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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5868) нацбезопасность (116) Порошенко (15000) национальная безопасность (30)

 Важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко о принятии Закона о нацбезопасности. ВИДЕО

Вступление в силу принятого Верховной Радой закона Украины о национальной безопасности является важным шагом на пути Украины к членству в НАТО и будет способствовать расширению военно-технического сотрудничества (ВТС) с союзниками, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Этот Закон – важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это наш стратегический курс и в ближайшее время намерен закрепить его в Конституции", - заявляет Президент Петр Порошенко. Глава государства поздравил украинцев принятием Закона "О национальной безопасности Украины".

"За четыре года практически с нуля мы создали одну из лучших армий Европы, которая крепко держит оборону на Востоке Украины и всего континента", - сказал Петр Порошенко.

"А теперь новый Закон о национальной безопасности внедряет передовые мировые стандарты в наше войско, деятельность спецслужб и правоохранительных органов Украины. Он укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль за армией, прозрачность оборонного бюджета", - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что Закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества с нашими союзниками, прежде всего Соединенными Штатами Америки. "Это касается и поставок современных оборонных вооружений, и не только "Джавелинов", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о национальной безопасности. ВИДЕО

Петр Порошенко также отметил: "В результате выполнения Закона, Украина станет сильнее, а безопасность граждан – надежнее. Когда мы имплементируем этот Закон, Вооруженные Силы Украины и весь сектор безопасности в полной мере будут соответствовать критериям членства Украины в НАТО".

Источник: https://censor.net.ua/v3072809
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ні- вони недоторкані на цьому форумі, вони його окраса та принада.
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У віртуалі не втікають. Втікають в нього. Зрозумієш чи ні- мені байдуже.
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Поехали бы мыть пражский автовокзал? Эгеж?
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В повестку дня Верховной Рады включили законопроект , которым хотят разрешить СБУ без решения суда блокировать сайты.
Об этом говорится в карточке законопроекта №6688на сайте парламента.
Его авторы, нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновил (оба - НФ) предлагают внести изменения в некоторые законы с целью "противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".
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Останется принять симки по паспортам и не ездить больше, чем по пять и Чечетов ещё раз помрёт в аду от смеха
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Симки по паспортам...это типа как у вас на Раисе?))))
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По новым данным разведки-Россия попрет через Балтику.
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В Украине
исполняются только те законы, которые выгодны жирным котам...
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Фима Звягильский, стареший депутат в Зраде, открывавший ее первое заседание. Думаю, что он еще и следующую Зраду сможет открыть.
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а на ресеи только те,что выгодны тощим котам? Важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко о принятии Закона о нацбезопасности - Цензор.НЕТ 3805чем похвастать пришел?
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НАТО на Пороге...КацаПсины драпайте Сибирь там китайцы вас спасут от НАТО Важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко о принятии Закона о нацбезопасности - Цензор.НЕТ 2558
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Это начало пути. Стандарты НАТО сложно вводить в армию совковых генералов.
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Мировая Буржуазия занимаецца РУСафобией по всему фронту Происки империалистов Запада отличаются коварством и хитростью... Меня особенно поразил Госдеп и президент Рузвельт в 1941 году,назначив Лэнд Лиз Хмырям Кремля... Важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко о принятии Закона о нацбезопасности - Цензор.НЕТ 1355
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Ось саме за цей шлях хУЙЛО і ненавидить нинішню владу- за шлях подалі від рашки. А мене цей шлях влаштовує.
Горіть ви в пеклі, москалі!
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Mykhailo Tkach
Вчера в 18:06 ·

"У нас было 2 Литвина, 75 смотрящих, 1 Жебривский, пол процента рейтинга, гора успокоительных порохоботов и всего такого, целое множество купленных политиков всех сортов и расцветок, правка в закон об Антикор суде, а ещё 5 коробок мощнейших конфет «Киев Вечерний». Не то чтобы это всё было нужно для власти, но раз начал терять рейтинг, то иди в своём увлечении до конца. Единственное, что беспокоило - это выборы. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем избирательная кампания. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся"
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Македония в НАТО это удар по обороне РАБссии Важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко о принятии Закона о нацбезопасности - Цензор.НЕТ 6415
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На РАБссии на сегодня тоже есть своё НАТО,...ХАМАС,Хезболла и ПРОЧИЕ ГАДзиллы большие Кракадиллы.... Вагомий крок на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, - Порошенко про ухвалення Закону про нацбезпеку - Цензор.НЕТ 3628
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Есть на РАБссии такое чучело по фамилии Катасонова Мария.Эта дрянь записала 37 секундное обращение к рюсскаму Быдлу,в котором говорится...а есии мы увидим что ПРОИГРЫВАЕМ,то взорвём плану Земля...
Это похлеще радиоактивного пепла Дымы Сикелёва...
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Вагомий крок на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, - Порошенко про ухвалення Закону про нацбезпеку - Цензор.НЕТ 9747КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 21 мин.21 минуту назад
Хуже свінособак могут бьіть только мародері-малороси.

1. Накануне выборов Президента Украины продаешь Путину-Медведчуку сразу 3 телеканала.
2. Визжишь о том, что росия будет тотально вмешиваться в украинские выборы.

Вы, бл2ди, нас за полных дебилов держите или вы сами дебилы?!

Вагомий крок на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, - Порошенко про ухвалення Закону про нацбезпеку - Цензор.НЕТ 6076
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...похоже синькой уже не обходится...то ли анти-депресанты,то ли барбитураты... Вагомий крок на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, - Порошенко про ухвалення Закону про нацбезпеку - Цензор.НЕТ 2756
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВажный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко о принятии Закона о нацбезопасности. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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