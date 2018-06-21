 Важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко о принятии Закона о нацбезопасности. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"Этот Закон – важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это наш стратегический курс и в ближайшее время намерен закрепить его в Конституции", - заявляет Президент Петр Порошенко. Глава государства поздравил украинцев принятием Закона "О национальной безопасности Украины".
"За четыре года практически с нуля мы создали одну из лучших армий Европы, которая крепко держит оборону на Востоке Украины и всего континента", - сказал Петр Порошенко.
"А теперь новый Закон о национальной безопасности внедряет передовые мировые стандарты в наше войско, деятельность спецслужб и правоохранительных органов Украины. Он укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль за армией, прозрачность оборонного бюджета", - подчеркнул Президент.
Глава государства подчеркнул, что Закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества с нашими союзниками, прежде всего Соединенными Штатами Америки. "Это касается и поставок современных оборонных вооружений, и не только "Джавелинов", - добавил он.
Петр Порошенко также отметил: "В результате выполнения Закона, Украина станет сильнее, а безопасность граждан – надежнее. Когда мы имплементируем этот Закон, Вооруженные Силы Украины и весь сектор безопасности в полной мере будут соответствовать критериям членства Украины в НАТО".
Об этом говорится в карточке законопроекта №6688на сайте парламента.
Его авторы, нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновил (оба - НФ) предлагают внести изменения в некоторые законы с целью "противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".
исполняются только те законы, которые выгодны жирным котам...
Горіть ви в пеклі, москалі!
Вам надо "победы"?
Их есть у меня...
Вчера в 18:06 ·
"У нас было 2 Литвина, 75 смотрящих, 1 Жебривский, пол процента рейтинга, гора успокоительных порохоботов и всего такого, целое множество купленных политиков всех сортов и расцветок, правка в закон об Антикор суде, а ещё 5 коробок мощнейших конфет «Киев Вечерний». Не то чтобы это всё было нужно для власти, но раз начал терять рейтинг, то иди в своём увлечении до конца. Единственное, что беспокоило - это выборы. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем избирательная кампания. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся"
Это похлеще радиоактивного пепла Дымы Сикелёва...
Хуже свінособак могут бьіть только мародері-малороси.
1. Накануне выборов Президента Украины продаешь Путину-Медведчуку сразу 3 телеканала.
2. Визжишь о том, что росия будет тотально вмешиваться в украинские выборы.
Вы, бл2ди, нас за полных дебилов держите или вы сами дебилы?!