране большинство,это пугает больше чем маленькие зарплаты
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Вот это уже героизм. Патрульным орден положен. У нас ведь нет закона про добровольную анастазию ветхих и больных. А бабку судить надо за нарушение порядка.
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Евтаназія, Гришо. Анестезія це не те , про що ти думаєш.
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Все жюлины боты , совершенно безграмотные !!
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и чего требовала бабуся? надеюсь, что не повышения пенсии!
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Бабулька развлекается ,даже двери открыла .... Патрульные в Киеве предотвратили самоубийство 84-летней женщины - Цензор.НЕТ 9737
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Спочатку заплати комуналку, а тоді вже пригай. )
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Если нет смысла жить тут молодым, то старым тем более нет
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Жалко бабушку. От хорошей жизни таких представлений не устраивают. Мою тещу(шоб она была сама себе здорова!!! Патрульные в Киеве предотвратили самоубийство 84-летней женщины - Цензор.НЕТ 6125 ) никакая холера не берет. Под 90 лет ведьме, шляется по всему свету, недавно была в Австралии у младшего сына,теперь угрожает снова к нам приехать
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В сети можно писать всё что захочешь, никто проверять не будет.
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не с тебя ли персонаж писался.... "мама что и чайку не попьете" ))))
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це бабця на радощах що пенсія на 62 гривні більше буде вирішила політати
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Шкода бабцю. Або безгрошiв'я, або тяжка хвороба, або самотнicть чи образа тяжка вiд рiднi. Або все разом. Видно сильно щось допекло, в такому вiцi iмпульсивнiсть не характерна, про душу, про Бога зазвичай задумуються, а це ж тяжкий грiх. Хоча можливо i психiчнi проблеми.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПатрульные в Киеве предотвратили самоубийство 84-летней женщины. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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