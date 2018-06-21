 Важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко о принятии Закона о нацбезопасности. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Этот Закон – важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это наш стратегический курс и в ближайшее время намерен закрепить его в Конституции", - заявляет Президент Петр Порошенко. Глава государства поздравил украинцев принятием Закона "О национальной безопасности Украины".

"За четыре года практически с нуля мы создали одну из лучших армий Европы, которая крепко держит оборону на Востоке Украины и всего континента", - сказал Петр Порошенко.

"А теперь новый Закон о национальной безопасности внедряет передовые мировые стандарты в наше войско, деятельность спецслужб и правоохранительных органов Украины. Он укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль за армией, прозрачность оборонного бюджета", - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что Закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества с нашими союзниками, прежде всего Соединенными Штатами Америки. "Это касается и поставок современных оборонных вооружений, и не только "Джавелинов", - добавил он.

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Петр Порошенко также отметил: "В результате выполнения Закона, Украина станет сильнее, а безопасность граждан – надежнее. Когда мы имплементируем этот Закон, Вооруженные Силы Украины и весь сектор безопасности в полной мере будут соответствовать критериям членства Украины в НАТО".