 Патрульные в Киеве предотвратили самоубийство 84-летней женщины. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Патрульной полиции.
В сообщении отмечается: "За перилами одного из балконов на 14 этаже стояла женщина и вот-вот должна была прыгнуть вниз.
Полицейские быстро установили номер квартиры, где проживает гражданка. Двери в квартиру женщины были открыты, поэтому стражи порядка уже через мгновение были у нее на балконе".
Патрульная начала общаться с 84-летней женщиной и через несколько минут самоубийца подала руку полицейской. С помощью спасателей женщину затянули обратно в квартиру.
Спасенную госпитализировали в специализированную больницу, отметили в полиции.
"Спасенную госпитализировали в специализированную больницу".
Источник: https://censor.net.ua/n3072847
а шо таке анастазія?